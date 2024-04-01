Тур: 26. Стадион: Stadion Puszczy. Главный судья: Квятковски Томаш
1:1
Конец матча
0'
1:0
4' ГолЯкуба Роман
14' Желтая карточкаБранко Рафаэл
25' Желтая карточкаLuka Vuskovic
47' Желтая карточкаВольски Рафал
63' Красная карточкаВагнер да Силва
1:1
66' ГолКобыляк Габриэль
90'+6
Ход матча
4'
1:0
14'
25'
46'
47'
63'
66'
48
Зых
Оливер
22
Крачун
Артур
70
Хайда
Войцех
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
-
-
-
19 Jakub Stec
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Жордау БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
22 ЖарделНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Kedziorek
История личных встреч
Пуща Неполомице
Радомяк Радом
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.6
Среднее время на гол
72
150
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1
0.78
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
90
115
Бомбардиры внутри турнира
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крачун Артур
|6 (5)
|0.23
|Lukasz Solowiej
|6 (2)
|0.23
|Семашко Артур
|5
|0.19
|Запольник Камиль
|4 (1)
|0.15
|Холевяк Матеуш
|3
|0.12
|Якуба Роман
|3
|0.12
|Piotr Mrozinski
|1
|0.04
|Кой Михал
|1
|0.04
|Кидрич Рок
|1
|0.04
|Вальски Михал
|1
|0.04
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0.04
|Jacub Serafin
|0
|0
|Konrad Stepien
|0
|0
|Хайда Войцех
|0
|0
|Maciej Firlej
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Энрике Алвес
|8
|0.31
|Роча Леонардо
|4
|0.15
|Семеду Эди
|4
|0.15
|Семеду Лисандру
|3 (1)
|0.12
|Вольски Рафал
|2
|0.08
|Luka Vuskovic
|2
|0.08
|Донис Христос
|1
|0.04
|Абрамович Давид
|1
|0.04
|Кастаньеда Франк
|1
|0.04
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.04
|Бранко Рафаэл
|1
|0.04
|Кобыляк Габриэль
|1
|0.04
|Машаду Луиш
|0
|0
|Гжесик Ян
|0
|0
Карточки
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|9
|1
|Jacub Serafin
|7
|0
|Якуба Роман
|7
|0
|Konrad Stepien
|5
|1
|Запольник Камиль
|5
|0
|Хайда Войцех
|5
|0
|Piotr Mrozinski
|4
|0
|Бартош Якуб
|4
|0
|Семашко Артур
|3
|0
|Hubert Tomalski
|3
|0
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Bartlomiej Poczobut
|2
|0
|Зых Оливер
|2
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|0
|1
|Вальски Михал
|1
|0
|Кой Михал
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Kacper Cichon
|1
|0
|Igor Pieprzyca
|1
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|10
|0
|Michal Kaput
|5
|1
|Донис Христос
|5
|0
|Роча Леонардо
|3
|1
|Вольски Рафал
|4
|0
|Гжесик Ян
|4
|0
|Педро Энрике Алвес
|4
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|4
|0
|Жордау Бруну
|2
|1
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Леандро
|3
|0
|Машаду Луиш
|3
|0
|Вагнер да Силва
|1
|1
|Майк Сестор
|2
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Семеду Лисандру
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Luka Vuskovic
|2
|0
|Кобыляк Габриэль
|0
|1
|Абрамович Давид
|1
|0
|Пик Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Радомяк Радом
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
13
4
Пуща Неполомице
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Радомяк Радом
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
25
9
Упущенные победы
4
13
Пуща Неполомице
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
Радомяк Радом
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
27
13
Упущенные победы
17
17
Голы по времени матча
Забито
19
17
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
2
11%
5
29%
29%
1-15
4
21%
2
12%
16-30
3
16%
3
18%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
6
32%
4
24%
61-75
2
11%
1
6%
76-90
Пропущено
17
20
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
6%
3
15%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
4
24%
4
20%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
3
18%
4
20%
61-75
6
35%
4
20%
76-90
Забито
14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
3
21%
1
8%
1-15
3
21%
3
23%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
4
29%
3
23%
76-90
Пропущено
27
19
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
7%
1
5%
1-15
3
11%
6
32%
16-30
6
22%
3
16%
31-45
5
19%
4
21%
46-60
1
4%
4
21%
61-75
10
37%
1
5%
76-90
Забито
33
30
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 11
5 Не забивали 10
5
15%
6
20%
1-15
7
21%
5
17%
16-30
4
12%
4
13%
31-45
3
9%
4
13%
46-60
8
24%
7
23%
61-75
6
18%
4
13%
76-90
Пропущено
44
39
18 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 21
3
7%
4
10%
1-15
5
11%
9
23%
16-30
10
23%
7
18%
31-45
6
14%
6
15%
46-60
4
9%
8
21%
61-75
16
36%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Пуща Неполомице
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Р. Жешув - Пуща Неполомице 1:1 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Ракув 1:1
ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0
Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1
Результаты матчей
Пуща Неполомице
Радомяк Радом
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
0
11 раз 42%
1
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
Тоталы голов в матче
Пуща Неполомице
Радомяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
85
58
49
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
49
67
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
1511
917
1016
224
521
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|6
|5
|62 - 34
|51
|2.
|26
|13
|8
|5
|36 - 23
|47
|3.
|26
|12
|9
|5
|48 - 28
|45
|4.
|0:0
|26
|12
|9
|5
|38 - 30
|45
|5.
|26
|13
|5
|8
|49 - 31
|44
|6.
|25
|11
|8
|6
|38 - 30
|41
|7.
|25
|11
|6
|8
|33 - 28
|39
|8.
|0:0
|26
|10
|7
|9
|33 - 33
|37
|9.
|25
|9
|7
|9
|28 - 36
|34
|10.
|25
|9
|5
|11
|32 - 35
|32
|11.
|26
|8
|8
|10
|30 - 39
|32
|12.
|26
|5
|14
|7
|26 - 31
|29
|13.
|26
|5
|13
|8
|33 - 36
|28
|14.
|25
|6
|9
|10
|23 - 30
|27
|15.
|26
|5
|10
|11
|32 - 45
|25
|16.
|25
|4
|12
|9
|28 - 34
|24
|17.
|26
|2
|13
|11
|29 - 42
|19
|18.
|26
|4
|5
|17
|21 - 54
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|2.
|13
|9
|4
|0
|29 - 6
|31
|3.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|13
|7
|4
|2
|23 - 12
|25
|5.
|0:0
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|6.
|12
|7
|3
|2
|14 - 8
|24
|7.
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|8.
|12
|7
|0
|5
|15 - 15
|21
|9.
|13
|6
|2
|5
|28 - 23
|20
|10.
|13
|5
|5
|3
|13 - 13
|20
|11.
|13
|4
|7
|2
|18 - 18
|19
|12.
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|13.
|13
|3
|7
|3
|20 - 19
|16
|14.
|13
|3
|6
|4
|23 - 22
|15
|15.
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|17.
|13
|2
|6
|5
|15 - 18
|12
|18.
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|19 - 13
|25
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 8
|24
|3.
|13
|5
|4
|4
|25 - 23
|19
|4.
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|5.
|0:0
|13
|4
|6
|3
|12 - 18
|18
|6.
|13
|4
|5
|4
|15 - 17
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|15 - 18
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|15 - 23
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|11.
|13
|2
|7
|4
|10 - 14
|13
|12.
|0:0
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|17 - 20
|11
|14.
|13
|1
|8
|4
|10 - 17
|11
|15.
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|16.
|13
|0
|7
|6
|14 - 24
|7
|17.
|13
|1
|3
|9
|14 - 27
|6
|18.
|13
|1
|0
|12
|7 - 30
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|15 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (9)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|10
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10