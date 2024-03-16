Тур: 26. Стадион: Брага Мунисипал. Главный судья: Василица Янку
2:1
Конец матча
0'
1:0
39' ГолРуис Абель
1:1
59' ПенальтиАлипур Али
61' Желтая карточкаБута Леонарду
66' Желтая карточкаПерейра Габриэл
82' Желтая карточкаАлипур Али
2:1
89' ГолБанза Симон
90'+13
Ход матча
39'
1:0
59'
1:1
61'
66'
82'
89'
2:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Банза
Симон
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
26
Рубен
Мигель
24
Гбане
Мори
76
Нету
Мартим
70
Коррея
Фелиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Н'Дур ШерПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
-
67 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
-
26 РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
-
76 Нету МартимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Коррея ФелишНападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
-
35 Силва ФелипеЗащитник
- Защитник
-
58 Лучано ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
77 Мурило КостаНападающий
-
88 Kazu
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брага
Жил Висенте
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
19 матчей
68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.89
1.6
Среднее время на гол
47
56
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
0.8
0.67
Среднее время на гол
112
135
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.32
1.16
Тотал матчей
2.5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
77
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|19 (2)
|0.73
|Орта Рикарду
|7
|0.27
|Джало Альваро
|6
|0.23
|Руис Абель
|4
|0.15
|Саласар Родриго
|3
|0.12
|Брума Арминду
|3
|0.12
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3 (2)
|0.12
|Орта Андре
|2
|0.08
|Фернандеш Рожер
|1
|0.04
|Борха Кристиан
|1
|0.04
|Пицци Луиш
|1
|0.04
|Моутинью Жоау
|1
|0.04
|Лопеш Рони
|1
|0.04
|Карвалью Витор
|1
|0.04
|Н'Дур Шер
|1
|0.04
|Сатчи Сердар
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Паулу Оливейра
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|6 (1)
|0.23
|Коррея Фелиш
|4
|0.15
|Мурило Коста
|3 (2)
|0.12
|Перейра Габриэл
|3
|0.12
|Депу
|3
|0.12
|Тиба Педру
|3 (1)
|0.12
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.08
|Роко Батурина
|2
|0.08
|Шаброль Тиджани
|2
|0.08
|Алипур Али
|2 (1)
|0.08
|Мигель Монтейру
|1
|0.04
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.04
|Рубен Мигель
|1
|0.04
|Уилсон Роан
|1
|0.04
|Лучано Томас
|1
|0.04
|Нету Мартим
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|6
|1
|Фонте Жозе
|7
|0
|Карвалью Витор
|6
|0
|Руис Абель
|5
|0
|Сатчи Сердар
|5
|0
|Джало Альваро
|5
|0
|Жорж Артур
|3
|1
|Ньякате Сику
|3
|1
|Паулу Оливейра
|4
|0
|Саласар Родриго
|4
|0
|Орта Рикарду
|3
|0
|Матеус Лима
|3
|0
|Борха Кристиан
|2
|0
|Брума Арминду
|2
|0
|Банза Симон
|2
|0
|Пицци Луиш
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Фернандеш Рожер
|1
|0
|Мендес Юсафат
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Габриэл
|8
|0
|Тиба Педру
|7
|0
|Фильо Жозе Карлос
|6
|0
|Гбане Мори
|6
|0
|Домингес Максим
|5
|0
|Нету Мартим
|5
|0
|Коррея Фелиш
|4
|0
|Рубен Мигель
|3
|0
|Шаброль Тиджани
|3
|0
|Бута Леонарду
|3
|0
|Депу
|1
|1
|Мурило Коста
|2
|0
|Хавьер Марлон
|2
|0
|Алипур Али
|1
|0
|Пинту Алекс
|1
|0
|Кастильо Хесус
|1
|0
|Лучано Томас
|1
|0
Результаты матчей
Брага
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Жил Висенте
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
4
8
Брага
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Жил Висенте
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
27
21
Брага
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Жил Висенте
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
50% (13)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
31
29
Голы по времени матча
Забито
26
13
6 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
2
8%
0
0%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
3
12%
5
38%
31-45
9
35%
3
23%
46-60
1
4%
2
15%
61-75
10
38%
2
15%
76-90
Пропущено
13
24
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
23%
2
8%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
1
8%
7
29%
29%
46-60
3
23%
2
8%
61-75
3
23%
7
29%
29%
76-90
Забито
28
23
7 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
2
7%
4
17%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
3
11%
3
13%
31-45
5
18%
4
17%
46-60
5
18%
5
22%
61-75
11
39%
6
26%
76-90
Пропущено
22
14
9 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
9%
1
7%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
4
18%
4
29%
46-60
6
27%
2
14%
61-75
3
14%
6
43%
76-90
Забито
54
36
13 В 1-м тайме 14
41 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
4
7%
4
11%
1-15
3
6%
2
6%
16-30
6
11%
8
22%
31-45
14
26%
7
19%
46-60
6
11%
7
19%
61-75
21
39%
8
22%
76-90
Пропущено
35
38
15 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
5
14%
3
8%
1-15
5
14%
2
5%
16-30
5
14%
5
13%
31-45
5
14%
11
29%
46-60
9
26%
4
11%
61-75
6
17%
13
34%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Риу Аве - Брага 0:0 Брага - Эштрела 3:0 Боавишта - Брага 0:4 Карабах - Брага 2:3
Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3
Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3
Результаты матчей
Брага
Жил Висенте
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:3
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:4
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 27%
3
6 раз 23%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
4
4 раза 15%
6
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Брага
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
76
58
49
310
211
211
112
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
85
310
76
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
197
1511
818
1115
422
521
224
125
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|2
|2
|69 - 24
|62
|2.
|Заявка
|25
|19
|4
|2
|59 - 21
|61
|3.
|0:1 Заявка
|26
|17
|4
|5
|46 - 18
|55
|4.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|55 - 34
|53
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|39 - 26
|47
|6.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|27 - 27
|39
|7.
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|43 - 36
|34
|8.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 45
|28
|9.
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|24 - 30
|28
|10.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|35 - 39
|28
|11.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|23 - 38
|27
|12.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|34 - 38
|27
|13.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 39
|26
|14.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|42 - 49
|25
|15.
|Заявка
|26
|4
|13
|9
|26 - 35
|25
|16.
|1:0 Заявка
|26
|5
|9
|12
|26 - 48
|24
|17.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 53
|23
|18.
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|24 - 54
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|40 - 9
|36
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 6
|35
|3.
|0:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 6
|29
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|26 - 14
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 12
|27
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|23 - 14
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|23 - 16
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|12.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 26
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 13
|10
|18.
|1:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 15
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|3.
|0:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 15
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|1:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 22
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 33
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 25
|7
|16.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|8 - 28
|7
|17.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|19 (9)
|Брага
|Банза Симон
|19 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 2:1 Жил Висенте
Исход игры
Брага
98.3% (117)
Ничья
0.8% (1)
Жил Висенте
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.35% (51)
Меньше
55.65% (64)
Обе команды забьют
Да
41.74% (48)
Нет
58.26% (67)
Популярный счёт
2:1 Брага
35.3% (42)
2:0 Брага
31.9% (38)
1:0 Брага
21% (25)
3:0 Брага
2.5% (3)
3:1 Брага
1.7% (2)
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