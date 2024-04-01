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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Квятковски Томаш
Пуща Неполомице
1:1
Конец матча
Радомяк Радом
0'
1:0
4' Гол
Якуба Роман
14' Желтая карточка
Бранко Рафаэл
25' Желтая карточка
Luka Vuskovic
47' Желтая карточка
Вольски Рафал
63' Красная карточка
Вагнер да Силва
1:1
66' Гол
Кобыляк Габриэль
90'+6
48
Зых
Оливер
8
Piotr
Mrozinski
27
Lukasz
Solowiej
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
70
Хайда
Войцех
14
Jacub
Serafin
6
Ли
Чжин-Хен
93
Bartlomiej
Poczobut
23
Майчрзак
Джордан
25
Запольник
Камиль
28
Кобыляк
Габриэль
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
4
Luka
Vuskovic
33
Абрамович
Давид
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
7
Семеду
Лисандру
66
Жордау
Бруну
27
Вольски
Рафал
70
Вагнер
да
Силва
17
Роча
Леонардо
Пуща Неполомице
4-2-3-1
Радомяк Радом
4-1-4-1

История личных встреч

Пуща Неполомице
Радомяк Радом

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
1:1
ПД
0:4
ПД
2:0
ПД
4:0
ПД
1:1
ВД
0:0
ВД
0:1
ВД
1:0
ВД
0:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.6

Среднее время на гол

72
150

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1
0.78

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

90
115

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крачун Артур 6 (5) 0.23
Lukasz Solowiej 6 (2) 0.23
Семашко Артур 5 0.19
Запольник Камиль 4 (1) 0.15
Холевяк Матеуш 3 0.12
Якуба Роман 3 0.12
Piotr Mrozinski 1 0.04
Кой Михал 1 0.04
Кидрич Рок 1 0.04
Вальски Михал 1 0.04
Bartlomiej Poczobut 1 0.04
Jacub Serafin 0 0
Konrad Stepien 0 0
Хайда Войцех 0 0
Maciej Firlej 0 0
Marcel Pieczek 0 0
Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Энрике Алвес 8 0.31
Роча Леонардо 4 0.15
Семеду Эди 4 0.15
Семеду Лисандру 3 (1) 0.12
Вольски Рафал 2 0.08
Luka Vuskovic 2 0.08
Донис Христос 1 0.04
Абрамович Давид 1 0.04
Кастаньеда Франк 1 0.04
Цихоцки Матеуш 1 0.04
Бранко Рафаэл 1 0.04
Кобыляк Габриэль 1 0.04
Машаду Луиш 0 0
Гжесик Ян 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 9 1
Jacub Serafin 7 0
Якуба Роман 7 0
Konrad Stepien 5 1
Запольник Камиль 5 0
Хайда Войцех 5 0
Piotr Mrozinski 4 0
Бартош Якуб 4 0
Семашко Артур 3 0
Hubert Tomalski 3 0
Майчрзак Джордан 3 0
Мешанович Мурис 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Bartlomiej Poczobut 2 0
Зых Оливер 2 0
Ревенко Иоан-Кэлин 0 1
Вальски Михал 1 0
Кой Михал 1 0
Lukasz Solowiej 1 0
Кидрич Рок 1 0
Kacper Cichon 1 0
Igor Pieprzyca 1 0
Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 10 0
Michal Kaput 5 1
Донис Христос 5 0
Роча Леонардо 3 1
Вольски Рафал 4 0
Гжесик Ян 4 0
Педро Энрике Алвес 4 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 4 0
Жордау Бруну 2 1
Цихоцки Матеуш 3 0
Леандро 3 0
Машаду Луиш 3 0
Вагнер да Силва 1 1
Майк Сестор 2 0
Damian Jakubik 2 0
Семеду Лисандру 2 0
Кастаньеда Франк 2 0
Luka Vuskovic 2 0
Кобыляк Габриэль 0 1
Абрамович Давид 1 0
Пик Даниэль 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Радомяк Радом
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

13
4
Пуща Неполомице
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Радомяк Радом
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

25
9

Упущенные победы

4
13
Пуща Неполомице
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
Радомяк Радом
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

27
13

Упущенные победы

17
17

Голы по времени матча

Забито

19
17
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
2
11%
5
29%
29%
1-15
4
21%
2
12%
16-30
3
16%
3
18%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
6
32%
4
24%
61-75
2
11%
1
6%
76-90

Пропущено

17
20
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
6%
3
15%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
4
24%
4
20%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
3
18%
4
20%
61-75
6
35%
4
20%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
3
21%
1
8%
1-15
3
21%
3
23%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
4
29%
3
23%
76-90

Пропущено

27
19
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
7%
1
5%
1-15
3
11%
6
32%
16-30
6
22%
3
16%
31-45
5
19%
4
21%
46-60
1
4%
4
21%
61-75
10
37%
1
5%
76-90

Забито

33
30
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 11
5 Не забивали 10
5
15%
6
20%
1-15
7
21%
5
17%
16-30
4
12%
4
13%
31-45
3
9%
4
13%
46-60
8
24%
7
23%
61-75
6
18%
4
13%
76-90

Пропущено

44
39
18 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 21
3
7%
4
10%
1-15
5
11%
9
23%
16-30
10
23%
7
18%
31-45
6
14%
6
15%
46-60
4
9%
8
21%
61-75
16
36%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Р. Жешув - Пуща Неполомице 1:1 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Ракув 1:1
ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0
Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1

Результаты матчей

Пуща Неполомице
Радомяк Радом

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
0
11 раз 42%
1
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
Радомяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
4
9
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
4
9
1.5
6
7
1
12
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
15
11
9
17
1.5
10
16
2
24
2.5
5
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 26 15 6 5 62 - 34 51
2.
Шленск Вроцлав
 26 13 8 5 36 - 23 47
3.
Ракув
 26 12 9 5 48 - 28 45
4.
Лех
 0:0 26 12 9 5 38 - 30 45
5.
Погонь Щецин
 26 13 5 8 49 - 31 44
6.
Легия
 25 11 8 6 38 - 30 41
7.
Гурник Забже
 25 11 6 8 33 - 28 39
8.
Сталь Мелец
 0:0 26 10 7 9 33 - 33 37
9.
Заглембе Любин
 25 9 7 9 28 - 36 34
10.
Видзев Лодзь
 25 9 5 11 32 - 35 32
11.
Радомяк Радом
 26 8 8 10 30 - 39 32
12.
Пяст
 26 5 14 7 26 - 31 29
13.
Краковия
 26 5 13 8 33 - 36 28
14.
Варта Познань
 25 6 9 10 23 - 30 27
15.
Пуща Неполомице
 26 5 10 11 32 - 45 25
16.
Корона Кельце
 25 4 12 9 28 - 34 24
17.
Рух Хожув
 26 2 13 11 29 - 42 19
18.
ЛКС Лодзь
 26 4 5 17 21 - 54 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 13 10 2 1 37 - 11 32
2.
Ракув
 13 9 4 0 29 - 6 31
3.
Лех
 0:0 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Легия
 13 7 4 2 23 - 12 25
5.
Сталь Мелец
 0:0 13 7 4 2 21 - 12 25
6.
Гурник Забже
 12 7 3 2 14 - 8 24
7.
Шленск Вроцлав
 13 6 4 3 17 - 10 22
8.
Видзев Лодзь
 12 7 0 5 15 - 15 21
9.
Погонь Щецин
 13 6 2 5 28 - 23 20
10.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
11.
Пуща Неполомице
 13 4 7 2 18 - 18 19
12.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
13.
Корона Кельце
 13 3 7 3 20 - 19 16
14.
Краковия
 13 3 6 4 23 - 22 15
15.
Радомяк Радом
 13 3 5 5 14 - 18 14
16.
ЛКС Лодзь
 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Рух Хожув
 13 2 6 5 15 - 18 12
18.
Варта Познань
 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 7 4 2 19 - 13 25
2.
Погонь Щецин
 13 7 3 3 21 - 8 24
3.
Ягеллония Белосток
 13 5 4 4 25 - 23 19
4.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 16 - 21 18
5.
Лех
 0:0 13 4 6 3 12 - 18 18
6.
Варта Познань
 13 4 5 4 15 - 17 17
7.
Легия
 12 4 4 4 15 - 18 16
8.
Гурник Забже
 13 4 3 6 19 - 20 15
9.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 15 - 23 14
10.
Ракув
 13 3 5 5 19 - 22 14
11.
Краковия
 13 2 7 4 10 - 14 13
12.
Сталь Мелец
 0:0 13 3 3 7 12 - 21 12
13.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
14.
Пяст
 13 1 8 4 10 - 17 11
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 13 0 7 6 14 - 24 7
17.
Пуща Неполомице
 13 1 3 9 14 - 27 6
18.
ЛКС Лодзь
 13 1 0 12 7 - 30 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 15 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (9)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 10
Пяст Дзичек Патрик 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Luka Vuskovic получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Бранко Рафаэл получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Г О О О О Л - Якуба Роман бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Пуща Неполомице 1:1 Радомяк Радом онлайн

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