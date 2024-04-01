Тур: 30. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Главный судья: Мелеро Марио
0:1
Первый тайм: 27'
Ход матча
9'
27'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Манди
Аисса
13
Облак
Ян
12
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вильярреал
Атлетико М
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
31 матч
35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
19.4%
54.8%
25.8%
6 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.53
1.13
Среднее время на гол
58
80
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.56
1.07
Среднее время на гол
57
84
Всего голов
48
34
Голов в среднем за матч
1.55
1.1
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
58
82
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|13
|0.43
|Морено Херард
|10 (2)
|0.33
|Моралес Луис
|6
|0.2
|Куэнка Хорхе
|3
|0.1
|Баэна Алехандро
|2
|0.07
|Парехо Даниэль
|2 (2)
|0.07
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.07
|Комесанья Санти
|2
|0.07
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|Ахомач Илиас
|1
|0.03
|Капу Этьен
|1
|0.03
|Морено Альберто
|1
|0.03
|Манди Аисса
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Альбиоль Рауль
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|14
|0.47
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|0.37
|Корреа Анхель
|7 (1)
|0.23
|Льоренте Маркос
|6
|0.2
|Депай Мемфис
|5
|0.17
|Лино Сэмуел
|3
|0.1
|Рикельме Родриго
|2
|0.07
|Молина Науэль
|2
|0.07
|Витсель Аксель
|2
|0.07
|Де Пауль Родриго
|1
|0.03
|Мандава Рейнилду
|1
|0.03
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|9
|1
|Капу Этьен
|7
|0
|Комесанья Санти
|6
|0
|Куэнка Хорхе
|6
|0
|Педраса Альфонсо
|4
|1
|Морено Альберто
|2
|2
|Фемения Кико
|5
|0
|Альбиоль Рауль
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|4
|0
|Парехо Даниэль
|3
|0
|Манди Аисса
|3
|0
|Сорлот Александр
|3
|0
|Эрик-Бертран Байи
|3
|0
|Йоргенсен Филип
|3
|0
|Террац Рамон
|3
|0
|Альтимира Адриа
|3
|0
|Ахомач Илиас
|3
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Москера Йерсон
|2
|0
|Рейна Пепе
|0
|1
|Кике Сетьен
|0
|1
|Траоре Бертран
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|7
|0
|Ньигес Сауль
|6
|0
|Савич Стефан
|4
|1
|Молина Науэль
|4
|1
|Коке Хорхе
|5
|0
|Де Пауль Родриго
|5
|0
|Мората Альваро
|3
|1
|Хименес Хосе
|4
|0
|Льоренте Маркос
|4
|0
|Ривас Пабло Барриос
|4
|0
|Витсель Аксель
|3
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Гризманн Антуан
|3
|0
|Депай Мемфис
|2
|0
|Диего Симеоне
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|0
|1
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Вермирен Артур
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Атлетико М
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
7% (1)
60% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
11
7
Вильярреал
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Атлетико М
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
18
33
Вильярреал
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Атлетико М
20%
80%
5 побед 20 поражений
Первый тайм
17% (5)
31% (9)
52% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
21% (6)
45% (13)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
21
3
Упущенные победы
29
40
Голы по времени матча
Забито
25
20
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
2
8%
3
15%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
7
28%
3
15%
46-60
4
16%
3
15%
61-75
5
20%
6
30%
76-90
Пропущено
24
18
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
3
13%
3
17%
1-15
4
17%
5
28%
16-30
5
21%
2
11%
31-45
5
21%
3
17%
46-60
3
13%
4
22%
61-75
4
17%
1
6%
76-90
Забито
22
33
10 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
2
9%
2
6%
1-15
5
23%
6
18%
16-30
3
14%
8
24%
31-45
3
14%
5
15%
46-60
4
18%
6
18%
61-75
5
23%
6
18%
76-90
Пропущено
27
17
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
2
7%
2
12%
1-15
8
30%
30%
2
12%
16-30
4
15%
3
18%
31-45
5
19%
2
12%
46-60
5
19%
5
29%
29%
61-75
3
11%
3
18%
76-90
Забито
47
53
19 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 16
4 Не забивали 7
4
9%
5
9%
1-15
7
15%
9
17%
16-30
8
17%
10
19%
31-45
10
21%
8
15%
46-60
8
17%
9
17%
61-75
10
21%
12
23%
76-90
Пропущено
51
35
26 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 20
5
10%
5
14%
1-15
12
24%
7
20%
16-30
9
18%
5
14%
31-45
10
20%
5
14%
46-60
8
16%
9
26%
61-75
7
14%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0
Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1
Атлетико М
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1
Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0
Результаты матчей
Вильярреал
Атлетико М
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
3
5 раз 33%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
3:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 52%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
2
2 раза 7%
5
2 раза 7%
2
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
7 раз 24%
1
5 раз 17%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
141
69
123
411
69
114
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
86
410
59
410
311
113
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
227
1019
1712
821
920
227
227
227
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|23
|6
|1
|66 - 20
|75
|2.
|Заявка
|30
|20
|7
|3
|61 - 34
|67
|3.
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|62 - 36
|65
|4.
|1:0 Заявка
|30
|18
|4
|8
|55 - 34
|58
|5.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|50 - 28
|56
|6.
|Заявка
|30
|13
|10
|7
|43 - 31
|49
|7.
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|36 - 36
|42
|8.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|32 - 32
|41
|9.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 43
|39
|10.
|0:1 Заявка
|30
|10
|8
|12
|47 - 52
|38
|11.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|37 - 43
|38
|12.
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|29 - 33
|37
|13.
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|26 - 36
|32
|14.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|37 - 44
|31
|15.
|Заявка
|30
|6
|13
|11
|25 - 35
|31
|16.
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|25 - 38
|30
|17.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|32 - 44
|28
|18.
|Заявка
|30
|4
|13
|13
|21 - 40
|25
|19.
|Заявка
|29
|2
|8
|19
|30 - 59
|14
|20.
|Заявка
|30
|1
|10
|19
|28 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 7
|41
|2.
|1:0 Заявка
|15
|13
|1
|1
|34 - 16
|40
|3.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|5.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|36 - 14
|36
|6.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 8
|29
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 12
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 17
|19
|15.
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|25 - 25
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 17
|14
|18.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|27 - 15
|30
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|6.
|0:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|1:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 18
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|9.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 20
|15
|11.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 23
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 21
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 32
|5
|20.
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|12 - 34
|2
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|Жирона
|Довбик Артём
|16 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 6
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вильярреал 0:1 Атлетико М
Исход игры
Вильярреал
11.9% (19)
Ничья
28.3% (45)
Атлетико М
59.7% (95)
Тотал 2.5
Больше
56.56% (69)
Меньше
43.44% (53)
Обе команды забьют
Да
84.43% (103)
Нет
15.57% (19)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
32.7% (52)
1:1 Ничья
22.6% (36)
0:1 Атлетико М
6.9% (11)
2:1 Вильярреал
4.4% (7)
0:2 Атлетико М
3.1% (5)
2:3 Атлетико М
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
1:3 Атлетико М
1.3% (2)
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