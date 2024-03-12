Тур: 12. Стадион: ААМИ Парк.
7:0
Конец матча
0'
1:0
30' ГолАрслан Толгай-Али
2:0
32' ГолАрслан Толгай-Али
3:0
39' ГолНател Лео
4:0
42' ГолКапуто Макс
52' Желтая карточкаНинкович Милош
5:0
72' ГолРейш Нуну
6:0
77' ГолМакларен Джейми
7:0
82' ГолАнтонис Терри
85' Желтая карточкаNathan Barrie
86' Желтая карточкаПирьес Дилан
90'+4
Ход матча
30'
32'
39'
3:0
42'
4:0
52'
72'
5:0
77'
6:0
82'
85'
86'
Прогноз на матч от Liveresult
44
Яколиш
Марин
11
Нател
Лео
37
Капуто
Макс
16
Бидлинг
Том
33
Alex
Bonetig
17
Брук
Лаклан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нател ЛеоПолузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
- Запасные игроки
-
33 Бич ПатрикВратарь
- Защитник
-
18 Холл ДжорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
-
33 Alex BonetigЗащитник
- Защитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
История личных встреч
Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 8 побед
36 матчей
38.9%
22.2%
38.9%
14 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
25%
44.4%
30.6%
9 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.6%
47.2%
22.2%
11 побед 17 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
25
Голов в среднем за матч
2
1.47
Среднее время на гол
45
61
Всего голов
29
29
Голов в среднем за матч
1.71
1.53
Среднее время на гол
52
58
Всего голов
67
54
Голов в среднем за матч
1.86
1.5
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
48
60
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|8
|0.38
|Арслан Толгай-Али
|7 (1)
|0.33
|Антонис Терри
|5 (1)
|0.24
|Нател Лео
|3
|0.14
|Угаркович Стивен
|2
|0.1
|Маццео Бенджамин
|2
|0.1
|Яколиш Марин
|1
|0.05
|Супрайен Самуэль
|1
|0.05
|Капуто Макс
|1
|0.05
|Гуд Кёртис
|1
|0.05
|Сахи Хамза
|1
|0.05
|Рейш Нуну
|1
|0.05
|Леки Мэттью
|1
|0.05
|Тилио Марко
|1
|0.05
|Лопане Алессандро
|1
|0.05
|Бехич Азиз
|0
|0
|Янг Джейми
|0
|0
|Джегго Джеймс
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Milanovic
|7
|0.33
|Брук Лаклан
|7
|0.33
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.24
|Фильо Марсело
|2
|0.1
|Пирьес Дилан
|2
|0.1
|Юл Валентино
|2
|0.1
|Aidan Simmons
|1
|0.05
|Бриллант Джошуа
|1
|0.05
|Клисби Джек
|1
|0.05
|Расселл Тэйт
|1
|0.05
|Zachary Sapsford
|1
|0.05
|Боррьелло Брендон
|0
|0
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Alexander Badolato
|0
|0
|Oscar Priestman
|0
|0
|Киттель Сонни
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Marcus Younis
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арслан Толгай-Али
|3
|1
|Сахи Хамза
|4
|0
|Тэлбот Каллум
|4
|0
|Бехич Азиз
|3
|0
|Гуд Кёртис
|3
|0
|Яколиш Марин
|3
|0
|Янг Джейми
|2
|0
|Антонис Терри
|2
|0
|Супрайен Самуэль
|2
|0
|Джегго Джеймс
|2
|0
|Нэббаут Эндрю
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Нател Лео
|2
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|Лопане Алессандро
|1
|0
|Аурелио Видмар
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|5
|0
|Клисби Джек
|4
|0
|Nicolas Milanovic
|4
|0
|Oscar Priestman
|4
|0
|Нинкович Милош
|3
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Хендрикс Йоррит
|1
|1
|Расселл Тэйт
|1
|1
|Шиклуна Дилан
|2
|0
|Бидлинг Том
|0
|1
|Aidan Simmons
|0
|1
|Mark Rudan
|1
|0
|Боррьелло Брендон
|1
|0
|Клеур Габриэль
|1
|0
|Пирьес Дилан
|1
|0
|Alexander Badolato
|1
|0
|Alex Bonetig
|1
|0
|Marcus Younis
|1
|0
|Nathan Barrie
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
7
Мельбурн Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
19
16
Упущенные победы
7
14
Мельбурн Сити
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
48% (10)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Вестерн Сидней Уондерерс
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
20
17
Упущенные победы
14
21
Голы по времени матча
Забито
26
12
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
4
15%
0
0%
1-15
1
4%
4
33%
16-30
5
19%
3
25%
31-45
5
19%
1
8%
46-60
4
15%
2
17%
61-75
7
27%
2
17%
76-90
Пропущено
10
19
1 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
5%
61-75
4
40%
7
37%
76-90
Забито
12
18
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
8%
4
22%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
3
25%
4
22%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
4
22%
76-90
Пропущено
22
20
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
14%
4
20%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
5
23%
4
20%
46-60
2
9%
4
20%
61-75
5
23%
4
20%
76-90
Забито
38
30
13 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
5
13%
4
13%
1-15
2
5%
6
20%
16-30
6
16%
7
23%
31-45
8
21%
5
17%
46-60
8
21%
2
7%
61-75
9
24%
6
20%
76-90
Пропущено
32
39
11 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
3
9%
6
15%
1-15
4
13%
5
13%
16-30
4
13%
8
21%
31-45
8
25%
4
10%
46-60
4
13%
5
13%
61-75
9
28%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
8:1
1 раз 9%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
7
1 раз 9%
8
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%
1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
56
56
47
47
29
110
29
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
46
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
165
912
912
417
516
219
120
219
120
219
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|15 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|14 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 7
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5