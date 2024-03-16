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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Алмейда Нуно
Фамаликан
0:0
Второй тайм: 84'
Эштрела
0'
61' Желтая карточка
Гаспар Киалонга
66' Желтая карточка
Н'До Режис
71' Желтая карточка
Лима Рубен

Ход матча

61'
 
Гаспар Киалонга
64'
Florian Danho
Кадис Хондер
 
64'
Шикинью
Аранда Оскар
 
66'
 
Н'До Режис
68'
 
Букка Лионель
Н'До Режис
71'
 
Лима Рубен
75'
Са Гуштаву
Топич Мирко
 
76'
 
Варела Нилтон
Нану Гомеш
76'
 
Сантос Хеверттон
Лима Рубен
81'
Фонсека Тео
Родригес Хосе Луис
 
81'
Ассунсао Густаво
Юссуф Зейду
 
Прогнозы 116
Фамаликан 75% (87)
X 18.1% (21)
Эштрела 6.9% (8)
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Фамаликан
Ничья
Эштрела
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31
Жуниор
Луис
15
Риччели
4
Михай
Энеа
16
Де
Хас
Юстин
77
Винисиос
Маркос
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
74
Моура
Франсишку
7
Родригес
Хосе
Луис
29
Кадис
Хондер
11
Аранда
Оскар
30
Брижидо
Бруно
4
Гаспар
Киалонга
13
Лопеш
Мигел
3
Фонсека
Диогу
31
Нану
Гомеш
6
Алосио
22
Кордейру
Леонарду
28
Лима
Рубен
7
Н'До
Режис
29
Кикаш
8
Лео
Родригес
Фамаликан
3-4-3
Эштрела
3-4-3

История личных встреч

Фамаликан
Эштрела

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 9 (2) 0.36
Шикинью 3 0.12
Са Гуштаву 2 0.08
Отавио Эдмилсон 2 0.08
Фонсека Тео 2 0.08
Моура Франсишку 1 0.04
Винисиос Маркос 1 0.04
Де Хас Юстин 1 0.04
Аранда Оскар 1 0.04
Florian Danho 1 0.04
Родригеш Афонсу 1 0.04
Родригес Хосе Луис 0 0
Юссуф Зейду 0 0
Риччели 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Родригес 5 (1) 0.19
Кикаш 5 0.19
Андре Силва 3 0.12
Тавареш Роналду 3 0.12
Кордейру Леонарду 2 0.08
Фелипе Жан 1 0.04
Перейра Рональд 1 0.04
Алосио 1 0.04
Н'До Режис 1 0.04
Гаспар Киалонга 1 0.04
Алмейда Фелипе 0 0
Мансур 0 0
Пиньо Родриго 0 0
Ндур Алиун 0 0
Сантос Хеверттон 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шикинью 6 1
Юссуф Зейду 6 1
Кадис Хондер 5 1
Ассунсао Густаво 5 1
Риччели 3 2
Топич Мирко 6 0
Сантос Натан 6 0
Моура Франсишку 5 0
Отавио Эдмилсон 4 0
Михай Энеа 4 0
Агиррегабириа Мартин 4 0
Де Хас Юстин 4 0
Са Гуштаву 4 0
Кастро Пабло 2 1
Родригес Хосе Луис 1 1
Соуза Жоау Педру 1 1
Жуниор Луис 2 0
Аранда Оскар 2 0
Соареш Филипе 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Родригеш Афонсу 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 7 0
Виера Серхио 2 2
Алосио 5 0
Мансур 3 1
Н'До Режис 3 1
Кикаш 4 0
Кордейру Леонарду 4 0
Перейра Рональд 4 0
Рейш Жоау 3 0
Лео Родригес 3 0
Омурва Джонстон 3 0
Лопеш Мигел 1 1
Сантос Хеверттон 1 1
Лима Рубен 2 0
Андре Силва 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Букка Лионель 2 0
Дида Нельсон 0 1
Алмейда Фелипе 1 0
Мендеш Педру II 1 0
Са Педру 1 0
Ндур Алиун 1 0
Варела Нилтон 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Эштрела
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
6
Фамаликан
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Эштрела
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
15

Упущенные победы

10
12
Фамаликан
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Эштрела
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

12
15

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

13
7
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
1
8%
1
14%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
1
8%
2
29%
76-90

Пропущено

14
20
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
4
29%
2
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
1
7%
3
15%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
3
21%
11
55%
76-90

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
3
25%
3
19%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
2
17%
4
25%
76-90

Пропущено

15
22
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
7%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
5
33%
2
9%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
4
27%
3
14%
61-75
4
27%
8
36%
76-90

Забито

25
23
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
8 Не забивали 10
4
16%
4
17%
1-15
4
16%
2
9%
16-30
6
24%
2
9%
31-45
3
12%
5
22%
46-60
5
20%
4
17%
61-75
3
12%
6
26%
76-90

Пропущено

29
42
13 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 22
5
17%
5
12%
1-15
1
3%
2
5%
16-30
7
24%
5
12%
31-45
2
7%
7
17%
46-60
7
24%
4
10%
61-75
7
24%
19
45%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1
Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2
Эштрела
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эштрела - Каса Пия 3:1 Брага - Эштрела 3:0 Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0
Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1

Результаты матчей

Фамаликан
Эштрела

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:0
6 раз 25%
1:1
5 раз 21%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
3
3
8
1.5
5
8
1
10
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
6
6
4
9
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
16
9
7
17
1.5
7
18
1
23
2.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 24 20 2 2 69 - 24 62
2.
Бенфика
 Заявка 25 19 4 2 59 - 21 61
3.
Порту
 Заявка 25 17 4 4 46 - 17 55
4.
Брага
 Заявка 25 15 5 5 53 - 33 50
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 25 14 5 6 39 - 26 47
6.
Морейренсе
 Заявка 25 11 6 8 27 - 27 39
7.
Арока
 Заявка 25 10 4 11 43 - 36 34
8.
Жил Висенте
 Заявка 25 7 7 11 34 - 37 28
9.
Боавишта
 Заявка 25 7 7 11 32 - 45 28
10.
Фамаликан
 0:0 Заявка 25 6 10 9 24 - 30 28
11.
Каса Пия
 Заявка 25 7 6 12 23 - 38 27
12.
Фаренсе
 Заявка 25 7 5 13 33 - 37 26
13.
Эштрела
 0:0 Заявка 26 6 8 12 26 - 39 26
14.
Эшторил
 Заявка 26 7 4 15 42 - 49 25
15.
Риу Аве
 Заявка 25 4 12 9 25 - 34 24
16.
Портимоненсе
 Заявка 26 6 5 15 24 - 53 23
17.
Визела
 Заявка 25 4 9 12 25 - 48 21
18.
Шавиш
 Заявка 25 4 7 14 24 - 54 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 Заявка 13 11 2 0 36 - 6 35
3.
Порту
 Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 9 1 3 26 - 14 28
5.
Брага
 Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
6.
Жил Висенте
 Заявка 13 5 6 2 23 - 14 21
7.
Эшторил
 Заявка 13 6 1 6 23 - 16 19
8.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
9.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
10.
Фамаликан
 0:0 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
11.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
12.
Эштрела
 0:0 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
13.
Боавишта
 Заявка 13 4 4 5 17 - 26 16
14.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 8 2 2 29 - 15 26
2.
Бенфика
 Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
3.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
5.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 13 - 13 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Боавишта
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
10.
Визела
 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
11.
Фаренсе
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
12.
Фамаликан
 0:0 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 0:0 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Жил Висенте
 Заявка 12 2 1 9 11 - 23 7
16.
Шавиш
 Заявка 13 1 4 8 8 - 28 7
17.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 19 (9)
Брага Банза Симон 18 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 48.3% пользователей.
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Прогнозы 116
Фамаликан 75% (87)
X 18.1% (21)
Эштрела 6.9% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фамаликан
Ничья
Эштрела
3.80
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3.30
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6.40
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Прогнозы на матч Фамаликан 0:0 Эштрела

Исход игры
Фамаликан
75% (87)
Ничья
18.1% (21)
Эштрела
6.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
28.7% (33)
Меньше
71.3% (82)
Обе команды забьют
Да
44.35% (51)
Нет
55.65% (64)
Популярный счёт
1:0 Фамаликан
48.3% (56)
2:1 Фамаликан
22.4% (26)
1:1 Ничья
15.5% (18)
0:1 Эштрела
4.3% (5)
1:2 Эштрела
2.6% (3)
2:0 Фамаликан
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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