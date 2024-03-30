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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Дионизи Федерико
Интер Милан
 
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Эмполи
Прогнозы 54
Интер Милан 100% (54)
X 0% (0)
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Интер Милан
Эмполи

История личных встреч

Интер Милан
Эмполи

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

15 матчей

86.7%
6.7%
6.6%
13 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

СA
0:1
СA
0:3
СA
0:1
СA
4:2
К
3:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
4:3
СA
0:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2.25
1.43

Среднее время на гол

40
63

Всего голов

0
10

Голов в среднем за матч

0
1.25

Среднее время на гол

0
72

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.2
1.33

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

75
67

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 23 (2) 0.79
Тюрам Маркус 10 0.34
Чалханоглу Хакан 9 (7) 0.31
Димарко Федерико 4 0.14
Фраттези Давиде 4 0.14
Дюмфрис Дензел 3 0.1
Мхитарян Генрих 2 0.07
Арнаутович Марко 2 0.07
Барелла Николо 2 0.07
Дармиан Маттео 2 0.07
Ачерби Франческо 2 0.07
Биссекк Янн-Аурель 2 0.07
Санчес Алексис 1 (1) 0.03
Бастони Алессандро 1 0.03
Аслани Кристьян 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Аугусто Карлос 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Журковски Шимон 4 0.14
Ньянг М'Байе 3 (3) 0.1
Капуто Франческо 3 (1) 0.1
Коваленко Виктор 2 0.07
Канчельери Маттео 2 0.07
Бальданци Томмазо 2 0.07
Луперто Себастьяно 1 0.03
Фаццини Якопо 1 0.03
Гьяси Эммануэль 1 0.03
Бастони Симоне 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Берешиньски Бартош 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Камбьяги Николо 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 7 0
Чалханоглу Хакан 5 0
Барелла Николо 5 0
Бастони Алессандро 5 0
Мхитарян Генрих 4 0
Павар Бенжамен 4 0
Тюрам Маркус 3 0
Мартинес Лаутаро 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Дюмфрис Дензел 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Зоммер Янн 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Классен Дэви 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Аслани Кристьян 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 10 0
Канчельери Маттео 7 0
Гьяси Эммануэль 5 0
Валюкевич Себастьян 5 0
Какаче Либерато 5 0
Фаццини Якопо 5 0
Грасси Альберто 4 0
Луперто Себастьяно 3 0
Пеццелла Джузеппе 3 0
Раноккья Филиппо 3 0
Журковски Шимон 3 0
Берешиньски Бартош 2 0
Бастони Симоне 2 0
Камбьяги Николо 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Черри Альберто 1 0
Хаас Николас 1 0
Марин Рэзван 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
93% (14)
7% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Эмполи
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
5
Интер Милан
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Эмполи
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

9
5

Волевые победы

0
18

Упущенные победы

33
5
Интер Милан
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
52% (15)
21% (6)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Эмполи
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)

Сухие победы

9
10

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

4
22

Упущенные победы

37
10

Голы по времени матча

Забито

36
13
21 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
5
14%
1
8%
1-15
5
14%
1
8%
16-30
11
31%
1
8%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
3
8%
4
31%
61-75
8
22%
6
46%
76-90

Пропущено

9
23
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
1
11%
3
13%
16-30
1
11%
3
13%
31-45
4
44%
6
26%
46-60
2
22%
3
13%
61-75
1
11%
5
22%
76-90

Забито

33
8
13 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 3
13 Забивали первыми 3
15 Не забивали 25
4
12%
2
25%
1-15
3
9%
1
13%
16-30
6
18%
2
25%
31-45
7
21%
1
13%
46-60
5
15%
1
13%
61-75
8
24%
1
13%
76-90

Пропущено

7
21
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 11
0
0%
4
19%
1-15
2
29%
4
19%
16-30
2
29%
1
5%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
2
29%
6
29%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Забито

69
21
34 В 1-м тайме 8
35 Во 2-м тайме 13
27 Забивали первыми 6
1 Не забивали 16
9
13%
3
14%
1-15
8
12%
2
10%
16-30
17
25%
3
14%
31-45
11
16%
1
5%
46-60
8
12%
5
24%
61-75
16
23%
7
33%
76-90

Пропущено

16
44
6 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 26
2 Пропускали первыми 20
12 Не пропускали 22
0
0%
7
16%
1-15
3
19%
7
16%
16-30
3
19%
4
9%
31-45
5
31%
8
18%
46-60
4
25%
9
20%
61-75
1
6%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1
Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0
Эмполи
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3
Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3

Результаты матчей

Интер Милан
Эмполи

Точный счет

4:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
4
4 раза 27%
5
1 раз 7%
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

4:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
2
9 раз 31%
4
7 раз 24%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
16 раз 55%
1
8 раз 28%
3
4 раза 14%
2
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
1.5
Больше Меньше
2
13
5
10
2.5
2
13
5
10
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
1.5
Больше Меньше
3
11
6
8
2.5
2
12
4
10
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
1.5
Больше Меньше
5
24
11
18
2.5
4
25
9
20
3.5
2
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 29 24 4 1 71 - 14 76
2.
Милан
 Заявка 29 19 5 5 55 - 33 62
3.
Ювентус
 Заявка 29 17 8 4 44 - 23 59
4.
Болонья
 Заявка 29 15 9 5 42 - 25 54
5.
Рома
 Заявка 29 15 6 8 55 - 35 51
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 5 9 51 - 32 47
7.
Наполи
 Заявка 29 12 9 8 44 - 33 45
8.
Фиорентина
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
9.
Лацио
 Заявка 29 13 4 12 36 - 33 43
10.
Монца
 Заявка 29 11 9 9 32 - 36 42
11.
Торино
 Заявка 29 10 11 8 28 - 26 41
12.
Дженоа
 Заявка 29 8 10 11 31 - 36 34
13.
Лечче
 Заявка 29 6 10 13 26 - 45 28
14.
Удинезе
 Заявка 29 4 15 10 28 - 44 27
15.
Верона
 Заявка 29 6 8 15 26 - 39 26
16.
Кальяри
 Заявка 29 6 8 15 29 - 50 26
17.
Эмполи
 Заявка 29 6 7 16 22 - 43 25
18.
Фрозиноне
 Заявка 29 6 6 17 37 - 60 24
19.
Сассуоло
 Заявка 29 6 5 18 33 - 56 23
20.
Салернитана
 Заявка 29 2 8 19 23 - 59 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 8 38
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Рома
 Заявка 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
5.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 14 8 3 3 26 - 15 27
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
10.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
11.
Лацио
 Заявка 14 6 3 5 14 - 12 21
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
13.
Дженоа
 Заявка 14 5 5 4 19 - 19 20
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 13 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 Заявка 15 9 3 3 32 - 25 30
3.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
4.
Наполи
 Заявка 15 6 5 4 24 - 15 23
5.
Лацио
 Заявка 15 7 1 7 22 - 21 22
6.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 14 - 19 19
7.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
8.
Рома
 Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
9.
Торино
 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
10.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
11.
Аталанта
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
12.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
13.
Удинезе
 Заявка 14 3 6 5 11 - 21 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 5 7 12 - 17 14
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Лечче
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
17.
Сассуоло
 Заявка 15 2 2 11 15 - 31 8
18.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
19.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Лечче Рамадани Юльбер 11
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Эмполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 апреля 2024, осталось 2 дня 14 часов 19 минут.

    Главный судья: Дионизи Федерико

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 54
    Интер Милан 100% (54)
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    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Эмполи
    13.00
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    7.76
    14.50
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Эмполи

    Исход игры
    Интер Милан
    100% (54)
    Ничья
    0% (0)
    Эмполи
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    26% (13)
    Меньше
    74% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    8% (4)
    Нет
    92% (46)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    59.3% (32)
    3:0 Интер Милан
    13% (7)
    1:0 Интер Милан
    9.3% (5)
    2:1 Интер Милан
    3.7% (2)
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