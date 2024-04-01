Тур: 26. Стадион: Видзев. Главный судья: Якубик Кржыштоф
2:1
Второй тайм: 77'
Ход матча
45'
56'
75'
92
Нунеш
Фабиу
99
Рондич
Имад
66
Milos
Trojak
17
Dawid
Blanik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуНападающий
-
99 Рондич ИмадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
25 Daniel Bak
-
21 Daniel Trejo
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
История личных встреч
Видзев Лодзь
Корона Кельце
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
21 матч
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.11
1.17
Среднее время на гол
81
77
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1
1.11
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.05
1.14
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
85
78
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|6 (1)
|0.23
|Альварес Франциско
|5
|0.19
|Санчез Джорди
|5
|0.19
|Рондич Имад
|4
|0.15
|Нунеш Фабиу
|2
|0.08
|Цыганик Андрей
|2
|0.08
|Жиро Матеуш
|2
|0.08
|Antoni Klimek
|2
|0.08
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.04
|Фернандес Хуан III
|1
|0.04
|Дилиберто Ноа
|1
|0.04
|Ernest Terpilowski
|1
|0.04
|Милош Мато
|0
|0
|Ганоушек Марек
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Remacle
|5
|0.19
|Ноно Давид
|4 (2)
|0.15
|Шикавка Евгений
|4
|0.15
|Далмау Адриан
|4 (1)
|0.15
|Дякону Роналдо
|3
|0.12
|Milos Trojak
|2
|0.08
|Dawid Blanik
|1
|0.04
|Daniel Trejo
|1
|0.04
|Чижички Матеуш
|1
|0.04
|Затор Доминик
|1
|0.04
|Хофмейстер Йоав
|1
|0.04
|Jakub Konstantyn
|1
|0.04
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Jacek Podgorski
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|4
|2
|Нунеш Фабиу
|5
|0
|Цыганик Андрей
|5
|0
|Санчез Джорди
|5
|0
|Жиро Матеуш
|5
|0
|Ганоушек Марек
|4
|0
|Милош Мато
|4
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Dominik Kun
|3
|0
|Зелиньски Павел
|3
|0
|Альварес Франциско
|3
|0
|Павловски Бартоломей
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Ernest Terpilowski
|2
|0
|Гикевич Рафал
|1
|0
|Фернандес Хуан III
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
|Pawel Kwiatkowski
|1
|0
|Kamil Cybulski
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Remacle
|6
|0
|Хофмейстер Йоав
|6
|0
|Ноно Давид
|5
|0
|Годиньо Маркус
|5
|0
|Квецень Бартош
|3
|0
|Dawid Blanik
|3
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Jacek Podgorski
|3
|0
|Затор Доминик
|3
|0
|Малярчик Петр
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Daniel Trejo
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Корона Кельце
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
7
Видзев Лодзь
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Корона Кельце
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (10)
17% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
11
20
Видзев Лодзь
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Корона Кельце
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
60% (15)
20% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
13
27
Голы по времени матча
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
5
36%
2
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
4
29%
3
30%
76-90
Пропущено
16
13
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
4
25%
3
23%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
2
13%
4
31%
76-90
Забито
16
20
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
2
13%
3
15%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
3
19%
5
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
8
50%
6
30%
76-90
Пропущено
21
19
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
14%
3
16%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
4
19%
5
26%
46-60
5
24%
3
16%
61-75
6
29%
4
21%
76-90
Забито
30
30
14 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
3
10%
3
10%
1-15
3
10%
5
17%
16-30
8
27%
7
23%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
1
3%
6
20%
61-75
12
40%
9
30%
76-90
Пропущено
37
32
15 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
6
16%
3
9%
1-15
4
11%
4
13%
16-30
5
14%
6
19%
31-45
7
19%
6
19%
46-60
7
19%
5
16%
61-75
8
22%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1
Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4
Корона Кельце
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0
Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 Пяст - Корона Кельце 0:0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Корона Кельце
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 52%
2
5 раз 20%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
103
48
67
210
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
66
49
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
169
817
718
322
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|6
|5
|62 - 34
|51
|2.
|26
|13
|8
|5
|36 - 23
|47
|3.
|26
|12
|9
|5
|48 - 28
|45
|4.
|26
|12
|9
|5
|38 - 30
|45
|5.
|26
|13
|5
|8
|49 - 31
|44
|6.
|25
|11
|8
|6
|38 - 30
|41
|7.
|25
|11
|6
|8
|33 - 28
|39
|8.
|26
|10
|7
|9
|33 - 33
|37
|9.
|2:0
|26
|10
|5
|11
|34 - 35
|35
|10.
|25
|9
|7
|9
|28 - 36
|34
|11.
|26
|8
|8
|10
|30 - 39
|32
|12.
|26
|5
|14
|7
|26 - 31
|29
|13.
|26
|5
|13
|8
|33 - 36
|28
|14.
|25
|6
|9
|10
|23 - 30
|27
|15.
|26
|5
|10
|11
|32 - 45
|25
|16.
|0:2
|26
|4
|12
|10
|28 - 36
|24
|17.
|26
|2
|13
|11
|29 - 42
|19
|18.
|26
|4
|5
|17
|21 - 54
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|2.
|13
|9
|4
|0
|29 - 6
|31
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|13
|7
|4
|2
|23 - 12
|25
|5.
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|6.
|12
|7
|3
|2
|14 - 8
|24
|7.
|2:0
|13
|8
|0
|5
|17 - 15
|24
|8.
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|9.
|13
|6
|2
|5
|28 - 23
|20
|10.
|13
|5
|5
|3
|13 - 13
|20
|11.
|13
|4
|7
|2
|18 - 18
|19
|12.
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|13.
|0:2
|13
|3
|7
|3
|20 - 19
|16
|14.
|13
|3
|6
|4
|23 - 22
|15
|15.
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|17.
|13
|2
|6
|5
|15 - 18
|12
|18.
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|19 - 13
|25
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 8
|24
|3.
|13
|5
|4
|4
|25 - 23
|19
|4.
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|5.
|13
|4
|6
|3
|12 - 18
|18
|6.
|13
|4
|5
|4
|15 - 17
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|15 - 18
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|15 - 23
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|11.
|13
|2
|7
|4
|10 - 14
|13
|12.
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|13.
|2:0
|13
|2
|5
|6
|17 - 20
|11
|14.
|13
|1
|8
|4
|10 - 17
|11
|15.
|0:2
|13
|1
|5
|7
|8 - 17
|8
|16.
|13
|0
|7
|6
|14 - 24
|7
|17.
|13
|1
|3
|9
|14 - 27
|6
|18.
|13
|1
|0
|12
|7 - 30
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|15 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (9)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|10
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10