Тур: 26. Стадион: Эрнест Поль. Главный судья: Пржибыл Ярослав
1:1
Второй тайм: 66'
0'
0:1
42' ГолПекхарт Томаш
53' Желтая карточкаАвгустиняк Рафал
60' Желтая карточкаПанков Радован
1:1
61' ПенальтиЭннали Лоуренс
Ход матча
42'
0:1
53'
60'
61'
1:1
27
Сала
Доминик
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
27
Жозуэ
Филипе
25
Морисита
Рёя
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Сала ДоминикЗащитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Жозуэ ФилипеЗащитник
- Защитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диаш ЖильЗащитник
- Полузащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гурник Забже
Легия
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
50%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 22 победы
34 матча
17.6%
20.6%
61.8%
6 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
26.5%
35.3%
38.2%
9 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
11.8%
23.5%
64.7%
4 победы 8 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.44
0.89
Среднее время на гол
62
101
Всего голов
42
28
Голов в среднем за матч
2.33
1.75
Среднее время на гол
38
51
Всего голов
65
44
Голов в среднем за матч
1.91
1.29
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
47
69
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йокота Дайсуке
|7 (3)
|0.27
|Капралик Адриан
|6
|0.23
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.12
|Подольски Лукас
|3
|0.12
|Эннали Лоуренс
|3
|0.12
|Расак Дамиан
|2
|0.08
|Яницки Рафал
|2
|0.08
|Чиж Шимон
|2
|0.08
|Кодзуки Соитиро
|1
|0.04
|Ольковски Павел
|1
|0.04
|Сиплак Михал
|1
|0.04
|Щесняк Криспин
|1
|0.04
|Янжа Эрик
|0
|0
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
|Кравчик Пётр
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|7 (4)
|0.27
|Пекхарт Томаш
|7
|0.27
|Гуаль Марк
|5
|0.19
|Вшолек Павел
|4
|0.15
|Крамер Блаж
|4 (1)
|0.15
|Мучи Эрнест
|4
|0.15
|Панков Радован
|1
|0.04
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.04
|Кун Патрик
|1
|0.04
|Росолек Мацей
|1
|0.04
|Баку Макана
|1
|0.04
|Августиняк Рафал
|1
|0.04
|Капюади Стив
|1
|0.04
|Стржалек Игорь
|1
|0.04
|Капустка Бартош
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яницки Рафал
|5
|1
|Щесняк Криспин
|4
|1
|Секулич Борис
|5
|0
|Янжа Эрик
|3
|1
|Йокота Дайсуке
|4
|0
|Пачеко Даниэль
|3
|0
|Сиплак Михал
|3
|0
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Капралик Адриан
|3
|0
|Kamil Lukoszek
|1
|1
|Norbert Barczak
|1
|1
|Подольски Лукас
|2
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Нашименту Филипе
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Эннали Лоуренс
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозуэ Филипе
|10
|1
|Енджейчик Артур
|6
|2
|Элитим Хуэрхен
|6
|0
|Панков Радован
|5
|0
|Рибейру Юри
|5
|0
|Капюади Стив
|5
|0
|Челхака Юрген
|5
|0
|Вшолек Павел
|3
|1
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Слиш Бартош
|4
|0
|Крамер Блаж
|4
|0
|Бурч Марко
|2
|1
|Августиняк Рафал
|2
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Легия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
6
Гурник Забже
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Легия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
14
21
Гурник Забже
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Легия
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
15
27
Голы по времени матча
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
2
15%
3
20%
1-15
4
31%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
23%
2
13%
76-90
Пропущено
9
18
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
3
33%
4
22%
61-75
3
33%
3
17%
76-90
Забито
19
24
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
3
16%
2
8%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
5
26%
4
17%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
3
16%
5
21%
61-75
5
26%
5
21%
76-90
Пропущено
20
11
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
15%
2
18%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
5
25%
5
45%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
1
9%
76-90
Забито
32
39
16 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
5
16%
5
13%
1-15
5
16%
6
15%
16-30
6
19%
6
15%
31-45
4
13%
7
18%
46-60
4
13%
8
21%
61-75
8
25%
7
18%
76-90
Пропущено
29
29
12 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
3
10%
3
10%
1-15
2
7%
5
17%
16-30
7
24%
8
28%
31-45
3
10%
5
17%
46-60
6
21%
4
14%
61-75
8
28%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гурник Забже - Тыхы 5:2 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 0:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1
Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 1:0
Легия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Легия - Пяст 3:1 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Легия - Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце - Легия 3:3
Легия - Мольде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Мольде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3
Результаты матчей
Гурник Забже
Легия
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 52%
0
5 раз 20%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
3
6 раз 24%
0
5 раз 20%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
121
48
76
210
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
84
310
39
211
39
112
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
205
718
1015
421
718
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|6
|5
|62 - 34
|51
|2.
|26
|13
|8
|5
|36 - 23
|47
|3.
|26
|12
|9
|5
|48 - 28
|45
|4.
|26
|12
|9
|5
|38 - 30
|45
|5.
|26
|13
|5
|8
|49 - 31
|44
|6.
|1:1
|26
|11
|9
|6
|39 - 31
|42
|7.
|1:1
|26
|11
|7
|8
|34 - 29
|40
|8.
|26
|10
|7
|9
|33 - 33
|37
|9.
|26
|10
|5
|11
|35 - 36
|35
|10.
|25
|9
|7
|9
|28 - 36
|34
|11.
|26
|8
|8
|10
|30 - 39
|32
|12.
|26
|5
|14
|7
|26 - 31
|29
|13.
|26
|5
|13
|8
|33 - 36
|28
|14.
|25
|6
|9
|10
|23 - 30
|27
|15.
|26
|5
|10
|11
|32 - 45
|25
|16.
|26
|4
|12
|10
|29 - 37
|24
|17.
|26
|2
|13
|11
|29 - 42
|19
|18.
|26
|4
|5
|17
|21 - 54
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|2.
|13
|9
|4
|0
|29 - 6
|31
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|1:1
|13
|7
|4
|2
|23 - 12
|25
|5.
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|6.
|1:1
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|7.
|13
|8
|0
|5
|18 - 16
|24
|8.
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|9.
|13
|6
|2
|5
|28 - 23
|20
|10.
|13
|5
|5
|3
|13 - 13
|20
|11.
|13
|4
|7
|2
|18 - 18
|19
|12.
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|13.
|13
|3
|7
|3
|20 - 19
|16
|14.
|13
|3
|6
|4
|23 - 22
|15
|15.
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|17.
|13
|2
|6
|5
|15 - 18
|12
|18.
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|19 - 13
|25
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 8
|24
|3.
|13
|5
|4
|4
|25 - 23
|19
|4.
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|5.
|13
|4
|6
|3
|12 - 18
|18
|6.
|13
|4
|5
|4
|15 - 17
|17
|7.
|1:1
|13
|4
|5
|4
|16 - 19
|17
|8.
|1:1
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|15 - 23
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|11.
|13
|2
|7
|4
|10 - 14
|13
|12.
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|17 - 20
|11
|14.
|13
|1
|8
|4
|10 - 17
|11
|15.
|13
|1
|5
|7
|9 - 18
|8
|16.
|13
|0
|7
|6
|14 - 24
|7
|17.
|13
|1
|3
|9
|14 - 27
|6
|18.
|13
|1
|0
|12
|7 - 30
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|15 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (9)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|10
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10