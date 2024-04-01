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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Якубик Кржыштоф
Видзев Лодзь
2:1
Второй тайм: 77'
Корона Кельце
1
Гикевич
Рафал
62
Кастрати
Лирим
4
Жиро
Матеуш
5
Шота
Серафин
14
Цыганик
Андрей
10
Альварес
Франциско
25
Ганоушек
Марек
19
Павловски
Бартоломей
92
Нунеш
Фабиу
99
Рондич
Имад
47
Antoni
Klimek
55
Дзеконски
Ксавье
2
Затор
Доминик
94
Квецень
Бартош
66
Milos
Trojak
23
Marcel
Pieczek
6
Jacek
Podgorski
88
Martin
Remacle
18
Хофмейстер
Йоав
17
Dawid
Blanik
20
Далмау
Адриан
9
Шикавка
Евгений
Видзев Лодзь
4-3-3
Корона Кельце
4-4-2

История личных встреч

Видзев Лодзь
Корона Кельце

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

21 матч

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:1
Э
0:3
Э
0:1
ПЛ
1:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:2
ВД
2:2
ВД
1:1
OE
1:1
КЛ
2:0
OE
0:2

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.11
1.17

Среднее время на гол

81
77

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1
1.11

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.05
1.14

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

85
78

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 6 (1) 0.23
Альварес Франциско 5 0.19
Санчез Джорди 5 0.19
Рондич Имад 4 0.15
Нунеш Фабиу 2 0.08
Цыганик Андрей 2 0.08
Жиро Матеуш 2 0.08
Antoni Klimek 2 0.08
Стемпиньски Мариуш 1 0.04
Фернандес Хуан III 1 0.04
Дилиберто Ноа 1 0.04
Ernest Terpilowski 1 0.04
Милош Мато 0 0
Ганоушек Марек 0 0
Керк Себастьян 0 0
Dominik Kun 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Remacle 5 0.19
Ноно Давид 4 (2) 0.15
Шикавка Евгений 4 0.15
Далмау Адриан 4 (1) 0.15
Дякону Роналдо 3 0.12
Milos Trojak 2 0.08
Dawid Blanik 1 0.04
Daniel Trejo 1 0.04
Чижички Матеуш 1 0.04
Затор Доминик 1 0.04
Хофмейстер Йоав 1 0.04
Jakub Konstantyn 1 0.04
Годиньо Маркус 0 0
Jacek Podgorski 0 0
Marcel Pieczek 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 4 2
Нунеш Фабиу 5 0
Цыганик Андрей 5 0
Санчез Джорди 5 0
Жиро Матеуш 5 0
Ганоушек Марек 4 0
Милош Мато 4 0
Шеху Юлиан 4 0
Dominik Kun 3 0
Зелиньски Павел 3 0
Альварес Франциско 3 0
Павловски Бартоломей 2 0
Шота Серафин 2 0
Ernest Terpilowski 2 0
Гикевич Рафал 1 0
Фернандес Хуан III 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Dawid Tkacz 1 0
Filip Przybulek 1 0
Pawel Kwiatkowski 1 0
Kamil Cybulski 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Remacle 6 0
Хофмейстер Йоав 6 0
Ноно Давид 5 0
Годиньо Маркус 5 0
Квецень Бартош 3 0
Dawid Blanik 3 0
Такач Далибор 3 0
Jacek Podgorski 3 0
Затор Доминик 3 0
Малярчик Петр 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Daniel Trejo 1 0
Milosz Strzebonski 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Корона Кельце
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
7
Видзев Лодзь
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Корона Кельце
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (10)
17% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

11
20
Видзев Лодзь
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Корона Кельце
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
60% (15)
20% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

13
27

Голы по времени матча

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
5
36%
2
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Пропущено

16
13
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
4
25%
3
23%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
2
13%
4
31%
76-90

Забито

16
20
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
2
13%
3
15%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
3
19%
5
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
8
50%
6
30%
76-90

Пропущено

21
19
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
14%
3
16%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
4
19%
5
26%
46-60
5
24%
3
16%
61-75
6
29%
4
21%
76-90

Забито

30
30
14 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
3
10%
3
10%
1-15
3
10%
5
17%
16-30
8
27%
7
23%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
1
3%
6
20%
61-75
12
40%
9
30%
76-90

Пропущено

37
32
15 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
6
16%
3
9%
1-15
4
11%
4
13%
16-30
5
14%
6
19%
31-45
7
19%
6
19%
46-60
7
19%
5
16%
61-75
8
22%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1
Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4
Корона Кельце
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0
Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 Пяст - Корона Кельце 0:0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Корона Кельце

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 52%
2
5 раз 20%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
3
4
8
1.5
6
7
2
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
6
6
4
9
1.5
1
11
1
12
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
16
9
8
17
1.5
7
18
3
22
2.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 26 15 6 5 62 - 34 51
2.
Шленск Вроцлав
 26 13 8 5 36 - 23 47
3.
Ракув
 26 12 9 5 48 - 28 45
4.
Лех
 26 12 9 5 38 - 30 45
5.
Погонь Щецин
 26 13 5 8 49 - 31 44
6.
Легия
 25 11 8 6 38 - 30 41
7.
Гурник Забже
 25 11 6 8 33 - 28 39
8.
Сталь Мелец
 26 10 7 9 33 - 33 37
9.
Видзев Лодзь
 2:0 26 10 5 11 34 - 35 35
10.
Заглембе Любин
 25 9 7 9 28 - 36 34
11.
Радомяк Радом
 26 8 8 10 30 - 39 32
12.
Пяст
 26 5 14 7 26 - 31 29
13.
Краковия
 26 5 13 8 33 - 36 28
14.
Варта Познань
 25 6 9 10 23 - 30 27
15.
Пуща Неполомице
 26 5 10 11 32 - 45 25
16.
Корона Кельце
 0:2 26 4 12 10 28 - 36 24
17.
Рух Хожув
 26 2 13 11 29 - 42 19
18.
ЛКС Лодзь
 26 4 5 17 21 - 54 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 13 10 2 1 37 - 11 32
2.
Ракув
 13 9 4 0 29 - 6 31
3.
Лех
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Легия
 13 7 4 2 23 - 12 25
5.
Сталь Мелец
 13 7 4 2 21 - 12 25
6.
Гурник Забже
 12 7 3 2 14 - 8 24
7.
Видзев Лодзь
 2:0 13 8 0 5 17 - 15 24
8.
Шленск Вроцлав
 13 6 4 3 17 - 10 22
9.
Погонь Щецин
 13 6 2 5 28 - 23 20
10.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
11.
Пуща Неполомице
 13 4 7 2 18 - 18 19
12.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
13.
Корона Кельце
 0:2 13 3 7 3 20 - 19 16
14.
Краковия
 13 3 6 4 23 - 22 15
15.
Радомяк Радом
 13 3 5 5 14 - 18 14
16.
ЛКС Лодзь
 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Рух Хожув
 13 2 6 5 15 - 18 12
18.
Варта Познань
 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 7 4 2 19 - 13 25
2.
Погонь Щецин
 13 7 3 3 21 - 8 24
3.
Ягеллония Белосток
 13 5 4 4 25 - 23 19
4.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 16 - 21 18
5.
Лех
 13 4 6 3 12 - 18 18
6.
Варта Познань
 13 4 5 4 15 - 17 17
7.
Легия
 12 4 4 4 15 - 18 16
8.
Гурник Забже
 13 4 3 6 19 - 20 15
9.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 15 - 23 14
10.
Ракув
 13 3 5 5 19 - 22 14
11.
Краковия
 13 2 7 4 10 - 14 13
12.
Сталь Мелец
 13 3 3 7 12 - 21 12
13.
Видзев Лодзь
 2:0 13 2 5 6 17 - 20 11
14.
Пяст
 13 1 8 4 10 - 17 11
15.
Корона Кельце
 0:2 13 1 5 7 8 - 17 8
16.
Рух Хожув
 13 0 7 6 14 - 24 7
17.
Пуща Неполомице
 13 1 3 9 14 - 27 6
18.
ЛКС Лодзь
 13 1 0 12 7 - 30 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 15 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (9)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 10
Пяст Дзичек Патрик 10
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Альварес Франциско сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Рондич Имад бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Видзев Лодзь
Ничья
Корона Кельце
3.35
4.19
99.20
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