Тур: 26. Стадион: Антонио Коимбра де Мота. Главный судья: Пиньейру Жоау
1:0
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаКарлинос
23' Желтая карточкаНонока
1:0
53' ГолКассиано Диас
90' Желтая карточкаБассо Жоау
90'+6
Ход матча
4'
23'
53'
1:0
66'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бассо
Жоау
23
Алвару
Педру
79
Пина
Вагнер
7
Виниций
10
Гитан
Рафик
43
Алемао
33
Формига
Игор
25
Нонока
14
Сек
Мустафа
77
Варела
Хелио
11
Карлинос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
-
79 Пина ВагнерПолузащитник
-
7 ВиницийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
64 Ндиайе МорПолузащитник
-
78 Араужу ТьягуПолузащитник
- Нападающий
-
20 Карлос ЖоаоНападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
-
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
- Защитник
-
33 Формига ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
25 НонокаПолузащитник
-
14 Сек МустафаПолузащитник
-
77 Варела ХелиоНападающий
- Нападающий
-
11 КарлиносНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 ГугаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
История личных встреч
Эшторил
Портимоненсе
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
0.57
1.38
Среднее время на гол
157
65
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
0.88
0.71
Среднее время на гол
102
126
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
0.73
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
122
84
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Алехандро
|9 (1)
|0.35
|Кассиано Диас
|6 (1)
|0.23
|Гомес Родриго II
|5
|0.19
|Маркеш Жоао
|5
|0.19
|Гитан Рафик
|5
|0.19
|Холсгров Джордан
|2
|0.08
|Араужу Тьягу
|2
|0.08
|Тавареш Эриберту
|2
|0.08
|Парра Рауль
|1
|0.04
|Мангала Эльяким
|1
|0.04
|Виниций
|1
|0.04
|Карлос Жоао III
|1
|0.04
|Витал Бернардо
|1
|0.04
|Фернандеш Матеуш
|1
|0.04
|Волней
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|6 (3)
|0.23
|Варела Хелио
|5
|0.19
|Каррильо Рони
|4
|0.15
|Джаспер Силвестер
|2
|0.08
|Релвас Филипе
|2
|0.08
|Энрике Педро VI
|2
|0.08
|Денер Клементе
|1
|0.04
|Гуга
|1
|0.04
|Кампос Луан
|1
|0.04
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Перейра Илдеберту
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холсгров Джордан
|6
|1
|Маркеш Жоао
|7
|0
|Гомес Родриго II
|5
|1
|Алвару Педру
|5
|0
|Витал Бернардо
|5
|0
|Фернандеш Матеуш
|5
|0
|Карлос Жоао III
|4
|0
|Волней
|4
|0
|Араужу Тьягу
|4
|0
|Мангала Эльяким
|3
|0
|Тавареш Эриберту
|3
|0
|Маркес Алехандро
|3
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Карне Марсело
|2
|0
|Ндиайе Мор
|2
|0
|Пина Вагнер
|2
|0
|Вашку Сеабра
|2
|0
|Бассо Жоау
|1
|0
|Фигейра Даниэль
|1
|0
|Виниций
|1
|0
|Парра Рауль
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денер Клементе
|10
|0
|Карлинос
|9
|0
|Энрике Педро VI
|7
|1
|Алемао
|7
|0
|Нонока
|6
|0
|Варела Хелио
|6
|0
|Кошта Гонсалу
|4
|1
|Гуга
|5
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Сержиу Паулу
|3
|0
|Аморим Рилдо
|3
|0
|Каррильо Рони
|1
|1
|Кассама Мидана
|1
|1
|Перейра Илдеберту
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Формига Игор
|2
|0
|Джаспер Силвестер
|2
|0
|Зиньо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Портимоненсе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
5
Эшторил
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Портимоненсе
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
25
15
Упущенные победы
6
7
Эшторил
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
Портимоненсе
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
25
17
Упущенные победы
13
12
Голы по времени матча
Забито
23
16
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 19
4
17%
3
19%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
6
26%
0
0%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
5
22%
5
31%
76-90
Пропущено
16
30
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 23
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
3
19%
3
10%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
4
25%
1
3%
31-45
1
6%
11
37%
46-60
3
19%
3
10%
61-75
3
19%
9
30%
76-90
Забито
22
12
6 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
3
14%
2
17%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
4
18%
2
17%
46-60
5
23%
3
25%
61-75
7
32%
2
17%
76-90
Пропущено
30
19
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
13%
4
21%
1-15
4
13%
3
16%
16-30
7
23%
2
11%
31-45
8
27%
4
21%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
5
17%
5
26%
76-90
Забито
45
28
13 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 10
2 Не забивали 9
7
16%
5
18%
1-15
4
9%
3
11%
16-30
2
4%
7
25%
31-45
10
22%
2
7%
46-60
10
22%
4
14%
61-75
12
27%
7
25%
76-90
Пропущено
46
49
24 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 33
12 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 22
7
15%
7
14%
1-15
6
13%
6
12%
16-30
11
24%
3
6%
31-45
9
20%
15
31%
46-60
5
11%
4
8%
61-75
8
17%
14
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3
Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0
Портимоненсе
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Портимоненсе - Порту 0:3 Портимоненсе - Визела 0:0 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1
Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0
Результаты матчей
Эшторил
Портимоненсе
Точный счет
4:0
3 раза 23%
1:3
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
1:4
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
15 раз 58%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
0
2 раза 8%
1
11 раз 42%
0
10 раз 38%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Портимоненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
58
112
310
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
67
49
49
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
242
Больше Меньше
1610
917
521
620
224
323
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|2
|2
|69 - 24
|62
|2.
|Заявка
|25
|19
|4
|2
|59 - 21
|61
|3.
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|46 - 17
|55
|4.
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|53 - 33
|50
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|39 - 26
|47
|6.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|27 - 27
|39
|7.
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|43 - 36
|34
|8.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 37
|28
|9.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 45
|28
|10.
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|24 - 30
|27
|11.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|23 - 38
|27
|12.
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|33 - 37
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|26 - 39
|25
|14.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|42 - 49
|25
|15.
|Заявка
|25
|4
|12
|9
|25 - 34
|24
|16.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 53
|23
|17.
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 48
|21
|18.
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|24 - 54
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|40 - 9
|36
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 6
|35
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 5
|29
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|26 - 14
|28
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|23 - 14
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|23 - 16
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 26
|16
|14.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 13
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 15
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 15
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 22
|11
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 33
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 19
|8
|15.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 23
|7
|16.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|8 - 28
|7
|17.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|7 - 17
|6
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|19 (9)
|Брага
|Банза Симон
|18 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эшторил 1:0 Портимоненсе
Исход игры
Эшторил
72.7% (88)
Ничья
23.1% (28)
Портимоненсе
4.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
29.06% (34)
Меньше
70.94% (83)
Обе команды забьют
Да
50.43% (59)
Нет
49.57% (58)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
38.8% (47)
2:1 Эшторил
25.6% (31)
1:1 Ничья
20.7% (25)
2:0 Эшторил
5.8% (7)
0:0 Ничья
2.5% (3)
1:2 Портимоненсе
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!