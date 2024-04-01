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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Квятковски Томаш
Пуща Неполомице
1:1
Второй тайм: 81'
Радомяк Радом
0'
1:0
4' Гол
Якуба Роман
14' Желтая карточка
Бранко Рафаэл
25' Желтая карточка
Luka Vuskovic
47' Желтая карточка
Вольски Рафал
64' Красная карточка
Вагнер да Силва
1:1
66' Гол
Кобыляк Габриэль

Ход матча

4'
Якуба Роман
1:0
14'
 
Бранко Рафаэл
25'
 
Luka Vuskovic
46'
Tomasz Wojcinowicz
Lukasz Solowiej
 
46'
 
Гжесик Ян
Damian Jakubik
46'
 
Жардел
Роча Леонардо
47'
 
Вольски Рафал
64'
 
Вагнер да Силва
64'
 
Машаду Луиш
Вольски Рафал
65'
Hubert Tomalski
Bartlomiej Poczobut
 
65'
Konrad Stepien
Майчрзак Джордан
 
66'
1:1
Кобыляк Габриэль
(Luka Vuskovic)
74'
 
Донис Христос
Жордау Бруну
Лучшие коэффициенты
Пуща Неполомице
Ничья
Радомяк Радом
3.35
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7.60
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Все Коэффициенты
48
Зых
Оливер
8
Piotr
Mrozinski
27
Lukasz
Solowiej
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
70
Хайда
Войцех
14
Jacub
Serafin
6
Ли
Чжин-Хен
93
Bartlomiej
Poczobut
23
Майчрзак
Джордан
25
Запольник
Камиль
28
Кобыляк
Габриэль
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
4
Luka
Vuskovic
33
Абрамович
Давид
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
7
Семеду
Лисандру
66
Жордау
Бруну
27
Вольски
Рафал
70
Вагнер
да
Силва
17
Роча
Леонардо
Пуща Неполомице
4-2-3-1
Радомяк Радом
4-1-4-1

История личных встреч

Пуща Неполомице
Радомяк Радом

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
1:1
ПД
0:4
ПД
2:0
ПД
4:0
ПД
1:1
ВД
0:0
ВД
0:1
ВД
1:0
ВД
0:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.6

Среднее время на гол

72
150

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1
0.78

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

90
115

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крачун Артур 6 (5) 0.23
Lukasz Solowiej 6 (2) 0.23
Семашко Артур 5 0.19
Запольник Камиль 4 (1) 0.15
Холевяк Матеуш 3 0.12
Якуба Роман 3 0.12
Piotr Mrozinski 1 0.04
Кой Михал 1 0.04
Кидрич Рок 1 0.04
Вальски Михал 1 0.04
Bartlomiej Poczobut 1 0.04
Jacub Serafin 0 0
Konrad Stepien 0 0
Хайда Войцех 0 0
Maciej Firlej 0 0
Marcel Pieczek 0 0
Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Энрике Алвес 8 0.31
Роча Леонардо 4 0.15
Семеду Эди 4 0.15
Семеду Лисандру 3 (1) 0.12
Вольски Рафал 2 0.08
Luka Vuskovic 2 0.08
Донис Христос 1 0.04
Абрамович Давид 1 0.04
Кастаньеда Франк 1 0.04
Цихоцки Матеуш 1 0.04
Бранко Рафаэл 1 0.04
Кобыляк Габриэль 1 0.04
Машаду Луиш 0 0
Гжесик Ян 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 9 1
Jacub Serafin 7 0
Якуба Роман 7 0
Konrad Stepien 5 1
Запольник Камиль 5 0
Хайда Войцех 5 0
Piotr Mrozinski 4 0
Бартош Якуб 4 0
Семашко Артур 3 0
Hubert Tomalski 3 0
Майчрзак Джордан 3 0
Мешанович Мурис 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Bartlomiej Poczobut 2 0
Зых Оливер 2 0
Ревенко Иоан-Кэлин 0 1
Вальски Михал 1 0
Кой Михал 1 0
Lukasz Solowiej 1 0
Кидрич Рок 1 0
Kacper Cichon 1 0
Igor Pieprzyca 1 0
Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 10 0
Michal Kaput 5 1
Донис Христос 5 0
Роча Леонардо 3 1
Вольски Рафал 4 0
Гжесик Ян 4 0
Педро Энрике Алвес 4 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 4 0
Жордау Бруну 2 1
Цихоцки Матеуш 3 0
Леандро 3 0
Машаду Луиш 3 0
Вагнер да Силва 1 1
Майк Сестор 2 0
Damian Jakubik 2 0
Семеду Лисандру 2 0
Кастаньеда Франк 2 0
Luka Vuskovic 2 0
Кобыляк Габриэль 0 1
Абрамович Давид 1 0
Пик Даниэль 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Радомяк Радом
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

12
3
Пуща Неполомице
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Радомяк Радом
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

25
9

Упущенные победы

4
13
Пуща Неполомице
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
28% (7)
20% (5)
Радомяк Радом
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

27
13

Упущенные победы

16
16

Голы по времени матча

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
1
6%
5
31%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
6
33%
3
19%
61-75
2
11%
1
6%
76-90

Пропущено

16
19
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
2
11%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
4
25%
4
21%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
6
38%
4
21%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
3
21%
1
8%
1-15
3
21%
3
23%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
4
29%
3
23%
76-90

Пропущено

27
19
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
7%
1
5%
1-15
3
11%
6
32%
16-30
6
22%
3
16%
31-45
5
19%
4
21%
46-60
1
4%
4
21%
61-75
10
37%
1
5%
76-90

Забито

32
29
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 11
5 Не забивали 10
4
13%
6
21%
1-15
7
22%
5
17%
16-30
4
13%
4
14%
31-45
3
9%
4
14%
46-60
8
25%
6
21%
61-75
6
19%
4
14%
76-90

Пропущено

43
38
18 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 20
3
7%
3
8%
1-15
5
12%
9
24%
16-30
10
23%
7
18%
31-45
6
14%
6
16%
46-60
3
7%
8
21%
61-75
16
37%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Р. Жешув - Пуща Неполомице 1:1 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Ракув 1:1
ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0
Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1

Результаты матчей

Пуща Неполомице
Радомяк Радом

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
0
11 раз 44%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
1
4 раза 16%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
Радомяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
5
5
7
1.5
4
9
1
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
6
6
4
9
1.5
6
6
1
12
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
14
11
9
16
1.5
10
15
2
23
2.5
5
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 26 15 6 5 62 - 34 51
2.
Шленск Вроцлав
 26 13 8 5 36 - 23 47
3.
Ракув
 26 12 9 5 48 - 28 45
4.
Лех
 25 12 8 5 38 - 30 44
5.
Погонь Щецин
 26 13 5 8 49 - 31 44
6.
Легия
 25 11 8 6 38 - 30 41
7.
Гурник Забже
 25 11 6 8 33 - 28 39
8.
Сталь Мелец
 25 10 6 9 33 - 33 36
9.
Заглембе Любин
 25 9 7 9 28 - 36 34
10.
Видзев Лодзь
 25 9 5 11 32 - 35 32
11.
Радомяк Радом
 1:1 26 8 8 10 30 - 39 32
12.
Пяст
 26 5 14 7 26 - 31 29
13.
Краковия
 26 5 13 8 33 - 36 28
14.
Варта Познань
 25 6 9 10 23 - 30 27
15.
Пуща Неполомице
 1:1 26 5 10 11 32 - 45 25
16.
Корона Кельце
 25 4 12 9 28 - 34 24
17.
Рух Хожув
 26 2 13 11 29 - 42 19
18.
ЛКС Лодзь
 26 4 5 17 21 - 54 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 13 10 2 1 37 - 11 32
2.
Ракув
 13 9 4 0 29 - 6 31
3.
Лех
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Легия
 13 7 4 2 23 - 12 25
5.
Сталь Мелец
 12 7 3 2 21 - 12 24
6.
Гурник Забже
 12 7 3 2 14 - 8 24
7.
Шленск Вроцлав
 13 6 4 3 17 - 10 22
8.
Видзев Лодзь
 12 7 0 5 15 - 15 21
9.
Погонь Щецин
 13 6 2 5 28 - 23 20
10.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
11.
Пуща Неполомице
 1:1 13 4 7 2 18 - 18 19
12.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
13.
Корона Кельце
 13 3 7 3 20 - 19 16
14.
Краковия
 13 3 6 4 23 - 22 15
15.
Радомяк Радом
 1:1 13 3 5 5 14 - 18 14
16.
ЛКС Лодзь
 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Рух Хожув
 13 2 6 5 15 - 18 12
18.
Варта Познань
 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 7 4 2 19 - 13 25
2.
Погонь Щецин
 13 7 3 3 21 - 8 24
3.
Ягеллония Белосток
 13 5 4 4 25 - 23 19
4.
Радомяк Радом
 1:1 13 5 3 5 16 - 21 18
5.
Лех
 12 4 5 3 12 - 18 17
6.
Варта Познань
 13 4 5 4 15 - 17 17
7.
Легия
 12 4 4 4 15 - 18 16
8.
Гурник Забже
 13 4 3 6 19 - 20 15
9.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 15 - 23 14
10.
Ракув
 13 3 5 5 19 - 22 14
11.
Краковия
 13 2 7 4 10 - 14 13
12.
Сталь Мелец
 13 3 3 7 12 - 21 12
13.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
14.
Пяст
 13 1 8 4 10 - 17 11
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 13 0 7 6 14 - 24 7
17.
Пуща Неполомице
 1:1 13 1 3 9 14 - 27 6
18.
ЛКС Лодзь
 13 1 0 12 7 - 30 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 15 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (9)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 10
Пяст Дзичек Патрик 10
Весь список
  • 47'
    Вольски Рафал получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Роча Леонардо уходит с поля. Жардел выходит вместо него
  • 46'
    Damian Jakubik уходит с поля. Гжесик Ян выходит вместо него
  • 46'
    Lukasz Solowiej уходит с поля. Tomasz Wojcinowicz выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Luka Vuskovic получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Бранко Рафаэл получил желтую карточку от судьи
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    • 4'
      Г О О О О Л - Якуба Роман бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Пуща Неполомице
    Ничья
    Радомяк Радом
    3.35
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