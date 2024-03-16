  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Фаренсе
1:0
Первый тайм: 44'
Риу Аве
0'
22' Желтая карточка
Матиаш Марку
1:0
31' Гол
Исидоро Фабрисио

Ход матча

22'
Матиаш Марку
 
31'
Исидоро Фабрисио
1:0
Прогнозы 116
Фаренсе 31% (36)
X 56.9% (66)
Риу Аве 12.1% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фаренсе
Ничья
Риу Аве
2.75
Реклама, betcity.ru
4.30
Реклама, fon.bet
8.23
Все Коэффициенты
33
Вельо
Рикардо
2
Дельгадо
Франсиско
37
Силва
Гонсалу
3
Росси
Игор
12
Оливейра
Талис
14
Исидоро
Фабрисио
29
Фалькао
Клаудио
62
Беллуми
Мохамед
27
Матеус
де
Андраде
77
Матиаш
Марку
91
Зе
Луиш
Жозе
18
Жонатан
Луис
4
Патрик
II
33
Сантос
Адерлан
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
15
Адриен
Силва
7
Тейшейра
Жоау
II
14
Жока
81
Якубу
Абдул-Азиз
11
Эмбало
Умару
Фаренсе
4-2-3-1
Риу Аве
3-4-3

История личных встреч

Фаренсе
Риу Аве

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
3:4
КЛ
2:1
ЛП2
2:1
ЛП2
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Бруно 8 (3) 0.31
Беллуми Мохамед 5 0.19
Матеус де Андраде 4 (1) 0.15
Кошта Руи 3 0.12
Фалькао Клаудио 3 0.12
Исидоро Фабрисио 3 0.12
Зе Луиш Жозе 2 0.08
Мускат Зак 2 0.08
Матиаш Марку 1 0.04
Элвис 1 0.04
Барбоза Рафаэл II 1 0.04
Гонсалвеш Витор 1 0.04
Понде Кристиан 0 0
Пастор 0 0
Талоша Жоау 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боатенг Эммануль II 5 0.19
Якубу Абдул-Азиз 4 (3) 0.15
Коштинья 2 (2) 0.08
Зе Мануэль 2 0.08
Сантос Адерлан 2 0.08
Руиз Леонардо 2 (1) 0.08
Роналдо Фабио 1 0.04
Жока 1 0.04
Родригеш Гонсалу 1 0.04
Эмбало Умару 1 0.04
Перейра Андре 1 0.04
Нобрега Мигел 1 0.04
Эрнани Жорже 0 0
Алвес Савио 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалькао Клаудио 8 0
Мускат Зак 5 1
Исидоро Фабрисио 5 1
Пастор 6 0
Матеус де Андраде 4 1
Матиаш Марку 4 0
Силва Гонсалу 2 1
Жорж Артур 3 0
Талоша Жоау 3 0
Касерес Факундо 3 0
Беллуми Мохамед 3 0
Зе Луиш Жозе 2 0
Росси Игор 2 0
Кошта Руи 2 0
Вельо Рикардо 2 0
Дуарте Бруно 2 0
Дельгадо Франсиско 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Граса Жоау 8 0
Сантос Адерлан 6 1
Панталон Ренато 6 1
Боатенг Эммануль II 6 1
Идрисси Амин 6 0
Нобрега Мигел 6 0
Жосуэ Са 5 0
Жонатан Луис 3 0
Перейра Андре 3 0
Коштинья 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Luis Freire 3 0
Патрик II 2 0
Гомеш Витор 2 0
Жока 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Танлонго Матео 2 0
Адриен Силва 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Тейшейра Жоау II 1 0
Эмбало Умару 1 0
Алвес Савио 1 0
Вентура Бруну 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Риу Аве
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
7
Фаренсе
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Риу Аве
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

13
14
Фаренсе
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
48% (12)
12% (3)
Риу Аве
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (4)
72% (18)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

18
21

Голы по времени матча

Забито

16
7
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
1
6%
4
57%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
5
31%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

14
17
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
14%
2
12%
1-15
3
21%
3
18%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
1
7%
5
29%
29%
61-75
4
29%
5
29%
29%
76-90

Забито

18
17
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
1
6%
1
6%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
6
33%
3
18%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
4
22%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

22
18
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
3
14%
4
22%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
4
18%
3
17%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
7
32%
6
33%
76-90

Забито

34
24
19 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
2
6%
5
21%
1-15
6
18%
1
4%
16-30
11
32%
3
13%
31-45
7
21%
6
25%
46-60
2
6%
4
17%
61-75
6
18%
5
21%
76-90

Пропущено

36
35
15 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 16
5
14%
6
17%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
5
14%
3
9%
31-45
5
14%
5
14%
46-60
5
14%
6
17%
61-75
11
31%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Визела - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Брага - Фаренсе 2:1
Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0
Риу Аве
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Риу Аве - Брага 0:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Фамаликан - Риу Аве 2:1
Риу Аве - Каса Пия 1:0 Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4

Результаты матчей

Фаренсе
Риу Аве

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
2:0
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
2
4
8
1.5
5
8
2
10
2.5
2
11
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
6
6
4
9
1.5
1
11
3
10
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
17
8
8
17
1.5
6
19
5
20
2.5
2
23
2
23
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 24 20 2 2 69 - 24 62
2.
Бенфика
 Заявка 25 19 4 2 59 - 21 61
3.
Порту
 Заявка 25 17 4 4 46 - 17 55
4.
Брага
 1:0 Заявка 26 16 5 5 54 - 33 53
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 25 14 5 6 39 - 26 47
6.
Морейренсе
 Заявка 25 11 6 8 27 - 27 39
7.
Арока
 Заявка 25 10 4 11 43 - 36 34
8.
Фаренсе
 1:0 Заявка 26 8 5 13 34 - 37 29
9.
Боавишта
 Заявка 25 7 7 11 32 - 45 28
10.
Фамаликан
 Заявка 25 6 10 9 24 - 30 28
11.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 26 7 7 12 34 - 38 28
12.
Каса Пия
 Заявка 25 7 6 12 23 - 38 27
13.
Эштрела
 Заявка 26 6 8 12 26 - 39 26
14.
Эшторил
 Заявка 26 7 4 15 42 - 49 25
15.
Риу Аве
 0:1 Заявка 26 4 12 10 25 - 35 24
16.
Портимоненсе
 Заявка 26 6 5 15 24 - 53 23
17.
Визела
 Заявка 25 4 9 12 25 - 48 21
18.
Шавиш
 Заявка 25 4 7 14 24 - 54 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 Заявка 13 11 2 0 36 - 6 35
3.
Порту
 Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 9 1 3 26 - 14 28
5.
Брага
 1:0 Заявка 13 8 3 2 26 - 11 27
6.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 13 5 6 2 23 - 14 21
7.
Эшторил
 Заявка 13 6 1 6 23 - 16 19
8.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
9.
Фаренсе
 1:0 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
10.
Риу Аве
 0:1 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
11.
Фамаликан
 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
12.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
13.
Эштрела
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
14.
Боавишта
 Заявка 13 4 4 5 17 - 26 16
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 8 2 2 29 - 15 26
2.
Бенфика
 Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
3.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Брага
 1:0 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
5.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 13 - 13 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Боавишта
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
10.
Визела
 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
11.
Фаренсе
 1:0 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
12.
Фамаликан
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 13 2 1 10 11 - 24 7
16.
Шавиш
 Заявка 13 1 4 8 8 - 28 7
17.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
18.
Риу Аве
 0:1 Заявка 13 0 6 7 7 - 18 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 19 (9)
Брага Банза Симон 18 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Г О О О О Л - Исидоро Фабрисио забивает ударом с левой ноги!
  • 22'
    Матиаш Марку получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Фаренсе.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.65. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.65 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 116
Фаренсе 31% (36)
X 56.9% (66)
Риу Аве 12.1% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фаренсе
Ничья
Риу Аве
2.75
Реклама, betcity.ru
4.30
Реклама, fon.bet
8.23
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фаренсе 1:0 Риу Аве онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогнозы на матч Фаренсе 1:0 Риу Аве

Исход игры
Фаренсе
31% (36)
Ничья
56.9% (66)
Риу Аве
12.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
15.79% (18)
Меньше
84.21% (96)
Обе команды забьют
Да
64.91% (74)
Нет
35.09% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
49.1% (57)
1:0 Фаренсе
19.8% (23)
2:1 Фаренсе
8.6% (10)
0:0 Ничья
6.9% (8)
1:2 Риу Аве
6% (7)
0:1 Риу Аве
6% (7)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Фаренсе
Риу Аве
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный