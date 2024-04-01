  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Сассуоло
1:1
Перерыв
Удинезе
0'
16' Желтая карточка
Лукка Лоренцо
25' Желтая карточка
Бийол Яка
40' Желтая карточка
Дойг Джош
1:0
41' Гол
Дефрель Грегоре
1:1
44' Гол
Товен Флорьян

Ход матча

16'
 
Лукка Лоренцо
25'
 
Бийол Яка
40'
Дойг Джош
 
41'
Дефрель Грегоре
(Энрике Матеус)
1:0
44'
1:1
Товен Флорьян

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 229 Количество передач 173
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 122
Сассуоло 18% (22)
X 56.6% (69)
Удинезе 25.4% (31)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
44
Нето
Руан
13
Феррари
Джанмарко
43
Дойг
Джош
6
Рачич
Урош
7
Энрике
Матеус
92
Дефрель
Грегоре
42
Торстведт
Кристиан
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
40
Окойе
Мадука
13
Феррейра
Жоау
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
37
Перейра
Роберто
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
24
Самарджич
Лазар
12
Камара
Ассан
26
Товен
Флорьян
17
Лукка
Лоренцо
Сассуоло
4-2-3-1
Удинезе
3-5-1-1

История личных встреч

Сассуоло
Удинезе

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

21 матч

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

СA
2:2
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2

Голы

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

0.6
1.09

Среднее время на гол

150
82

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.45
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.05
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

85
85

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (5) 0.3
Пинамонти Андреа 9 (1) 0.3
Торстведт Кристиан 5 0.17
Энрике Матеус 2 0.07
Лорьенте Арман 1 0.03
Байрами Недим 1 0.03
Рачич Урош 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Эрлич Мартин 1 0.03
Болока Даниэль 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Педерсен Маркус II 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 7 0.23
Товен Флорьян 4 (1) 0.13
Самарджич Лазар 3 0.1
Перейра Роберто 3 (1) 0.1
Уолас Соуза 2 0.07
Саррага Ойер 2 0.07
Ловрич Санди 1 0.03
Кабаселе Кристиан 1 0.03
Камара Ассан 1 0.03
Пайеро Мартин 1 0.03
Джанетти Лаутаро 1 0.03
Земура Джордан 1 0.03
Феррейра Жоау 0 0
Саксесс Исаак 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 5 1
Энрике Матеус 6 0
Берарди Доменико 6 0
Нето Руан 4 1
Эрлич Мартин 5 0
Торстведт Кристиан 5 0
Педерсен Маркус II 4 0
Феррари Джанмарко 3 0
Лорьенте Арман 3 0
Кастильехо Самуэль 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Винья Матиас 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 8 0
Перес Неуэн 5 1
Эбоселе Фести 5 1
Уолас Соуза 6 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Перейра Роберто 5 0
Лукка Лоренцо 5 0
Кристенсен Томас 3 1
Пайеро Мартин 3 1
Товен Флорьян 4 0
Джанетти Лаутаро 4 0
Саксесс Исаак 4 0
Камара Ассан 3 0
Эхизибуэ Кингсли 3 0
Бийол Яка 3 0
Ловрич Санди 1 1
Масина Адам 2 0
Самарджич Лазар 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Земура Джордан 1 0
Окойе Мадука 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Удинезе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
7
Сассуоло
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
7% (1)
20% (3)
Удинезе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

23
12

Упущенные победы

9
13
Сассуоло
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
21% (6)
28% (8)
Удинезе
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

26
12

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

18
12
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
4
22%
1
8%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
5
42%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
2
11%
2
17%
76-90

Пропущено

25
20
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
16%
0
0%
1-15
3
12%
3
15%
16-30
3
12%
8
40%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
4
16%
2
10%
61-75
8
32%
6
30%
76-90

Забито

16
16
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
4
25%
1
6%
1-15
5
31%
4
25%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

30
24
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
3
10%
5
21%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
5
17%
6
25%
31-45
5
17%
1
4%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
9
30%
9
38%
76-90

Забито

34
28
21 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 12
10 Не забивали 10
8
24%
2
7%
1-15
9
26%
5
18%
16-30
4
12%
4
14%
31-45
4
12%
10
36%
46-60
5
15%
5
18%
61-75
4
12%
2
7%
76-90

Пропущено

55
44
21 В 1-м тайме 23
34 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 21
7
13%
5
11%
1-15
6
11%
4
9%
16-30
8
15%
14
32%
31-45
8
15%
2
5%
46-60
9
16%
4
9%
61-75
17
31%
15
34%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6
Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2
Удинезе
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Удинезе - Падова 2:3 Удинезе - Торино 0:2 Лацио - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 1:1
Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1

Результаты матчей

Сассуоло
Удинезе

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
0:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 34%
1
10 раз 34%
2
6 раз 21%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
5
4
10
1.5
5
10
2
12
2.5
2
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
5
5
10
1.5
2
12
1
14
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
19
10
9
20
1.5
7
22
3
26
2.5
2
27
2
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 29 24 4 1 71 - 14 76
2.
Милан
 Заявка 30 20 5 5 57 - 34 65
3.
Ювентус
 Заявка 30 17 8 5 44 - 24 59
4.
Болонья
 Заявка 30 16 9 5 45 - 25 57
5.
Рома
 Заявка 29 15 6 8 55 - 35 51
6.
Аталанта
 Заявка 29 15 5 9 54 - 32 50
7.
Лацио
 Заявка 30 14 4 12 37 - 33 46
8.
Наполи
 Заявка 30 12 9 9 44 - 36 45
9.
Торино
 Заявка 30 11 11 8 29 - 26 44
10.
Фиорентина
 Заявка 29 12 7 10 42 - 34 43
11.
Монца
 Заявка 30 11 9 10 32 - 37 42
12.
Дженоа
 Заявка 30 8 11 11 32 - 37 35
13.
Верона
 1:0 Заявка 30 7 8 15 27 - 39 29
14.
Лечче
 Заявка 29 6 10 13 26 - 45 28
15.
Удинезе
 1:1 Заявка 30 4 16 10 29 - 45 28
16.
Кальяри
 0:1 Заявка 30 6 8 16 29 - 51 26
17.
Эмполи
 Заявка 29 6 7 16 22 - 43 25
18.
Фрозиноне
 Заявка 30 6 7 17 38 - 61 25
19.
Сассуоло
 1:1 Заявка 30 6 6 18 34 - 57 24
20.
Салернитана
 Заявка 30 2 8 20 23 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 8 38
2.
Болонья
 Заявка 16 12 2 2 29 - 8 38
3.
Рома
 Заявка 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
5.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
8.
Торино
 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 15 7 3 5 15 - 12 24
10.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
11.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
13.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
14.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
15.
Кальяри
 0:1 Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
16.
Верона
 1:0 Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
17.
Сассуоло
 1:1 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Удинезе
 1:1 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 13 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 15 6 5 4 24 - 15 23
5.
Лацио
 Заявка 15 7 1 7 22 - 21 22
6.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
7.
Аталанта
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
8.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
9.
Рома
 Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
10.
Торино
 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
11.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
12.
Удинезе
 1:1 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
13.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 5 7 12 - 17 14
15.
Верона
 1:0 Заявка 16 3 3 10 11 - 20 12
16.
Лечче
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
17.
Сассуоло
 1:1 Заявка 15 2 2 11 15 - 31 8
18.
Кальяри
 0:1 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 10 - 32 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 9
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Рамадани Юльбер 11
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Сассуоло: 56%, Удинезе: 44%.
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Рачич Урош выиграл воздушное противоборство у Лукка Лоренцо.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Бийол Яка из команды Удинезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится ничьей.
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    Прогнозы 122
    Сассуоло 18% (22)
    X 56.6% (69)
    Удинезе 25.4% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Удинезе
    3.03
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    3.22
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сассуоло 1:1 Удинезе

    Исход игры
    Сассуоло
    18.5% (23)
    Ничья
    55.6% (69)
    Удинезе
    25.8% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.21% (30)
    Меньше
    74.79% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    78.99% (94)
    Нет
    21.01% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    51.6% (64)
    1:2 Удинезе
    17.7% (22)
    1:0 Сассуоло
    9.7% (12)
    2:1 Сассуоло
    4.8% (6)
    0:1 Удинезе
    4.8% (6)
    0:0 Ничья
    3.2% (4)
    2:0 Сассуоло
    1.6% (2)
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