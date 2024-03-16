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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Василица Янку
Брага
1:0
Первый тайм: 43'
Жил Висенте
0'
1:0
39' Гол
Руис Абель

Ход матча

39'
Руис Абель
(Борха Кристиан)
1:0
Прогнозы 119
Брага 98.3% (117)
X 0.8% (1)
Жил Висенте 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брага
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
5
Сатчи
Сердар
15
Паулу
Оливейра
26
Борха
Кристиан
11
Фернандеш
Рожер
16
Саласар
Родриго
28
Моутинью
Жоау
7
Брума
Арминду
9
Руис
Абель
23
Банза
Симон
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
8
Домингес
Максим
24
Гбане
Мори
76
Нету
Мартим
7
Шаброль
Тиджани
9
Алипур
Али
70
Коррея
Фелиш
Брага
4-4-2
Жил Висенте
4-3-3

История личных встреч

Брага
Жил Висенте

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

19 матчей

68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ММ(
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.89
1.6

Среднее время на гол

47
56

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.8
0.67

Среднее время на гол

112
135

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.32
1.16

Тотал матчей

2.5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
77

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 18 (2) 0.69
Орта Рикарду 7 0.27
Джало Альваро 6 0.23
Саласар Родриго 3 0.12
Брума Арминду 3 0.12
Руис Абель 3 0.12
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.12
Орта Андре 2 0.08
Фернандеш Рожер 1 0.04
Пицци Луиш 1 0.04
Борха Кристиан 1 0.04
Моутинью Жоау 1 0.04
Лопеш Рони 1 0.04
Карвалью Витор 1 0.04
Н'Дур Шер 1 0.04
Сатчи Сердар 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 6 (1) 0.23
Коррея Фелиш 4 0.15
Мурило Коста 3 (2) 0.12
Перейра Габриэл 3 0.12
Депу 3 0.12
Тиба Педру 3 (1) 0.12
Фудзимото Канья 2 (1) 0.08
Роко Батурина 2 0.08
Шаброль Тиджани 2 0.08
Мигель Монтейру 1 0.04
Фильо Жозе Карлос 1 0.04
Алипур Али 1 0.04
Рубен Мигель 1 0.04
Уилсон Роан 1 0.04
Лучано Томас 1 0.04
Нету Мартим 0 0
Бута Леонарду 0 0
Зе Карлос 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 6 1
Фонте Жозе 7 0
Карвалью Витор 6 0
Руис Абель 5 0
Сатчи Сердар 5 0
Джало Альваро 5 0
Жорж Артур 3 1
Ньякате Сику 3 1
Паулу Оливейра 4 0
Саласар Родриго 4 0
Орта Рикарду 3 0
Матеус Лима 3 0
Борха Кристиан 2 0
Брума Арминду 2 0
Банза Симон 2 0
Пицци Луиш 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Фернандеш Рожер 1 0
Мендес Юсафат 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Габриэл 7 0
Тиба Педру 7 0
Фильо Жозе Карлос 6 0
Гбане Мори 6 0
Домингес Максим 5 0
Нету Мартим 5 0
Коррея Фелиш 4 0
Рубен Мигель 3 0
Шаброль Тиджани 3 0
Депу 1 1
Мурило Коста 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Бута Леонарду 2 0
Пинту Алекс 1 0
Кастильо Хесус 1 0
Лучано Томас 1 0

Результаты матчей

Брага
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Жил Висенте
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
7
Брага
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Жил Висенте
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

27
21
Брага
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Жил Висенте
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

31
28

Голы по времени матча

Забито

24
12
5 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
2
8%
0
0%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
2
8%
5
42%
31-45
9
38%
2
17%
46-60
1
4%
2
17%
61-75
9
38%
2
17%
76-90

Пропущено

12
22
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
25%
2
9%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
0
0%
7
32%
46-60
3
25%
2
9%
61-75
3
25%
6
27%
76-90

Забито

28
23
7 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
2
7%
4
17%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
3
11%
3
13%
31-45
5
18%
4
17%
46-60
5
18%
5
22%
61-75
11
39%
6
26%
76-90

Пропущено

22
14
9 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
9%
1
7%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
4
18%
4
29%
46-60
6
27%
2
14%
61-75
3
14%
6
43%
76-90

Забито

52
35
12 В 1-м тайме 14
40 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
4
8%
4
11%
1-15
3
6%
2
6%
16-30
5
10%
8
23%
31-45
14
27%
6
17%
46-60
6
12%
7
20%
61-75
20
38%
8
23%
76-90

Пропущено

34
36
15 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 27
10 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 18
5
15%
3
8%
1-15
5
15%
2
6%
16-30
5
15%
4
11%
31-45
4
12%
11
31%
46-60
9
26%
4
11%
61-75
6
18%
12
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Риу Аве - Брага 0:0 Брага - Эштрела 3:0 Боавишта - Брага 0:4 Карабах - Брага 2:3
Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3
Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3

Результаты матчей

Брага
Жил Висенте

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:3
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 28%
3
6 раз 24%
0
4 раза 16%
4
4 раза 16%
2
3 раза 12%
6
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Брага
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
2
6
6
1.5
5
8
4
8
2.5
3
10
2
10
3.5
2
11
1
11
4.5
2
11
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
5
8
5
1.5
3
9
7
6
2.5
1
11
3
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
18
7
14
11
1.5
8
17
11
14
2.5
4
21
5
20
3.5
2
23
1
24
4.5
2
23
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 24 20 2 2 69 - 24 62
2.
Бенфика
 Заявка 25 19 4 2 59 - 21 61
3.
Порту
 Заявка 25 17 4 4 46 - 17 55
4.
Брага
 1:0 Заявка 26 16 5 5 54 - 33 53
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 25 14 5 6 39 - 26 47
6.
Морейренсе
 Заявка 25 11 6 8 27 - 27 39
7.
Арока
 Заявка 25 10 4 11 43 - 36 34
8.
Фаренсе
 1:0 Заявка 26 8 5 13 34 - 37 29
9.
Боавишта
 Заявка 25 7 7 11 32 - 45 28
10.
Фамаликан
 Заявка 25 6 10 9 24 - 30 28
11.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 26 7 7 12 34 - 38 28
12.
Каса Пия
 Заявка 25 7 6 12 23 - 38 27
13.
Эштрела
 Заявка 26 6 8 12 26 - 39 26
14.
Эшторил
 Заявка 26 7 4 15 42 - 49 25
15.
Риу Аве
 0:1 Заявка 26 4 12 10 25 - 35 24
16.
Портимоненсе
 Заявка 26 6 5 15 24 - 53 23
17.
Визела
 Заявка 25 4 9 12 25 - 48 21
18.
Шавиш
 Заявка 25 4 7 14 24 - 54 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 Заявка 13 11 2 0 36 - 6 35
3.
Порту
 Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 9 1 3 26 - 14 28
5.
Брага
 1:0 Заявка 13 8 3 2 26 - 11 27
6.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 13 5 6 2 23 - 14 21
7.
Эшторил
 Заявка 13 6 1 6 23 - 16 19
8.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
9.
Фаренсе
 1:0 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
10.
Риу Аве
 0:1 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
11.
Фамаликан
 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
12.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
13.
Эштрела
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
14.
Боавишта
 Заявка 13 4 4 5 17 - 26 16
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 8 2 2 29 - 15 26
2.
Бенфика
 Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
3.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Брага
 1:0 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
5.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 13 - 13 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Боавишта
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
10.
Визела
 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
11.
Фаренсе
 1:0 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
12.
Фамаликан
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 13 2 1 10 11 - 24 7
16.
Шавиш
 Заявка 13 1 4 8 8 - 28 7
17.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
18.
Риу Аве
 0:1 Заявка 13 0 6 7 7 - 18 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 19 (9)
Брага Банза Симон 18 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Борха Кристиан сделал результативную передачу.
  • 39'
    Г О О О О Л - Руис Абель забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 35.3% пользователей.
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Прогнозы 119
Брага 98.3% (117)
X 0.8% (1)
Жил Висенте 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Жил Висенте
1.65
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4.90
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7.80
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брага 1:0 Жил Висенте

Исход игры
Брага
98.3% (117)
Ничья
0.8% (1)
Жил Висенте
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.35% (51)
Меньше
55.65% (64)
Обе команды забьют
Да
41.74% (48)
Нет
58.26% (67)
Популярный счёт
2:1 Брага
35.3% (42)
2:0 Брага
31.9% (38)
1:0 Брага
21% (25)
3:0 Брага
2.5% (3)
3:1 Брага
1.7% (2)
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