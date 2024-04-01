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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Вильярреал
0:1
Первый тайм: 27'
Атлетико М
0'
0:1
9' Гол
Витсель Аксель
27' Желтая карточка
Гризманн Антуан

Ход матча

9'
0:1
Витсель Аксель
(Рикельме Родриго)
27'
 
Гризманн Антуан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 159
Вильярреал 11.9% (19)
X 28.3% (45)
Атлетико М 59.7% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вильярреал
Ничья
Атлетико М
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Йоргенсен
Филип
2
Москера
Йерсон
3
Альбиоль
Рауль
23
Манди
Аисса
5
Куэнка
Хорхе
6
Капу
Этьен
10
Парехо
Даниэль
19
Коклен
Франсис
7
Морено
Херард
11
Сорлот
Александр
9
Гуэдеш
Гонсалу
13
Облак
Ян
20
Витсель
Аксель
2
Хименес
Хосе
23
Мандава
Рейнилду
14
Льоренте
Маркос
17
Рикельме
Родриго
6
Коке
Хорхе
24
Ривас
Пабло
Барриос
12
Лино
Сэмуел
7
Гризманн
Антуан
9
Депай
Мемфис
Вильярреал
4-3-3
Атлетико М
5-3-2

История личных встреч

Вильярреал
Атлетико М

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

31 матч

35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

19.4%
54.8%
25.8%
6 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
1:1
П
2:1
П
1:1
П
0:1
П
3:0
П
0:0
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
1:0
П
1:1
П
0:1
П
3:0
П
3:1
П
2:0
П
2:1
П
1:2
П
3:2
П
4:4
ПД
3:0
ПД
3:4

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.53
1.13

Среднее время на гол

58
80

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.56
1.07

Среднее время на гол

57
84

Всего голов

48
34

Голов в среднем за матч

1.55
1.1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

58
82

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 13 0.43
Морено Херард 10 (2) 0.33
Моралес Луис 6 0.2
Куэнка Хорхе 3 0.1
Баэна Алехандро 2 0.07
Парехо Даниэль 2 (2) 0.07
Гуэдеш Гонсалу 2 0.07
Комесанья Санти 2 0.07
Педраса Альфонсо 1 0.03
Ахомач Илиас 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Морено Альберто 1 0.03
Манди Аисса 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Альбиоль Рауль 0 0
Террац Рамон 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 14 0.47
Гризманн Антуан 11 (3) 0.37
Корреа Анхель 7 (1) 0.23
Льоренте Маркос 6 0.2
Депай Мемфис 5 0.17
Лино Сэмуел 3 0.1
Рикельме Родриго 2 0.07
Молина Науэль 2 0.07
Витсель Аксель 2 0.07
Де Пауль Родриго 1 0.03
Мандава Рейнилду 1 0.03
Ньигес Сауль 0 0
Коке Хорхе 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 9 1
Капу Этьен 7 0
Комесанья Санти 6 0
Куэнка Хорхе 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Морено Альберто 2 2
Фемения Кико 5 0
Альбиоль Рауль 4 0
Пино Йереми 4 0
Марселино Гарсия Тораль 4 0
Парехо Даниэль 3 0
Манди Аисса 3 0
Сорлот Александр 3 0
Эрик-Бертран Байи 3 0
Йоргенсен Филип 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Ахомач Илиас 3 0
Коклен Франсис 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Москера Йерсон 2 0
Рейна Пепе 0 1
Кике Сетьен 0 1
Траоре Бертран 1 0
Фойт Хуан 1 0
Ромеро Карлос 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 7 0
Ньигес Сауль 6 0
Савич Стефан 4 1
Молина Науэль 4 1
Коке Хорхе 5 0
Де Пауль Родриго 5 0
Мората Альваро 3 1
Хименес Хосе 4 0
Льоренте Маркос 4 0
Ривас Пабло Барриос 4 0
Витсель Аксель 3 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Гризманн Антуан 3 0
Депай Мемфис 2 0
Диего Симеоне 2 0
Сёюнджю Чаглар 0 1
Рикельме Родриго 1 0
Облак Ян 1 0
Корреа Анхель 1 0
Галан Хави 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Вермирен Артур 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Атлетико М
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
7% (1)
60% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

11
7
Вильярреал
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Атлетико М
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

18
33
Вильярреал
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Атлетико М
20%
80%
5 побед 20 поражений
Первый тайм
17% (5)
31% (9)
52% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
21% (6)
45% (13)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

21
3

Упущенные победы

29
40

Голы по времени матча

Забито

25
20
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
2
8%
3
15%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
7
28%
3
15%
46-60
4
16%
3
15%
61-75
5
20%
6
30%
76-90

Пропущено

24
18
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
3
13%
3
17%
1-15
4
17%
5
28%
16-30
5
21%
2
11%
31-45
5
21%
3
17%
46-60
3
13%
4
22%
61-75
4
17%
1
6%
76-90

Забито

22
33
10 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
2
9%
2
6%
1-15
5
23%
6
18%
16-30
3
14%
8
24%
31-45
3
14%
5
15%
46-60
4
18%
6
18%
61-75
5
23%
6
18%
76-90

Пропущено

27
17
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
2
7%
2
12%
1-15
8
30%
30%
2
12%
16-30
4
15%
3
18%
31-45
5
19%
2
12%
46-60
5
19%
5
29%
29%
61-75
3
11%
3
18%
76-90

Забито

47
53
19 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 16
4 Не забивали 7
4
9%
5
9%
1-15
7
15%
9
17%
16-30
8
17%
10
19%
31-45
10
21%
8
15%
46-60
8
17%
9
17%
61-75
10
21%
12
23%
76-90

Пропущено

51
35
26 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 20
5
10%
5
14%
1-15
12
24%
7
20%
16-30
9
18%
5
14%
31-45
10
20%
5
14%
46-60
8
16%
9
26%
61-75
7
14%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0
Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1
Атлетико М
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1
Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0

Результаты матчей

Вильярреал
Атлетико М

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
3
5 раз 33%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
3:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 52%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
2
2 раза 7%
5
2 раза 7%
2
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
7 раз 24%
1
5 раз 17%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
1
6
9
1.5
12
3
4
11
2.5
6
9
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
6
4
10
1.5
5
9
4
10
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
22
7
10
19
1.5
17
12
8
21
2.5
9
20
2
27
3.5
2
27
2
27
4.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 30 23 6 1 66 - 20 75
2.
Барселона
 Заявка 30 20 7 3 61 - 34 67
3.
Жирона
 Заявка 30 20 5 5 62 - 36 65
4.
Атлетико М
 1:0 Заявка 30 18 4 8 55 - 34 58
5.
Атлетик Б
 Заявка 30 16 8 6 50 - 28 56
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 30 13 10 7 43 - 31 49
7.
Бетис
 Заявка 30 10 12 8 36 - 36 42
8.
Валенсия
 Заявка 29 11 8 10 32 - 32 41
9.
Осасуна
 Заявка 30 11 6 13 36 - 43 39
10.
Вильярреал
 0:1 Заявка 30 10 8 12 47 - 52 38
11.
Хетафе
 Заявка 30 9 11 10 37 - 43 38
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 30 10 7 13 29 - 33 37
13.
Алавес
 Заявка 30 8 8 14 26 - 36 32
14.
Севилья
 Заявка 30 7 10 13 37 - 44 31
15.
Мальорка
 Заявка 30 6 13 11 25 - 35 31
16.
Райо Вальекано
 Заявка 30 6 12 12 25 - 38 30
17.
Сельта
 Заявка 30 6 10 14 32 - 44 28
18.
Кадис
 Заявка 30 4 13 13 21 - 40 25
19.
Гранада
 Заявка 29 2 8 19 30 - 59 14
20.
Альмерия
 Заявка 30 1 10 19 28 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
2.
Атлетико М
 1:0 Заявка 15 13 1 1 34 - 16 40
3.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 38 - 16 38
4.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
6.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
7.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
8.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Кадис
 Заявка 15 4 7 4 14 - 17 19
15.
Вильярреал
 0:1 Заявка 16 5 4 7 25 - 25 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
18.
Райо Вальекано
 Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 14 8 6 0 27 - 15 30
3.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 24 - 20 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
6.
Вильярреал
 0:1 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Атлетико М
 1:0 Заявка 15 5 3 7 21 - 18 18
8.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
11.
Бетис
 Заявка 15 3 6 6 15 - 23 15
12.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 22 - 27 14
13.
Севилья
 Заявка 15 3 5 7 16 - 21 14
14.
Валенсия
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 16 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    Херард Морено получил сферу у правого угла штрафной соперника, сместился в центр, а затем с левой ноги пробил выше перекладины. Отличная позиция была для удара. 
  • 26'
    Заиграли предыдущий эпизод, хотя момент получился действительно спорный. Непонятно зачем, но Хименес ударил в лицо Москеру. VAR в игру вмешиваться не стал. 
  • Судья
    25'
    Парехо со стандарта с левого фланга выполнил кросс в штрафную соперника, Москера в борьбе с Хименесом рухнул на газон и схватился за голову. Судья это падение пока оставил без внимания. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Гуэдеш получил мяч на левом фланге атаки, и его по ногам ударил Гризманн. Рефери сразу же зафиксировал нарушение, чем очень недовольны остались футболисты гостей. 
  • 23'
    Парехо со стандарта с правого фланга выполнил кросс к дальнему углу вратарской, Манди головой сделал скидку в центр, а там защитники "Атлетико" панически смогли выбить мяч. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Херард Морено успел избавиться от мяча на правом фланге атаки, а затем против него грубо сыграл Лино. Мелеро пока обходится без карточек, хотя некоторые нарушения действительно грубые. 
  • 21'
    Капу с правого фланга выполнил кросс к ближнему углу вратарской, Москера игровой снаряд принял, однако пробить по воротам ему не позволил Коке. 
  • Опасный момент
    20'
    МОМЕНТИЩЕ! Депай справа прорвался к штрафной соперника и выполнил кросс в центр, Льоренте в одно касание пробил в правый угол, Йоргенсен в классном прыжке свою команду спас! 
  • Фол, нарушение
    19'
    Москера совершает уже третий фол в стартовые минуты. На этот раз защитник хозяев наступил сзади на ногу Лино. Арбитр пока жалеет футболиста "Вильярреала". 
  • Угловой
    18'
    На левом фланге последовал короткий розыгрыш углового от футболистов "Вильярреала", после которого Парехо выполнил навес точно в руки Облаку, который впервые в матче вступил в игру. 
  • 17'
    Гуэдеш слева ворвался в штрафную соперника и остро прострелил в центр вратарской, Витсель в подкате сумел прервать эту передачу. Сфера ушла за лицевую, угловой разыграют гости. 
  • 16'
    Херард Морено получил мяч на чужой половине и по центру перспективно двинулся вперёд, вот только далеко отпустил от себя снаряд, чем и воспользовались защитники гостей. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Капу со своей половины поля по правой бровке пытался вырваться в атаку, но против него нарушил правила Лино, откровенно уронив футболиста "Вильярреала" на газон. 
  • 14'
    Йоргенсен со своей половины поля выполнил сильный заброс к штрафной соперника, Капу боролся за мяч, но выиграть верховое единоборство у Хименеса не получилось. 
  • 13'
    Быстрая атака получилась у гостей! Лино по центру протащил мяч к штрафной соперника и отдал передачу левее, Депай в одно касание пробил по воротам, но попал точно в руки Йоргенсену! 
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    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ВИТСЕЛЬ! Угловой на левом фланге заработали гости. Рикельме выполнил кросс к ближнему углу вратарской, а Витсель головой переправил снаряд точно в дальний верхний угол!
    • Фол, нарушение
      11'
      Москера довольно неаккуратно сыграл на своей половине поля и наступил на ногу Рикельме, который уже лежал на газоне. Рефери решил обойтись без карточки. 
    • Опасный момент
      10'
      МОМЕНТ! Гризманн из глубины выполнил шикарный пас в правую часть штрафной соперника, Лино под углом выскочил к воротам и пробил в дальний угол, Йоргенсен ногой смог парировать этот выстрел! 
    • 9'
      Гризманн со своей половины поля выполнил сильный заброс на левый фланг, вот только эта передача получилась неточной, и Москера сферу спокойно забрал себе. 
    • 8'
      Под серьёзный прессинг на своей половине попали "матрасники", но с помощью длинной передачи им всё-таки удалось выбраться в центр поля. Спокойно пока действуют команды. 
    • 7'
      Депай испытывает некоторые проблемы с бутсами в стартовые минуты. Показал форвард "Атлетико" своей скамейке, чтобы те подготовили ему запасную пару обуви. 
    • 6'
      Депай потерял мяч на своей половине поля, Сорлот сферу подхватил и потащил её к штрафной соперника, однако обыграть сразу нескольких защитников гостей у него не получилось. 
    • 5'
      Довольно-таки спокойно начинается наша встреча. Хозяева сейчас забрали игровой снаряд под свой контроль и спокойно перекатывают его на своей половине поля. 
    • 4'
      Лино получил игровой снаряд в левой части соперника и отдал передачу в центр, Капу внимательно сыграл на перехвате и не позволил стать опасной атаке "Атлетико". 
    • 3'
      Коке из центрального круга выполнил перспективный пас вперёд, Рикельме уже готов был рвануть к воротам соперника, однако эту передачу сумел перехватить Москера. 
    • 2'
      Футболисты "Вильярреала" вышли на эту встречу в жёлтом комплекте формы, гости играют сине-белой форме. Ворота Облака в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 0:1 Атлетико М

    Исход игры
    Вильярреал
    11.9% (19)
    Ничья
    28.3% (45)
    Атлетико М
    59.7% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.56% (69)
    Меньше
    43.44% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    84.43% (103)
    Нет
    15.57% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    32.7% (52)
    1:1 Ничья
    22.6% (36)
    0:1 Атлетико М
    6.9% (11)
    2:1 Вильярреал
    4.4% (7)
    0:2 Атлетико М
    3.1% (5)
    2:3 Атлетико М
    1.9% (3)
    2:2 Ничья
    1.9% (3)
    1:3 Атлетико М
    1.3% (2)
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