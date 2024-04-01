Капу с правого фланга выполнил кросс к ближнему углу вратарской, Москера игровой снаряд принял, однако пробить по воротам ему не позволил Коке.

Херард Морено успел избавиться от мяча на правом фланге атаки, а затем против него грубо сыграл Лино. Мелеро пока обходится без карточек, хотя некоторые нарушения действительно грубые.

Парехо со стандарта с правого фланга выполнил кросс к дальнему углу вратарской, Манди головой сделал скидку в центр, а там защитники "Атлетико" панически смогли выбить мяч.

Гуэдеш получил мяч на левом фланге атаки, и его по ногам ударил Гризманн. Рефери сразу же зафиксировал нарушение, чем очень недовольны остались футболисты гостей.

Парехо со стандарта с левого фланга выполнил кросс в штрафную соперника, Москера в борьбе с Хименесом рухнул на газон и схватился за голову. Судья это падение пока оставил без внимания.

Заиграли предыдущий эпизод, хотя момент получился действительно спорный. Непонятно зачем, но Хименес ударил в лицо Москеру. VAR в игру вмешиваться не стал.

Херард Морено получил сферу у правого угла штрафной соперника, сместился в центр, а затем с левой ноги пробил выше перекладины. Отличная позиция была для удара.

Быстрая атака получилась у гостей! Лино по центру протащил мяч к штрафной соперника и отдал передачу левее, Депай в одно касание пробил по воротам, но попал точно в руки Йоргенсену!

Йоргенсен со своей половины поля выполнил сильный заброс к штрафной соперника, Капу боролся за мяч, но выиграть верховое единоборство у Хименеса не получилось.

Капу со своей половины поля по правой бровке пытался вырваться в атаку, но против него нарушил правила Лино, откровенно уронив футболиста "Вильярреала" на газон.

Херард Морено получил мяч на чужой половине и по центру перспективно двинулся вперёд, вот только далеко отпустил от себя снаряд, чем и воспользовались защитники гостей.

Гуэдеш слева ворвался в штрафную соперника и остро прострелил в центр вратарской, Витсель в подкате сумел прервать эту передачу. Сфера ушла за лицевую, угловой разыграют гости.

На левом фланге последовал короткий розыгрыш углового от футболистов "Вильярреала", после которого Парехо выполнил навес точно в руки Облаку, который впервые в матче вступил в игру.

Москера совершает уже третий фол в стартовые минуты. На этот раз защитник хозяев наступил сзади на ногу Лино. Арбитр пока жалеет футболиста "Вильярреала".

МОМЕНТИЩЕ! Депай справа прорвался к штрафной соперника и выполнил кросс в центр, Льоренте в одно касание пробил в правый угол, Йоргенсен в классном прыжке свою команду спас!

12' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ВИТСЕЛЬ! Угловой на левом фланге заработали гости. Рикельме выполнил кросс к ближнему углу вратарской, а Витсель головой переправил снаряд точно в дальний верхний угол!

11' Москера довольно неаккуратно сыграл на своей половине поля и наступил на ногу Рикельме, который уже лежал на газоне. Рефери решил обойтись без карточки.

10' МОМЕНТ! Гризманн из глубины выполнил шикарный пас в правую часть штрафной соперника, Лино под углом выскочил к воротам и пробил в дальний угол, Йоргенсен ногой смог парировать этот выстрел!

9' Гризманн со своей половины поля выполнил сильный заброс на левый фланг, вот только эта передача получилась неточной, и Москера сферу спокойно забрал себе.

8' Под серьёзный прессинг на своей половине попали "матрасники", но с помощью длинной передачи им всё-таки удалось выбраться в центр поля. Спокойно пока действуют команды.

7' Депай испытывает некоторые проблемы с бутсами в стартовые минуты. Показал форвард "Атлетико" своей скамейке, чтобы те подготовили ему запасную пару обуви.

6' Депай потерял мяч на своей половине поля, Сорлот сферу подхватил и потащил её к штрафной соперника, однако обыграть сразу нескольких защитников гостей у него не получилось.

5' Довольно-таки спокойно начинается наша встреча. Хозяева сейчас забрали игровой снаряд под свой контроль и спокойно перекатывают его на своей половине поля.

4' Лино получил игровой снаряд в левой части соперника и отдал передачу в центр, Капу внимательно сыграл на перехвате и не позволил стать опасной атаке "Атлетико".