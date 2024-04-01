Тур: 30. Стадион: Сардиния Арена. Главный судья: Довери Даниэле
0'
27' Желтая карточкаДуда Ондрей
0:1
30' ГолБонаццоли Федерико
49' Undefined phrase: football_event_Лазович Дарко
1:1
74' ГолСулемана Ибрахим
90' Желтая карточкаМаньяни Джанджакомо
90'+8
Ход матча
27'
30'
49'
74'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
356 Количество передач 357
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Мина
Йерри
77
Лувумбу
Зито
32
Кабаль
Хуан
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбу ЗитоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Суслов ТомашНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дель Россо Фабрицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Кальяри
Верона
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.14
0.43
Среднее время на гол
78
210
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Среднее время на гол
70
70
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.21
0.86
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
Среднее время на гол
74
105
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лувумбу Зито
|4
|0.13
|Паволетти Леонардо
|4
|0.13
|Виола Николас
|3
|0.1
|Гаэтано Джанлука
|3
|0.1
|Доссена Альберто
|2
|0.07
|Шомуродов Элдор
|2
|0.07
|Ористанио Гаэтано
|2
|0.07
|Лападула Джанлука
|2
|0.07
|Сулемана Ибрахим
|2
|0.07
|Янкто Якуб
|1
|0.03
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.03
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.03
|Петанья Андреа
|1
|0.03
|Макумбу Антуан
|1
|0.03
|Ветеска Матеуш
|0
|0
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|7
|0.23
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.17
|Фолоруншо Майкл
|4
|0.13
|Анри Тома
|3
|0.1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.07
|Нослин Тейяни
|2
|0.07
|Суслов Томаш
|1 (1)
|0.03
|Дуда Ондрей
|1
|0.03
|Лазович Дарко
|1
|0.03
|Свидерски Кароль
|1
|0.03
|Коппола Диего
|1
|0.03
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Монтипо Лоренцо
|0
|0
|Сердар Суат
|0
|0
|Мбула Хорди
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макумбу Антуан
|4
|2
|Ветеска Матеуш
|4
|1
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|Дейола Алессандро
|4
|0
|Нандес Найтан
|4
|0
|Доссена Альберто
|4
|0
|Лувумбу Зито
|4
|0
|Виола Николас
|3
|0
|Лападула Джанлука
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Ауджелло Томмазо
|3
|0
|Прати Маттео
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Петанья Андреа
|2
|0
|Скуффет Симоне
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Дентелло Пауло
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|9
|2
|Коппола Диего
|7
|0
|Фараони Марко
|5
|0
|Давидович Павел
|5
|0
|Маньяни Джанджакомо
|5
|0
|Суслов Томаш
|5
|0
|Марко Барони
|5
|0
|Сердар Суат
|4
|0
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Анри Тома
|2
|1
|Кабаль Хуан
|3
|0
|Хин Исак
|1
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Дойг Джош
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Тчатчуа Джексон
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Лазович Дарко
|0
|1
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Верона
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
8
9
Кальяри
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Верона
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
5
13
Кальяри
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
Верона
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
30
11
Упущенные победы
13
22
Голы по времени матча
Забито
21
11
6 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
3
14%
4
36%
61-75
9
43%
3
27%
76-90
Пропущено
25
21
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
1
4%
3
14%
1-15
8
32%
5
24%
16-30
4
16%
2
10%
31-45
8
32%
0
0%
46-60
4
16%
6
29%
61-75
0
0%
5
24%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
0
0%
3
19%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
4
40%
2
13%
61-75
2
20%
4
25%
76-90
Пропущено
25
19
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
16%
1
5%
1-15
1
4%
4
21%
16-30
3
12%
3
16%
31-45
5
20%
6
32%
46-60
5
20%
3
16%
61-75
7
28%
2
11%
76-90
Забито
31
27
10 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
9 Не забивали 10
2
6%
3
11%
1-15
5
16%
2
7%
16-30
3
10%
4
15%
31-45
3
10%
5
19%
46-60
7
23%
6
22%
61-75
11
35%
7
26%
76-90
Пропущено
50
40
21 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 23
5
10%
4
10%
1-15
9
18%
9
23%
16-30
7
14%
5
13%
31-45
13
26%
6
15%
46-60
9
18%
9
23%
61-75
7
14%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1
Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9
Верона
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Верона - Милан 1:3 Лечче - Верона 0:1 Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0
Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0
Результаты матчей
Кальяри
Верона
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
0
10 раз 33%
2
4 раза 13%
4
2 раза 7%
1
14 раз 47%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
113
510
59
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
97
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
2010
624
624
228
129
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|24
|4
|1
|71 - 14
|76
|2.
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|57 - 34
|65
|3.
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|44 - 24
|59
|4.
|Заявка
|30
|16
|9
|5
|45 - 25
|57
|5.
|0:0 Заявка
|30
|15
|7
|8
|55 - 35
|52
|6.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|54 - 32
|50
|7.
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|37 - 33
|46
|8.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 36
|45
|9.
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|29 - 26
|44
|10.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|42 - 34
|43
|11.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|32 - 37
|42
|12.
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|32 - 37
|35
|13.
|0:0 Заявка
|30
|6
|11
|13
|26 - 45
|29
|14.
|Заявка
|30
|4
|16
|10
|29 - 45
|28
|15.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|27 - 40
|27
|16.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|30 - 51
|27
|17.
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|22 - 43
|25
|18.
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|38 - 61
|25
|19.
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|34 - 57
|24
|20.
|Заявка
|30
|2
|8
|20
|23 - 62
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 8
|38
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|3.
|0:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 17
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|15 - 8
|27
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 12
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|15.
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 22
|20
|16.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|17 - 23
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 20
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|13 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 26
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 15
|23
|5.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|22 - 21
|22
|6.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 17
|19
|7.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 20
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 17
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 21
|10
|16.
|0:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 31
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 32
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|13 - 35
|4
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 9
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|11
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кальяри 1:1 Верона
Исход игры
Кальяри
52.7% (68)
Ничья
38% (49)
Верона
9.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (40)
Меньше
66.67% (80)
Обе команды забьют
Да
70.83% (85)
Нет
29.17% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.9% (45)
2:1 Кальяри
25.6% (33)