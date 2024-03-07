  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Заря
2:0
Конец матча
Минай
0'
14' Желтая карточка
Vadym Vitenchuk
1:0
18' Гол
Антюх Денис
54' Желтая карточка
Семотюк Владислав
2:0
74' Гол
Бугай Владислав
84' Желтая карточка
Sergiy Korniychuk
90'+4
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
3
Боль
Антон
44
Батагов
Арсений
10
Леовижилду
5
Яцык
Александр
21
Jakov
Basic
70
Кирюханцев
Игорь
20
Чурко
Вячеслав
7
Антюх
Денис
39
Герреро
Эдуардо
35
Кемкин
Александр
3
Прокопчук
Кирилл
23
Немчанинов
Дмитрий
4
Bohdan
Chuiev
5
Sergiy
Korniychuk
2
Taras
Dmytruk
99
Вакула
Владислав
44
Vadym
Vitenchuk
71
Семотюк
Владислав
9
Устименко
Денис
29
Ременяк
Артур
Заря
Минай

История личных встреч

Заря
Минай

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Среднее время на гол

90
38

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Среднее время на гол

270
135

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

135
60

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 5 0.29
Антюх Денис 3 (2) 0.18
Батагов Арсений 2 0.12
Нагнойный Денис 1 0.06
Волошин Викентий 1 0.06
Джордан 1 0.06
Бугай Владислав 1 0.06
Русин Назарий 1 0.06
Алефиренко Даниил 1 0.06
Яцык Александр 1 0.06
Jakov Basic 1 0.06
Чурко Вячеслав 0 0
Данченко Олег 0 0
Мишнёв Дмитрий 0 0
Вантух Роман 0 0
Мичин Петар 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 2 0.11
Yegor Gunichev 2 0.11
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.11
Ременяк Артур 1 0.06
Sergiy Korniychuk 1 0.06
Yevgeniy Skyba 1 0.06
Valeriy Rogozynsky 0 0
Прокопчук Кирилл 0 0
Устименко Денис 0 0
Матюшенко Иван 0 0
Taras Dmytruk 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 5 2
Мишнёв Дмитрий 4 0
Снурницын Игорь 4 0
Антюх Денис 3 0
Вантух Роман 3 0
Герреро Эдуардо 3 0
Азиангбе Коджо 3 0
Гулько Илья 1 1
Чурко Вячеслав 2 0
Батагов Арсений 2 0
Нагнойный Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Горбач Игорь 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Дришлюк Кирилл 1 0
Яцык Александр 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vadym Vitenchuk 5 0
Петько Сергей 4 0
Кораблин Тимур 4 0
Мельник Александр 2 1
Ралюченко Андрей 3 0
Панасенко Сергей 3 0
Valeriy Rogozynsky 3 0
Taras Dmytruk 3 0
Немчанинов Дмитрий 2 0
Одарюк Владимир 2 0
Солдат Игорь 2 0
Гечев Михаил 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Вишневский Олег 2 0
Yegor Tverdokhlib 2 0
Бандура Александр 0 1
Семотюк Владислав 1 0
Danylo Golub 1 0
Andriy Buleza 1 0
Volodymyr Sharan 1 0
Sergiy Korniychuk 1 0

Результаты матчей

Заря
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Минай
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Минай
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

11
4
Заря
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
Минай
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

13
8

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
16
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
5
31%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
29%
4
25%
76-90

Забито

13
5
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
3
23%
2
40%
76-90

Пропущено

12
11
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
1
9%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
2
17%
4
36%
76-90

Забито

18
9
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 6
6 Не забивали 10
3
17%
1
11%
1-15
4
22%
2
22%
16-30
4
22%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
4
22%
2
22%
76-90

Пропущено

19
27
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
3
16%
0
0%
1-15
6
32%
6
22%
16-30
3
16%
3
11%
31-45
1
5%
3
11%
46-60
2
11%
7
26%
61-75
4
21%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2
Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0 Кривбасс - Заря 2:2 Заря - Рух Львов 0:0 Гент - Заря 4:1 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Верес - Заря 2:2 Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4
Минай
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2
Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0

Результаты матчей

Заря
Минай

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
0
10 раз 56%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Заря
Минай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
5
1
7
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
4
5
1.5
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
8
10
5
12
1.5
1
17
1
16
2.5
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 19 11 5 3 28 - 17 38
2.
Кривбасс
 19 11 4 4 36 - 22 37
3.
Динамо Киев
 17 11 2 4 39 - 21 35
4.
Шахтёр Донецк
 17 10 5 2 31 - 15 35
5.
Полесье
 19 9 6 4 25 - 14 33
6.
Рух Львов
 19 7 9 3 27 - 20 30
7.
Ворскла
 19 7 5 7 20 - 27 26
8.
Колос Ковалёвка
 18 5 9 4 13 - 11 24
9.
Черноморец Од
 18 7 2 9 26 - 26 23
10.
ЛНЗ Черкассы
 18 6 5 7 18 - 21 23
11.
Заря
 17 4 7 6 18 - 19 19
12.
Александрия
 18 4 6 8 12 - 20 18
13.
Оболонь
 18 3 6 9 11 - 24 15
14.
Металлист-1925
 19 4 3 12 19 - 34 15
15.
Верес
 19 2 7 10 17 - 31 13
16.
Минай
 18 1 7 10 9 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 9 7 0 2 19 - 7 21
2.
Шахтёр Донецк
 9 6 1 2 17 - 8 19
3.
Днепр-1
 10 5 3 2 15 - 9 18
4.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
5.
Черноморец Од
 8 5 1 2 13 - 8 16
6.
Полесье
 9 4 3 2 12 - 9 15
7.
Колос Ковалёвка
 10 3 4 3 7 - 7 13
8.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
9.
Александрия
 9 3 3 3 5 - 10 12
10.
Ворскла
 10 3 3 4 12 - 17 12
11.
Металлист-1925
 8 3 1 4 9 - 14 10
12.
Верес
 10 2 4 4 14 - 19 10
13.
Заря
 8 2 2 4 5 - 7 8
14.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 9 - 14 8
15.
Оболонь
 9 1 4 4 6 - 11 7
16.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 6 2 1 13 - 8 20
2.
Кривбасс
 10 6 2 2 20 - 10 20
3.
Полесье
 10 5 3 2 13 - 5 18
4.
Рух Львов
 9 5 2 2 15 - 10 17
5.
Шахтёр Донецк
 8 4 4 0 14 - 7 16
6.
ЛНЗ Черкассы
 9 4 3 2 9 - 7 15
7.
Динамо Киев
 8 4 2 2 20 - 14 14
8.
Ворскла
 9 4 2 3 8 - 10 14
9.
Колос Ковалёвка
 8 2 5 1 6 - 4 11
10.
Заря
 9 2 5 2 13 - 12 11
11.
Оболонь
 9 2 2 5 5 - 13 8
12.
Черноморец Од
 10 2 1 7 13 - 18 7
13.
Александрия
 9 1 3 5 7 - 10 6
14.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Верес
 9 0 3 6 3 - 12 3
16.
Минай
 9 0 3 6 4 - 16 3
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 7 (2)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 8
Ворскла Скляр Александр 1 9
Заря Джордан 2 5
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Чурко Вячеслав сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Денис Антюх бьет в цель!
    • 14'
      Вадим Витенчук получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Заря 2:0 Минай онлайн

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