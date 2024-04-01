Тур: 30. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Марченаро Маттео
0'
11' Желтая карточкаН'Дика Эван
38' Желтая карточкаПикколи Роберто
45' Желтая карточкаБаскиротто Федерико
Ход матча
11'
38'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Блен
Алексис
13
Доргу
Патрик
99
Свилар
Миле
52
Бове
Эдоардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Доргу ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Защитник
-
59 Туба АхмедЗащитник
- Полузащитник
-
18 Бериша МедонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Уден РемиНападающий
- Нападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Челик ЗекиЗащитник
- Полузащитник
-
22 Ауа УссемПолузащитник
- Полузащитник
-
67 Кошта ЖоауПолузащитник
-
21 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лечче
Рома
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
12 матчей
8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед
Первый тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
0.86
Среднее время на гол
75
105
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2.57
1.8
Среднее время на гол
35
50
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
2
1.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
45
72
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|5 (1)
|0.17
|Пикколи Роберто
|4 (1)
|0.13
|Уден Реми
|3
|0.1
|Банда Ламек
|2
|0.07
|Алмквист Понтус
|2
|0.07
|Жендрей Валентен
|1
|0.03
|Сансоне Никола
|1
|0.03
|Гонсалес Хоан
|1
|0.03
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.03
|Рамадани Юльбер
|1
|0.03
|Рафья Хамза
|1
|0.03
|Доргу Патрик
|1
|0.03
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.03
|Блен Алексис
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|12 (6)
|0.4
|Лукаку Ромелу
|10
|0.33
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|0.23
|Паредес Леандро
|3 (3)
|0.1
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.1
|Белотти Андреа
|3
|0.1
|Манчини Джанлука
|3
|0.1
|Ауа Уссем
|3
|0.1
|Кристанте Бриан
|2
|0.07
|Азмун Сердар
|2
|0.07
|Хёйсен Дин
|2
|0.07
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.03
|Льоренте Диего
|1
|0.03
|Кристенсен Расмус
|1
|0.03
|Саншеш Ренату
|1
|0.03
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|11
|0
|Понграчич Марин
|9
|1
|Банда Ламек
|5
|1
|Гонсалес Хоан
|6
|0
|Роберто Д'Аверса
|5
|0
|Жендрей Валентен
|5
|0
|Доргу Патрик
|5
|0
|Каба Мохамед
|3
|1
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Алмквист Понтус
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Сансоне Никола
|3
|0
|Крстович Никола
|3
|0
|Пикколи Роберто
|3
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|1
|Блен Алексис
|2
|0
|Уден Реми
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|12
|0
|Манчини Джанлука
|8
|0
|Кристанте Бриан
|7
|0
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|0
|Н'Дика Эван
|5
|0
|Кристенсен Расмус
|5
|0
|Лукаку Ромелу
|3
|1
|Льоренте Диего
|4
|0
|Азмун Сердар
|4
|0
|Хёйсен Дин
|4
|0
|Залевски Никола
|2
|1
|Дибала Пауло
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Свилар Миле
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Рома
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
7
Лечче
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Рома
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
8
31
Лечче
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
31% (9)
21% (6)
Рома
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
17% (5)
48% (14)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
19
9
Упущенные победы
13
38
Голы по времени матча
Забито
15
22
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
1
7%
6
27%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
8
53%
5
23%
76-90
Пропущено
22
19
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
5%
3
16%
1-15
5
23%
2
11%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
5
23%
2
11%
46-60
5
23%
3
16%
61-75
3
14%
6
32%
76-90
Забито
10
35
3 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 14
1
10%
4
11%
1-15
1
10%
7
20%
16-30
1
10%
3
9%
31-45
1
10%
6
17%
46-60
4
40%
1
3%
61-75
2
20%
14
40%
76-90
Пропущено
24
14
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
2
8%
2
14%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
6
25%
4
29%
46-60
2
8%
2
14%
61-75
7
29%
29%
2
14%
76-90
Забито
25
57
7 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 37
10 Забивали первыми 16
13 Не забивали 3
3
12%
4
7%
1-15
2
8%
10
18%
16-30
2
8%
6
11%
31-45
2
8%
12
21%
46-60
6
24%
6
11%
61-75
10
40%
19
33%
76-90
Пропущено
46
33
18 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 22
3
7%
5
15%
1-15
9
20%
3
9%
16-30
6
13%
6
18%
31-45
11
24%
6
18%
46-60
7
15%
5
15%
61-75
10
22%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Салернитана - Лечче 0:1 Лечче - Верона 0:1 Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4
Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4
Рома
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0
Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0
Результаты матчей
Лечче
Рома
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 24%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
11 раз 38%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
1
9 раз 31%
2
9 раз 31%
0
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лечче
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
59
105
113
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
104
213
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
254
722
1613
128
722
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|24
|4
|1
|71 - 14
|76
|2.
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|57 - 34
|65
|3.
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|44 - 24
|59
|4.
|Заявка
|30
|16
|9
|5
|45 - 25
|57
|5.
|0:0 Заявка
|30
|15
|7
|8
|55 - 35
|52
|6.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|54 - 32
|50
|7.
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|37 - 33
|46
|8.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 36
|45
|9.
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|29 - 26
|44
|10.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|42 - 34
|43
|11.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|32 - 37
|42
|12.
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|32 - 37
|35
|13.
|0:0 Заявка
|30
|6
|11
|13
|26 - 45
|29
|14.
|Заявка
|30
|4
|16
|10
|29 - 45
|28
|15.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|27 - 40
|27
|16.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|30 - 51
|27
|17.
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|22 - 43
|25
|18.
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|38 - 61
|25
|19.
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|34 - 57
|24
|20.
|Заявка
|30
|2
|8
|20
|23 - 62
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 8
|38
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|3.
|0:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 17
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|15 - 8
|27
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 12
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|15.
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 22
|20
|16.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|17 - 23
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 20
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|13 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 26
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 15
|23
|5.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|22 - 21
|22
|6.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 17
|19
|7.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 20
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 17
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 21
|10
|16.
|0:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 31
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 32
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|13 - 35
|4
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 9
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|11
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче 0:0 Рома
Исход игры
Лечче
0.7% (1)
Ничья
5.7% (8)
Рома
93.6% (132)
Тотал 2.5
Больше
61.79% (76)
Меньше
38.21% (47)
Обе команды забьют
Да
65.04% (80)
Нет
34.96% (43)
Популярный счёт
1:2 Рома
46.1% (65)
0:2 Рома
14.9% (21)
0:1 Рома
14.2% (20)
1:3 Рома
6.4% (9)
1:1 Ничья
3.5% (5)
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