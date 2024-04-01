Теперь уже Манчини в верховой борьбе заехал по голове Крстовичу. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

После поперечного паса от Крстовича пробил с разворота метров с двадцати Пикколи, но мяч Свилар со второй попытки забрал в свои руки.

Пробивал по воротам Пикколи, после смещения с левого фланга в штрафную, но в падении Свилар смог отбить сферу за ворота.

Дальний заброс исполнил Рамадани в штрафную на Пикколи, но тот в окружении двоих защитников не добрался до мяча.

После заброса от Лукаку на дальней штанге пробил в падении по воротам Залевски, но точности не хватило.

Со штрафного пробивал низом на силу Анхелиньо в дальний угол, но сфера полетела в сантиметрах от штанги.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

Пробивал по воротам Пикколи после навеса очередного с углового, но мяч полетел немного выше перекладины.

Перехватил мяч на чужой половине поля Алмквист, обыгрался в стеночку с защитником, после чего пробил по воротам, но точно в руки Свилару.

Пробивал по воротам теперь уже Доргу с острого угла после паса от Крстовича, но мяч в сторону отбить смог Свилар.

Мог убегать на ворота соперника Бальданци после паса от Бове, но догнать мяч до лицевой линии ему не удалось.

После скидки от Пикколи подхватил снаряд Крстович в чужой штрафной и упал в борьбе с защитником. Судья не стал назначать пенальти.

Выиграл борьбу за мяч на чужой половине поля Лукаку и сбросил головой на Залевски, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Убегал в контратаку на скорости Бальданци после заброса от Манчини, но от защитника убежать не удалось ему.

На чужой половине поля Пикколи грубо наступил на ногу сопернику в силовой борьбе, за что тут же увидел перед собой "горчичник".

На фланге Алмквист руками придержал соперника за плечо в верховой борьбе. Штрафной удар исполнять будут римляне.

Отдавал пас Рамадани на ход Пикколи, который с линии штрафной пробил с разворота, но не попал в створ ворот.

Пробивал теперь уже Крстович после поперечного паса от Пикколи, но на пути мяча оказался в подкате Н'Дика.

Догнал мяч у лицевой линии Жендрей и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой Карсдорп вынес на угловой.

С центра поля забросил в штрафную соперника Рамадани на Крстовича, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с Кристанте.

Убегал в штрафную соперника Крстович после паса от Рамадани, но с убойной позиции пробил он рядом со штангой.

Диагональ Кристанте исполнял в штрафную, куда забегал Бальданци, но проиграл он борьбу за мяч защитнику.

Прорывался по центру к штрафной соперника Кристанте и отдал вперед на Лукаку, но на выходе голкипер забрал сферу в руки.

На скорости с левого фланга к линии штрафной сместился Галло и пробил в ближнюю девятку, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Паредес. Потребуется ему помощь медиков.

22' Сместился с фланга к штрафной Бове и прострелил в центр на Лукаку, но тому пробить не позволил Баскиротто.

21' Отдавал пас по флангу Галло на ход Доргу, но того на газону уложил в силовой борьбе защитник.

20' С левого фланга прострелил в штрафную низом Анхелиньо, но здесь Паредеса от мяча оттеснил Блен корпусом.

19' Прорывался к штрафной соперника Паредес и отдал поперек на Залевски, но Понграчич перехватил сферу в подкате.

17' После подачи со штрафного от Галло пробил по воротам головой Доргу, но мяч не попал в створ ворот.

16' Убежал в атаку по центру Пикколи и пробил метров с двадцати трех, но мяч полетел намного выше перекладины.

15' С левого фланга прострелил в центр штрафной Галло, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.

15' На фланге получил по ногам в борьбе с защитником Алмквист. Штрафной удар исполнять будут игроки "Лечче".

14' Со штрафного навесил Галло на ближнюю штангу, но здесь головой до мяча не дотянулся Рамадани.

14' В центре поля придержал руками соперника за футболку Н'Дика. Судья показала желтую карточку нарушителю.

13' После поперечного паса от Лукаку пробил метров с двадцати в дальний верхний угол Бальданци, но мяч полетел крайне неточно.

12' Диагональный пас исполнял Блен на левый фланг, куда забегал Галло, но выпустил он сферу в аут в борьбе с защитником.

11' Мог убегать на ворота соперника Залевски после заброса от Анхелиньо, но тот проиграл борьбу за мяч Баскиротто.

10' Пробивал головой Понграчич с линии вратарской после навеса с угла поля, но мяч оказался точно в руках Свилара.

9' В контратаку убежал по флангу Галло и прострелил вдоль ворот, но от спины Карсдорпа мяч полетел на угловой.

8' Забросил по флангу Бове на ход Залевскому, но того опередил Жендрей и вынес сферу в аут в чистом подкате.

7' С угла поля навесил Паредес в центр штрафной, где пробил Бове головой, но Фальконе кулаками отбил сферу в сторону.

6' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Анхелиньо, но первым на мяче оказался Понграчич и вынес на угловой.

5' В центре поля Блен получил по ногам в борьбе против Бове. Штрафной удар исполнять будут игроки "Лечче".

4' С центра поля забросил Паредес в штрафную на ход Залевскому, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Понграчичу.

3' Ушел от соперника по флангу на скорости Алмквист и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров пробить так и не смог.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.