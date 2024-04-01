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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Феличиани Эрманно
Болонья
2:0
Второй тайм: 83'
Салернитана
0'
1:0
14' Гол
Орсолини Риккардо
16' Желтая карточка
Пьероцци Никколо
2:0
44' Гол
Салемакерс Алексис
45' Желтая карточка
Кандрева Антонио
77' Желтая карточка
Чауна Лум

Ход матча

14'
Орсолини Риккардо
(Калафьори Рикардо)
1:0
16'
 
Пьероцци Никколо
44'
Салемакерс Алексис
(Фройлер Ремо)
2:0
45'
 
Кандрева Антонио
60'
 
Кулибали Лассана
Маджоре Джулио
60'
 
Самбья Саломон
Пьероцци Никколо
64'
Зиркзее Джошуа
Одгор Йенс
 
64'
Ндой Дан
Орсолини Риккардо
 
66'
 
Ленговски Матеуш
Башич Тома
66'
 
Виньято Эмануэль
Пеллегрино Марко
74'
Урбаньски Кацпер
Фройлер Ремо
 
74'
Фаббьян Джованни
Фергюсон Льюис
 
77'
 
Чауна Лум

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 365 Количество передач 121
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 133
Болонья 94% (125)
X 3.8% (5)
Салернитана 2.3% (3)
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Болонья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Равалья
Федерико
3
Пош
Штефан
26
Лукуми
Джон
33
Калафьори
Рикардо
22
Ликояннис
Хараламбос
8
Фройлер
Ремо
20
Эбишер
Мишель
7
Орсолини
Риккардо
19
Фергюсон
Льюис
56
Салемакерс
Алексис
21
Одгор
Йенс
56
Костиль
Бенуа
27
Пьероцци
Никколо
44
Манолас
Костас
98
Пирола
Лоренцо
24
Пеллегрино
Марко
33
Чауна
Лум
25
Маджоре
Джулио
26
Башич
Тома
3
Брадарич
Домагой
87
Кандрева
Антонио
9
Сими
Нванкво
Болонья
4-2-3-1
Салернитана
4-4-1-1

История личных встреч

Болонья
Салернитана

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 10 (2) 0.33
Орсолини Риккардо 10 (2) 0.33
Фергюсон Льюис 6 0.2
Фаббьян Джованни 5 0.17
Салемакерс Алексис 2 0.07
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.07
Одгор Йенс 2 0.07
Фройлер Ремо 1 0.03
Ликояннис Хараламбос 1 0.03
Бёкема Сэм 1 0.03
Эль-Аззузи Уссама 1 0.03
Моро Никола 1 0.03
Калафьори Рикардо 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Пош Штефан 0 0
Эбишер Мишель 0 0
Ндой Дан 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 5 0.17
Диа Булайе 4 (1) 0.13
Кастанос Григорис 3 0.1
Чауна Лум 2 0.07
Маджоре Джулио 2 0.07
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Кабрал Жоване 1 0.03
Вайссман Шон 1 0.03
Пирола Лоренцо 1 0.03
Мартеджани Агустин 1 0.03
Брадарич Домагой 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Дзаноли Алессандро 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фройлер Ремо 8 0
Фергюсон Льюис 7 0
Пош Штефан 7 0
Эбишер Мишель 6 0
Зиркзее Джошуа 6 0
Мотта Тьяго 4 1
Салемакерс Алексис 4 1
Калафьори Рикардо 4 0
Кристиансен Виктор 4 0
Бёкема Сэм 3 0
Ндой Дан 3 0
Урбаньски Кацпер 3 0
Эль-Аззузи Уссама 3 0
Фаббьян Джованни 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Одгор Йенс 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Корацца Томмазо 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 9 0
Маджоре Джулио 7 1
Индзаги Филиппо 6 0
Кастанос Григорис 5 0
Брадарич Домагой 5 0
Фасио Федерико 3 1
Кандрева Антонио 4 0
Маццокки Паскуале 4 0
Кулибали Лассана 4 0
Пирола Лоренцо 3 0
Пьероцци Никколо 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Чауна Лум 3 0
Башич Тома 2 0
Дзаноли Алессандро 2 0
Ловато Маттео 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Самбья Саломон 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Пасалидис Триантафиллос 1 0
Диа Булайе 1 0
Пеллегрино Марко 1 0
Мартеджани Агустин 1 0

Результаты матчей

Болонья
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
20% (3)
7% (1)
Салернитана
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
9
Болонья
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Салернитана
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

6
21

Упущенные победы

14
8
Болонья
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
28% (8)
17% (5)
Салернитана
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

12
21

Упущенные победы

15
17

Голы по времени матча

Забито

24
10
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 22
2
8%
3
30%
1-15
5
21%
2
20%
16-30
1
4%
1
10%
31-45
4
17%
4
40%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
9
38%
0
0%
76-90

Пропущено

10
29
8 В 1-м тайме 16
2 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
2
20%
4
14%
1-15
4
40%
5
17%
16-30
2
20%
7
24%
31-45
1
10%
5
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
8
28%
76-90

Забито

17
15
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
12%
1
7%
1-15
5
29%
29%
2
13%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
3
18%
6
40%
61-75
3
18%
2
13%
76-90

Пропущено

16
28
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
13%
5
18%
1-15
4
25%
2
7%
16-30
3
19%
2
7%
31-45
3
19%
4
14%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
3
19%
12
43%
76-90

Забито

41
25
17 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 9
6 Не забивали 11
4
10%
4
16%
1-15
10
24%
4
16%
16-30
3
7%
3
12%
31-45
6
15%
6
24%
46-60
6
15%
6
24%
61-75
12
29%
29%
2
8%
76-90

Пропущено

26
57
17 В 1-м тайме 25
9 Во 2-м тайме 32
10 Пропускали первыми 19
18 Не пропускали 26
4
15%
9
16%
1-15
8
31%
7
12%
16-30
5
19%
9
16%
31-45
4
15%
9
16%
46-60
2
8%
3
5%
61-75
3
12%
20
35%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эмполи - Болонья 0:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Аталанта - Болонья 1:2 Болонья - Верона 2:0
Лацио - Болонья 1:2 Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1
Салернитана
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2
Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2

Результаты матчей

Болонья
Салернитана

Точный счет

2:0
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

2:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 38%
1
9 раз 31%
0
6 раз 21%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
0
12 раз 41%
1
11 раз 38%
2
6 раз 21%

Тоталы голов в матче

Болонья
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
9
6
1.5
3
12
3
12
2.5
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
7
5
9
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
17
12
14
15
1.5
6
23
3
26
2.5
2
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 29 24 4 1 71 - 14 76
2.
Милан
 Заявка 30 20 5 5 57 - 34 65
3.
Ювентус
 Заявка 30 17 8 5 44 - 24 59
4.
Болонья
 2:0 Заявка 30 16 9 5 44 - 25 57
5.
Рома
 Заявка 29 15 6 8 55 - 35 51
6.
Аталанта
 Заявка 29 15 5 9 54 - 32 50
7.
Лацио
 Заявка 30 14 4 12 37 - 33 46
8.
Наполи
 Заявка 30 12 9 9 44 - 36 45
9.
Торино
 Заявка 30 11 11 8 29 - 26 44
10.
Фиорентина
 Заявка 29 12 7 10 42 - 34 43
11.
Монца
 Заявка 30 11 9 10 32 - 37 42
12.
Дженоа
 Заявка 30 8 11 11 32 - 37 35
13.
Лечче
 Заявка 29 6 10 13 26 - 45 28
14.
Удинезе
 Заявка 29 4 15 10 28 - 44 27
15.
Верона
 Заявка 29 6 8 15 26 - 39 26
16.
Кальяри
 Заявка 29 6 8 15 29 - 50 26
17.
Эмполи
 Заявка 29 6 7 16 22 - 43 25
18.
Фрозиноне
 Заявка 30 6 7 17 38 - 61 25
19.
Сассуоло
 Заявка 29 6 5 18 33 - 56 23
20.
Салернитана
 0:2 Заявка 30 2 8 20 23 - 61 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 8 38
2.
Болонья
 2:0 Заявка 16 12 2 2 28 - 8 38
3.
Рома
 Заявка 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
5.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
8.
Торино
 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 15 7 3 5 15 - 12 24
10.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
11.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
13.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 0:2 Заявка 15 1 4 10 13 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 15 6 5 4 24 - 15 23
5.
Лацио
 Заявка 15 7 1 7 22 - 21 22
6.
Болонья
 2:0 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
7.
Аталанта
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
8.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
9.
Рома
 Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
10.
Торино
 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
11.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
12.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
13.
Удинезе
 Заявка 14 3 6 5 11 - 21 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 5 7 12 - 17 14
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Лечче
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
17.
Сассуоло
 Заявка 15 2 2 11 15 - 31 8
18.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 0:2 Заявка 15 1 4 10 10 - 31 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Лечче Рамадани Юльбер 11
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
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    • 83 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 133
    Болонья 94% (125)
    X 3.8% (5)
    Салернитана 2.3% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Салернитана
    6.10
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    9.60
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    99.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 2:0 Салернитана

    Исход игры
    Болонья
    94% (125)
    Ничья
    3.8% (5)
    Салернитана
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.83% (37)
    Меньше
    69.17% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    31.67% (38)
    Нет
    68.33% (82)
    Популярный счёт
    2:0 Болонья
    42.9% (57)
    2:1 Болонья
    18.8% (25)