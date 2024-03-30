Тур: 30. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Дионизи Федерико
Позже
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Главный тренер: Индзаги Симоне
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Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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История личных встреч
Интер Милан
Эмполи
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
15 матчей
86.7%
6.7%
6.6%
13 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2.25
1.43
Среднее время на гол
40
63
Всего голов
0
10
Голов в среднем за матч
0
1.25
Среднее время на гол
0
72
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.2
1.33
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
75
67
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|0.79
|Тюрам Маркус
|10
|0.34
|Чалханоглу Хакан
|9 (7)
|0.31
|Димарко Федерико
|4
|0.14
|Фраттези Давиде
|4
|0.14
|Дюмфрис Дензел
|3
|0.1
|Мхитарян Генрих
|2
|0.07
|Арнаутович Марко
|2
|0.07
|Барелла Николо
|2
|0.07
|Дармиан Маттео
|2
|0.07
|Ачерби Франческо
|2
|0.07
|Биссекк Янн-Аурель
|2
|0.07
|Санчес Алексис
|1 (1)
|0.03
|Бастони Алессандро
|1
|0.03
|Аслани Кристьян
|1
|0.03
|Де Врей Стефан
|1
|0.03
|Аугусто Карлос
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Журковски Шимон
|4
|0.14
|Ньянг М'Байе
|3 (3)
|0.1
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.1
|Коваленко Виктор
|2
|0.07
|Канчельери Маттео
|2
|0.07
|Бальданци Томмазо
|2
|0.07
|Луперто Себастьяно
|1
|0.03
|Фаццини Якопо
|1
|0.03
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.03
|Бастони Симоне
|1
|0.03
|Марин Рэзван
|0
|0
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Камбьяги Николо
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|7
|0
|Чалханоглу Хакан
|5
|0
|Барелла Николо
|5
|0
|Бастони Алессандро
|5
|0
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|Павар Бенжамен
|4
|0
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Дюмфрис Дензел
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Аслани Кристьян
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|10
|0
|Канчельери Маттео
|7
|0
|Гьяси Эммануэль
|5
|0
|Валюкевич Себастьян
|5
|0
|Какаче Либерато
|5
|0
|Фаццини Якопо
|5
|0
|Грасси Альберто
|4
|0
|Луперто Себастьяно
|3
|0
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Журковски Шимон
|3
|0
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|Бастони Симоне
|2
|0
|Камбьяги Николо
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Черри Альберто
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
93% (14)
7% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Эмполи
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
5
Интер Милан
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Эмполи
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
9
5
Волевые победы
0
18
Упущенные победы
33
5
Интер Милан
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
52% (15)
21% (6)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Эмполи
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)
Сухие победы
9
10
Сухие поражения
9
7
Волевые победы
4
22
Упущенные победы
37
10
Голы по времени матча
Забито
36
13
21 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
5
14%
1
8%
1-15
5
14%
1
8%
16-30
11
31%
1
8%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
3
8%
4
31%
61-75
8
22%
6
46%
76-90
Пропущено
9
23
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
1
11%
3
13%
16-30
1
11%
3
13%
31-45
4
44%
6
26%
46-60
2
22%
3
13%
61-75
1
11%
5
22%
76-90
Забито
33
8
13 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 3
13 Забивали первыми 3
15 Не забивали 25
4
12%
2
25%
1-15
3
9%
1
13%
16-30
6
18%
2
25%
31-45
7
21%
1
13%
46-60
5
15%
1
13%
61-75
8
24%
1
13%
76-90
Пропущено
7
21
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 11
0
0%
4
19%
1-15
2
29%
4
19%
16-30
2
29%
1
5%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
2
29%
6
29%
61-75
0
0%
4
19%
76-90
Забито
69
21
34 В 1-м тайме 8
35 Во 2-м тайме 13
27 Забивали первыми 6
1 Не забивали 16
9
13%
3
14%
1-15
8
12%
2
10%
16-30
17
25%
3
14%
31-45
11
16%
1
5%
46-60
8
12%
5
24%
61-75
16
23%
7
33%
76-90
Пропущено
16
44
6 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 26
2 Пропускали первыми 20
12 Не пропускали 22
0
0%
7
16%
1-15
3
19%
7
16%
16-30
3
19%
4
9%
31-45
5
31%
8
18%
46-60
4
25%
9
20%
61-75
1
6%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1
Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0
Эмполи
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3
Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3
Результаты матчей
Интер Милан
Эмполи
Точный счет
4:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
4
4 раза 27%
5
1 раз 7%
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
4:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 31%
2
9 раз 31%
4
7 раз 24%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
16 раз 55%
1
8 раз 28%
3
4 раза 14%
2
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
213
510
213
510
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
311
68
212
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
524
1118
425
920
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|24
|4
|1
|71 - 14
|76
|2.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|55 - 33
|62
|3.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|44 - 23
|59
|4.
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|42 - 25
|54
|5.
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|55 - 35
|51
|6.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|51 - 32
|47
|7.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 33
|45
|8.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|9.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|36 - 33
|43
|10.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|32 - 36
|42
|11.
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|28 - 26
|41
|12.
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|31 - 36
|34
|13.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|26 - 45
|28
|14.
|Заявка
|29
|4
|15
|10
|28 - 44
|27
|15.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|26 - 39
|26
|16.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|29 - 50
|26
|17.
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|22 - 43
|25
|18.
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|37 - 60
|24
|19.
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|33 - 56
|23
|20.
|Заявка
|29
|2
|8
|19
|23 - 59
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 8
|38
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 15
|27
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 12
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 22
|19
|16.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|17 - 23
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 20
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|13 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|32 - 25
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 15
|23
|5.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|22 - 21
|22
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 19
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 17
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 17
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 31
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 34
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|11
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан - Эмполи
Исход игры
Интер Милан
100% (54)
Ничья
0% (0)
Эмполи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
26% (13)
Меньше
74% (37)
Обе команды забьют
Да
8% (4)
Нет
92% (46)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
59.3% (32)
3:0 Интер Милан
13% (7)
1:0 Интер Милан
9.3% (5)
2:1 Интер Милан
3.7% (2)
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