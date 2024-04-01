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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Кальяри
1:1
Конец матча
Верона
0'
27' Желтая карточка
Дуда Ондрей
0:1
30' Гол
Бонаццоли Федерико
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Лазович Дарко
1:1
74' Гол
Сулемана Ибрахим
90' Желтая карточка
Маньяни Джанджакомо
90'+8

Ход матча

27'
 
Дуда Ондрей
30'
0:1
Бонаццоли Федерико
(Нослин Тейяни)
46'
Виола Николас
Шомуродов Элдор
 
46'
 
Лазович Дарко
Митрович Стефан
49'
 
Лазович Дарко
66'
 
Суслов Томаш
Бонаццоли Федерико
72'
Сулемана Ибрахим
Дейола Алессандро
 
72'
Прати Маттео
Макумбу Антуан
 
72'
Ористанио Гаэтано
Нандес Найтан
 
74'
Сулемана Ибрахим
1:1
82'
Дентелло Пауло
Ауджелло Томмазо
 
85'
 
Свидерски Кароль
Нослин Тейяни
90'
 
Маньяни Джанджакомо

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 356 Количество передач 357
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Кальяри 52.7% (68)
X 38% (49)
Верона 9.3% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
26
Мина
Йерри
4
Доссена
Альберто
27
Ауджелло
Томмазо
29
Макумбу
Антуан
14
Дейола
Алессандро
8
Нандес
Найтан
77
Лувумбу
Зито
9
Лападула
Джанлука
61
Шомуродов
Элдор
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
23
Маньяни
Джанджакомо
27
Давидович
Павел
32
Кабаль
Хуан
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
17
Нослин
Тейяни
90
Фолоруншо
Майкл
10
Митрович
Стефан
99
Бонаццоли
Федерико
Кальяри
4-3-3
Верона
4-2-3-1

История личных встреч

Кальяри
Верона

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:0
СA
1:2
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:1
К
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.14
0.43

Среднее время на гол

78
210

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Среднее время на гол

70
70

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.21
0.86

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8

Среднее время на гол

74
105

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбу Зито 4 0.13
Паволетти Леонардо 4 0.13
Виола Николас 3 0.1
Гаэтано Джанлука 3 0.1
Доссена Альберто 2 0.07
Шомуродов Элдор 2 0.07
Ористанио Гаэтано 2 0.07
Лападула Джанлука 2 0.07
Сулемана Ибрахим 2 0.07
Янкто Якуб 1 0.03
Дзаппа Габриэле 1 0.03
Нандес Найтан 1 (1) 0.03
Петанья Андреа 1 0.03
Макумбу Антуан 1 0.03
Ветеска Матеуш 0 0
Ауджелло Томмазо 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.23
Джурич Милан II 5 (1) 0.17
Фолоруншо Майкл 4 0.13
Анри Тома 3 0.1
Бонаццоли Федерико 2 0.07
Нослин Тейяни 2 0.07
Суслов Томаш 1 (1) 0.03
Дуда Ондрей 1 0.03
Лазович Дарко 1 0.03
Свидерски Кароль 1 0.03
Коппола Диего 1 0.03
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Монтипо Лоренцо 0 0
Сердар Суат 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 4 2
Ветеска Матеуш 4 1
Паволетти Леонардо 4 0
Дейола Алессандро 4 0
Нандес Найтан 4 0
Доссена Альберто 4 0
Лувумбу Зито 4 0
Виола Николас 3 0
Лападула Джанлука 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Ауджелло Томмазо 3 0
Прати Маттео 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Петанья Андреа 2 0
Скуффет Симоне 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Мина Йерри 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 9 2
Коппола Диего 7 0
Фараони Марко 5 0
Давидович Павел 5 0
Маньяни Джанджакомо 5 0
Суслов Томаш 5 0
Марко Барони 5 0
Сердар Суат 4 0
Фолоруншо Майкл 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Анри Тома 2 1
Кабаль Хуан 3 0
Хин Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Дойг Джош 2 0
Амионе Бруно 2 0
Тчатчуа Джексон 2 0
Джурич Милан II 2 0
Лазович Дарко 0 1
Сентонз Фабьен 1 0
Силва Даниэл 1 0
Терраччано Филиппо 1 0

Результаты матчей

Кальяри
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Верона
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

8
9
Кальяри
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Верона
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

5
13
Кальяри
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
Верона
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

30
11

Упущенные победы

13
22

Голы по времени матча

Забито

21
11
6 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
3
14%
4
36%
61-75
9
43%
3
27%
76-90

Пропущено

25
21
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
1
4%
3
14%
1-15
8
32%
5
24%
16-30
4
16%
2
10%
31-45
8
32%
0
0%
46-60
4
16%
6
29%
61-75
0
0%
5
24%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
0
0%
3
19%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
4
40%
2
13%
61-75
2
20%
4
25%
76-90

Пропущено

25
19
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
16%
1
5%
1-15
1
4%
4
21%
16-30
3
12%
3
16%
31-45
5
20%
6
32%
46-60
5
20%
3
16%
61-75
7
28%
2
11%
76-90

Забито

31
27
10 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
9 Не забивали 10
2
6%
3
11%
1-15
5
16%
2
7%
16-30
3
10%
4
15%
31-45
3
10%
5
19%
46-60
7
23%
6
22%
61-75
11
35%
7
26%
76-90

Пропущено

50
40
21 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 23
5
10%
4
10%
1-15
9
18%
9
23%
16-30
7
14%
5
13%
31-45
13
26%
6
15%
46-60
9
18%
9
23%
61-75
7
14%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1
Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9
Верона
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Верона - Милан 1:3 Лечче - Верона 0:1 Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0
Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0

Результаты матчей

Кальяри
Верона

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
0
10 раз 33%
2
4 раза 13%
4
2 раза 7%
1
14 раз 47%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
3
5
10
1.5
5
9
2
13
2.5
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
7
1
14
1.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
20
10
6
24
1.5
6
24
2
28
2.5
1
29
2
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 29 24 4 1 71 - 14 76
2.
Милан
 Заявка 30 20 5 5 57 - 34 65
3.
Ювентус
 Заявка 30 17 8 5 44 - 24 59
4.
Болонья
 Заявка 30 16 9 5 45 - 25 57
5.
Рома
 0:0 Заявка 30 15 7 8 55 - 35 52
6.
Аталанта
 Заявка 29 15 5 9 54 - 32 50
7.
Лацио
 Заявка 30 14 4 12 37 - 33 46
8.
Наполи
 Заявка 30 12 9 9 44 - 36 45
9.
Торино
 Заявка 30 11 11 8 29 - 26 44
10.
Фиорентина
 Заявка 29 12 7 10 42 - 34 43
11.
Монца
 Заявка 30 11 9 10 32 - 37 42
12.
Дженоа
 Заявка 30 8 11 11 32 - 37 35
13.
Лечче
 0:0 Заявка 30 6 11 13 26 - 45 29
14.
Удинезе
 Заявка 30 4 16 10 29 - 45 28
15.
Верона
 Заявка 30 6 9 15 27 - 40 27
16.
Кальяри
 Заявка 30 6 9 15 30 - 51 27
17.
Эмполи
 Заявка 29 6 7 16 22 - 43 25
18.
Фрозиноне
 Заявка 30 6 7 17 38 - 61 25
19.
Сассуоло
 Заявка 30 6 6 18 34 - 57 24
20.
Салернитана
 Заявка 30 2 8 20 23 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 8 38
2.
Болонья
 Заявка 16 12 2 2 29 - 8 38
3.
Рома
 0:0 Заявка 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
5.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
8.
Торино
 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 15 7 3 5 15 - 12 24
10.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
11.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
13.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
14.
Кальяри
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
15.
Лечче
 0:0 Заявка 15 5 5 5 15 - 22 20
16.
Верона
 Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
17.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 13 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 15 6 5 4 24 - 15 23
5.
Лацио
 Заявка 15 7 1 7 22 - 21 22
6.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
7.
Рома
 0:0 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
8.
Аталанта
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
10.
Торино
 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
11.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
12.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
13.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 5 7 12 - 17 14
15.
Верона
 Заявка 16 2 4 10 11 - 21 10
16.
Лечче
 0:0 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
17.
Сассуоло
 Заявка 15 2 2 11 15 - 31 8
18.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 10 - 32 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 9
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Рамадани Юльбер 11
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 129
    Кальяри 52.7% (68)
    X 38% (49)
    Верона 9.3% (12)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 1:1 Верона

    Исход игры
    Кальяри
    52.7% (68)
    Ничья
    38% (49)
    Верона
    9.3% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (40)
    Меньше
    66.67% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    70.83% (85)
    Нет
    29.17% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.9% (45)
    2:1 Кальяри
    25.6% (33)