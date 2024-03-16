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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Василица Янку
Брага
2:1
Конец матча
Жил Висенте
0'
1:0
39' Гол
Руис Абель
1:1
59' Пенальти
Алипур Али
61' Желтая карточка
Бута Леонарду
66' Желтая карточка
Перейра Габриэл
82' Желтая карточка
Алипур Али
2:1
89' Гол
Банза Симон
90'+13

Ход матча

39'
Руис Абель
(Борха Кристиан)
1:0
57'
Ньякате Сику
Паулу Оливейра
 
59'
1:1
Алипур Али
61'
 
Бута Леонарду
66'
 
Перейра Габриэл
73'
Н'Дур Шер
Саласар Родриго
 
73'
Джало Альваро
Борха Кристиан
 
74'
 
Мурило Коста
Шаброль Тиджани
74'
 
Тиба Педру
Домингес Максим
82'
 
Алипур Али
85'
Пицци Луиш
Брума Арминду
 
85'
Мендес Юсафат
Фернандеш Рожер
 
89'
 
Кастильо Хесус
Нету Мартим
89'
Банза Симон
(Мендес Юсафат)
2:1
90'
 
Фудзимото Канья
Бута Леонарду
90'
 
Kazu
Гбане Мори
Прогнозы 119
Брага 98.3% (117)
X 0.8% (1)
Жил Висенте 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
5
Сатчи
Сердар
15
Паулу
Оливейра
26
Борха
Кристиан
11
Фернандеш
Рожер
16
Саласар
Родриго
28
Моутинью
Жоау
7
Брума
Арминду
9
Руис
Абель
23
Банза
Симон
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
8
Домингес
Максим
24
Гбане
Мори
76
Нету
Мартим
7
Шаброль
Тиджани
9
Алипур
Али
70
Коррея
Фелиш
Брага
4-4-2
Жил Висенте
4-3-3

История личных встреч

Брага
Жил Висенте

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

19 матчей

68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ММ(
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.89
1.6

Среднее время на гол

47
56

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.8
0.67

Среднее время на гол

112
135

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.32
1.16

Тотал матчей

2.5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
77

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 19 (2) 0.73
Орта Рикарду 7 0.27
Джало Альваро 6 0.23
Руис Абель 4 0.15
Саласар Родриго 3 0.12
Брума Арминду 3 0.12
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.12
Орта Андре 2 0.08
Фернандеш Рожер 1 0.04
Борха Кристиан 1 0.04
Пицци Луиш 1 0.04
Моутинью Жоау 1 0.04
Лопеш Рони 1 0.04
Карвалью Витор 1 0.04
Н'Дур Шер 1 0.04
Сатчи Сердар 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 6 (1) 0.23
Коррея Фелиш 4 0.15
Мурило Коста 3 (2) 0.12
Перейра Габриэл 3 0.12
Депу 3 0.12
Тиба Педру 3 (1) 0.12
Фудзимото Канья 2 (1) 0.08
Роко Батурина 2 0.08
Шаброль Тиджани 2 0.08
Алипур Али 2 (1) 0.08
Мигель Монтейру 1 0.04
Фильо Жозе Карлос 1 0.04
Рубен Мигель 1 0.04
Уилсон Роан 1 0.04
Лучано Томас 1 0.04
Нету Мартим 0 0
Бута Леонарду 0 0
Зе Карлос 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 6 1
Фонте Жозе 7 0
Карвалью Витор 6 0
Руис Абель 5 0
Сатчи Сердар 5 0
Джало Альваро 5 0
Жорж Артур 3 1
Ньякате Сику 3 1
Паулу Оливейра 4 0
Саласар Родриго 4 0
Орта Рикарду 3 0
Матеус Лима 3 0
Борха Кристиан 2 0
Брума Арминду 2 0
Банза Симон 2 0
Пицци Луиш 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Фернандеш Рожер 1 0
Мендес Юсафат 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Габриэл 8 0
Тиба Педру 7 0
Фильо Жозе Карлос 6 0
Гбане Мори 6 0
Домингес Максим 5 0
Нету Мартим 5 0
Коррея Фелиш 4 0
Рубен Мигель 3 0
Шаброль Тиджани 3 0
Бута Леонарду 3 0
Депу 1 1
Мурило Коста 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Алипур Али 1 0
Пинту Алекс 1 0
Кастильо Хесус 1 0
Лучано Томас 1 0

Результаты матчей

Брага
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Жил Висенте
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

4
8
Брага
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Жил Висенте
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

27
21
Брага
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Жил Висенте
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
50% (13)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

31
29

Голы по времени матча

Забито

26
13
6 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
2
8%
0
0%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
3
12%
5
38%
31-45
9
35%
3
23%
46-60
1
4%
2
15%
61-75
10
38%
2
15%
76-90

Пропущено

13
24
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
23%
2
8%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
1
8%
7
29%
29%
46-60
3
23%
2
8%
61-75
3
23%
7
29%
29%
76-90

Забито

28
23
7 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
2
7%
4
17%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
3
11%
3
13%
31-45
5
18%
4
17%
46-60
5
18%
5
22%
61-75
11
39%
6
26%
76-90

Пропущено

22
14
9 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
9%
1
7%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
4
18%
4
29%
46-60
6
27%
2
14%
61-75
3
14%
6
43%
76-90

Забито

54
36
13 В 1-м тайме 14
41 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
4
7%
4
11%
1-15
3
6%
2
6%
16-30
6
11%
8
22%
31-45
14
26%
7
19%
46-60
6
11%
7
19%
61-75
21
39%
8
22%
76-90

Пропущено

35
38
15 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
5
14%
3
8%
1-15
5
14%
2
5%
16-30
5
14%
5
13%
31-45
5
14%
11
29%
46-60
9
26%
4
11%
61-75
6
17%
13
34%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Риу Аве - Брага 0:0 Брага - Эштрела 3:0 Боавишта - Брага 0:4 Карабах - Брага 2:3
Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3
Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3

Результаты матчей

Брага
Жил Висенте

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:3
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:4
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 27%
3
6 раз 23%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
4
4 раза 15%
6
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Брага
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
5
8
4
9
2.5
3
10
2
11
3.5
2
11
1
12
4.5
2
11
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
8
5
1.5
3
10
7
6
2.5
1
12
3
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
19
7
15
11
1.5
8
18
11
15
2.5
4
22
5
21
3.5
2
24
1
25
4.5
2
24
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 24 20 2 2 69 - 24 62
2.
Бенфика
 Заявка 25 19 4 2 59 - 21 61
3.
Порту
 0:1 Заявка 26 17 4 5 46 - 18 55
4.
Брага
 Заявка 26 16 5 5 55 - 34 53
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 25 14 5 6 39 - 26 47
6.
Морейренсе
 Заявка 25 11 6 8 27 - 27 39
7.
Арока
 Заявка 25 10 4 11 43 - 36 34
8.
Боавишта
 Заявка 25 7 7 11 32 - 45 28
9.
Фамаликан
 Заявка 25 6 10 9 24 - 30 28
10.
Жил Висенте
 Заявка 26 7 7 12 35 - 39 28
11.
Каса Пия
 Заявка 25 7 6 12 23 - 38 27
12.
Фаренсе
 Заявка 26 7 6 13 34 - 38 27
13.
Эштрела
 Заявка 26 6 8 12 26 - 39 26
14.
Эшторил
 Заявка 26 7 4 15 42 - 49 25
15.
Риу Аве
 Заявка 26 4 13 9 26 - 35 25
16.
Визела
 1:0 Заявка 26 5 9 12 26 - 48 24
17.
Портимоненсе
 Заявка 26 6 5 15 24 - 53 23
18.
Шавиш
 Заявка 25 4 7 14 24 - 54 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 Заявка 13 11 2 0 36 - 6 35
3.
Порту
 0:1 Заявка 13 9 2 2 24 - 6 29
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 9 1 3 26 - 14 28
5.
Брага
 Заявка 13 8 3 2 27 - 12 27
6.
Жил Висенте
 Заявка 13 5 6 2 23 - 14 21
7.
Эшторил
 Заявка 13 6 1 6 23 - 16 19
8.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
9.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
10.
Фамаликан
 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
11.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
12.
Эштрела
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
13.
Фаренсе
 Заявка 13 4 4 5 17 - 15 16
14.
Боавишта
 Заявка 13 4 4 5 17 - 26 16
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 1:0 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 8 2 2 29 - 15 26
2.
Бенфика
 Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
3.
Порту
 0:1 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
5.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 13 - 13 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Визела
 1:0 Заявка 13 3 5 5 11 - 22 14
10.
Боавишта
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
11.
Фаренсе
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
12.
Фамаликан
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Жил Висенте
 Заявка 13 2 1 10 12 - 25 7
16.
Шавиш
 Заявка 13 1 4 8 8 - 28 7
17.
Риу Аве
 Заявка 13 0 7 6 8 - 18 7
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 19 (9)
Брага Банза Симон 19 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      'Г О О О О О Л - Алипур Али из команды Жил Висенте забивает с пенальти! Он пробил правой. Матеус был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 57'
      Паулу Оливейра получил легкую травму, и его заменил Ньякате Сику.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Борха Кристиан сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Руис Абель забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 119
    Брага 98.3% (117)
    X 0.8% (1)
    Жил Висенте 0.8% (1)
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    Где смотреть матч Брага 2:1 Жил Висенте онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 2:1 Жил Висенте

    Исход игры
    Брага
    98.3% (117)
    Ничья
    0.8% (1)
    Жил Висенте
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.35% (51)
    Меньше
    55.65% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    41.74% (48)
    Нет
    58.26% (67)
    Популярный счёт
    2:1 Брага
    35.3% (42)
    2:0 Брага
    31.9% (38)
    1:0 Брага
    21% (25)
    3:0 Брага
    2.5% (3)
    3:1 Брага
    1.7% (2)
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