Тур: 26. Стадион: Драгау. Главный судья: Joao Goncalves
0'
0:1
17' Гол в свои воротаПепе Кеплер
38' Желтая карточкаЛакава Матиас
41' Желтая карточкаКошта Бруну
49' Вторая желтая карточкаЛакава Матиас
1:1
55' ГолКонсейсау Франсишку
2:1
68' ГолПепе Акино
3:1
77' ГолЭванилсон
4:1
89' ГолМартинес Антонио
90'+5
Ход матча
17'
0:1
38'
41'
49'
55'
68'
2:1
77'
3:1
89'
4:1
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
22
Варела
Алан
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
82
Силва
Томаш
25
Эшковал
Жоау
28
Кошта
Бруну
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
-
28 РомариуПолузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кошта БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ортис ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де ла Баррера Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Порту
Визела
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
3.33
2.5
Среднее время на гол
27
36
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.57
1.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
52
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|11 (2)
|0.42
|Галено Вандерсон
|6 (1)
|0.23
|Консейсау Франсишку
|4
|0.15
|Венделл Боргес
|4
|0.15
|Мартинес Антонио III
|4
|0.15
|Пепе VI
|3
|0.12
|Тареми Мехди
|3 (1)
|0.12
|Варела Алан
|2
|0.08
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.08
|Мариу Жоау III
|2
|0.08
|Маркано Иван
|2
|0.08
|Кардозу Фабиу
|1
|0.04
|Пепе Кеплер
|1
|0.04
|Нико Гонсалес
|1
|0.04
|Лодер Дэнни
|1
|0.04
|Зе Педро
|1
|0.04
|Хайме Иван
|1
|0.04
|Занузи Зайду
|1
|0.04
|Санчес Хорхе
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|13
|0.5
|Гарсия Самуэль
|3 (2)
|0.12
|Соро Альберто
|3
|0.12
|Лебеденко Орест
|1
|0.04
|Морейра Нуну
|1
|0.04
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.04
|Перейра Матеус
|1
|0.04
|Петров Сава
|1
|0.04
|Оливейра Уго
|0
|0
|Кина Домингуш
|0
|0
|Лакава Матиас
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
|Эшковал Жоау
|0
|0
|Мендес Алексис
|0
|0
|Жардел
|0
|0
|Наскименто Диого
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Консейсау Франсишку
|8
|0
|Кардозу Фабиу
|4
|2
|Венделл Боргес
|5
|1
|Карму Давид
|5
|1
|Нико Гонсалес
|6
|0
|Варела Алан
|6
|0
|Пепе Кеплер
|3
|1
|Эванилсон
|4
|0
|Консейсау Сержиу
|3
|0
|Тареми Мехди
|3
|0
|Мариу Жоау III
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|3
|0
|Галено Вандерсон
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Пепе VI
|3
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|10
|0
|Лакава Матиас
|4
|2
|Эшковал Жоау
|7
|0
|Ортис Педро
|6
|0
|Гарсия Самуэль
|5
|0
|Оливейра Андерсон
|4
|0
|Эссанд Самюэль
|4
|0
|Наскименто Диого
|3
|0
|Петров Сава
|1
|1
|Силва Томаш
|1
|1
|Кошта Бруну
|2
|0
|Буснич Александар
|2
|0
|Соро Альберто
|2
|0
|Бустаманте Рафаэль
|2
|0
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Бунтиц Фабиян
|1
|0
|Лебеденко Орест
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Гонсалвеш Жота
|1
|0
|Авуду Абдул
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
Результаты матчей
Порту
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Визела
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
9
Порту
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Визела
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
6
21
Упущенные победы
20
8
Порту
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Визела
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
9
21
Упущенные победы
21
17
Голы по времени матча
Забито
29
11
10 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
6
21%
2
18%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
7
24%
4
36%
46-60
4
14%
3
27%
61-75
8
28%
2
18%
76-90
Пропущено
5
26
2 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
4
15%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
2
40%
2
8%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
1
20%
4
15%
61-75
2
40%
6
23%
76-90
Забито
22
14
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
3
14%
2
14%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
5
23%
1
7%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
2
9%
4
29%
61-75
6
27%
4
29%
76-90
Пропущено
12
27
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
17%
2
7%
1-15
3
25%
3
11%
16-30
0
0%
7
26%
31-45
5
42%
4
15%
46-60
1
8%
3
11%
61-75
1
8%
8
30%
30%
76-90
Забито
51
25
21 В 1-м тайме 6
30 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 8
4 Не забивали 8
9
18%
4
16%
1-15
5
10%
1
4%
16-30
7
14%
1
4%
31-45
10
20%
6
24%
46-60
6
12%
7
28%
61-75
14
27%
6
24%
76-90
Пропущено
17
53
7 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 29
8 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 19
2
12%
6
11%
1-15
3
18%
9
17%
16-30
2
12%
9
17%
31-45
5
29%
29%
8
15%
46-60
2
12%
7
13%
61-75
3
18%
14
26%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Арсенал - Порту 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2
Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1
Визела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Визела - Фаренсе 2:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Эшторил 3:3 Бенфика - Визела 6:1
Жил Висенте - Визела 0:1 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2
Результаты матчей
Порту
Визела
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 35%
1
6 раз 23%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Порту
Визела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
85
58
49
112
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
85
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
188
1610
719
719
125
323
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|2
|2
|69 - 24
|62
|2.
|Заявка
|25
|19
|4
|2
|59 - 21
|61
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|50 - 18
|58
|4.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|55 - 34
|53
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|39 - 26
|47
|6.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|27 - 27
|39
|7.
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|43 - 36
|34
|8.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 45
|28
|9.
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|24 - 30
|28
|10.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|35 - 39
|28
|11.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|23 - 38
|27
|12.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|34 - 38
|27
|13.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 39
|26
|14.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|42 - 49
|25
|15.
|Заявка
|26
|4
|13
|9
|26 - 35
|25
|16.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 53
|23
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|26 - 52
|21
|18.
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|24 - 54
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|40 - 9
|36
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 6
|35
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|26 - 14
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 12
|27
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|23 - 14
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|23 - 16
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|12.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 26
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 13
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 15
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 15
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|11.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 26
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 33
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 25
|7
|16.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|8 - 28
|7
|17.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|19 (9)
|Брага
|Банза Симон
|19 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 4:1 Визела
Исход игры
Порту
97.6% (124)
Ничья
1.6% (2)
Визела
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.55% (54)
Меньше
53.45% (62)
Обе команды забьют
Да
20.69% (24)
Нет
79.31% (92)
Популярный счёт
2:0 Порту
44.9% (57)
3:0 Порту
18.1% (23)
2:1 Порту
10.2% (13)
3:1 Порту
7.1% (9)
4:0 Порту
4.7% (6)
1:0 Порту
3.1% (4)
6:0 Порту
1.6% (2)
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