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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Гурник Забже
1:3
Конец матча
Легия
0'
0:1
42' Гол
Пекхарт Томаш
53' Желтая карточка
Августиняк Рафал
60' Желтая карточка
Панков Радован
1:1
61' Пенальти
Эннали Лоуренс
1:2
68' Гол
Капустка Бартош
1:3
75' Гол
Жозуэ Филипе
77' Желтая карточка
Эннали Лоуренс
90' Желтая карточка
Капюади Стив
90'+6
1
Белица
Даниэль
27
Сала
Доминик
5
Щесняк
Криспин
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
8
Пачеко
Даниэль
6
Расак
Дамиан
7
Капралик
Адриан
10
Подольски
Лукас
11
Эннали
Лоуренс
41
Кодзуки
Соитиро
30
Хладун
Доминик
12
Панков
Радован
8
Августиняк
Рафал
3
Капюади
Стив
21
Челхака
Юрген
27
Жозуэ
Филипе
22
Элитим
Хуэрхен
25
Морисита
Рёя
5
Рибейру
Юри
7
Пекхарт
Томаш
28
Гуаль
Марк
Гурник Забже
4-2-3-1
Легия
3-3-2-2

История личных встреч

Гурник Забже
Легия

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
50%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 22 победы

34 матча

17.6%
20.6%
61.8%
6 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

26.5%
35.3%
38.2%
9 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

11.8%
23.5%
64.7%
4 победы 8 ничьих 22 победы

История матчей

Э
2:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
5:3
Э
3:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
2:0
Э
5:1
Э
1:2
Э
4:0
Э
2:0
К
2:1
К
1:1
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:1
Э
2:2
ЭГА
2:0
Э
0:4
Э
1:1
Э
2:3
Э
0:3
КП
3:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
OE
0:0
OE
0:3
OE
2:0

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.44
0.89

Среднее время на гол

62
101

Всего голов

42
28

Голов в среднем за матч

2.33
1.75

Среднее время на гол

38
51

Всего голов

65
44

Голов в среднем за матч

1.91
1.29

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

47
69

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йокота Дайсуке 7 (3) 0.27
Капралик Адриан 6 0.23
Эннали Лоуренс 4 (1) 0.15
Мусёлик Себастьян 3 0.12
Подольски Лукас 3 0.12
Расак Дамиан 2 0.08
Яницки Рафал 2 0.08
Чиж Шимон 2 0.08
Кодзуки Соитиро 1 0.04
Ольковски Павел 1 0.04
Сиплак Михал 1 0.04
Щесняк Криспин 1 0.04
Янжа Эрик 0 0
Нашименту Филипе 0 0
Пачеко Даниэль 0 0
Секулич Борис 0 0
Дадок Роберт 0 0
Кравчик Пётр 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозуэ Филипе 8 (4) 0.31
Пекхарт Томаш 7 0.27
Гуаль Марк 5 0.19
Вшолек Павел 4 0.15
Крамер Блаж 4 (1) 0.15
Мучи Эрнест 4 0.15
Панков Радован 1 0.04
Элитим Хуэрхен 1 0.04
Кун Патрик 1 0.04
Капустка Бартош 1 0.04
Росолек Мацей 1 0.04
Баку Макана 1 0.04
Августиняк Рафал 1 0.04
Капюади Стив 1 0.04
Стржалек Игорь 1 0.04
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яницки Рафал 5 1
Щесняк Криспин 4 1
Секулич Борис 5 0
Янжа Эрик 3 1
Йокота Дайсуке 4 0
Пачеко Даниэль 3 0
Сиплак Михал 3 0
Мусёлик Себастьян 3 0
Дадок Роберт 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Капралик Адриан 3 0
Kamil Lukoszek 1 1
Norbert Barczak 1 1
Подольски Лукас 2 0
Эннали Лоуренс 2 0
Ольковски Павел 1 0
Нашименту Филипе 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Расак Дамиан 1 0
Белица Даниэль 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозуэ Филипе 10 1
Енджейчик Артур 6 2
Панков Радован 6 0
Элитим Хуэрхен 6 0
Капюади Стив 6 0
Рибейру Юри 5 0
Челхака Юрген 5 0
Вшолек Павел 3 1
Пекхарт Томаш 4 0
Слиш Бартош 4 0
Крамер Блаж 4 0
Бурч Марко 2 1
Августиняк Рафал 3 0
Кун Патрик 1 0
Гуаль Марк 1 0
Росолек Мацей 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Легия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

2
6
Гурник Забже
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Легия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

14
21
Гурник Забже
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Легия
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

16
27

Голы по времени матча

Забито

14
18
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
14%
3
17%
1-15
4
29%
2
11%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
2
14%
5
28%
61-75
3
21%
2
11%
76-90

Пропущено

12
19
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
25%
3
16%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
5
42%
5
26%
61-75
3
25%
3
16%
76-90

Забито

19
24
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
3
16%
2
8%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
5
26%
4
17%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
3
16%
5
21%
61-75
5
26%
5
21%
76-90

Пропущено

20
11
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
15%
2
18%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
5
25%
5
45%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
1
9%
76-90

Забито

33
42
16 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
5
15%
5
12%
1-15
5
15%
6
14%
16-30
6
18%
7
17%
31-45
4
12%
7
17%
46-60
5
15%
10
24%
61-75
8
24%
7
17%
76-90

Пропущено

32
30
13 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
3
9%
3
10%
1-15
2
6%
5
17%
16-30
8
25%
8
27%
31-45
3
9%
5
17%
46-60
8
25%
5
17%
61-75
8
25%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гурник Забже - Тыхы 5:2 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 0:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1
Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 1:0
Легия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Легия - Пяст 3:1 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Легия - Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце - Легия 3:3
Легия - Мольде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Мольде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3

Результаты матчей

Гурник Забже
Легия

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 54%
0
5 раз 19%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
10 раз 38%
3
7 раз 27%
0
5 раз 19%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
7
6
2
11
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
4
9
2
11
2.5
4
9
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
21
5
7
19
1.5
11
15
4
22
2.5
8
18
1
25
3.5
1
25
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 26 15 6 5 62 - 34 51
2.
Шленск Вроцлав
 26 13 8 5 36 - 23 47
3.
Ракув
 26 12 9 5 48 - 28 45
4.
Лех
 26 12 9 5 38 - 30 45
5.
Погонь Щецин
 26 13 5 8 49 - 31 44
6.
Легия
 26 12 8 6 41 - 31 44
7.
Гурник Забже
 26 11 6 9 34 - 31 39
8.
Сталь Мелец
 26 10 7 9 33 - 33 37
9.
Видзев Лодзь
 26 10 5 11 35 - 36 35
10.
Заглембе Любин
 25 9 7 9 28 - 36 34
11.
Радомяк Радом
 26 8 8 10 30 - 39 32
12.
Пяст
 26 5 14 7 26 - 31 29
13.
Краковия
 26 5 13 8 33 - 36 28
14.
Варта Познань
 25 6 9 10 23 - 30 27
15.
Пуща Неполомице
 26 5 10 11 32 - 45 25
16.
Корона Кельце
 26 4 12 10 29 - 37 24
17.
Рух Хожув
 26 2 13 11 29 - 42 19
18.
ЛКС Лодзь
 26 4 5 17 21 - 54 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 13 10 2 1 37 - 11 32
2.
Ракув
 13 9 4 0 29 - 6 31
3.
Лех
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Легия
 13 7 4 2 23 - 12 25
5.
Сталь Мелец
 13 7 4 2 21 - 12 25
6.
Видзев Лодзь
 13 8 0 5 18 - 16 24
7.
Гурник Забже
 13 7 3 3 15 - 11 24
8.
Шленск Вроцлав
 13 6 4 3 17 - 10 22
9.
Погонь Щецин
 13 6 2 5 28 - 23 20
10.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
11.
Пуща Неполомице
 13 4 7 2 18 - 18 19
12.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
13.
Корона Кельце
 13 3 7 3 20 - 19 16
14.
Краковия
 13 3 6 4 23 - 22 15
15.
Радомяк Радом
 13 3 5 5 14 - 18 14
16.
ЛКС Лодзь
 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Рух Хожув
 13 2 6 5 15 - 18 12
18.
Варта Познань
 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 7 4 2 19 - 13 25
2.
Погонь Щецин
 13 7 3 3 21 - 8 24
3.
Ягеллония Белосток
 13 5 4 4 25 - 23 19
4.
Легия
 13 5 4 4 18 - 19 19
5.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 16 - 21 18
6.
Лех
 13 4 6 3 12 - 18 18
7.
Варта Познань
 13 4 5 4 15 - 17 17
8.
Гурник Забже
 13 4 3 6 19 - 20 15
9.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 15 - 23 14
10.
Ракув
 13 3 5 5 19 - 22 14
11.
Краковия
 13 2 7 4 10 - 14 13
12.
Сталь Мелец
 13 3 3 7 12 - 21 12
13.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
14.
Пяст
 13 1 8 4 10 - 17 11
15.
Корона Кельце
 13 1 5 7 9 - 18 8
16.
Рух Хожув
 13 0 7 6 14 - 24 7
17.
Пуща Неполомице
 13 1 3 9 14 - 27 6
18.
ЛКС Лодзь
 13 1 0 12 7 - 30 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 15 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (9)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 10
Пяст Дзичек Патрик 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Элитим Хуэрхен сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Пекхарт Томаш бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гурник Забже 1:3 Легия онлайн

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