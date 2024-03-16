Тур: 26. Стадион: Муниципальный 22 июня. Главный судья: Алмейда Нуно
0'
61' Желтая карточкаГаспар Киалонга
66' Желтая карточкаН'До Режис
71' Желтая карточкаЛима Рубен
Ход матча
61'
64'
66'
71'
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
16
Де
Хас
Юстин
28
Юссуф
Зейду
29
Кадис
Хондер
11
Аранда
Оскар
13
Лопеш
Мигел
31
Нану
Гомеш
6
Алосио
28
Лима
Рубен
29
Кикаш
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Кадис ХондерНападающий
-
11 Аранда ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ШикиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
-
95 Фонсека ТеоПолузащитник
-
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Лопеш МигелЗащитник
- Защитник
-
31 Нану ГомешПолузащитник
-
6 АлосиоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Лима РубенПолузащитник
- Нападающий
-
29 КикашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
70 МансурЗащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Андре СилваНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виера Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фамаликан
Эштрела
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|9 (2)
|0.36
|Шикинью
|3
|0.12
|Са Гуштаву
|2
|0.08
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.08
|Фонсека Тео
|2
|0.08
|Моура Франсишку
|1
|0.04
|Винисиос Маркос
|1
|0.04
|Де Хас Юстин
|1
|0.04
|Аранда Оскар
|1
|0.04
|Florian Danho
|1
|0.04
|Родригеш Афонсу
|1
|0.04
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Юссуф Зейду
|0
|0
|Риччели
|0
|0
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лео Родригес
|5 (1)
|0.19
|Кикаш
|5
|0.19
|Андре Силва
|3
|0.12
|Тавареш Роналду
|3
|0.12
|Кордейру Леонарду
|2
|0.08
|Фелипе Жан
|1
|0.04
|Перейра Рональд
|1
|0.04
|Алосио
|1
|0.04
|Н'До Режис
|1
|0.04
|Гаспар Киалонга
|1
|0.04
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Мансур
|0
|0
|Пиньо Родриго
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шикинью
|6
|1
|Юссуф Зейду
|6
|1
|Кадис Хондер
|5
|1
|Ассунсао Густаво
|5
|1
|Риччели
|3
|2
|Топич Мирко
|6
|0
|Сантос Натан
|6
|0
|Моура Франсишку
|5
|0
|Отавио Эдмилсон
|4
|0
|Михай Энеа
|4
|0
|Агиррегабириа Мартин
|4
|0
|Де Хас Юстин
|4
|0
|Са Гуштаву
|4
|0
|Кастро Пабло
|2
|1
|Родригес Хосе Луис
|1
|1
|Соуза Жоау Педру
|1
|1
|Жуниор Луис
|2
|0
|Аранда Оскар
|2
|0
|Соареш Филипе
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаспар Киалонга
|7
|0
|Виера Серхио
|2
|2
|Алосио
|5
|0
|Мансур
|3
|1
|Н'До Режис
|3
|1
|Кикаш
|4
|0
|Кордейру Леонарду
|4
|0
|Перейра Рональд
|4
|0
|Рейш Жоау
|3
|0
|Лео Родригес
|3
|0
|Омурва Джонстон
|3
|0
|Лопеш Мигел
|1
|1
|Сантос Хеверттон
|1
|1
|Лима Рубен
|2
|0
|Андре Силва
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Букка Лионель
|2
|0
|Дида Нельсон
|0
|1
|Алмейда Фелипе
|1
|0
|Мендеш Педру II
|1
|0
|Са Педру
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Варела Нилтон
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Эштрела
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
6
Фамаликан
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Эштрела
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
15
Упущенные победы
10
12
Фамаликан
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Эштрела
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
12
15
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
13
7
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
1
8%
1
14%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
1
8%
2
29%
76-90
Пропущено
14
20
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
4
29%
2
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
1
7%
3
15%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
3
21%
11
55%
76-90
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
3
25%
3
19%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
Пропущено
15
22
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
7%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
5
33%
2
9%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
4
27%
3
14%
61-75
4
27%
8
36%
76-90
Забито
25
23
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
8 Не забивали 10
4
16%
4
17%
1-15
4
16%
2
9%
16-30
6
24%
2
9%
31-45
3
12%
5
22%
46-60
5
20%
4
17%
61-75
3
12%
6
26%
76-90
Пропущено
29
42
13 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 22
5
17%
5
12%
1-15
1
3%
2
5%
16-30
7
24%
5
12%
31-45
2
7%
7
17%
46-60
7
24%
4
10%
61-75
7
24%
19
45%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1
Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2
Эштрела
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эштрела - Каса Пия 3:1 Брага - Эштрела 3:0 Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0
Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1
Результаты матчей
Фамаликан
Эштрела
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:0
6 раз 25%
1:1
5 раз 21%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Эштрела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
103
38
58
110
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
66
49
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
169
717
718
123
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|2
|2
|69 - 24
|62
|2.
|Заявка
|25
|19
|4
|2
|59 - 21
|61
|3.
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|46 - 17
|55
|4.
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|53 - 33
|50
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|39 - 26
|47
|6.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|27 - 27
|39
|7.
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|43 - 36
|34
|8.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 37
|28
|9.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 45
|28
|10.
|0:0 Заявка
|25
|6
|10
|9
|24 - 30
|28
|11.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|23 - 38
|27
|12.
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|33 - 37
|26
|13.
|0:0 Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 39
|26
|14.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|42 - 49
|25
|15.
|Заявка
|25
|4
|12
|9
|25 - 34
|24
|16.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 53
|23
|17.
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 48
|21
|18.
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|24 - 54
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|40 - 9
|36
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 6
|35
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 5
|29
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|26 - 14
|28
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|23 - 14
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|23 - 16
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|12.
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 26
|16
|14.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 13
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 15
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 15
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 22
|11
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|12.
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 33
|10
|14.
|0:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 23
|7
|16.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|8 - 28
|7
|17.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|7 - 17
|6
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|19 (9)
|Брага
|Банза Симон
|18 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|10
Прогнозы на матч Фамаликан 0:0 Эштрела
Исход игры
Фамаликан
75% (87)
Ничья
18.1% (21)
Эштрела
6.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
28.7% (33)
Меньше
71.3% (82)
Обе команды забьют
Да
44.35% (51)
Нет
55.65% (64)
Популярный счёт
1:0 Фамаликан
48.3% (56)
2:1 Фамаликан
22.4% (26)
1:1 Ничья
15.5% (18)
0:1 Эштрела
4.3% (5)
1:2 Эштрела
2.6% (3)
2:0 Фамаликан
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!