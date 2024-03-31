  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Веллингтон Феникс
1:0
Конец матча
Брисбен Роар
0'
1:0
2' Гол
Краев Божидар
43' Желтая карточка
Болл Дэвид
73' Желтая карточка
Хор Генри
81' Красная карточка
Руфер Алекс
90' Желтая карточка
Олдред Том
90'+7
40
Полсен
Алекс
17
Салас
Юст
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
19
Саттон
Сэм
12
Аль-Таай
Мохамед
14
Руфер
Алекс
15
Пеннингтон
Николас
11
Краев
Божидар
7
Барбарусес
Костас
10
Болл
Дэвид
1
Фрик
Мэклин
21
Antonee
Burke-Gilroy
5
Олдред
Том
27
Трюин
Кай
3
Браун
Кори
10
Милеуснич
Никола
13
Хор
Генри
26
О'Ши
Джеймс
23
Keegan
Jelacic
7
Беренгер
Флорен
16
Thomas
Waddingham
Веллингтон Феникс
Брисбен Роар

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Брисбен Роар

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.9%
42.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед

42 матча

28.6%
31%
40.4%
12 побед 13 ничьих 17 побед

Первый тайм

35.7%
47.6%
16.7%
15 побед 20 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.2%
35.7%
38.1%
11 побед 15 ничьих 16 побед

История матчей

1:1
5:2
2:2
0:1
0:3
2:1
3:0
0:0
1:1
1:1
1:0
2:1
2:1
4:1
0:0
2:2
0:0
3:3
4:3
1:2
0:1
0:0
2:1
3:2
1:2
3:2
3:0
2:1
1:2
1:2
2:0
2:1
1:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:4
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
4:1
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

38
22

Голов в среднем за матч

1.9
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.45
1.4

Среднее время на гол

61
64

Всего голов

70
50

Голов в среднем за матч

1.67
1.19

Тотал матчей

2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
34
Больше 81%
Меньше 19%
8
24
Больше 57%
Меньше 43%
18
11
Больше 26%
Меньше 74%
31
8
Больше 19%
Меньше 81%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
40

Среднее время на гол

54
75

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбарусес Костас 11 (1) 0.48
Краев Божидар 6 0.26
Завада Оскар 5 0.22
Олд Бенжамин 4 0.17
Руфер Алекс 3 (2) 0.13
Пейн Тим 2 0.09
Пеннингтон Николас 1 0.04
Oskar van Hattum 1 0.04
Болл Дэвид 0 0
Келли-Хилд Лукас 0 0
Вуттон Скотт 0 0
Салас Юст 0 0
Саттон Сэм 0 0
Аль-Таай Мохамед 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 7 (3) 0.3
Thomas Waddingham 6 0.26
Милеуснич Никола 5 0.22
Хор Генри 4 0.17
Беренгер Флорен 3 0.13
Jonas Markovski 3 0.13
Рохас Марко 2 0.09
Keegan Jelacic 1 0.04
Браун Кори 1 0.04
Трюин Кай 1 0.04
Хинджерт Джек 1 0.04
Jez Lofthouse 1 0.04
Ayom Majok 1 0.04
Rylan Brownlie 1 0.04
Joe Caletti 0 0
Antonee Burke-Gilroy 0 0
Олдред Том 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфер Алекс 6 1
Пеннингтон Николас 5 0
Барбарусес Костас 4 0
Краев Божидар 4 0
Завада Оскар 4 0
Саттон Сэм 4 0
Пейн Тим 1 1
Болл Дэвид 2 0
Салас Юст 2 0
Полсен Алекс 2 0
Oskar van Hattum 2 0
Сармэн Финн 2 0
Вуттон Скотт 1 0
Аль-Таай Мохамед 1 0
Хьюз Исаак 1 0
Келли-Хилд Лукас 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хинджерт Джек 5 0
О'Ши Джеймс 3 1
Joe Caletti 3 1
Олдред Том 4 0
Невилл Скотт 3 0
Хор Генри 3 0
Louis Zabala 3 0
Keegan Jelacic 1 1
Браун Кори 2 0
Jez Lofthouse 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Армиенто Карло 2 0
Фрик Мэклин 2 0
Ayom Majok 2 0
James Nikolovski 2 0
Милеуснич Никола 1 0
Трюин Кай 1 0
Alex Parson 1 0
Ryan Lethlean 1 0
Jonas Markovski 1 0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Брисбен Роар
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

1
9
Веллингтон Феникс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Брисбен Роар
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

15
21
Веллингтон Феникс
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
57% (13)
13% (3)
Брисбен Роар
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

16
30

Голы по времени матча

Забито

17
13
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
2
12%
3
23%
46-60
4
24%
5
38%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Пропущено

12
27
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
3
25%
3
11%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
6
50%
6
22%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
2
17%
7
26%
76-90

Забито

16
24
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
2
13%
5
21%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
4
25%
5
21%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
3
19%
4
17%
76-90

Пропущено

14
21
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
3
21%
2
10%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
3
21%
5
24%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
5
36%
5
24%
76-90

Забито

33
37
12 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
5
15%
6
16%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
5
15%
5
14%
31-45
6
18%
8
22%
46-60
7
21%
9
24%
61-75
8
24%
4
11%
76-90

Пропущено

26
48
9 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 29
8 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 21
6
23%
5
10%
1-15
1
4%
7
15%
16-30
2
8%
7
15%
31-45
9
35%
11
23%
46-60
1
4%
6
13%
61-75
7
27%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0
Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брисбен Роар - Макартур 1:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2
Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
Брисбен Роар

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
8:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Веллингтон Феникс
Брисбен Роар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
11
1
6
5
1.5
7
5
2
9
2.5
4
8
1
10
3.5
1
11
1
10
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
7
1.5
4
7
2
10
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
20
3
11
12
1.5
11
12
4
19
2.5
4
19
2
21
3.5
1
22
1
22
4.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 23 13 7 3 36 - 23 46
2.
Централ Кост Маринерс
 22 12 4 6 38 - 24 40
3.
Макартур
 22 9 8 5 39 - 37 35
4.
Мельбурн Виктори
 22 8 11 3 36 - 26 35
5.
ФК Сидней
 22 10 4 8 41 - 34 34
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 22 9 4 9 34 - 38 31
7.
Мельбурн Сити
 22 8 6 8 37 - 33 30
8.
Брисбен Роар
 23 7 5 11 37 - 48 26
9.
Аделаида Юнайтед
 22 7 4 11 40 - 41 25
10.
Перт Глори
 21 5 6 10 38 - 43 21
11.
Ньюкасл Джетс
 23 4 9 10 32 - 42 21
12.
Вестерн Юнайтед
 22 5 4 13 25 - 44 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 11 8 2 1 19 - 10 26
2.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 22 - 14 20
3.
ФК Сидней
 11 6 2 3 20 - 13 20
4.
Мельбурн Сити
 12 5 5 2 26 - 10 20
5.
Брисбен Роар
 12 5 3 4 24 - 21 18
6.
Аделаида Юнайтед
 13 5 3 5 29 - 26 18
7.
Макартур
 12 4 5 3 20 - 22 17
8.
Мельбурн Виктори
 9 4 3 2 15 - 9 15
9.
Перт Глори
 11 4 3 4 23 - 21 15
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 4 2 5 20 - 18 14
11.
Вестерн Юнайтед
 10 3 2 5 11 - 13 11
12.
Ньюкасл Джетс
 10 2 4 4 13 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 16 - 10 20
2.
Веллингтон Феникс
 12 5 5 2 17 - 13 20
3.
Мельбурн Виктори
 13 4 8 1 21 - 17 20
4.
Макартур
 10 5 3 2 19 - 15 18
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 5 2 4 14 - 20 17
6.
ФК Сидней
 11 4 2 5 21 - 21 14
7.
Ньюкасл Джетс
 13 2 5 6 19 - 28 11
8.
Мельбурн Сити
 10 3 1 6 11 - 23 10
9.
Брисбен Роар
 11 2 2 7 13 - 27 8
10.
Вестерн Юнайтед
 12 2 2 8 14 - 31 8
11.
Аделаида Юнайтед
 9 2 1 6 11 - 15 7
12.
Перт Глори
 10 1 3 6 15 - 22 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Перт Глори Таггарт Адам 15 (3)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 15 (2)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Макартур Жермен Валер 11 (5)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 10
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 6
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Болл Дэвид получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    Sam Sutton сделал результативную передачу.
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