Тур: 20. Стадион: Левый Берег.
0'
14' Желтая карточкаVadym Vitenchuk
1:0
18' ГолАнтюх Денис
54' Желтая карточкаСемотюк Владислав
2:0
74' ГолБугай Владислав
84' Желтая карточкаSergiy Korniychuk
90'+4
Ход матча
14'
18'
1:0
74'
2:0
10
Леовижилду
21
Jakov
Basic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ЛеовижилдуЗащитник
- Полузащитник
-
21 Jakov BasicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Ндур АлиунЗащитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Artem Slesar
-
34 Maksym Nabyt
-
Главный тренер: Коваль Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Попов КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелко Любенович
История личных встреч
Заря
Минай
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
2.33
Среднее время на гол
90
38
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.67
Среднее время на гол
270
135
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
135
60
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|5
|0.29
|Антюх Денис
|3 (2)
|0.18
|Батагов Арсений
|2
|0.12
|Нагнойный Денис
|1
|0.06
|Волошин Викентий
|1
|0.06
|Джордан
|1
|0.06
|Бугай Владислав
|1
|0.06
|Русин Назарий
|1
|0.06
|Алефиренко Даниил
|1
|0.06
|Яцык Александр
|1
|0.06
|Jakov Basic
|1
|0.06
|Чурко Вячеслав
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.11
|Yegor Gunichev
|2
|0.11
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.11
|Ременяк Артур
|1
|0.06
|Sergiy Korniychuk
|1
|0.06
|Yevgeniy Skyba
|1
|0.06
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Прокопчук Кирилл
|0
|0
|Устименко Денис
|0
|0
|Матюшенко Иван
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|5
|2
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|Снурницын Игорь
|4
|0
|Антюх Денис
|3
|0
|Вантух Роман
|3
|0
|Герреро Эдуардо
|3
|0
|Азиангбе Коджо
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|Батагов Арсений
|2
|0
|Нагнойный Денис
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Горбач Игорь
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vadym Vitenchuk
|5
|0
|Петько Сергей
|4
|0
|Кораблин Тимур
|4
|0
|Мельник Александр
|2
|1
|Ралюченко Андрей
|3
|0
|Панасенко Сергей
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Taras Dmytruk
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Солдат Игорь
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Семотюк Владислав
|1
|0
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
|Sergiy Korniychuk
|1
|0
Результаты матчей
Заря
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Минай
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Минай
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
11
4
Заря
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
Минай
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
13
8
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
16
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
5
31%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
29%
4
25%
76-90
Забито
13
5
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
3
23%
2
40%
76-90
Пропущено
12
11
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
1
9%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
2
17%
4
36%
76-90
Забито
18
9
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 6
6 Не забивали 10
3
17%
1
11%
1-15
4
22%
2
22%
16-30
4
22%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
4
22%
2
22%
76-90
Пропущено
19
27
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
3
16%
0
0%
1-15
6
32%
6
22%
16-30
3
16%
3
11%
31-45
1
5%
3
11%
46-60
2
11%
7
26%
61-75
4
21%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2
Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0 Кривбасс - Заря 2:2 Заря - Рух Львов 0:0 Гент - Заря 4:1 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Верес - Заря 2:2 Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4
Минай
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2
Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0
Результаты матчей
Заря
Минай
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
0
10 раз 56%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Заря
Минай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
45
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
810
512
117
116
116
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|7 (2)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Заря
|Джордан
|2 5
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6