Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Матч возобновлен

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Ористанио Гаэтано из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Хорошую попытку сделал Лувумбу Зито . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Лувумбу Зито из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Ористанио Гаэтано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Кабаль Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Сердар Суат получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Сердар Суат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Удар от ворот произведет Кальяри

84' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Фолоруншо Майкл получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Фолоруншо Майкл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Фолоруншо Майкл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Дуда Ондрей из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

82' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Верона

81' Виола Николас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Удар от ворот произведет Кальяри

78' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Верона

77' Кабаль Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Г О О О О Л - Сулемана Ибрахим из команды Кальяри правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

73' Ауджелло Томмазо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Маньяни Джанджакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Матч возобновится спорным мячом

72' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

71' Виола Николас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Лазович Дарко бьет со штрафного в створ, но Симоне Скуффет держит все под контролем

67' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

63' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матч возобновится спорным мячом

63' Ох, нехорошо это выглядит. Тчатчуа Джексон получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Тчатчуа Джексон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Удар от ворот произведет Кальяри

61' Макумбу Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Дуда Ондрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Хорошую попытку сделал Лазович Дарко . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Нандес Найтан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Виола Николас из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Нандес Найтан из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Тчатчуа Джексон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Виола Николас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Кальяри пробьет пенальти!

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Бонаццоли Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Бонаццоли Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Кальяри

53' Тчатчуа Джексон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Кабаль Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

50' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Верона отменен из-за положения "вне игры".

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Верона

49' Лазович Дарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Верона

48' Лападула Джанлука из команды Кальяри не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

47' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Тчатчуа Джексон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Верона