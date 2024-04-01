Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Удар от ворот произведет Удинезе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Команда Удинезе сравняла счет! Игра продолжается!

44' Г О О О О Л - Товен Флорьян забивает ударом с левой ноги!

44' Перейра Роберто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Энрике Матеус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Команда Сассуоло забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

41' Г О О О О Л - Дефрель Грегоре забивает с правой ноги!

41' Энрике Матеус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Дойг Джош получил желтую карточку от судьи

40' Бийол Яка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Энрике Матеус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Удинезе

36' Торстведт Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

35' Удар от ворот произведет Сассуоло

35' Лукка Лоренцо завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

35' Ловрич Санди из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Сассуоло

34' Оооо... вот это был удар! Ловрич Санди должен был забить с этой позиции.

33' Перейра Роберто из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Перес Неуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Удинезе

32' Лорьенте Арман не смог попасть в створ ударом издали

31' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Удар от ворот произведет Сассуоло

28' Товен Флорьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Камара Ассан из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Игрок из команды Сассуоло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Рачич Урош пробил со штрафного прямо в стенку

25' Бийол Яка получил желтую карточку от судьи

24' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Оооо... вот это был удар! Ловрич Санди должен был забить с этой позиции.

23' Хорошую попытку сделал Ловрич Санди . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Лукка Лоренцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Дойг Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Удинезе

20' Лорьенте Арман из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

16' Лукка Лоренцо получил желтую карточку от судьи

15' Удар от ворот произведет Сассуоло

14' Удар от ворот произведет Удинезе

14' Лорьенте Арман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Удинезе

10' Оооо... вот это был удар! Пинамонти Андреа должен был забить с этой позиции.

10' Пинамонти Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Лорьенте Арман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Дойг Джош создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Игрок из команды Сассуоло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

7' Игрок из команды Сассуоло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' Феррари Джанмарко нанес удар головой, но Мадука Окойe спокойно отбил мяч.

6' Энрике Матеус из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Удар от ворот произведет Удинезе

2' Удар от ворот произведет Удинезе

2' Игрок из команды Сассуоло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сассуоло начинает с центра поля

1' Судья начинает матч