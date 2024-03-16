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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Порту
4:1
Конец матча
Визела
0'
0:1
17' Гол в свои ворота
Пепе Кеплер
38' Желтая карточка
Лакава Матиас
41' Желтая карточка
Кошта Бруну
49' Вторая желтая карточка
Лакава Матиас
1:1
55' Гол
Консейсау Франсишку
2:1
68' Гол
Пепе Акино
3:1
77' Гол
Эванилсон
4:1
89' Гол
Мартинес Антонио
90'+5

Ход матча

17'
0:1
Пепе Кеплер
38'
 
Лакава Матиас
41'
 
Кошта Бруну
49'
 
Лакава Матиас
52'
 
Перейра Матеус
Петров Сава
55'
Консейсау Франсишку
(Варела Алан)
1:1
55'
Лодер Дэнни
Варела Алан
 
61'
 
Буснич Александар
Ейенга-Локило Джейсон
68'
Пепе Акино
(Лодер Дэнни)
2:1
75'
Нико Гонсалес
Мариу Жоау
 
75'
Эуштакиу Стивен
Хайме Иван
 
77'
Эванилсон
3:1
78'
 
Силва Томаш
Эссанд Самюэль
78'
 
Соро Альберто
Оливейра Уго
79'
 
Наскименто Диого
Кошта Бруну
84'
Мартинес Антонио
Эванилсон
 
85'
Коласио Хорхе
Галено Вандерсон
 
89'
Мартинес Антонио
4:1
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Порту 97.6% (124)
X 1.6% (2)
Визела 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
31
Отавио
Эдмилсон
18
Венделл
Боргес
22
Варела
Алан
16
Нико
Гонсалес
10
Консейсау
Франсишку
11
Пепе
VI
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
4
Гонсалвеш
Жота
25
Эшковал
Жоау
19
Лебеденко
Орест
75
Ейенга-Локило
Джейсон
28
Кошта
Бруну
20
Гарсия
Самуэль
17
Лакава
Матиас
9
Петров
Сава
99
Эссанд
Самюэль
Порту
4-2-3-1
Визела
4-4-2

История личных встреч

Порту
Визела

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
К
1:3
ПЛ
0:4

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

3.33
2.5

Среднее время на гол

27
36

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.57
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
52

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 11 (2) 0.42
Галено Вандерсон 6 (1) 0.23
Консейсау Франсишку 4 0.15
Венделл Боргес 4 0.15
Мартинес Антонио III 4 0.15
Пепе VI 3 0.12
Тареми Мехди 3 (1) 0.12
Варела Алан 2 0.08
Эуштакиу Стивен 2 0.08
Мариу Жоау III 2 0.08
Маркано Иван 2 0.08
Кардозу Фабиу 1 0.04
Пепе Кеплер 1 0.04
Нико Гонсалес 1 0.04
Лодер Дэнни 1 0.04
Зе Педро 1 0.04
Хайме Иван 1 0.04
Занузи Зайду 1 0.04
Санчес Хорхе 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 13 0.5
Гарсия Самуэль 3 (2) 0.12
Соро Альберто 3 0.12
Лебеденко Орест 1 0.04
Морейра Нуну 1 0.04
Сан-Луи Дилан 1 0.04
Перейра Матеус 1 0.04
Петров Сава 1 0.04
Оливейра Уго 0 0
Кина Домингуш 0 0
Лакава Матиас 0 0
Силва Томаш 0 0
Эшковал Жоау 0 0
Мендес Алексис 0 0
Жардел 0 0
Наскименто Диого 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 8 0
Кардозу Фабиу 4 2
Венделл Боргес 5 1
Карму Давид 5 1
Нико Гонсалес 6 0
Варела Алан 6 0
Пепе Кеплер 3 1
Эванилсон 4 0
Консейсау Сержиу 3 0
Тареми Мехди 3 0
Мариу Жоау III 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Галено Вандерсон 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Пепе VI 3 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Geraldo Wendel2 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 10 0
Лакава Матиас 4 2
Эшковал Жоау 7 0
Ортис Педро 6 0
Гарсия Самуэль 5 0
Оливейра Андерсон 4 0
Эссанд Самюэль 4 0
Наскименто Диого 3 0
Петров Сава 1 1
Силва Томаш 1 1
Кошта Бруну 2 0
Буснич Александар 2 0
Соро Альберто 2 0
Бустаманте Рафаэль 2 0
Сан-Луи Дилан 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Бунтиц Фабиян 1 0
Лебеденко Орест 1 0
Мендес Алексис 1 0
Гонсалвеш Жота 1 0
Авуду Абдул 1 0
Морейра Нуну 1 0

Результаты матчей

Порту
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Визела
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
9
Порту
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Визела
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

6
21

Упущенные победы

20
8
Порту
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Визела
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

9
21

Упущенные победы

21
17

Голы по времени матча

Забито

29
11
10 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
6
21%
2
18%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
7
24%
4
36%
46-60
4
14%
3
27%
61-75
8
28%
2
18%
76-90

Пропущено

5
26
2 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
4
15%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
2
40%
2
8%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
1
20%
4
15%
61-75
2
40%
6
23%
76-90

Забито

22
14
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
3
14%
2
14%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
5
23%
1
7%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
2
9%
4
29%
61-75
6
27%
4
29%
76-90

Пропущено

12
27
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
17%
2
7%
1-15
3
25%
3
11%
16-30
0
0%
7
26%
31-45
5
42%
4
15%
46-60
1
8%
3
11%
61-75
1
8%
8
30%
30%
76-90

Забито

51
25
21 В 1-м тайме 6
30 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 8
4 Не забивали 8
9
18%
4
16%
1-15
5
10%
1
4%
16-30
7
14%
1
4%
31-45
10
20%
6
24%
46-60
6
12%
7
28%
61-75
14
27%
6
24%
76-90

Пропущено

17
53
7 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 29
8 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 19
2
12%
6
11%
1-15
3
18%
9
17%
16-30
2
12%
9
17%
31-45
5
29%
29%
8
15%
46-60
2
12%
7
13%
61-75
3
18%
14
26%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Арсенал - Порту 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2
Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1
Визела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Визела - Фаренсе 2:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Эшторил 3:3 Бенфика - Визела 6:1
Жил Висенте - Визела 0:1 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2

Результаты матчей

Порту
Визела

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 35%
1
6 раз 23%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Порту
Визела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
8
5
1.5
5
8
4
9
2.5
1
12
3
10
3.5
2
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
8
5
1.5
2
11
3
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
18
8
16
10
1.5
7
19
7
19
2.5
1
25
3
23
3.5
2
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 24 20 2 2 69 - 24 62
2.
Бенфика
 Заявка 25 19 4 2 59 - 21 61
3.
Порту
 Заявка 26 18 4 4 50 - 18 58
4.
Брага
 Заявка 26 16 5 5 55 - 34 53
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 25 14 5 6 39 - 26 47
6.
Морейренсе
 Заявка 25 11 6 8 27 - 27 39
7.
Арока
 Заявка 25 10 4 11 43 - 36 34
8.
Боавишта
 Заявка 25 7 7 11 32 - 45 28
9.
Фамаликан
 Заявка 25 6 10 9 24 - 30 28
10.
Жил Висенте
 Заявка 26 7 7 12 35 - 39 28
11.
Каса Пия
 Заявка 25 7 6 12 23 - 38 27
12.
Фаренсе
 Заявка 26 7 6 13 34 - 38 27
13.
Эштрела
 Заявка 26 6 8 12 26 - 39 26
14.
Эшторил
 Заявка 26 7 4 15 42 - 49 25
15.
Риу Аве
 Заявка 26 4 13 9 26 - 35 25
16.
Портимоненсе
 Заявка 26 6 5 15 24 - 53 23
17.
Визела
 Заявка 26 4 9 13 26 - 52 21
18.
Шавиш
 Заявка 25 4 7 14 24 - 54 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 Заявка 13 11 2 0 36 - 6 35
3.
Порту
 Заявка 13 10 2 1 28 - 6 32
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 9 1 3 26 - 14 28
5.
Брага
 Заявка 13 8 3 2 27 - 12 27
6.
Жил Висенте
 Заявка 13 5 6 2 23 - 14 21
7.
Эшторил
 Заявка 13 6 1 6 23 - 16 19
8.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
9.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
10.
Фамаликан
 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
11.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
12.
Эштрела
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
13.
Фаренсе
 Заявка 13 4 4 5 17 - 15 16
14.
Боавишта
 Заявка 13 4 4 5 17 - 26 16
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 8 2 2 29 - 15 26
2.
Бенфика
 Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
3.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
5.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 13 - 13 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Боавишта
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
10.
Фаренсе
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
11.
Фамаликан
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
12.
Визела
 Заявка 13 2 5 6 11 - 26 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Жил Висенте
 Заявка 13 2 1 10 12 - 25 7
16.
Шавиш
 Заявка 13 1 4 8 8 - 28 7
17.
Риу Аве
 Заявка 13 0 7 6 8 - 18 7
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 19 (9)
Брага Банза Симон 19 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Варела Алан сделал результативную передачу.
    • 55'
      Г О О О О Л - Консейсау Франсишку из команды Порту левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 52'
      Тактическая замена. Петров Сава уходит с поля и его заменяет Перейра Матеус
    • 49'
      Матиас Лакава получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Кошта Бруну получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Матиас Лакава получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Г О О О О Л - Пепе Кеплер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 127
    Порту 97.6% (124)
    X 1.6% (2)
    Визела 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 4:1 Визела

    Исход игры
    Порту
    97.6% (124)
    Ничья
    1.6% (2)
    Визела
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.55% (54)
    Меньше
    53.45% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    20.69% (24)
    Нет
    79.31% (92)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    44.9% (57)
    3:0 Порту
    18.1% (23)
    2:1 Порту
    10.2% (13)
    3:1 Порту
    7.1% (9)
    4:0 Порту
    4.7% (6)
    1:0 Порту
    3.1% (4)
    6:0 Порту
    1.6% (2)
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