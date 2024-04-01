Тур: 22. Стадион: Кэмпбеллтаун.
0:0
Второй тайм: 57'
0'
18' Желтая карточкаБидлинг Том
34' Желтая карточкаЖермен Валер
38' Желтая карточкаПристман Оскар
45' Желтая карточкаЮрман Мэттью
Ход матча
18'
34'
38'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
15
Беккас
Кирин
98
Жермен
Валер
16
Бидлинг
Том
19
Клисби
Джек
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Lachlan Rose
-
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Барри НатанЗащитник
- Защитник
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Рудан Марк
История личных встреч
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2.4
0.8
Среднее время на гол
37
112
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
2.2
1.8
Среднее время на гол
40
50
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
2.3
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
39
69
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жермен Валер
|11 (3)
|0.48
|Давила Улисес
|8
|0.35
|Jake Hollman
|5
|0.22
|Борджес Рафаэл
|4
|0.17
|Миллар Мэттью
|4
|0.17
|Бернардо Эспиноса
|3
|0.13
|Jed Drew
|1
|0.04
|Беккас Кирин
|1
|0.04
|Ускок Томислав
|1
|0.04
|Аугла Али
|1
|0.04
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Вуйица Иван
|0
|0
|М`Бомбва Чарльз
|0
|0
|Скотадис Джерри
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
|Kealey Adamson
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брук Лаклан
|8
|0.35
|Миланович Николас
|7
|0.3
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.22
|Фильо Марсело
|2
|0.09
|Пирьес Дилан
|2
|0.09
|Юл Валентино
|2
|0.09
|Боррьелло Брендон
|1
|0.04
|Симмонс Айдан
|1
|0.04
|Бриллант Джошуа
|1
|0.04
|Клисби Джек
|1
|0.04
|Расселл Тэйт
|1
|0.04
|Zachary Sapsford
|1
|0.04
|Киттель Сонни
|0
|0
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Alexander Badolato
|0
|0
|Пристман Оскар
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Marcus Younis
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|6
|0
|Юрман Мэттью
|5
|0
|Жермен Валер
|5
|0
|Льюис Клейтон Рис
|5
|0
|Давила Улисес
|4
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|0
|Борджес Рафаэл
|4
|0
|Yianni Nicolaou
|4
|0
|Ускок Томислав
|3
|0
|Аугла Али
|3
|0
|Jake Hollman
|3
|0
|Kealey Adamson
|3
|0
|Стерьовски Майл
|2
|0
|Курто Филип
|1
|0
|Бернардо Эспиноса
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Вуйица Иван
|1
|0
|М`Бомбва Чарльз
|1
|0
|Isaac Hovar
|1
|0
|Oliver Jones
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|6
|0
|Пристман Оскар
|5
|0
|Клисби Джек
|4
|0
|Миланович Николас
|4
|0
|Нинкович Милош
|3
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Хендрикс Йоррит
|1
|1
|Бидлинг Том
|1
|1
|Расселл Тэйт
|1
|1
|Симмонс Айдан
|1
|1
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|Шиклуна Дилан
|2
|0
|Mark Rudan
|1
|0
|Лоуренс Томас
|1
|0
|Клеур Габриэль
|1
|0
|Пирьес Дилан
|1
|0
|Alexander Badolato
|1
|0
|Бонетиг Алекс
|1
|0
|Marcus Younis
|1
|0
|Барри Натан
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Вестерн Сидней Уондерерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
10
7
Макартур
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Вестерн Сидней Уондерерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
16
Упущенные победы
16
14
Макартур
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (3)
45% (10)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Вестерн Сидней Уондерерс
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
12
18
Упущенные победы
26
21
Голы по времени матча
Забито
21
14
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
3
14%
1
7%
1-15
2
10%
4
29%
16-30
3
14%
3
21%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
9
43%
3
21%
76-90
Пропущено
21
20
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
14%
2
10%
1-15
4
19%
3
15%
16-30
4
19%
7
35%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
24%
1
5%
61-75
2
10%
7
35%
76-90
Забито
19
18
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
0
0%
4
22%
1-15
6
32%
2
11%
16-30
3
16%
4
22%
31-45
3
16%
4
22%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
4
22%
76-90
Пропущено
15
20
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
20%
4
20%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
3
20%
4
20%
61-75
6
40%
4
20%
76-90
Забито
40
32
17 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 10
2 Не забивали 7
3
8%
5
16%
1-15
8
20%
6
19%
16-30
6
15%
7
22%
31-45
7
18%
5
16%
46-60
2
5%
2
6%
61-75
14
35%
7
22%
76-90
Пропущено
36
40
15 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
6
17%
6
15%
1-15
5
14%
5
13%
16-30
4
11%
9
23%
31-45
5
14%
4
10%
46-60
8
22%
5
13%
61-75
8
22%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брисбен Роар - Макартур 1:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2
Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Макартур - Сабах 3:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Макартур - Перт Глори 2:2 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4
Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
Результаты матчей
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
2
7 раз 32%
3
3 раза 14%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
57
56
39
47
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
56
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
175
1210
1012
517
517
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|13
|7
|3
|36 - 23
|46
|2.
|22
|12
|4
|6
|38 - 24
|40
|3.
|23
|9
|11
|3
|38 - 27
|38
|4.
|0:0
|23
|9
|9
|5
|39 - 37
|36
|5.
|22
|10
|4
|8
|41 - 34
|34
|6.
|0:0
|23
|9
|5
|9
|34 - 38
|32
|7.
|22
|8
|6
|8
|37 - 33
|30
|8.
|23
|7
|5
|11
|37 - 48
|26
|9.
|22
|7
|4
|11
|40 - 41
|25
|10.
|22
|5
|6
|11
|39 - 45
|21
|11.
|23
|4
|9
|10
|32 - 42
|21
|12.
|22
|5
|4
|13
|25 - 44
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|19 - 10
|26
|2.
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|4.
|12
|5
|5
|2
|26 - 10
|20
|5.
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|6.
|12
|5
|3
|4
|24 - 21
|18
|7.
|13
|5
|3
|5
|29 - 26
|18
|8.
|0:0
|13
|4
|6
|3
|20 - 22
|18
|9.
|11
|4
|3
|4
|23 - 21
|15
|10.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|11.
|10
|3
|2
|5
|11 - 13
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|2.
|12
|5
|5
|2
|17 - 13
|20
|3.
|13
|4
|8
|1
|21 - 17
|20
|4.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|19 - 15
|18
|5.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|14 - 20
|18
|6.
|11
|4
|2
|5
|21 - 21
|14
|7.
|13
|2
|5
|6
|19 - 28
|11
|8.
|10
|3
|1
|6
|11 - 23
|10
|9.
|11
|2
|2
|7
|13 - 27
|8
|10.
|12
|2
|2
|8
|14 - 31
|8
|11.
|9
|2
|1
|6
|11 - 15
|7
|12.
|11
|1
|3
|7
|16 - 24
|6
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|17 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|15 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|11 (4)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|10
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 6
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 6