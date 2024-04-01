  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Лечче
0:0
Первый тайм: 45+'
Рома
0'
11' Желтая карточка
Н'Дика Эван
38' Желтая карточка
Пикколи Роберто
45' Желтая карточка
Баскиротто Федерико

Ход матча

11'
 
Н'Дика Эван
38'
Пикколи Роберто
 
45'
Баскиротто Федерико
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 141
Лечче 0.7% (1)
X 5.7% (8)
Рома 93.6% (132)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Рома
4.40
Реклама, pari.ru
3.45
Реклама, pari.ru
2.81
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
7
Алмквист
Понтус
29
Блен
Алексис
20
Рамадани
Юльбер
13
Доргу
Патрик
9
Крстович
Никола
91
Пикколи
Роберто
99
Свилар
Миле
2
Карсдорп
Рик
23
Манчини
Джанлука
5
Н'Дика
Эван
69
Анхелиньо
Хосе
4
Кристанте
Бриан
16
Паредес
Леандро
52
Бове
Эдоардо
35
Бальданци
Томмазо
90
Лукаку
Ромелу
59
Залевски
Никола
Лечче
4-4-2
Рома
4-3-3

История личных встреч

Лечче
Рома

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

12 матчей

8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед

Первый тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
К
3:1
СA
4:0
СA
0:1
СA
4:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
0:3

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
0.86

Среднее время на гол

75
105

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2.57
1.8

Среднее время на гол

35
50

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 5 (1) 0.17
Пикколи Роберто 4 (1) 0.13
Уден Реми 3 0.1
Банда Ламек 2 0.07
Алмквист Понтус 2 0.07
Жендрей Валентен 1 0.03
Сансоне Никола 1 0.03
Гонсалес Хоан 1 0.03
Ди Франческо Федерико 1 0.03
Рамадани Юльбер 1 0.03
Рафья Хамза 1 0.03
Доргу Патрик 1 0.03
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.03
Блен Алексис 0 0
Галло Антонино 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Бурнете Каталин 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 12 (6) 0.4
Лукаку Ромелу 10 0.33
Пеллегрини Лоренцо 7 0.23
Паредес Леандро 3 (3) 0.1
Эль-Шаарави Стефан 3 0.1
Белотти Андреа 3 0.1
Манчини Джанлука 3 0.1
Ауа Уссем 3 0.1
Кристанте Бриан 2 0.07
Азмун Сердар 2 0.07
Хёйсен Дин 2 0.07
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Льоренте Диего 1 0.03
Кристенсен Расмус 1 0.03
Саншеш Ренату 1 0.03
Карсдорп Рик 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Залевски Никола 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 11 0
Понграчич Марин 9 1
Банда Ламек 5 1
Гонсалес Хоан 6 0
Роберто Д'Аверса 5 0
Жендрей Валентен 5 0
Доргу Патрик 5 0
Каба Мохамед 3 1
Стрефецца Габриэль 4 0
Алмквист Понтус 4 0
Рафья Хамза 4 0
Сансоне Никола 3 0
Крстович Никола 3 0
Пикколи Роберто 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Блен Алексис 2 0
Уден Реми 2 0
Галло Антонино 2 0
Венути Лоренцо 1 0
Туба Ахмед 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 12 0
Манчини Джанлука 8 0
Кристанте Бриан 7 0
Жозе Моуринью 3 2
Пеллегрини Лоренцо 5 0
Н'Дика Эван 5 0
Кристенсен Расмус 5 0
Лукаку Ромелу 3 1
Льоренте Диего 4 0
Азмун Сердар 4 0
Хёйсен Дин 4 0
Залевски Никола 2 1
Дибала Пауло 3 0
Ауа Уссем 3 0
Саншеш Ренату 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Белотти Андреа 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Свилар Миле 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Лечче
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Рома
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
7
Лечче
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Рома
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

8
31
Лечче
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
31% (9)
21% (6)
Рома
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
17% (5)
48% (14)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

13
38

Голы по времени матча

Забито

15
22
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
1
7%
6
27%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
8
53%
5
23%
76-90

Пропущено

22
19
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
5%
3
16%
1-15
5
23%
2
11%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
5
23%
2
11%
46-60
5
23%
3
16%
61-75
3
14%
6
32%
76-90

Забито

10
35
3 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 14
1
10%
4
11%
1-15
1
10%
7
20%
16-30
1
10%
3
9%
31-45
1
10%
6
17%
46-60
4
40%
1
3%
61-75
2
20%
14
40%
76-90

Пропущено

24
14
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
2
8%
2
14%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
6
25%
4
29%
46-60
2
8%
2
14%
61-75
7
29%
29%
2
14%
76-90

Забито

25
57
7 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 37
10 Забивали первыми 16
13 Не забивали 3
3
12%
4
7%
1-15
2
8%
10
18%
16-30
2
8%
6
11%
31-45
2
8%
12
21%
46-60
6
24%
6
11%
61-75
10
40%
19
33%
76-90

Пропущено

46
33
18 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 22
3
7%
5
15%
1-15
9
20%
3
9%
16-30
6
13%
6
18%
31-45
11
24%
6
18%
46-60
7
15%
5
15%
61-75
10
22%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Салернитана - Лечче 0:1 Лечче - Верона 0:1 Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4
Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4
Рома
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0
Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0

Результаты матчей

Лечче
Рома

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 24%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
11 раз 38%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
1
9 раз 31%
2
9 раз 31%
0
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лечче
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
5
9
1.5
10
5
1
13
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
4
2
13
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
25
4
7
22
1.5
16
13
1
28
2.5
7
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 29 24 4 1 71 - 14 76
2.
Милан
 Заявка 30 20 5 5 57 - 34 65
3.
Ювентус
 Заявка 30 17 8 5 44 - 24 59
4.
Болонья
 Заявка 30 16 9 5 45 - 25 57
5.
Рома
 0:0 Заявка 30 15 7 8 55 - 35 52
6.
Аталанта
 Заявка 29 15 5 9 54 - 32 50
7.
Лацио
 Заявка 30 14 4 12 37 - 33 46
8.
Наполи
 Заявка 30 12 9 9 44 - 36 45
9.
Торино
 Заявка 30 11 11 8 29 - 26 44
10.
Фиорентина
 Заявка 29 12 7 10 42 - 34 43
11.
Монца
 Заявка 30 11 9 10 32 - 37 42
12.
Дженоа
 Заявка 30 8 11 11 32 - 37 35
13.
Лечче
 0:0 Заявка 30 6 11 13 26 - 45 29
14.
Удинезе
 Заявка 30 4 16 10 29 - 45 28
15.
Верона
 Заявка 30 6 9 15 27 - 40 27
16.
Кальяри
 Заявка 30 6 9 15 30 - 51 27
17.
Эмполи
 Заявка 29 6 7 16 22 - 43 25
18.
Фрозиноне
 Заявка 30 6 7 17 38 - 61 25
19.
Сассуоло
 Заявка 30 6 6 18 34 - 57 24
20.
Салернитана
 Заявка 30 2 8 20 23 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 8 38
2.
Болонья
 Заявка 16 12 2 2 29 - 8 38
3.
Рома
 0:0 Заявка 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
5.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
8.
Торино
 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 15 7 3 5 15 - 12 24
10.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
11.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
13.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
14.
Кальяри
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
15.
Лечче
 0:0 Заявка 15 5 5 5 15 - 22 20
16.
Верона
 Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
17.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 13 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 15 6 5 4 24 - 15 23
5.
Лацио
 Заявка 15 7 1 7 22 - 21 22
6.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
7.
Рома
 0:0 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
8.
Аталанта
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
10.
Торино
 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
11.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
12.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
13.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 5 7 12 - 17 14
15.
Верона
 Заявка 16 2 4 10 11 - 21 10
16.
Лечче
 0:0 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
17.
Сассуоло
 Заявка 15 2 2 11 15 - 31 8
18.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 10 - 32 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 9
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Рамадани Юльбер 11
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
  • 45'
    Со штрафного пробивал низом на силу Анхелиньо в дальний угол, но сфера полетела в сантиметрах от штанги.
  • 45'
    После заброса от Лукаку на дальней штанге пробил в падении по воротам Залевски, но точности не хватило.
  • 44'
    Дальний заброс исполнил Рамадани в штрафную на Пикколи, но тот в окружении двоих защитников не добрался до мяча.
  • Опасный момент
    43'
    Пробивал по воротам Пикколи, после смещения с левого фланга в штрафную, но в падении Свилар смог отбить сферу за ворота.
  • Опасный момент
    42'
    После поперечного паса от Крстовича пробил с разворота метров с двадцати Пикколи, но мяч Свилар со второй попытки забрал в свои руки.
  • 41'
    Теперь уже Манчини в верховой борьбе заехал по голове Крстовичу. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • Желтая карточка
    40'
    На чужой половине поля Пикколи грубо наступил на ногу сопернику в силовой борьбе, за что тут же увидел перед собой "горчичник".
  • 39'
    Убегал в контратаку на скорости Бальданци после заброса от Манчини, но от защитника убежать не удалось ему.
  • 38'
    Выиграл борьбу за мяч на чужой половине поля Лукаку и сбросил головой на Залевски, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 37'
    После скидки от Пикколи подхватил снаряд Крстович в чужой штрафной и упал в борьбе с защитником. Судья не стал назначать пенальти.
  • 36'
    Мог убегать на ворота соперника Бальданци после паса от Бове, но догнать мяч до лицевой линии ему не удалось.
  • 35'
    Пробивал по воротам теперь уже Доргу с острого угла после паса от Крстовича, но мяч в сторону отбить смог Свилар.
  • 34'
    Перехватил мяч на чужой половине поля Алмквист, обыгрался в стеночку с защитником, после чего пробил по воротам, но точно в руки Свилару.
  • 33'
    Пробивал по воротам Пикколи после навеса очередного с углового, но мяч полетел немного выше перекладины.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 32'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Паредес. Потребуется ему помощь медиков.
    • Опасный момент
      31'
      На скорости с левого фланга к линии штрафной сместился Галло и пробил в ближнюю девятку, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
    • 30'
      Прорывался по центру к штрафной соперника Кристанте и отдал вперед на Лукаку, но на выходе голкипер забрал сферу в руки.
    • 29'
      Диагональ Кристанте исполнял в штрафную, куда забегал Бальданци, но проиграл он борьбу за мяч защитнику.
    • 28'
      Убегал в штрафную соперника Крстович после паса от Рамадани, но с убойной позиции пробил он рядом со штангой.
    • 27'
      С центра поля забросил в штрафную соперника Рамадани на Крстовича, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с Кристанте.
    • Угловой
      26'
      Догнал мяч у лицевой линии Жендрей и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой Карсдорп вынес на угловой.
    • 25'
      Пробивал теперь уже Крстович после поперечного паса от Пикколи, но на пути мяча оказался в подкате Н'Дика.
    • 24'
      Отдавал пас Рамадани на ход Пикколи, который с линии штрафной пробил с разворота, но не попал в створ ворот.
    • 23'
      На фланге Алмквист руками придержал соперника за плечо в верховой борьбе. Штрафной удар исполнять будут римляне.
    • 22'
      Сместился с фланга к штрафной Бове и прострелил в центр на Лукаку, но тому пробить не позволил Баскиротто.
    • 21'
      Отдавал пас по флангу Галло на ход Доргу, но того на газону уложил в силовой борьбе защитник.
    • 20'
      С левого фланга прострелил в штрафную низом Анхелиньо, но здесь Паредеса от мяча оттеснил Блен корпусом.
    • 19'
      Прорывался к штрафной соперника Паредес и отдал поперек на Залевски, но Понграчич перехватил сферу в подкате.
    • 17'
      После подачи со штрафного от Галло пробил по воротам головой Доргу, но мяч не попал в створ ворот.
    • 16'
      Убежал в атаку по центру Пикколи и пробил метров с двадцати трех, но мяч полетел намного выше перекладины. 
    • 15'
      С левого фланга прострелил в центр штрафной Галло, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 15'
      На фланге получил по ногам в борьбе с защитником Алмквист. Штрафной удар исполнять будут игроки "Лечче".
    • 14'
      Со штрафного навесил Галло на ближнюю штангу, но здесь головой до мяча не дотянулся Рамадани.
    • Желтая карточка
      14'
      В центре поля придержал руками соперника за футболку Н'Дика. Судья показала желтую карточку нарушителю.
    • 13'
      После поперечного паса от Лукаку пробил метров с двадцати в дальний верхний угол Бальданци, но мяч полетел крайне неточно.
    • 12'
      Диагональный пас исполнял Блен на левый фланг, куда забегал Галло, но выпустил он сферу в аут в борьбе с защитником.
    • 11'
      Мог убегать на ворота соперника Залевски после заброса от Анхелиньо, но тот проиграл борьбу за мяч Баскиротто.
    • 10'
      Пробивал головой Понграчич с линии вратарской после навеса с угла поля, но мяч оказался точно в руках Свилара.
    • 9'
      В контратаку убежал по флангу Галло и прострелил вдоль ворот, но от спины Карсдорпа мяч полетел на угловой.
    • 8'
      Забросил по флангу Бове на ход Залевскому, но того опередил Жендрей и вынес сферу в аут в чистом подкате.
    • 7'
      С угла поля навесил Паредес в центр штрафной, где пробил Бове головой, но Фальконе кулаками отбил сферу в сторону.
    • Угловой
      6'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Анхелиньо, но первым на мяче оказался Понграчич и вынес на угловой.
    • 5'
      В центре поля Блен получил по ногам в борьбе против Бове. Штрафной удар исполнять будут игроки "Лечче".
    • 4'
      С центра поля забросил Паредес в штрафную на ход Залевскому, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Понграчичу.
    • 3'
      Ушел от соперника по флангу на скорости Алмквист и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров пробить так и не смог.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 76 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Лечче 0:0 Рома онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 0:0 Рома

    Исход игры
    Лечче
    0.7% (1)
    Ничья
    5.7% (8)
    Рома
    93.6% (132)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.79% (76)
    Меньше
    38.21% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    65.04% (80)
    Нет
    34.96% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    46.1% (65)
    0:2 Рома
    14.9% (21)
    0:1 Рома
    14.2% (20)
    1:3 Рома
    6.4% (9)
    1:1 Ничья
    3.5% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лечче
    Рома
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный