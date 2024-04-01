  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Дионизи Федерико
Интер Милан
1:0
Первый тайм: 39'
Эмполи

Ход матча

5'
Димарко Федерико
(Бастони Алессандро)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 143
Интер Милан 94.4% (135)
X 2.8% (4)
Эмполи 2.8% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Эмполи
13.50
Реклама, zenit.win
8.50
Реклама, fon.bet
7.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
77
Аудеро
Эмиль
28
Павар
Бенжамен
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
25
Каприле
Элия
19
Берешиньски
Бартош
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
3
Пеццелла
Джузеппе
27
Журковски
Шимон
18
Марин
Рэзван
30
Бастони
Симоне
11
Гьяси
Эммануэль
28
Камбьяги
Николо
10
Ньянг
М'Байе
Интер Милан
3-5-2
Эмполи
4-3-2-1

История личных встреч

Интер Милан
Эмполи

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

15 матчей

86.7%
6.7%
6.6%
13 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

СA
0:1
СA
0:3
СA
0:1
СA
4:2
К
3:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
4:3
СA
0:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2.25
1.43

Среднее время на гол

40
63

Всего голов

0
10

Голов в среднем за матч

0
1.25

Среднее время на гол

0
72

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.2
1.33

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

75
67

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 23 (2) 0.77
Тюрам Маркус 10 0.33
Чалханоглу Хакан 9 (7) 0.3
Димарко Федерико 5 0.17
Фраттези Давиде 4 0.13
Дюмфрис Дензел 3 0.1
Мхитарян Генрих 2 0.07
Арнаутович Марко 2 0.07
Барелла Николо 2 0.07
Дармиан Маттео 2 0.07
Ачерби Франческо 2 0.07
Биссекк Янн-Аурель 2 0.07
Бастони Алессандро 1 0.03
Санчес Алексис 1 (1) 0.03
Аслани Кристьян 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Аугусто Карлос 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Журковски Шимон 4 0.13
Ньянг М'Байе 3 (3) 0.1
Капуто Франческо 3 (1) 0.1
Коваленко Виктор 2 0.07
Канчельери Маттео 2 0.07
Бальданци Томмазо 2 0.07
Луперто Себастьяно 1 0.03
Фаццини Якопо 1 0.03
Гьяси Эммануэль 1 0.03
Бастони Симоне 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Берешиньски Бартош 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Камбьяги Николо 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 7 0
Чалханоглу Хакан 5 0
Барелла Николо 5 0
Бастони Алессандро 5 0
Мхитарян Генрих 4 0
Павар Бенжамен 4 0
Тюрам Маркус 3 0
Мартинес Лаутаро 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Дюмфрис Дензел 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Зоммер Янн 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Классен Дэви 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Аслани Кристьян 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 10 0
Канчельери Маттео 7 0
Гьяси Эммануэль 5 0
Валюкевич Себастьян 5 0
Какаче Либерато 5 0
Фаццини Якопо 5 0
Грасси Альберто 4 0
Луперто Себастьяно 3 0
Пеццелла Джузеппе 3 0
Раноккья Филиппо 3 0
Журковски Шимон 3 0
Берешиньски Бартош 2 0
Бастони Симоне 2 0
Камбьяги Николо 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Черри Альберто 1 0
Хаас Николас 1 0
Марин Рэзван 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
93% (14)
7% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Эмполи
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
5
Интер Милан
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Эмполи
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

9
5

Волевые победы

0
18

Упущенные победы

33
5
Интер Милан
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
52% (15)
21% (6)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Эмполи
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)

Сухие победы

9
10

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

4
22

Упущенные победы

37
10

Голы по времени матча

Забито

36
13
21 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
5
14%
1
8%
1-15
5
14%
1
8%
16-30
11
31%
1
8%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
3
8%
4
31%
61-75
8
22%
6
46%
76-90

Пропущено

9
23
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
1
11%
3
13%
16-30
1
11%
3
13%
31-45
4
44%
6
26%
46-60
2
22%
3
13%
61-75
1
11%
5
22%
76-90

Забито

33
8
13 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 3
13 Забивали первыми 3
15 Не забивали 25
4
12%
2
25%
1-15
3
9%
1
13%
16-30
6
18%
2
25%
31-45
7
21%
1
13%
46-60
5
15%
1
13%
61-75
8
24%
1
13%
76-90

Пропущено

7
21
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 11
0
0%
4
19%
1-15
2
29%
4
19%
16-30
2
29%
1
5%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
2
29%
6
29%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Забито

69
21
34 В 1-м тайме 8
35 Во 2-м тайме 13
27 Забивали первыми 6
1 Не забивали 16
9
13%
3
14%
1-15
8
12%
2
10%
16-30
17
25%
3
14%
31-45
11
16%
1
5%
46-60
8
12%
5
24%
61-75
16
23%
7
33%
76-90

Пропущено

16
44
6 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 26
2 Пропускали первыми 20
12 Не пропускали 22
0
0%
7
16%
1-15
3
19%
7
16%
16-30
3
19%
4
9%
31-45
5
31%
8
18%
46-60
4
25%
9
20%
61-75
1
6%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1
Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0
Эмполи
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3
Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3

Результаты матчей

Интер Милан
Эмполи

Точный счет

4:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
4
4 раза 27%
5
1 раз 7%
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

4:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
2
9 раз 31%
4
7 раз 24%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
16 раз 55%
1
8 раз 28%
3
4 раза 14%
2
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
1.5
Больше Меньше
2
13
5
10
2.5
2
13
5
10
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
1.5
Больше Меньше
3
11
6
8
2.5
2
12
4
10
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
1.5
Больше Меньше
5
24
11
18
2.5
4
25
9
20
3.5
2
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 30 25 4 1 72 - 14 79
2.
Милан
 Заявка 30 20 5 5 57 - 34 65
3.
Ювентус
 Заявка 30 17 8 5 44 - 24 59
4.
Болонья
 Заявка 30 16 9 5 45 - 25 57
5.
Рома
 Заявка 30 15 7 8 55 - 35 52
6.
Аталанта
 Заявка 29 15 5 9 54 - 32 50
7.
Лацио
 Заявка 30 14 4 12 37 - 33 46
8.
Наполи
 Заявка 30 12 9 9 44 - 36 45
9.
Торино
 Заявка 30 11 11 8 29 - 26 44
10.
Фиорентина
 Заявка 29 12 7 10 42 - 34 43
11.
Монца
 Заявка 30 11 9 10 32 - 37 42
12.
Дженоа
 Заявка 30 8 11 11 32 - 37 35
13.
Лечче
 Заявка 30 6 11 13 26 - 45 29
14.
Удинезе
 Заявка 30 4 16 10 29 - 45 28
15.
Верона
 Заявка 30 6 9 15 27 - 40 27
16.
Кальяри
 Заявка 30 6 9 15 30 - 51 27
17.
Эмполи
 0:1 Заявка 30 6 7 17 22 - 44 25
18.
Фрозиноне
 Заявка 30 6 7 17 38 - 61 25
19.
Сассуоло
 Заявка 30 6 6 18 34 - 57 24
20.
Салернитана
 Заявка 30 2 8 20 23 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 16 13 2 1 38 - 8 41
2.
Болонья
 Заявка 16 12 2 2 29 - 8 38
3.
Рома
 Заявка 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
5.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
8.
Торино
 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 15 7 3 5 15 - 12 24
10.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
11.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
13.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
14.
Кальяри
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
15.
Лечче
 Заявка 15 5 5 5 15 - 22 20
16.
Верона
 Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
17.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 0:1 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 13 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 15 6 5 4 24 - 15 23
5.
Лацио
 Заявка 15 7 1 7 22 - 21 22
6.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
7.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
8.
Аталанта
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
10.
Торино
 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
11.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
12.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
13.
Эмполи
 0:1 Заявка 15 4 3 8 13 - 24 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 5 7 12 - 17 14
15.
Верона
 Заявка 16 2 4 10 11 - 21 10
16.
Лечче
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
17.
Сассуоло
 Заявка 15 2 2 11 15 - 31 8
18.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 10 - 32 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 9
Рома Паредес Леандро 12
Лечче Рамадани Юльбер 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Бастон сумел в отборе сыграть, но на левом краю упустил игрок сферу за лицевую линию. Выкатился снаряд за пределы поля, и рефери это увидел.
  • Угловой
    38'
    С левой бровки Чалханоглу играл на Лаутаро. Мартинес отдал пас на Мхитаряна, тот пробил, и сфера улетела за лицевую линию. Будет угловой. 
  • 36'
    Ачерби на Бастон сделал пас, тот охотно подключился к атаке по левому флангу. Навес в исполнении игрока "Интера" был крайне слабый и совсем не опасным. 
  • 35'
    Хотелось бы, конечно, чтобы хозяева чуть поживее действовали, но сейчас миланский клуб предпочитает играть на удержание счета больше. 
  • 34'
    Сошла на "нет" сейчас игра в атаке в исполнении команд. Наставникам такой футбол явно не нравится, что они пытаются донести от кромки поля. 
  • 32'
    Пеццелла с левого края выполнял прострельный пас в центр штрафной - сфера прилетела на вратаря, который сумел забрать мяч в перчатки. 
  • 31'
    Удар Марина нам еще раз показали. Классный момент у него был, и только чудом он снаряд в ворота соперников не смог направить. Аудеро помешал.
  • Фол, нарушение
    30'
    Полчаса отыграли соперники на поле. Пока "Интер" владеет инициативой на фоне очень уверенно. Лаутаро Мартинес у нас на траве оказался. Было нарушение правил, судя по всему. 
  • Угловой
    28'
    Преимущество по владению мячом сейчас на стороне "Интера", но оно совсем не подавляющее. Порядка 10%. Угловой тем временем "Эмполи" подал у ворот соперника - успеха стандарт не принес. 
  • Опасный момент
    27'
    МОМЕНТИЩЕ! Марин нанес удар по воротам соперника издали. Сумел на мяч среагировать голкипер Аудеро, который перевел сферу через планку на угловой.
  • 26'
    Лаутаро отдал пас с левого края в центр. На линии вратарской не сумел до мяча добраться Тюрам. Пока несколько неказисто играет на поле футболист. 
  • 25'
    Гьяси ускорялся по левому флангу, но в подкате против него сыграли соперники. Мяч был выбит по итогу в аут Димарко. Снаряд остался у "Эмполи".
  • 24'
    Лаутаро снова получил мяч на линии штрафной. Пробил он по рамке соперника с левого края, но прямо по позиции Каприле снаряд прилетает. 
  • 23'
    Пока удручающе смотрится игра команды гостей в атаке. "Интер" держит ситуацию под контролем и ничего особо своему сопернику впереди не позволяет. 
  • 21'
    С правого края на дальний угол штрафной пошла подача, но никого из игроков "Эмполи" там не оказалось. Спокойно вышла из обороны в атаку миланская команда.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      20'
      Удается первый в матче угловой сейчас заработать "Эмполи". Гьяси корнер заработал, и партнер отправляется подавать сферу от угла поля. 
    • Штанга
      19'
      МОМЕНТИЩЕ! Бастони получил мяч слева в чужой штрафной. В итоге пробивал игрок в ближний угол ворот соперника, но Каприле добрался до снаряда и сумел отразить сферу в штангу! Ударившись о стойку, мяч вылетел в поле.
    • 17'
      Ну, пока на половине поля "Эмполи" преимущественно строится игра. Мы же ждем, чем на футбольном поле сможет отметиться коллектив "синих". 
    • 16'
      Заигрался Тюрам. Выполнял он передачу с правого края затем, но против него надежно сыграл защитник. Не удалось выгоду извлечь из этой ситуации игроку.
    • 15'
      Мхитарян и Гьяси в штрафной "Интера" за мяч сцепились. В итоге от игрока "Эмполи" сфера за пределы поля улетела. Будет в этой ситуации удар от ворот. 
    • 13'
      Совсем скоро миланское дерби. Но спортивное значение матча в этот раз будет небольшим. Все-таки уверенно "Интер" выигрывает чемпионскую гонку в этом сезоне. 
    • 12'
      Журковски перед штрафной соперника подобрал мяч. Нанес он дальний выстрел по рамке соперника - крайне неточно получилось. Сфера полетела выше цели. 
    • Офсайд
      11'
      Открылся на передачу от партнера сейчас Тюрам. В итоге рефери поднял флажок. Имело место быть положение "вне игры". Отметим его в нашей встрече. 
    • 9'
      Активно поддерживают фанаты свой коллектив сейчас на трибунах. Там очень активно ведут себя даже самые юные болельщики. Настроение у болельщиков просто великолепное. 
    • 8'
      Быстрый гол - то, что нужно в матче против аутсайдера. Забивает быстрый мяч миланский коллектив и продолжит активно прессинговать оборону соперника. 
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДИМАРКО! 1:0!
      Открывает счет "Интер" очень быстро! Тюрам не сумел с правого края довести снаряд до адресата, но поборолись за сферу миланцы. Мяч был доставлен до Димарко, который в линии штрафной расстрелял ворота соперника.
    • 6'
      "Интер" начинает очень активно. Есть в планах у клуба забить быстрый гол. Сегодня "Эмполи" придется не сладко под прессингом оппонента. 
    • Опасный момент
      5'
      ОПАСНО! Барелла с правого края сделал пас на голову Мартинесу. Тот пробил по рамке соперника, но Каприле выручил свою команду в рамке, отбив снаряд в сторону от ворот!
    • Фол, нарушение
      4'
      Еще одно нарушение правил со стороны игрока "Эмполи". На сей раз на газоне Лаутаро оказался. Пока подняться на ноги ему не удается. А н-нет, встречу он продолжит, все в порядке. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Опасная подача с левого края в штрафную "Интера". Там Димарко в спину соперник подталкивает, после чего рефери дает свисток, определяя фол. 
    • 2'
      Футболисты "Интера" вышли сегодня на поле в черно-синих цветах, а игроки "Эмполи" предстали перед нами в белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча в Милане стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 50.3% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Интер Милан 1:0 Эмполи онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан 1:0 Эмполи

    Исход игры
    Интер Милан
    94.4% (135)
    Ничья
    2.8% (4)
    Эмполи
    2.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (41)
    Меньше
    66.67% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    12.2% (15)
    Нет
    87.8% (108)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    50.3% (72)
    3:0 Интер Милан
    16.1% (23)
    1:0 Интер Милан
    7% (10)
    2:1 Интер Милан
    6.3% (9)
    3:1 Интер Милан
    2.1% (3)
    4:1 Интер Милан
    1.4% (2)
    4:0 Интер Милан
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Интер Милан
    Эмполи
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный