Тур: 30. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Феличиани Эрманно
2:0
Второй тайм: 83'
0'
1:0
14' ГолОрсолини Риккардо
16' Желтая карточкаПьероцци Никколо
2:0
44' ГолСалемакерс Алексис
45' Желтая карточкаКандрева Антонио
77' Желтая карточкаЧауна Лум
Ход матча
14'
16'
44'
45'
77'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
365 Количество передач 121
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Лукуми
Джон
21
Одгор
Йенс
33
Чауна
Лум
26
Башич
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Одгор ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ндой ДанНападающий
-
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Чауна ЛумПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Гомис ИронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Вайссман ШонНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Колантуоно Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Болонья
Салернитана
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|10 (2)
|0.33
|Орсолини Риккардо
|10 (2)
|0.33
|Фергюсон Льюис
|6
|0.2
|Фаббьян Джованни
|5
|0.17
|Салемакерс Алексис
|2
|0.07
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.07
|Одгор Йенс
|2
|0.07
|Фройлер Ремо
|1
|0.03
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.03
|Бёкема Сэм
|1
|0.03
|Эль-Аззузи Уссама
|1
|0.03
|Моро Никола
|1
|0.03
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Пош Штефан
|0
|0
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|5
|0.17
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.13
|Кастанос Григорис
|3
|0.1
|Чауна Лум
|2
|0.07
|Маджоре Джулио
|2
|0.07
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Кабрал Жоване
|1
|0.03
|Вайссман Шон
|1
|0.03
|Пирола Лоренцо
|1
|0.03
|Мартеджани Агустин
|1
|0.03
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
|Дзаноли Алессандро
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фройлер Ремо
|8
|0
|Фергюсон Льюис
|7
|0
|Пош Штефан
|7
|0
|Эбишер Мишель
|6
|0
|Зиркзее Джошуа
|6
|0
|Мотта Тьяго
|4
|1
|Салемакерс Алексис
|4
|1
|Калафьори Рикардо
|4
|0
|Кристиансен Виктор
|4
|0
|Бёкема Сэм
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Урбаньски Кацпер
|3
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|3
|0
|Фаббьян Джованни
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|9
|0
|Маджоре Джулио
|7
|1
|Индзаги Филиппо
|6
|0
|Кастанос Григорис
|5
|0
|Брадарич Домагой
|5
|0
|Фасио Федерико
|3
|1
|Кандрева Антонио
|4
|0
|Маццокки Паскуале
|4
|0
|Кулибали Лассана
|4
|0
|Пирола Лоренцо
|3
|0
|Пьероцци Никколо
|3
|0
|Ленговски Матеуш
|3
|0
|Чауна Лум
|3
|0
|Башич Тома
|2
|0
|Дзаноли Алессандро
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Самбья Саломон
|1
|0
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Пеллегрино Марко
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
20% (3)
7% (1)
Салернитана
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
9
Болонья
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Салернитана
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
6
21
Упущенные победы
14
8
Болонья
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
28% (8)
17% (5)
Салернитана
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
12
21
Упущенные победы
15
17
Голы по времени матча
Забито
24
10
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 22
2
8%
3
30%
1-15
5
21%
2
20%
16-30
1
4%
1
10%
31-45
4
17%
4
40%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
9
38%
0
0%
76-90
Пропущено
10
29
8 В 1-м тайме 16
2 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
2
20%
4
14%
1-15
4
40%
5
17%
16-30
2
20%
7
24%
31-45
1
10%
5
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
8
28%
76-90
Забито
17
15
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
12%
1
7%
1-15
5
29%
29%
2
13%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
3
18%
6
40%
61-75
3
18%
2
13%
76-90
Пропущено
16
28
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
13%
5
18%
1-15
4
25%
2
7%
16-30
3
19%
2
7%
31-45
3
19%
4
14%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
3
19%
12
43%
76-90
Забито
41
25
17 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 9
6 Не забивали 11
4
10%
4
16%
1-15
10
24%
4
16%
16-30
3
7%
3
12%
31-45
6
15%
6
24%
46-60
6
15%
6
24%
61-75
12
29%
29%
2
8%
76-90
Пропущено
26
57
17 В 1-м тайме 25
9 Во 2-м тайме 32
10 Пропускали первыми 19
18 Не пропускали 26
4
15%
9
16%
1-15
8
31%
7
12%
16-30
5
19%
9
16%
31-45
4
15%
9
16%
46-60
2
8%
3
5%
61-75
3
12%
20
35%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эмполи - Болонья 0:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Аталанта - Болонья 1:2 Болонья - Верона 2:0
Лацио - Болонья 1:2 Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1
Салернитана
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2
Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2
Результаты матчей
Болонья
Салернитана
Точный счет
2:0
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
2:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 38%
1
9 раз 31%
0
6 раз 21%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
0
12 раз 41%
1
11 раз 38%
2
6 раз 21%
Тоталы голов в матче
Болонья
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
96
312
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
77
59
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
1712
1415
623
326
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|24
|4
|1
|71 - 14
|76
|2.
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|57 - 34
|65
|3.
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|44 - 24
|59
|4.
|2:0 Заявка
|30
|16
|9
|5
|44 - 25
|57
|5.
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|55 - 35
|51
|6.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|54 - 32
|50
|7.
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|37 - 33
|46
|8.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 36
|45
|9.
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|29 - 26
|44
|10.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|42 - 34
|43
|11.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|32 - 37
|42
|12.
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|32 - 37
|35
|13.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|26 - 45
|28
|14.
|Заявка
|29
|4
|15
|10
|28 - 44
|27
|15.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|26 - 39
|26
|16.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|29 - 50
|26
|17.
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|22 - 43
|25
|18.
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|38 - 61
|25
|19.
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|33 - 56
|23
|20.
|0:2 Заявка
|30
|2
|8
|20
|23 - 61
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 8
|38
|2.
|2:0 Заявка
|16
|12
|2
|2
|28 - 8
|38
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 17
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|15 - 8
|27
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 12
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 22
|19
|16.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|17 - 23
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 20
|10
|20.
|0:2 Заявка
|15
|1
|4
|10
|13 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 26
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 15
|23
|5.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|22 - 21
|22
|6.
|2:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 17
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 20
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 17
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 31
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|19.
|0:2 Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 31
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|13 - 35
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|11
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болонья 2:0 Салернитана
Исход игры
Болонья
94% (125)
Ничья
3.8% (5)
Салернитана
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
30.83% (37)
Меньше
69.17% (83)
Обе команды забьют
Да
31.67% (38)
Нет
68.33% (82)
Популярный счёт
2:0 Болонья
42.9% (57)
2:1 Болонья
18.8% (25)