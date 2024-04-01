  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Стефански Даниэль
Сталь Мелец
0:0
Второй тайм: 90+'
Лех
0'
87' Желтая карточка
Эсселинк Берт
90' Желтая карточка
Георге Ион
1
Кохальски
Матеуш
23
Гетингер
Крыстян
3
Эсселинк
Берт
21
Матрас
Матеуш
4
Kamil
Pajnowski
18
Piotr
Wlazlo
16
Гийомье
Мэтью
10
Доманьски
Мацей
8
Koki
Hinokio
27
Яунземс
Алвис
17
Шкурин
Илья
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
18
Саламон
Бартош
23
Блажич
Миха
3
Дуглас
Барри
22
Муравски
Радослав
10
Мархвиньски
Филип
50
Ба-Луа
Адриэль
8
Голизаде
Али
11
Вельде
Кристоффер
17
Шимчак
Филип
Сталь Мелец
4-2-3-1
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Лех

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
2:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
1:1
К
1:3

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 12 0.46
Доманьски Мацей 3 0.12
Гетингер Крыстян 3 (1) 0.12
Koki Hinokio 3 0.12
Матрас Матеуш 2 0.08
Гийомье Мэтью 2 0.08
Мерилуото Кай 2 0.08
Эсселинк Берт 2 0.08
Piotr Wlazlo 1 0.04
Тромбка Михал 1 0.04
Lukasz Gerstenstein 1 0.04
Krzysztof Wolkowicz 1 0.04
Яунземс Алвис 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вельде Кристоффер 9 (1) 0.35
Мархвиньски Филип 6 0.23
Исхак Микаэль 6 0.23
Ба-Луа Адриэль 4 0.15
Шимчак Филип 3 (1) 0.12
Карлстрём Йеспер 2 0.08
Перейра Жоэл III 1 0.04
Квеквескири Ника 1 0.04
Муравски Радослав 1 0.04
Червински Алан 1 0.04
Блажич Миха 1 0.04
Милич Антонио 1 0.04
Дагерстол Филип 1 0.04
Гургул Михал 1 0.04
Хотич Дино 0 0
Собех Артур 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Соуза Афонсу 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 8 0
Piotr Wlazlo 6 0
Пиньот Максимилиан 3 1
Гетингер Крыстян 4 0
Koki Hinokio 4 0
Гийомье Мэтью 3 0
Шкурин Илья 3 0
Эсселинк Берт 1 1
Матрас Матеуш 2 0
Krzysztof Wolkowicz 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Брито Рафаэл 2 0
Тромбка Михал 2 0
Доманьски Мацей 1 0
Leandro VIII 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 7 1
Карлстрём Йеспер 6 1
Вельде Кристоффер 5 0
Исхак Микаэль 4 0
Андерссон Элиас 4 0
Мархвиньски Филип 4 0
Саламон Бартош 3 0
Шимчак Филип 3 0
Дуглас Барри 2 0
Хотич Дино 2 0
Червински Алан 2 0
Милич Антонио 2 0
Голизаде Али 2 0
Собех Артур 1 0
Беднарек Филип 1 0
Блажич Миха 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Мрожек Бартош 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Гургул Михал 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Лех
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

4
6
Сталь Мелец
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Лех
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

10
25
Сталь Мелец
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (11)
40% (10)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
Лех
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
24% (6)
52% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
20% (5)
52% (13)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

14
31

Голы по времени матча

Забито

21
13
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
4
31%
16-30
5
24%
1
8%
31-45
4
19%
4
31%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
3
14%
3
23%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
1
6%
1-15
4
33%
2
12%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
4
33%
1
6%
61-75
2
17%
6
35%
76-90

Забито

13
26
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
1
8%
4
15%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
3
23%
7
27%
31-45
2
15%
4
15%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
5
38%
6
23%
76-90

Пропущено

20
12
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
6
30%
2
17%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
7
35%
2
17%
61-75
3
15%
4
33%
76-90

Забито

34
39
17 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
3
9%
4
10%
1-15
6
18%
6
15%
16-30
8
24%
8
21%
31-45
6
18%
8
21%
46-60
3
9%
4
10%
61-75
8
24%
9
23%
76-90

Пропущено

32
29
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
1
3%
3
10%
1-15
10
31%
4
14%
16-30
3
9%
7
24%
31-45
2
6%
2
7%
46-60
11
34%
3
10%
61-75
5
16%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0
Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Легия - Сталь Мелец 1:3
Лех
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лех - Хробры Глогув 1:0 Лех - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лех 0:0 Ракув - Лех 4:0
Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Легия - Лех 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4

Результаты матчей

Сталь Мелец
Лех

Точный счет

0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
2
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
2
9 раз 36%
0
6 раз 24%
1
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
2
8
4
1.5
9
4
3
9
2.5
4
9
1
11
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
4
3
10
1.5
4
8
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
19
6
11
14
1.5
13
12
5
20
2.5
4
21
1
24
3.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 26 15 6 5 62 - 34 51
2.
Шленск Вроцлав
 26 13 8 5 36 - 23 47
3.
Ракув
 26 12 9 5 48 - 28 45
4.
Лех
 0:0 26 12 9 5 38 - 30 45
5.
Погонь Щецин
 26 13 5 8 49 - 31 44
6.
Легия
 25 11 8 6 38 - 30 41
7.
Гурник Забже
 25 11 6 8 33 - 28 39
8.
Сталь Мелец
 0:0 26 10 7 9 33 - 33 37
9.
Заглембе Любин
 25 9 7 9 28 - 36 34
10.
Видзев Лодзь
 25 9 5 11 32 - 35 32
11.
Радомяк Радом
 26 8 8 10 30 - 39 32
12.
Пяст
 26 5 14 7 26 - 31 29
13.
Краковия
 26 5 13 8 33 - 36 28
14.
Варта Познань
 25 6 9 10 23 - 30 27
15.
Пуща Неполомице
 26 5 10 11 32 - 45 25
16.
Корона Кельце
 25 4 12 9 28 - 34 24
17.
Рух Хожув
 26 2 13 11 29 - 42 19
18.
ЛКС Лодзь
 26 4 5 17 21 - 54 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 13 10 2 1 37 - 11 32
2.
Ракув
 13 9 4 0 29 - 6 31
3.
Лех
 0:0 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Легия
 13 7 4 2 23 - 12 25
5.
Сталь Мелец
 0:0 13 7 4 2 21 - 12 25
6.
Гурник Забже
 12 7 3 2 14 - 8 24
7.
Шленск Вроцлав
 13 6 4 3 17 - 10 22
8.
Видзев Лодзь
 12 7 0 5 15 - 15 21
9.
Погонь Щецин
 13 6 2 5 28 - 23 20
10.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
11.
Пуща Неполомице
 13 4 7 2 18 - 18 19
12.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
13.
Корона Кельце
 13 3 7 3 20 - 19 16
14.
Краковия
 13 3 6 4 23 - 22 15
15.
Радомяк Радом
 13 3 5 5 14 - 18 14
16.
ЛКС Лодзь
 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Рух Хожув
 13 2 6 5 15 - 18 12
18.
Варта Познань
 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 7 4 2 19 - 13 25
2.
Погонь Щецин
 13 7 3 3 21 - 8 24
3.
Ягеллония Белосток
 13 5 4 4 25 - 23 19
4.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 16 - 21 18
5.
Лех
 0:0 13 4 6 3 12 - 18 18
6.
Варта Познань
 13 4 5 4 15 - 17 17
7.
Легия
 12 4 4 4 15 - 18 16
8.
Гурник Забже
 13 4 3 6 19 - 20 15
9.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 15 - 23 14
10.
Ракув
 13 3 5 5 19 - 22 14
11.
Краковия
 13 2 7 4 10 - 14 13
12.
Сталь Мелец
 0:0 13 3 3 7 12 - 21 12
13.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
14.
Пяст
 13 1 8 4 10 - 17 11
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 13 0 7 6 14 - 24 7
17.
Пуща Неполомице
 13 1 3 9 14 - 27 6
18.
ЛКС Лодзь
 13 1 0 12 7 - 30 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 15 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (9)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 10
Пяст Дзичек Патрик 10
Весь список
  • 70'
    Филип Шимчак уходит с поля. Исхак Микаэль выходит вместо него
  • 67'
    Kamil Pajnowski уходит с поля. Эхманн Марко выходит вместо него
  • 66'
    Koki Hinokio уходит с поля. Krzysztof Wolkowicz выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Лех
7.00
4.30
Реклама, betboom.ru
5.90
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сталь Мелец 0:0 Лех онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сталь Мелец
Лех
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный