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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Мельбурн Сити
7:0
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
1:0
30' Гол
Арслан Толгай-Али
2:0
32' Гол
Арслан Толгай-Али
3:0
39' Гол
Нател Лео
4:0
42' Гол
Капуто Макс
52' Желтая карточка
Нинкович Милош
5:0
72' Гол
Рейш Нуну
6:0
77' Гол
Макларен Джейми
7:0
82' Гол
Антонис Терри
85' Желтая карточка
Nathan Barrie
86' Желтая карточка
Пирьес Дилан
90'+4

Ход матча

30'
Арслан Толгай-Али
(Угаркович Стивен)
1:0
32'
Арслан Толгай-Али
(Джегго Джеймс)
2:0
39'
Нател Лео
(Капуто Макс)
3:0
42'
Капуто Макс
(Угаркович Стивен)
4:0
46'
 
Нинкович Милош
Nicolas Milanovic
46'
 
Пирьес Дилан
Брук Лаклан
46'
 
Nathan Barrie
Бидлинг Том
46'
 
Клисби Джек
Шиклуна Дилан
46'
 
Клеур Габриэль
Aidan Simmons
52'
 
Нинкович Милош
54'
Антонис Терри
Джегго Джеймс
 
55'
Нэббаут Эндрю
Яколиш Марин
 
65'
Лопане Алессандро
Арслан Толгай-Али
 
65'
Макларен Джейми
Капуто Макс
 
72'
Рейш Нуну
(Антонис Терри)
5:0
74'
Политидис Харри
Vicente Fernandez2
 
77'
Макларен Джейми
(Нател Лео)
6:0
82'
Антонис Терри
(Супрайен Самуэль)
7:0
85'
 
Nathan Barrie
86'
 
Пирьес Дилан
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Янг
Джейми
25
Тэлбот
Каллум
4
Рейш
Нуну
26
Супрайен
Самуэль
14
Vicente
Fernandez2
6
Угаркович
Стивен
8
Джегго
Джеймс
44
Яколиш
Марин
10
Арслан
Толгай-Али
11
Нател
Лео
37
Капуто
Макс
20
Лоуренс
Томас
31
Aidan
Simmons
16
Бидлинг
Том
33
Alex
Bonetig
29
Шиклуна
Дилан
17
Брук
Лаклан
21
Хендрикс
Йоррит
36
Oscar
Priestman
14
Nicolas
Milanovic
26
Боррьелло
Брендон
9
Антонссон
Маркус
Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 8 побед

36 матчей

38.9%
22.2%
38.9%
14 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

25%
44.4%
30.6%
9 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.6%
47.2%
22.2%
11 побед 17 ничьих 8 побед

История матчей

0:1
3:2
1:1
1:3
3:3
4:1
0:2
1:1
2:3
КФ
3:0
3:0
4:3
0:2
КФ
1:2
3:0
2:1
1:1
3:1
1:0
1:1
КФ
4:1
4:3
3:2
0:3
1:1
1:1
3:2
3:2
2:1
2:1
2:3
1:1
0:1
1:3
1:0
2:1

Голы

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

2
1.47

Среднее время на гол

45
61

Всего голов

29
29

Голов в среднем за матч

1.71
1.53

Среднее время на гол

52
58

Всего голов

67
54

Голов в среднем за матч

1.86
1.5

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 8 0.38
Арслан Толгай-Али 7 (1) 0.33
Антонис Терри 5 (1) 0.24
Нател Лео 3 0.14
Угаркович Стивен 2 0.1
Маццео Бенджамин 2 0.1
Яколиш Марин 1 0.05
Супрайен Самуэль 1 0.05
Капуто Макс 1 0.05
Гуд Кёртис 1 0.05
Сахи Хамза 1 0.05
Рейш Нуну 1 0.05
Леки Мэттью 1 0.05
Тилио Марко 1 0.05
Лопане Алессандро 1 0.05
Бехич Азиз 0 0
Янг Джейми 0 0
Джегго Джеймс 0 0
Геллоуэй Скотт 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Milanovic 7 0.33
Брук Лаклан 7 0.33
Антонссон Маркус 5 (1) 0.24
Фильо Марсело 2 0.1
Пирьес Дилан 2 0.1
Юл Валентино 2 0.1
Aidan Simmons 1 0.05
Бриллант Джошуа 1 0.05
Клисби Джек 1 0.05
Расселл Тэйт 1 0.05
Zachary Sapsford 1 0.05
Боррьелло Брендон 0 0
Хендрикс Йоррит 0 0
Alexander Badolato 0 0
Oscar Priestman 0 0
Киттель Сонни 0 0
Клеур Габриэль 0 0
Marcus Younis 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арслан Толгай-Али 3 1
Сахи Хамза 4 0
Тэлбот Каллум 4 0
Бехич Азиз 3 0
Гуд Кёртис 3 0
Яколиш Марин 3 0
Янг Джейми 2 0
Антонис Терри 2 0
Супрайен Самуэль 2 0
Джегго Джеймс 2 0
Нэббаут Эндрю 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Нател Лео 2 0
Леки Мэттью 1 0
Геллоуэй Скотт 1 0
Лопане Алессандро 1 0
Аурелио Видмар 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Марсело 5 0
Клисби Джек 4 0
Nicolas Milanovic 4 0
Oscar Priestman 4 0
Нинкович Милош 3 0
Бриллант Джошуа 1 1
Хендрикс Йоррит 1 1
Расселл Тэйт 1 1
Шиклуна Дилан 2 0
Бидлинг Том 0 1
Aidan Simmons 0 1
Mark Rudan 1 0
Боррьелло Брендон 1 0
Клеур Габриэль 1 0
Пирьес Дилан 1 0
Alexander Badolato 1 0
Alex Bonetig 1 0
Marcus Younis 1 0
Nathan Barrie 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
7
Мельбурн Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

19
16

Упущенные победы

7
14
Мельбурн Сити
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
48% (10)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Вестерн Сидней Уондерерс
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

20
17

Упущенные победы

14
21

Голы по времени матча

Забито

26
12
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
4
15%
0
0%
1-15
1
4%
4
33%
16-30
5
19%
3
25%
31-45
5
19%
1
8%
46-60
4
15%
2
17%
61-75
7
27%
2
17%
76-90

Пропущено

10
19
1 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
5%
61-75
4
40%
7
37%
76-90

Забито

12
18
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
8%
4
22%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
3
25%
4
22%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
4
22%
76-90

Пропущено

22
20
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
14%
4
20%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
5
23%
4
20%
46-60
2
9%
4
20%
61-75
5
23%
4
20%
76-90

Забито

38
30
13 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
5
13%
4
13%
1-15
2
5%
6
20%
16-30
6
16%
7
23%
31-45
8
21%
5
17%
46-60
8
21%
2
7%
61-75
9
24%
6
20%
76-90

Пропущено

32
39
11 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
3
9%
6
15%
1-15
4
13%
5
13%
16-30
4
13%
8
21%
31-45
8
25%
4
10%
46-60
4
13%
5
13%
61-75
9
28%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
8:1
1 раз 9%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
7
1 раз 9%
8
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%
1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
5
6
4
7
2.5
4
7
2
9
3.5
1
10
2
9
4.5
1
10
2
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
16
5
9
12
1.5
9
12
4
17
2.5
5
16
2
19
3.5
1
20
2
19
4.5
1
20
2
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 21 12 4 5 38 - 22 40
2.
Веллингтон Феникс
 21 11 7 3 33 - 22 40
3.
Мельбурн Виктори
 21 8 10 3 34 - 24 34
4.
Макартур
 21 8 8 5 37 - 36 32
5.
ФК Сидней
 20 9 4 7 38 - 32 31
6.
Мельбурн Сити
 21 8 5 8 37 - 33 29
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 21 8 4 9 32 - 37 28
8.
Брисбен Роар
 21 7 5 9 36 - 45 26
9.
Перт Глори
 20 5 6 9 37 - 41 21
10.
Ньюкасл Джетс
 21 4 8 9 32 - 41 20
11.
Аделаида Юнайтед
 20 5 4 11 35 - 40 19
12.
Вестерн Юнайтед
 20 5 3 12 22 - 38 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 6 2 1 16 - 9 20
2.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 22 - 14 20
3.
Мельбурн Сити
 11 5 4 2 26 - 10 19
4.
Брисбен Роар
 11 5 3 3 23 - 19 18
5.
ФК Сидней
 10 5 2 3 18 - 13 17
6.
Макартур
 12 4 5 3 20 - 22 17
7.
Мельбурн Виктори
 9 4 3 2 15 - 9 15
8.
Перт Глори
 10 4 3 3 22 - 19 15
9.
Аделаида Юнайтед
 12 4 3 5 25 - 25 15
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 4 2 5 20 - 18 14
11.
Вестерн Юнайтед
 9 3 1 5 9 - 11 10
12.
Ньюкасл Джетс
 9 2 4 3 13 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 10 6 2 2 16 - 8 20
2.
Веллингтон Феникс
 12 5 5 2 17 - 13 20
3.
Мельбурн Виктори
 12 4 7 1 19 - 15 19
4.
Макартур
 9 4 3 2 17 - 14 15
5.
ФК Сидней
 10 4 2 4 20 - 19 14
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 4 2 4 12 - 19 14
7.
Мельбурн Сити
 10 3 1 6 11 - 23 10
8.
Ньюкасл Джетс
 12 2 4 6 19 - 28 10
9.
Брисбен Роар
 10 2 2 6 13 - 26 8
10.
Вестерн Юнайтед
 11 2 2 7 13 - 27 8
11.
Перт Глори
 10 1 3 6 15 - 22 6
12.
Аделаида Юнайтед
 8 1 1 6 10 - 15 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 15 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 14 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Макартур Жермен Валер 11 (5)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 7
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Перт Глори Сусняр Александар 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Угаркович Стивен сделал результативную передачу.
    • 42'
      Яколиш Марин сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Капуто Макс бьет в цель!
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