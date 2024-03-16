Тур: 26. Стадион: Сан Луиш. Главный судья: Ногейра Мигель
0'
22' Желтая карточкаМатиаш Марку
1:0
31' ГолИсидоро Фабрисио
1:1
50' ГолБоатенг Эммануль
60' Желтая карточкаПатрик II
89' Желтая карточкаФалькао Клаудио
90'+6
Ход матча
22'
31'
1:0
46'
50'
1:1
60'
67'
89'
77
Матиаш
Марку
91
Зе
Луиш
Жозе
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
15
Адриен
Силва
14
Жока
11
Эмбало
Умару
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Матиаш МаркуПолузащитник
-
91 Зе Луиш ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кошта РуиНападающий
-
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Жосуэ СаЗащитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
-
15 Адриен СилваПолузащитник
- Полузащитник
-
14 ЖокаНападающий
- Нападающий
-
11 Эмбало УмаруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Граса ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Зе МануэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Фаренсе
Риу Аве
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуарте Бруно
|8 (3)
|0.31
|Беллуми Мохамед
|5
|0.19
|Матеус де Андраде
|4 (1)
|0.15
|Кошта Руи
|3
|0.12
|Фалькао Клаудио
|3
|0.12
|Исидоро Фабрисио
|3
|0.12
|Зе Луиш Жозе
|2
|0.08
|Мускат Зак
|2
|0.08
|Матиаш Марку
|1
|0.04
|Элвис
|1
|0.04
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0.04
|Гонсалвеш Витор
|1
|0.04
|Понде Кристиан
|0
|0
|Пастор
|0
|0
|Талоша Жоау
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боатенг Эммануль II
|6
|0.23
|Якубу Абдул-Азиз
|4 (3)
|0.15
|Коштинья
|2 (2)
|0.08
|Зе Мануэль
|2
|0.08
|Сантос Адерлан
|2
|0.08
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.08
|Роналдо Фабио
|1
|0.04
|Жока
|1
|0.04
|Родригеш Гонсалу
|1
|0.04
|Эмбало Умару
|1
|0.04
|Перейра Андре
|1
|0.04
|Нобрега Мигел
|1
|0.04
|Эрнани Жорже
|0
|0
|Жосуэ Са
|0
|0
|Алвес Савио
|0
|0
Карточки
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалькао Клаудио
|9
|0
|Мускат Зак
|5
|1
|Исидоро Фабрисио
|5
|1
|Пастор
|6
|0
|Матеус де Андраде
|4
|1
|Матиаш Марку
|4
|0
|Силва Гонсалу
|2
|1
|Жорж Артур
|3
|0
|Талоша Жоау
|3
|0
|Касерес Факундо
|3
|0
|Беллуми Мохамед
|3
|0
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Росси Игор
|2
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Вельо Рикардо
|2
|0
|Дуарте Бруно
|2
|0
|Дельгадо Франсиско
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Граса Жоау
|8
|0
|Сантос Адерлан
|6
|1
|Панталон Ренато
|6
|1
|Боатенг Эммануль II
|6
|1
|Идрисси Амин
|6
|0
|Нобрега Мигел
|6
|0
|Жосуэ Са
|5
|0
|Патрик II
|3
|0
|Жонатан Луис
|3
|0
|Перейра Андре
|3
|0
|Коштинья
|3
|0
|Роналдо Фабио
|3
|0
|Luis Freire
|3
|0
|Гомеш Витор
|2
|0
|Жока
|2
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|Танлонго Матео
|2
|0
|Адриен Силва
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Тейшейра Жоау II
|1
|0
|Эмбало Умару
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Вентура Бруну
|1
|0
Результаты матчей
Фаренсе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Риу Аве
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
8
Фаренсе
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Риу Аве
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
13
14
Фаренсе
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
Риу Аве
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
69% (18)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
19
22
Голы по времени матча
Забито
17
8
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
1
6%
4
50%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
5
29%
29%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
3
20%
3
17%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
4
27%
5
28%
76-90
Забито
18
17
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
1
6%
1
6%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
6
33%
3
18%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
4
22%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
22
18
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
3
14%
4
22%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
4
18%
3
17%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
7
32%
6
33%
76-90
Забито
35
25
20 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
2
6%
5
20%
1-15
6
17%
1
4%
16-30
12
34%
3
12%
31-45
7
20%
7
28%
46-60
2
6%
4
16%
61-75
6
17%
5
20%
76-90
Пропущено
37
36
15 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 17
5
14%
6
17%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
5
14%
4
11%
31-45
6
16%
5
14%
46-60
5
14%
6
17%
61-75
11
30%
30%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Фаренсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Визела - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Брага - Фаренсе 2:1
Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0
Риу Аве
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Риу Аве - Брага 0:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Фамаликан - Риу Аве 2:1
Риу Аве - Каса Пия 1:0 Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4
Результаты матчей
Фаренсе
Риу Аве
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
7 раз 27%
2:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Фаренсе
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
49
58
211
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
49
112
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
188
818
620
521
224
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|2
|2
|69 - 24
|62
|2.
|Заявка
|25
|19
|4
|2
|59 - 21
|61
|3.
|0:1 Заявка
|26
|17
|4
|5
|46 - 18
|55
|4.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|55 - 34
|53
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|39 - 26
|47
|6.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|27 - 27
|39
|7.
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|43 - 36
|34
|8.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 45
|28
|9.
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|24 - 30
|28
|10.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|35 - 39
|28
|11.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|23 - 38
|27
|12.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|34 - 38
|27
|13.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 39
|26
|14.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|42 - 49
|25
|15.
|Заявка
|26
|4
|13
|9
|26 - 35
|25
|16.
|1:0 Заявка
|26
|5
|9
|12
|26 - 48
|24
|17.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 53
|23
|18.
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|24 - 54
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|40 - 9
|36
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 6
|35
|3.
|0:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 6
|29
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|26 - 14
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 12
|27
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|23 - 14
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|23 - 16
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|12.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 26
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 13
|10
|18.
|1:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 15
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|3.
|0:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 15
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|1:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 22
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 33
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 25
|7
|16.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|8 - 28
|7
|17.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|19 (9)
|Брага
|Банза Симон
|19 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|10
Прогнозы на матч Фаренсе 1:1 Риу Аве
Исход игры
Фаренсе
31% (36)
Ничья
56.9% (66)
Риу Аве
12.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
15.79% (18)
Меньше
84.21% (96)
Обе команды забьют
Да
64.91% (74)
Нет
35.09% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
49.1% (57)
1:0 Фаренсе
19.8% (23)
2:1 Фаренсе
8.6% (10)
0:0 Ничья
6.9% (8)
1:2 Риу Аве
6% (7)
0:1 Риу Аве
6% (7)
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