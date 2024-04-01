Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

48' Это был отличный перфоманс от команды Болонья , есть о чем петь фанатам в перерыве.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Равалья Федерико взял и забрал мяч на выходе

47' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Г О О О О Л - Салемакерс Алексис из команды Болонья правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

44' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Фройлер Ремо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Эбишер Мишель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Маджоре Джулио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Болонья

41' Чауна Лум не смог попасть в створ ударом издали

41' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Манолас Костас получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Манолас Костас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Калафьори Рикардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Салернитана

34' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Брадарич Домагой из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Игра в одни ворота сейчас. Болонья доминирует и владеет мячом

29' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Кандрева Антонио из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Лукуми Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Удар от ворот произведет Салернитана

27' Ликояннис Хараламбос решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

25' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Брадарич Домагой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Башич Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Башич Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Хорошую попытку сделал Сими Нванкво . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Сими Нванкво выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Салернитана

17' Судья подбегает и показывает Пьероцци Никколо из команды Салернитана отложенную желтую карточку за фол.

16' Пьероцци Никколо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Отличная индивидуальная работа от Орсолини Риккардо , гол забит с изяществом.

14' Команда Болонья забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

14' Г О О О О Л - Орсолини Риккардо из команды Болонья левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

14' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

10' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Удар от ворот произведет Салернитана

8' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Фергюсон Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Салернитана

5' Салемакерс Алексис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Фергюсон Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Салернитана

2' Салемакерс Алексис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Салернитана начинает с центра поля

1' Судья начинает матч