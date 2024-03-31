Тур: 22. Стадион: Sky Stadium.
1:0
Конец матча
0'
1:0
2' ГолКраев Божидар
43' Желтая карточкаБолл Дэвид
73' Желтая карточкаХор Генри
81' Красная карточкаРуфер Алекс
90' Желтая карточкаОлдред Том
90'+7
Ход матча
2'
1:0
43'
73'
81'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
40
Полсен
Алекс
17
Салас
Юст
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
10
Болл
Дэвид
27
Трюин
Кай
13
Хор
Генри
26
О'Ши
Джеймс
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
-
17 Салас ЮстЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Болл ДэвидНападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
23 Luke Supyk
-
-
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Хор ГенриПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
- Защитник
-
99 Ayom Majok
-
35 Louis Zabala
-
-
-
-
Главный тренер: Ben Cahn
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Брисбен Роар
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.9%
42.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед
42 матча
28.6%
31%
40.4%
12 побед 13 ничьих 17 побед
Первый тайм
35.7%
47.6%
16.7%
15 побед 20 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.2%
35.7%
38.1%
11 побед 15 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
22
Голов в среднем за матч
1.9
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
1.45
1.4
Среднее время на гол
61
64
Всего голов
70
50
Голов в среднем за матч
1.67
1.19
Тотал матчей
2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
34
Больше 81%
Меньше 19%
8
24
Больше 57%
Меньше 43%
18
11
Больше 26%
Меньше 74%
31
8
Больше 19%
Меньше 81%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
Среднее время на гол
54
75
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|11 (1)
|0.48
|Краев Божидар
|6
|0.26
|Завада Оскар
|5
|0.22
|Олд Бенжамин
|4
|0.17
|Руфер Алекс
|3 (2)
|0.13
|Пейн Тим
|2
|0.09
|Пеннингтон Николас
|1
|0.04
|Oskar van Hattum
|1
|0.04
|Болл Дэвид
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
|Вуттон Скотт
|0
|0
|Салас Юст
|0
|0
|Саттон Сэм
|0
|0
|Аль-Таай Мохамед
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|7 (3)
|0.3
|Thomas Waddingham
|6
|0.26
|Милеуснич Никола
|5
|0.22
|Хор Генри
|4
|0.17
|Беренгер Флорен
|3
|0.13
|Jonas Markovski
|3
|0.13
|Рохас Марко
|2
|0.09
|Keegan Jelacic
|1
|0.04
|Браун Кори
|1
|0.04
|Трюин Кай
|1
|0.04
|Хинджерт Джек
|1
|0.04
|Jez Lofthouse
|1
|0.04
|Ayom Majok
|1
|0.04
|Rylan Brownlie
|1
|0.04
|Joe Caletti
|0
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|0
|0
|Олдред Том
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|6
|1
|Пеннингтон Николас
|5
|0
|Барбарусес Костас
|4
|0
|Краев Божидар
|4
|0
|Завада Оскар
|4
|0
|Саттон Сэм
|4
|0
|Пейн Тим
|1
|1
|Болл Дэвид
|2
|0
|Салас Юст
|2
|0
|Полсен Алекс
|2
|0
|Oskar van Hattum
|2
|0
|Сармэн Финн
|2
|0
|Вуттон Скотт
|1
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
|Хьюз Исаак
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хинджерт Джек
|5
|0
|О'Ши Джеймс
|3
|1
|Joe Caletti
|3
|1
|Олдред Том
|4
|0
|Невилл Скотт
|3
|0
|Хор Генри
|3
|0
|Louis Zabala
|3
|0
|Keegan Jelacic
|1
|1
|Браун Кори
|2
|0
|Jez Lofthouse
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Армиенто Карло
|2
|0
|Фрик Мэклин
|2
|0
|Ayom Majok
|2
|0
|James Nikolovski
|2
|0
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Трюин Кай
|1
|0
|Alex Parson
|1
|0
|Ryan Lethlean
|1
|0
|Jonas Markovski
|1
|0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Брисбен Роар
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
1
9
Веллингтон Феникс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Брисбен Роар
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
15
21
Веллингтон Феникс
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
57% (13)
13% (3)
Брисбен Роар
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
16
30
Голы по времени матча
Забито
17
13
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
2
12%
3
23%
46-60
4
24%
5
38%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Пропущено
12
27
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
3
25%
3
11%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
6
50%
6
22%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
2
17%
7
26%
76-90
Забито
16
24
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
2
13%
5
21%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
4
25%
5
21%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
3
19%
4
17%
76-90
Пропущено
14
21
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
3
21%
2
10%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
3
21%
5
24%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
5
36%
5
24%
76-90
Забито
33
37
12 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
5
15%
6
16%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
5
15%
5
14%
31-45
6
18%
8
22%
46-60
7
21%
9
24%
61-75
8
24%
4
11%
76-90
Пропущено
26
48
9 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 29
8 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 21
6
23%
5
10%
1-15
1
4%
7
15%
16-30
2
8%
7
15%
31-45
9
35%
11
23%
46-60
1
4%
6
13%
61-75
7
27%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0
Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брисбен Роар - Макартур 1:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2
Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
Брисбен Роар
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
8:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Веллингтон Феникс
Брисбен Роар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
111
65
75
29
48
110
111
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
92
57
47
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
203
1112
1112
419
419
221
122
122
122
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|15 (3)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|15 (2)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|11 (4)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|10
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 6
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 6