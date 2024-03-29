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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Вильярреал
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 53
Вильярреал 7.5% (4)
X 15.1% (8)
Атлетико М 77.4% (41)
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Вильярреал
Ничья
Атлетико М
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Вильярреал
Атлетико М

История личных встреч

Вильярреал
Атлетико М

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

31 матч

35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

19.4%
54.8%
25.8%
6 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
1:1
П
2:1
П
1:1
П
0:1
П
3:0
П
0:0
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
1:0
П
1:1
П
0:1
П
3:0
П
3:1
П
2:0
П
2:1
П
1:2
П
3:2
П
4:4
ПД
3:0
ПД
3:4

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.53
1.13

Среднее время на гол

58
80

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.56
1.07

Среднее время на гол

57
84

Всего голов

48
34

Голов в среднем за матч

1.55
1.1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

58
82

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 13 0.45
Морено Херард 10 (2) 0.34
Моралес Луис 6 0.21
Куэнка Хорхе 3 0.1
Баэна Алехандро 2 0.07
Парехо Даниэль 2 (2) 0.07
Гуэдеш Гонсалу 2 0.07
Комесанья Санти 2 0.07
Педраса Альфонсо 1 0.03
Ахомач Илиас 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Морено Альберто 1 0.03
Манди Аисса 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Альбиоль Рауль 0 0
Террац Рамон 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 14 0.48
Гризманн Антуан 11 (3) 0.38
Корреа Анхель 7 (1) 0.24
Льоренте Маркос 6 0.21
Депай Мемфис 5 0.17
Лино Сэмуел 3 0.1
Рикельме Родриго 2 0.07
Молина Науэль 2 0.07
Де Пауль Родриго 1 0.03
Мандава Рейнилду 1 0.03
Витсель Аксель 1 0.03
Ньигес Сауль 0 0
Коке Хорхе 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 9 1
Капу Этьен 7 0
Комесанья Санти 6 0
Куэнка Хорхе 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Морено Альберто 2 2
Фемения Кико 5 0
Альбиоль Рауль 4 0
Пино Йереми 4 0
Марселино Гарсия Тораль 4 0
Парехо Даниэль 3 0
Манди Аисса 3 0
Сорлот Александр 3 0
Эрик-Бертран Байи 3 0
Йоргенсен Филип 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Ахомач Илиас 3 0
Коклен Франсис 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Москера Йерсон 2 0
Рейна Пепе 0 1
Кике Сетьен 0 1
Траоре Бертран 1 0
Фойт Хуан 1 0
Ромеро Карлос 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 7 0
Ньигес Сауль 6 0
Савич Стефан 4 1
Молина Науэль 4 1
Коке Хорхе 5 0
Де Пауль Родриго 5 0
Мората Альваро 3 1
Хименес Хосе 4 0
Льоренте Маркос 4 0
Ривас Пабло Барриос 4 0
Витсель Аксель 3 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Гризманн Антуан 3 0
Депай Мемфис 2 0
Диего Симеоне 2 0
Сёюнджю Чаглар 0 1
Рикельме Родриго 1 0
Облак Ян 1 0
Корреа Анхель 1 0
Галан Хави 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Вермирен Артур 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Атлетико М
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
7% (1)
60% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

11
7
Вильярреал
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Атлетико М
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

18
33
Вильярреал
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Атлетико М
20%
80%
5 побед 20 поражений
Первый тайм
17% (5)
31% (9)
52% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
21% (6)
45% (13)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

21
3

Упущенные победы

29
40

Голы по времени матча

Забито

25
20
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
2
8%
3
15%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
7
28%
3
15%
46-60
4
16%
3
15%
61-75
5
20%
6
30%
76-90

Пропущено

24
18
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
3
13%
3
17%
1-15
4
17%
5
28%
16-30
5
21%
2
11%
31-45
5
21%
3
17%
46-60
3
13%
4
22%
61-75
4
17%
1
6%
76-90

Забито

22
33
10 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
2
9%
2
6%
1-15
5
23%
6
18%
16-30
3
14%
8
24%
31-45
3
14%
5
15%
46-60
4
18%
6
18%
61-75
5
23%
6
18%
76-90

Пропущено

27
17
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
2
7%
2
12%
1-15
8
30%
30%
2
12%
16-30
4
15%
3
18%
31-45
5
19%
2
12%
46-60
5
19%
5
29%
29%
61-75
3
11%
3
18%
76-90

Забито

47
53
19 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 16
4 Не забивали 7
4
9%
5
9%
1-15
7
15%
9
17%
16-30
8
17%
10
19%
31-45
10
21%
8
15%
46-60
8
17%
9
17%
61-75
10
21%
12
23%
76-90

Пропущено

51
35
26 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 20
5
10%
5
14%
1-15
12
24%
7
20%
16-30
9
18%
5
14%
31-45
10
20%
5
14%
46-60
8
16%
9
26%
61-75
7
14%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0
Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1
Атлетико М
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1
Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0

Результаты матчей

Вильярреал
Атлетико М

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
3
5 раз 33%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
3:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 52%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
2
2 раза 7%
5
2 раза 7%
2
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
7 раз 24%
1
5 раз 17%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
1
6
9
1.5
12
3
4
11
2.5
6
9
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
6
4
10
1.5
5
9
4
10
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
22
7
10
19
1.5
17
12
8
21
2.5
9
20
2
27
3.5
2
27
2
27
4.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 29 22 6 1 64 - 20 72
2.
Барселона
 Заявка 29 19 7 3 60 - 34 64
3.
Жирона
 Заявка 29 19 5 5 59 - 34 62
4.
Атлетик Б
 Заявка 29 16 8 5 50 - 26 56
5.
Атлетико М
 Заявка 29 17 4 8 54 - 34 55
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 12 10 7 42 - 31 46
7.
Бетис
 Заявка 29 10 12 7 34 - 33 42
8.
Валенсия
 Заявка 28 11 7 10 32 - 32 40
9.
Вильярреал
 Заявка 29 10 8 11 47 - 51 38
10.
Хетафе
 Заявка 29 9 11 9 37 - 42 38
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 29 10 7 12 29 - 32 37
12.
Осасуна
 Заявка 29 10 6 13 33 - 43 36
13.
Алавес
 Заявка 29 8 8 13 26 - 35 32
14.
Мальорка
 Заявка 29 6 12 11 25 - 35 30
15.
Райо Вальекано
 Заявка 29 6 11 12 25 - 38 29
16.
Севилья
 Заявка 29 6 10 13 36 - 44 28
17.
Сельта
 Заявка 29 6 9 14 32 - 44 27
18.
Кадис
 Заявка 30 4 13 13 21 - 40 25
19.
Гранада
 Заявка 29 2 8 19 30 - 59 14
20.
Альмерия
 Заявка 29 1 10 18 28 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 15 13 1 1 34 - 16 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
4.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
5.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Хетафе
 Заявка 14 8 4 2 18 - 13 28
8.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Вильярреал
 Заявка 15 5 4 6 25 - 24 19
15.
Кадис
 Заявка 15 4 7 4 14 - 17 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Райо Вальекано
 Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 8 6 14 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 14 8 6 0 27 - 15 30
3.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 24 - 20 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
8.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
9.
Осасуна
 Заявка 14 4 3 7 16 - 22 15
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
11.
Бетис
 Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
12.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 22 - 27 14
13.
Валенсия
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
14.
Севилья
 Заявка 14 2 5 7 15 - 21 11
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Осасуна Будимир Анте 15 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Вильярреал Баэна Алехандро 1 9
Осасуна Авила Эсекьель 3 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 апреля 2024, осталось 2 дня 14 часов 34 минуты.

    Главный судья: Мелеро Марио

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 53
    Вильярреал 7.5% (4)
    X 15.1% (8)
    Атлетико М 77.4% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Атлетико М
    3.20
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    3.85
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    3.70
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    Прогнозы на матч Вильярреал - Атлетико М

    Исход игры
    Вильярреал
    7.5% (4)
    Ничья
    15.1% (8)
    Атлетико М
    77.4% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    64% (32)
    Меньше
    36% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    78% (39)
    Нет
    22% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    49.1% (26)
    1:1 Ничья
    15.1% (8)
    0:1 Атлетико М
    13.2% (7)
    0:2 Атлетико М
    5.7% (3)
    2:1 Вильярреал
    5.7% (3)
    1:3 Атлетико М
    3.8% (2)
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