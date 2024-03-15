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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Эшторил
1:0
Второй тайм: 74'
Портимоненсе
0'
4' Желтая карточка
Карлинос
23' Желтая карточка
Нонока
1:0
53' Гол
Кассиано Диас

Ход матча

4'
 
Карлинос
23'
 
Нонока
53'
Кассиано Диас
1:0
60'
 
Кошта Гонсалу
Сек Мустафа
60'
 
Джаспер Силвестер
Нонока
66'
 
Эштрела Паулу
Формига Игор
66'
 
Гуга
Денер Клементе
68'
Маркес Алехандро
Кассиано Диас
 
68'
Маркеш Жоао
Тавареш Эриберту
 
Прогнозы 121
Эшторил 72.7% (88)
X 23.1% (28)
Портимоненсе 4.1% (5)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Карне
Марсело
3
Витал
Бернардо
13
Бассо
Жоау
23
Алвару
Педру
79
Пина
Вагнер
7
Виниций
82
Фернандеш
Матеуш
21
Гомес
Родриго
II
10
Гитан
Рафик
11
Кассиано
Диас
91
Тавареш
Эриберту
32
Накамура
Косукэ
44
Энрике
Педро
VI
43
Алемао
22
Релвас
Филипе
33
Формига
Игор
13
Денер
Клементе
25
Нонока
14
Сек
Мустафа
77
Варела
Хелио
19
Каррильо
Рони
11
Карлинос
Эшторил
3-4-3
Портимоненсе
3-4-3

История личных встреч

Эшторил
Портимоненсе

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ГЛ
0:2
ГЛ
1:0
ГЛ
2:1
ГЛ
1:3
ГЛ
1:2
ГЛ
0:0
ГЛ
0:1
ГЛ
2:2

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.57
1.38

Среднее время на гол

157
65

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.88
0.71

Среднее время на гол

102
126

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

0.73
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

122
84

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 9 (1) 0.35
Кассиано Диас 6 (1) 0.23
Гомес Родриго II 5 0.19
Маркеш Жоао 5 0.19
Гитан Рафик 5 0.19
Холсгров Джордан 2 0.08
Араужу Тьягу 2 0.08
Тавареш Эриберту 2 0.08
Парра Рауль 1 0.04
Мангала Эльяким 1 0.04
Виниций 1 0.04
Карлос Жоао III 1 0.04
Витал Бернардо 1 0.04
Фернандеш Матеуш 1 0.04
Волней 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 6 (3) 0.23
Варела Хелио 5 0.19
Каррильо Рони 4 0.15
Джаспер Силвестер 2 0.08
Релвас Филипе 2 0.08
Энрике Педро VI 2 0.08
Денер Клементе 1 0.04
Гуга 1 0.04
Кампос Луан 1 0.04
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Перейра Илдеберту 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 6 1
Маркеш Жоао 7 0
Гомес Родриго II 5 1
Алвару Педру 5 0
Витал Бернардо 5 0
Фернандеш Матеуш 5 0
Карлос Жоао III 4 0
Волней 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Мангала Эльяким 3 0
Тавареш Эриберту 3 0
Маркес Алехандро 3 0
Кассиано Диас 2 0
Карне Марсело 2 0
Ндиайе Мор 2 0
Пина Вагнер 2 0
Вашку Сеабра 2 0
Фигейра Даниэль 1 0
Виниций 1 0
Парра Рауль 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денер Клементе 10 0
Карлинос 9 0
Энрике Педро VI 7 1
Алемао 7 0
Нонока 6 0
Варела Хелио 6 0
Кошта Гонсалу 4 1
Гуга 5 0
Релвас Филипе 4 0
Сержиу Паулу 3 0
Аморим Рилдо 3 0
Каррильо Рони 1 1
Кассама Мидана 1 1
Перейра Илдеберту 2 0
Сек Мустафа 2 0
Формига Игор 2 0
Джаспер Силвестер 2 0
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Кампос Луан 1 0

Результаты матчей

Эшторил
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Портимоненсе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
5
Эшторил
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Портимоненсе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

25
15

Упущенные победы

6
7
Эшторил
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
Портимоненсе
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

25
17

Упущенные победы

13
12

Голы по времени матча

Забито

22
16
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
4
18%
3
19%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
5
23%
1
6%
61-75
5
23%
5
31%
76-90

Пропущено

16
29
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
3
19%
3
10%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
4
25%
1
3%
31-45
1
6%
10
34%
46-60
3
19%
3
10%
61-75
3
19%
9
31%
76-90

Забито

22
12
6 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
3
14%
2
17%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
4
18%
2
17%
46-60
5
23%
3
25%
61-75
7
32%
2
17%
76-90

Пропущено

30
19
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
13%
4
21%
1-15
4
13%
3
16%
16-30
7
23%
2
11%
31-45
8
27%
4
21%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
5
17%
5
26%
76-90

Забито

44
28
13 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 10
2 Не забивали 8
7
16%
5
18%
1-15
4
9%
3
11%
16-30
2
5%
7
25%
31-45
9
20%
2
7%
46-60
10
23%
4
14%
61-75
12
27%
7
25%
76-90

Пропущено

46
48
24 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 21
7
15%
7
15%
1-15
6
13%
6
13%
16-30
11
24%
3
6%
31-45
9
20%
14
29%
29%
46-60
5
11%
4
8%
61-75
8
17%
14
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3
Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0
Портимоненсе
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Портимоненсе - Порту 0:3 Портимоненсе - Визела 0:0 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1
Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0

Результаты матчей

Эшторил
Портимоненсе

Точный счет

4:0
3 раза 25%
1:3
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:3
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
1:4
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 56%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
0
2 раза 8%
1
11 раз 44%
0
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
3
5
7
1.5
1
12
3
9
2.5
3
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
6
6
4
9
1.5
4
8
3
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
2
0.5
Больше Меньше
16
9
9
16
1.5
5
20
6
19
2.5
2
23
3
22
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 24 20 2 2 69 - 24 62
2.
Бенфика
 Заявка 25 19 4 2 59 - 21 61
3.
Порту
 Заявка 25 17 4 4 46 - 17 55
4.
Брага
 Заявка 25 15 5 5 53 - 33 50
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 25 14 5 6 39 - 26 47
6.
Морейренсе
 Заявка 25 11 6 8 27 - 27 39
7.
Арока
 Заявка 25 10 4 11 43 - 36 34
8.
Жил Висенте
 Заявка 25 7 7 11 34 - 37 28
9.
Боавишта
 Заявка 25 7 7 11 32 - 45 28
10.
Фамаликан
 Заявка 24 6 9 9 24 - 30 27
11.
Каса Пия
 Заявка 25 7 6 12 23 - 38 27
12.
Фаренсе
 Заявка 25 7 5 13 33 - 37 26
13.
Эштрела
 Заявка 25 6 7 12 26 - 39 25
14.
Эшторил
 1:0 Заявка 26 7 4 15 42 - 49 25
15.
Риу Аве
 Заявка 25 4 12 9 25 - 34 24
16.
Портимоненсе
 0:1 Заявка 26 6 5 15 24 - 53 23
17.
Визела
 Заявка 25 4 9 12 25 - 48 21
18.
Шавиш
 Заявка 25 4 7 14 24 - 54 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 Заявка 13 11 2 0 36 - 6 35
3.
Порту
 Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 9 1 3 26 - 14 28
5.
Брага
 Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
6.
Жил Висенте
 Заявка 13 5 6 2 23 - 14 21
7.
Эшторил
 1:0 Заявка 13 6 1 6 23 - 16 19
8.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
9.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
10.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
11.
Эштрела
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
12.
Фамаликан
 Заявка 11 4 4 3 13 - 14 16
13.
Боавишта
 Заявка 13 4 4 5 17 - 26 16
14.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
15.
Портимоненсе
 0:1 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 8 2 2 29 - 15 26
2.
Бенфика
 Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
3.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
5.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 13 - 13 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Боавишта
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
10.
Визела
 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
11.
Фаренсе
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
12.
Фамаликан
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
13.
Портимоненсе
 0:1 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 Заявка 12 1 5 6 8 - 19 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 12 2 1 9 11 - 23 7
16.
Шавиш
 Заявка 13 1 4 8 8 - 28 7
17.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
18.
Эшторил
 1:0 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 19 (9)
Брага Банза Симон 18 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Нонока получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Карлинос получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 83 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 121
Эшторил 72.7% (88)
X 23.1% (28)
Портимоненсе 4.1% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эшторил
Ничья
Портимоненсе
3.85
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5.80
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эшторил 1:0 Портимоненсе

Исход игры
Эшторил
72.7% (88)
Ничья
23.1% (28)
Портимоненсе
4.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
29.06% (34)
Меньше
70.94% (83)
Обе команды забьют
Да
50.43% (59)
Нет
49.57% (58)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
38.8% (47)
2:1 Эшторил
25.6% (31)
1:1 Ничья
20.7% (25)
2:0 Эшторил
5.8% (7)
0:0 Ничья
2.5% (3)
1:2 Портимоненсе
1.7% (2)
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