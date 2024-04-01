Удар Марина нам еще раз показали. Классный момент у него был, и только чудом он снаряд в ворота соперников не смог направить. Аудеро помешал.

Пеццелла с левого края выполнял прострельный пас в центр штрафной - сфера прилетела на вратаря, который сумел забрать мяч в перчатки.

Сошла на "нет" сейчас игра в атаке в исполнении команд. Наставникам такой футбол явно не нравится, что они пытаются донести от кромки поля.

Хотелось бы, конечно, чтобы хозяева чуть поживее действовали, но сейчас миланский клуб предпочитает играть на удержание счета больше.

Ачерби на Бастон сделал пас, тот охотно подключился к атаке по левому флангу. Навес в исполнении игрока "Интера" был крайне слабый и совсем не опасным.

С левой бровки Чалханоглу играл на Лаутаро. Мартинес отдал пас на Мхитаряна, тот пробил, и сфера улетела за лицевую линию. Будет угловой.

Бастон сумел в отборе сыграть, но на левом краю упустил игрок сферу за лицевую линию. Выкатился снаряд за пределы поля, и рефери это увидел.

С правого края на дальний угол штрафной пошла подача, но никого из игроков "Эмполи" там не оказалось. Спокойно вышла из обороны в атаку миланская команда.

Пока удручающе смотрится игра команды гостей в атаке. "Интер" держит ситуацию под контролем и ничего особо своему сопернику впереди не позволяет.

Лаутаро снова получил мяч на линии штрафной. Пробил он по рамке соперника с левого края, но прямо по позиции Каприле снаряд прилетает.

Гьяси ускорялся по левому флангу, но в подкате против него сыграли соперники. Мяч был выбит по итогу в аут Димарко. Снаряд остался у "Эмполи".

Лаутаро отдал пас с левого края в центр. На линии вратарской не сумел до мяча добраться Тюрам. Пока несколько неказисто играет на поле футболист.

МОМЕНТИЩЕ! Марин нанес удар по воротам соперника издали. Сумел на мяч среагировать голкипер Аудеро, который перевел сферу через планку на угловой.

Преимущество по владению мячом сейчас на стороне "Интера", но оно совсем не подавляющее. Порядка 10%. Угловой тем временем "Эмполи" подал у ворот соперника - успеха стандарт не принес.

Полчаса отыграли соперники на поле. Пока "Интер" владеет инициативой на фоне очень уверенно. Лаутаро Мартинес у нас на траве оказался. Было нарушение правил, судя по всему.

20' Удается первый в матче угловой сейчас заработать "Эмполи". Гьяси корнер заработал, и партнер отправляется подавать сферу от угла поля.

19' МОМЕНТИЩЕ! Бастони получил мяч слева в чужой штрафной. В итоге пробивал игрок в ближний угол ворот соперника, но Каприле добрался до снаряда и сумел отразить сферу в штангу! Ударившись о стойку, мяч вылетел в поле.

17' Ну, пока на половине поля "Эмполи" преимущественно строится игра. Мы же ждем, чем на футбольном поле сможет отметиться коллектив "синих".

16' Заигрался Тюрам. Выполнял он передачу с правого края затем, но против него надежно сыграл защитник. Не удалось выгоду извлечь из этой ситуации игроку.

15' Мхитарян и Гьяси в штрафной "Интера" за мяч сцепились. В итоге от игрока "Эмполи" сфера за пределы поля улетела. Будет в этой ситуации удар от ворот.

13' Совсем скоро миланское дерби. Но спортивное значение матча в этот раз будет небольшим. Все-таки уверенно "Интер" выигрывает чемпионскую гонку в этом сезоне.

12' Журковски перед штрафной соперника подобрал мяч. Нанес он дальний выстрел по рамке соперника - крайне неточно получилось. Сфера полетела выше цели.

11' Открылся на передачу от партнера сейчас Тюрам. В итоге рефери поднял флажок. Имело место быть положение "вне игры". Отметим его в нашей встрече.

9' Активно поддерживают фанаты свой коллектив сейчас на трибунах. Там очень активно ведут себя даже самые юные болельщики. Настроение у болельщиков просто великолепное.