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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Лечче
 
Позже
Рома
Прогнозы 53
Лечче 1.9% (1)
X 1.9% (1)
Рома 96.2% (51)
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Лечче
Рома

История личных встреч

Лечче
Рома

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

12 матчей

8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед

Первый тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
К
3:1
СA
4:0
СA
0:1
СA
4:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
0:3

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
0.86

Среднее время на гол

75
105

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2.57
1.8

Среднее время на гол

35
50

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 5 (1) 0.17
Пикколи Роберто 4 (1) 0.14
Уден Реми 3 0.1
Банда Ламек 2 0.07
Алмквист Понтус 2 0.07
Жендрей Валентен 1 0.03
Сансоне Никола 1 0.03
Гонсалес Хоан 1 0.03
Ди Франческо Федерико 1 0.03
Рамадани Юльбер 1 0.03
Рафья Хамза 1 0.03
Доргу Патрик 1 0.03
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.03
Блен Алексис 0 0
Галло Антонино 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Бурнете Каталин 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 12 (6) 0.41
Лукаку Ромелу 10 0.34
Пеллегрини Лоренцо 7 0.24
Паредес Леандро 3 (3) 0.1
Эль-Шаарави Стефан 3 0.1
Белотти Андреа 3 0.1
Манчини Джанлука 3 0.1
Ауа Уссем 3 0.1
Кристанте Бриан 2 0.07
Азмун Сердар 2 0.07
Хёйсен Дин 2 0.07
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Льоренте Диего 1 0.03
Кристенсен Расмус 1 0.03
Саншеш Ренату 1 0.03
Карсдорп Рик 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Залевски Никола 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 11 0
Понграчич Марин 9 1
Банда Ламек 5 1
Гонсалес Хоан 6 0
Роберто Д'Аверса 5 0
Жендрей Валентен 5 0
Доргу Патрик 5 0
Каба Мохамед 3 1
Стрефецца Габриэль 4 0
Алмквист Понтус 4 0
Рафья Хамза 4 0
Сансоне Никола 3 0
Крстович Никола 3 0
Пикколи Роберто 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Блен Алексис 2 0
Уден Реми 2 0
Галло Антонино 2 0
Венути Лоренцо 1 0
Туба Ахмед 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 12 0
Манчини Джанлука 8 0
Кристанте Бриан 7 0
Жозе Моуринью 3 2
Пеллегрини Лоренцо 5 0
Кристенсен Расмус 5 0
Лукаку Ромелу 3 1
Льоренте Диего 4 0
Азмун Сердар 4 0
Н'Дика Эван 4 0
Хёйсен Дин 4 0
Залевски Никола 2 1
Дибала Пауло 3 0
Ауа Уссем 3 0
Саншеш Ренату 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Белотти Андреа 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Свилар Миле 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Лечче
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Рома
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
7
Лечче
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Рома
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

8
31
Лечче
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
31% (9)
21% (6)
Рома
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
17% (5)
48% (14)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

13
38

Голы по времени матча

Забито

15
22
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
1
7%
6
27%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
8
53%
5
23%
76-90

Пропущено

22
19
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
5%
3
16%
1-15
5
23%
2
11%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
5
23%
2
11%
46-60
5
23%
3
16%
61-75
3
14%
6
32%
76-90

Забито

10
35
3 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 14
1
10%
4
11%
1-15
1
10%
7
20%
16-30
1
10%
3
9%
31-45
1
10%
6
17%
46-60
4
40%
1
3%
61-75
2
20%
14
40%
76-90

Пропущено

24
14
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
2
8%
2
14%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
6
25%
4
29%
46-60
2
8%
2
14%
61-75
7
29%
29%
2
14%
76-90

Забито

25
57
7 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 37
10 Забивали первыми 16
13 Не забивали 3
3
12%
4
7%
1-15
2
8%
10
18%
16-30
2
8%
6
11%
31-45
2
8%
12
21%
46-60
6
24%
6
11%
61-75
10
40%
19
33%
76-90

Пропущено

46
33
18 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 22
3
7%
5
15%
1-15
9
20%
3
9%
16-30
6
13%
6
18%
31-45
11
24%
6
18%
46-60
7
15%
5
15%
61-75
10
22%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Салернитана - Лечче 0:1 Лечче - Верона 0:1 Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4
Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4
Рома
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0
Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0

Результаты матчей

Лечче
Рома

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 24%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
11 раз 38%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
1
9 раз 31%
2
9 раз 31%
0
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лечче
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
5
9
1.5
10
5
1
13
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
4
2
13
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
25
4
7
22
1.5
16
13
1
28
2.5
7
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 29 24 4 1 71 - 14 76
2.
Милан
 Заявка 29 19 5 5 55 - 33 62
3.
Ювентус
 Заявка 29 17 8 4 44 - 23 59
4.
Болонья
 Заявка 29 15 9 5 42 - 25 54
5.
Рома
 Заявка 29 15 6 8 55 - 35 51
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 5 9 51 - 32 47
7.
Наполи
 Заявка 29 12 9 8 44 - 33 45
8.
Фиорентина
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
9.
Лацио
 Заявка 29 13 4 12 36 - 33 43
10.
Монца
 Заявка 29 11 9 9 32 - 36 42
11.
Торино
 Заявка 29 10 11 8 28 - 26 41
12.
Дженоа
 Заявка 29 8 10 11 31 - 36 34
13.
Лечче
 Заявка 29 6 10 13 26 - 45 28
14.
Удинезе
 Заявка 29 4 15 10 28 - 44 27
15.
Верона
 Заявка 29 6 8 15 26 - 39 26
16.
Кальяри
 Заявка 29 6 8 15 29 - 50 26
17.
Эмполи
 Заявка 29 6 7 16 22 - 43 25
18.
Фрозиноне
 Заявка 29 6 6 17 37 - 60 24
19.
Сассуоло
 Заявка 29 6 5 18 33 - 56 23
20.
Салернитана
 Заявка 29 2 8 19 23 - 59 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 8 38
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Рома
 Заявка 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
5.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 14 8 3 3 26 - 15 27
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
10.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
11.
Лацио
 Заявка 14 6 3 5 14 - 12 21
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
13.
Дженоа
 Заявка 14 5 5 4 19 - 19 20
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 13 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 Заявка 15 9 3 3 32 - 25 30
3.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
4.
Наполи
 Заявка 15 6 5 4 24 - 15 23
5.
Лацио
 Заявка 15 7 1 7 22 - 21 22
6.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 14 - 19 19
7.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
8.
Рома
 Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
9.
Торино
 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
10.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
11.
Аталанта
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
12.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
13.
Удинезе
 Заявка 14 3 6 5 11 - 21 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 5 7 12 - 17 14
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Лечче
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
17.
Сассуоло
 Заявка 15 2 2 11 15 - 31 8
18.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
19.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Лечче Рамадани Юльбер 11
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лечче - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 апреля 2024, осталось 2 дня 11 часов 35 минут.

    Главный судья: Марченаро Маттео

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 52.8% пользователей.
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    • Прогнозы 53
    Лечче 1.9% (1)
    X 1.9% (1)
    Рома 96.2% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лечче
    Ничья
    Рома
    4.70
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    Прогнозы на матч Лечче - Рома

    Исход игры
    Лечче
    1.9% (1)
    Ничья
    1.9% (1)
    Рома
    96.2% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    62% (31)
    Меньше
    38% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    64% (32)
    Нет
    36% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    52.8% (28)
    0:2 Рома
    20.8% (11)
    0:1 Рома
    13.2% (7)
    1:3 Рома
    5.7% (3)
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