Тур: 30. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Главный судья: Фаббри Микаэль
0'
16' Желтая карточкаЛукка Лоренцо
25' Желтая карточкаБийол Яка
40' Желтая карточкаДойг Джош
1:0
41' ГолДефрель Грегоре
1:1
44' ГолТовен Флорьян
Ход матча
16'
25'
40'
41'
1:0
44'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
229 Количество передач 173
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
44
Нето
Руан
43
Дойг
Джош
40
Окойе
Мадука
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
12
Камара
Ассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Нето РуанЗащитник
- Защитник
-
43 Дойг ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Камара АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сассуоло
Удинезе
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
21 матч
19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
0.6
1.09
Среднее время на гол
150
82
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.45
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.05
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
85
85
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|9 (5)
|0.3
|Пинамонти Андреа
|9 (1)
|0.3
|Торстведт Кристиан
|5
|0.17
|Энрике Матеус
|2
|0.07
|Лорьенте Арман
|1
|0.03
|Байрами Недим
|1
|0.03
|Рачич Урош
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Эрлич Мартин
|1
|0.03
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Педерсен Маркус II
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|7
|0.23
|Товен Флорьян
|4 (1)
|0.13
|Самарджич Лазар
|3
|0.1
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.1
|Уолас Соуза
|2
|0.07
|Саррага Ойер
|2
|0.07
|Ловрич Санди
|1
|0.03
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.03
|Камара Ассан
|1
|0.03
|Пайеро Мартин
|1
|0.03
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.03
|Земура Джордан
|1
|0.03
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|5
|1
|Энрике Матеус
|6
|0
|Берарди Доменико
|6
|0
|Нето Руан
|4
|1
|Эрлич Мартин
|5
|0
|Торстведт Кристиан
|5
|0
|Педерсен Маркус II
|4
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Лорьенте Арман
|3
|0
|Кастильехо Самуэль
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|8
|0
|Перес Неуэн
|5
|1
|Эбоселе Фести
|5
|1
|Уолас Соуза
|6
|0
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Перейра Роберто
|5
|0
|Лукка Лоренцо
|5
|0
|Кристенсен Томас
|3
|1
|Пайеро Мартин
|3
|1
|Товен Флорьян
|4
|0
|Джанетти Лаутаро
|4
|0
|Саксесс Исаак
|4
|0
|Камара Ассан
|3
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|Бийол Яка
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Масина Адам
|2
|0
|Самарджич Лазар
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Окойе Мадука
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Удинезе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
7
Сассуоло
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
7% (1)
20% (3)
Удинезе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
23
12
Упущенные победы
9
13
Сассуоло
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
21% (6)
28% (8)
Удинезе
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
26
12
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
18
12
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
4
22%
1
8%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
5
42%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
2
11%
2
17%
76-90
Пропущено
25
20
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
16%
0
0%
1-15
3
12%
3
15%
16-30
3
12%
8
40%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
4
16%
2
10%
61-75
8
32%
6
30%
76-90
Забито
16
16
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
4
25%
1
6%
1-15
5
31%
4
25%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
30
24
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
3
10%
5
21%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
5
17%
6
25%
31-45
5
17%
1
4%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
9
30%
9
38%
76-90
Забито
34
28
21 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 12
10 Не забивали 10
8
24%
2
7%
1-15
9
26%
5
18%
16-30
4
12%
4
14%
31-45
4
12%
10
36%
46-60
5
15%
5
18%
61-75
4
12%
2
7%
76-90
Пропущено
55
44
21 В 1-м тайме 23
34 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 21
7
13%
5
11%
1-15
6
11%
4
9%
16-30
8
15%
14
32%
31-45
8
15%
2
5%
46-60
9
16%
4
9%
61-75
17
31%
15
34%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6
Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2
Удинезе
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Удинезе - Падова 2:3 Удинезе - Торино 0:2 Лацио - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 1:1
Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1
Результаты матчей
Сассуоло
Удинезе
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
0:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 34%
1
10 раз 34%
2
6 раз 21%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
105
410
510
212
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
95
510
212
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
1910
920
722
326
227
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|24
|4
|1
|71 - 14
|76
|2.
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|57 - 34
|65
|3.
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|44 - 24
|59
|4.
|Заявка
|30
|16
|9
|5
|45 - 25
|57
|5.
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|55 - 35
|51
|6.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|54 - 32
|50
|7.
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|37 - 33
|46
|8.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 36
|45
|9.
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|29 - 26
|44
|10.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|42 - 34
|43
|11.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|32 - 37
|42
|12.
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|32 - 37
|35
|13.
|1:0 Заявка
|30
|7
|8
|15
|27 - 39
|29
|14.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|26 - 45
|28
|15.
|1:1 Заявка
|30
|4
|16
|10
|29 - 45
|28
|16.
|0:1 Заявка
|30
|6
|8
|16
|29 - 51
|26
|17.
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|22 - 43
|25
|18.
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|38 - 61
|25
|19.
|1:1 Заявка
|30
|6
|6
|18
|34 - 57
|24
|20.
|Заявка
|30
|2
|8
|20
|23 - 62
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 8
|38
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 17
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|15 - 8
|27
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 12
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 22
|19
|15.
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|16.
|1:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|17.
|1:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|18.
|1:1 Заявка
|15
|1
|9
|5
|17 - 23
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 20
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|13 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 26
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 15
|23
|5.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|22 - 21
|22
|6.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 17
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 20
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|12.
|1:1 Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 17
|14
|15.
|1:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 20
|12
|16.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|17.
|1:1 Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 31
|8
|18.
|0:1 Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 32
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|13 - 35
|4
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 9
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|11
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
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Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сассуоло 1:1 Удинезе
Исход игры
Сассуоло
18.5% (23)
Ничья
55.6% (69)
Удинезе
25.8% (32)
Тотал 2.5
Больше
25.21% (30)
Меньше
74.79% (89)
Обе команды забьют
Да
78.99% (94)
Нет
21.01% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
51.6% (64)
1:2 Удинезе
17.7% (22)
1:0 Сассуоло
9.7% (12)
2:1 Сассуоло
4.8% (6)
0:1 Удинезе
4.8% (6)
0:0 Ничья
3.2% (4)
2:0 Сассуоло
1.6% (2)
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