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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Фаренсе
1:1
Конец матча
Риу Аве
0'
22' Желтая карточка
Матиаш Марку
1:0
31' Гол
Исидоро Фабрисио
1:1
50' Гол
Боатенг Эммануль
60' Желтая карточка
Патрик II
89' Желтая карточка
Фалькао Клаудио
90'+6

Ход матча

22'
Матиаш Марку
 
31'
Исидоро Фабрисио
1:0
46'
 
Роналдо Фабио
Жока
46'
 
Боатенг Эммануль
Адриен Силва
50'
1:1
Боатенг Эммануль
(Жосуэ Са)
60'
 
Патрик II
67'
Дуарте Бруно
Матиаш Марку
 
67'
Элвис
Беллуми Мохамед
 
69'
 
Врусаи Мариус
Эмбало Умару
77'
Барбоза Рафаэл
Дельгадо Франсиско
 
78'
Касерес Факундо
Исидоро Фабрисио
 
86'
 
Зе Мануэль
Якубу Абдул-Азиз
87'
 
Граса Жоау
Тейшейра Жоау II
88'
Талоша Жоау
Оливейра Талис
 
89'
Фалькао Клаудио
 
Прогнозы 116
Фаренсе 31% (36)
X 56.9% (66)
Риу Аве 12.1% (14)
Все прогнозы
33
Вельо
Рикардо
2
Дельгадо
Франсиско
37
Силва
Гонсалу
3
Росси
Игор
12
Оливейра
Талис
14
Исидоро
Фабрисио
29
Фалькао
Клаудио
62
Беллуми
Мохамед
27
Матеус
де
Андраде
77
Матиаш
Марку
91
Зе
Луиш
Жозе
18
Жонатан
Луис
4
Патрик
II
33
Сантос
Адерлан
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
15
Адриен
Силва
7
Тейшейра
Жоау
II
14
Жока
81
Якубу
Абдул-Азиз
11
Эмбало
Умару
Фаренсе
4-2-3-1
Риу Аве
3-4-3

История личных встреч

Фаренсе
Риу Аве

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
3:4
КЛ
2:1
ЛП2
2:1
ЛП2
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Бруно 8 (3) 0.31
Беллуми Мохамед 5 0.19
Матеус де Андраде 4 (1) 0.15
Кошта Руи 3 0.12
Фалькао Клаудио 3 0.12
Исидоро Фабрисио 3 0.12
Зе Луиш Жозе 2 0.08
Мускат Зак 2 0.08
Матиаш Марку 1 0.04
Элвис 1 0.04
Барбоза Рафаэл II 1 0.04
Гонсалвеш Витор 1 0.04
Понде Кристиан 0 0
Пастор 0 0
Талоша Жоау 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боатенг Эммануль II 6 0.23
Якубу Абдул-Азиз 4 (3) 0.15
Коштинья 2 (2) 0.08
Зе Мануэль 2 0.08
Сантос Адерлан 2 0.08
Руиз Леонардо 2 (1) 0.08
Роналдо Фабио 1 0.04
Жока 1 0.04
Родригеш Гонсалу 1 0.04
Эмбало Умару 1 0.04
Перейра Андре 1 0.04
Нобрега Мигел 1 0.04
Эрнани Жорже 0 0
Жосуэ Са 0 0
Алвес Савио 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалькао Клаудио 9 0
Мускат Зак 5 1
Исидоро Фабрисио 5 1
Пастор 6 0
Матеус де Андраде 4 1
Матиаш Марку 4 0
Силва Гонсалу 2 1
Жорж Артур 3 0
Талоша Жоау 3 0
Касерес Факундо 3 0
Беллуми Мохамед 3 0
Зе Луиш Жозе 2 0
Росси Игор 2 0
Кошта Руи 2 0
Вельо Рикардо 2 0
Дуарте Бруно 2 0
Дельгадо Франсиско 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Граса Жоау 8 0
Сантос Адерлан 6 1
Панталон Ренато 6 1
Боатенг Эммануль II 6 1
Идрисси Амин 6 0
Нобрега Мигел 6 0
Жосуэ Са 5 0
Патрик II 3 0
Жонатан Луис 3 0
Перейра Андре 3 0
Коштинья 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Luis Freire 3 0
Гомеш Витор 2 0
Жока 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Танлонго Матео 2 0
Адриен Силва 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Тейшейра Жоау II 1 0
Эмбало Умару 1 0
Алвес Савио 1 0
Вентура Бруну 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Риу Аве
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
8
Фаренсе
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Риу Аве
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

13
14
Фаренсе
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
Риу Аве
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
69% (18)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

19
22

Голы по времени матча

Забито

17
8
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
1
6%
4
50%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
5
29%
29%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
3
20%
3
17%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
4
27%
5
28%
76-90

Забито

18
17
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
1
6%
1
6%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
6
33%
3
18%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
4
22%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

22
18
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
3
14%
4
22%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
4
18%
3
17%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
7
32%
6
33%
76-90

Забито

35
25
20 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
2
6%
5
20%
1-15
6
17%
1
4%
16-30
12
34%
3
12%
31-45
7
20%
7
28%
46-60
2
6%
4
16%
61-75
6
17%
5
20%
76-90

Пропущено

37
36
15 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 17
5
14%
6
17%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
5
14%
4
11%
31-45
6
16%
5
14%
46-60
5
14%
6
17%
61-75
11
30%
30%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Визела - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Брага - Фаренсе 2:1
Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0
Риу Аве
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Риу Аве - Брага 0:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Фамаликан - Риу Аве 2:1
Риу Аве - Каса Пия 1:0 Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4

Результаты матчей

Фаренсе
Риу Аве

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
7 раз 27%
2:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
5
8
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
4
9
1.5
1
12
3
10
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
18
8
8
18
1.5
6
20
5
21
2.5
2
24
2
24
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 24 20 2 2 69 - 24 62
2.
Бенфика
 Заявка 25 19 4 2 59 - 21 61
3.
Порту
 0:1 Заявка 26 17 4 5 46 - 18 55
4.
Брага
 Заявка 26 16 5 5 55 - 34 53
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 25 14 5 6 39 - 26 47
6.
Морейренсе
 Заявка 25 11 6 8 27 - 27 39
7.
Арока
 Заявка 25 10 4 11 43 - 36 34
8.
Боавишта
 Заявка 25 7 7 11 32 - 45 28
9.
Фамаликан
 Заявка 25 6 10 9 24 - 30 28
10.
Жил Висенте
 Заявка 26 7 7 12 35 - 39 28
11.
Каса Пия
 Заявка 25 7 6 12 23 - 38 27
12.
Фаренсе
 Заявка 26 7 6 13 34 - 38 27
13.
Эштрела
 Заявка 26 6 8 12 26 - 39 26
14.
Эшторил
 Заявка 26 7 4 15 42 - 49 25
15.
Риу Аве
 Заявка 26 4 13 9 26 - 35 25
16.
Визела
 1:0 Заявка 26 5 9 12 26 - 48 24
17.
Портимоненсе
 Заявка 26 6 5 15 24 - 53 23
18.
Шавиш
 Заявка 25 4 7 14 24 - 54 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 Заявка 13 11 2 0 36 - 6 35
3.
Порту
 0:1 Заявка 13 9 2 2 24 - 6 29
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 9 1 3 26 - 14 28
5.
Брага
 Заявка 13 8 3 2 27 - 12 27
6.
Жил Висенте
 Заявка 13 5 6 2 23 - 14 21
7.
Эшторил
 Заявка 13 6 1 6 23 - 16 19
8.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
9.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
10.
Фамаликан
 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
11.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
12.
Эштрела
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
13.
Фаренсе
 Заявка 13 4 4 5 17 - 15 16
14.
Боавишта
 Заявка 13 4 4 5 17 - 26 16
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 1:0 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 8 2 2 29 - 15 26
2.
Бенфика
 Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
3.
Порту
 0:1 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
5.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 13 - 13 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Визела
 1:0 Заявка 13 3 5 5 11 - 22 14
10.
Боавишта
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
11.
Фаренсе
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
12.
Фамаликан
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Жил Висенте
 Заявка 13 2 1 10 12 - 25 7
16.
Шавиш
 Заявка 13 1 4 8 8 - 28 7
17.
Риу Аве
 Заявка 13 0 7 6 8 - 18 7
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 19 (9)
Брага Банза Симон 19 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Г О О О О Л - Исидоро Фабрисио забивает ударом с левой ноги!
    • 22'
      Матиаш Марку получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 116
    Фаренсе 31% (36)
    X 56.9% (66)
    Риу Аве 12.1% (14)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Фаренсе 1:1 Риу Аве онлайн

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    Прогнозы на матч Фаренсе 1:1 Риу Аве

    Исход игры
    Фаренсе
    31% (36)
    Ничья
    56.9% (66)
    Риу Аве
    12.1% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    15.79% (18)
    Меньше
    84.21% (96)
    Обе команды забьют
    Да
    64.91% (74)
    Нет
    35.09% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    49.1% (57)
    1:0 Фаренсе
    19.8% (23)
    2:1 Фаренсе
    8.6% (10)
    0:0 Ничья
    6.9% (8)
    1:2 Риу Аве
    6% (7)
    0:1 Риу Аве
    6% (7)
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