Тур: 22. Стадион: Кэмпбеллтаун.
1:3
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаБидлинг Том
34' Желтая карточкаЖермен Валер
38' Желтая карточкаПристман Оскар
45' Желтая карточкаЮрман Мэттью
0:1
57' ГолМиланович Николас
0:2
65' ГолКиттель Сонни
0:3
70' ГолХендрикс Йоррит
1:3
86' ГолМиллар Мэттью
90' Желтая карточкаМиланович Николас
90'+8
Ход матча
18'
34'
38'
45'
57'
65'
70'
0:3
86'
1:3
Прогноз на матч от Liveresult
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
15
Беккас
Кирин
98
Жермен
Валер
16
Бидлинг
Том
19
Клисби
Джек
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Lachlan Rose
-
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Барри НатанЗащитник
- Защитник
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Рудан Марк
История личных встреч
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2.4
0.8
Среднее время на гол
37
112
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
2.2
1.8
Среднее время на гол
40
50
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
2.3
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
39
69
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жермен Валер
|11 (3)
|0.48
|Давила Улисес
|8
|0.35
|Миллар Мэттью
|5
|0.22
|Jake Hollman
|5
|0.22
|Борджес Рафаэл
|4
|0.17
|Бернардо Эспиноса
|3
|0.13
|Jed Drew
|1
|0.04
|Беккас Кирин
|1
|0.04
|Ускок Томислав
|1
|0.04
|Аугла Али
|1
|0.04
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Вуйица Иван
|0
|0
|М`Бомбва Чарльз
|0
|0
|Скотадис Джерри
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
|Kealey Adamson
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миланович Николас
|8
|0.35
|Брук Лаклан
|8
|0.35
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.22
|Фильо Марсело
|2
|0.09
|Пирьес Дилан
|2
|0.09
|Юл Валентино
|2
|0.09
|Боррьелло Брендон
|1
|0.04
|Киттель Сонни
|1
|0.04
|Хендрикс Йоррит
|1
|0.04
|Симмонс Айдан
|1
|0.04
|Бриллант Джошуа
|1
|0.04
|Клисби Джек
|1
|0.04
|Расселл Тэйт
|1
|0.04
|Zachary Sapsford
|1
|0.04
|Alexander Badolato
|0
|0
|Пристман Оскар
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Marcus Younis
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|6
|0
|Юрман Мэттью
|5
|0
|Жермен Валер
|5
|0
|Льюис Клейтон Рис
|5
|0
|Давила Улисес
|4
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|0
|Борджес Рафаэл
|4
|0
|Yianni Nicolaou
|4
|0
|Ускок Томислав
|3
|0
|Аугла Али
|3
|0
|Jake Hollman
|3
|0
|Kealey Adamson
|3
|0
|Стерьовски Майл
|2
|0
|Курто Филип
|1
|0
|Бернардо Эспиноса
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Вуйица Иван
|1
|0
|М`Бомбва Чарльз
|1
|0
|Isaac Hovar
|1
|0
|Oliver Jones
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|6
|0
|Миланович Николас
|5
|0
|Пристман Оскар
|5
|0
|Клисби Джек
|4
|0
|Нинкович Милош
|3
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Хендрикс Йоррит
|1
|1
|Бидлинг Том
|1
|1
|Расселл Тэйт
|1
|1
|Симмонс Айдан
|1
|1
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|Шиклуна Дилан
|2
|0
|Mark Rudan
|1
|0
|Лоуренс Томас
|1
|0
|Клеур Габриэль
|1
|0
|Пирьес Дилан
|1
|0
|Alexander Badolato
|1
|0
|Бонетиг Алекс
|1
|0
|Marcus Younis
|1
|0
|Барри Натан
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Вестерн Сидней Уондерерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
11
7
Макартур
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Вестерн Сидней Уондерерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
16
Упущенные победы
16
14
Макартур
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
48% (11)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Вестерн Сидней Уондерерс
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
12
19
Упущенные победы
27
21
Голы по времени матча
Забито
22
17
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
3
14%
1
6%
1-15
2
9%
4
24%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
4
18%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
10
45%
3
18%
76-90
Пропущено
24
21
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
13%
2
10%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
4
17%
7
33%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
7
29%
29%
1
5%
61-75
2
8%
8
38%
76-90
Забито
19
18
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
0
0%
4
22%
1-15
6
32%
2
11%
16-30
3
16%
4
22%
31-45
3
16%
4
22%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
4
22%
76-90
Пропущено
15
20
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
20%
4
20%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
3
20%
4
20%
61-75
6
40%
4
20%
76-90
Забито
41
35
17 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 11
2 Не забивали 7
3
7%
5
14%
1-15
8
20%
6
17%
16-30
6
15%
7
20%
31-45
7
17%
6
17%
46-60
2
5%
4
11%
61-75
15
37%
7
20%
76-90
Пропущено
39
41
15 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 16
6
15%
6
15%
1-15
5
13%
5
12%
16-30
4
10%
9
22%
31-45
6
15%
4
10%
46-60
10
26%
5
12%
61-75
8
21%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брисбен Роар - Макартур 1:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2
Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Макартур - Сабах 3:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Макартур - Перт Глори 2:2 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4
Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
Результаты матчей
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
3
3 раза 13%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
5 раз 22%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
92
58
56
310
47
211
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
66
28
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
185
1211
1112
518
617
221
122
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|17 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|15 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|11 (4)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|10
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 6
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 6