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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: .
Челси
 
Позже
Лестер
Прогнозы 140
Челси 90.7% (127)
X 5% (7)
Лестер 4.3% (6)
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Гюсто
Мало
2
Дисаси
Аксель
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Чалоба
Трево
3
Кукурелья
Марк
25
Кайседо
Мойсес
23
Галлахер
Конор
20
Палмер
Коул
10
Мудрик
Михаил
7
Стерлинг
Рахим
15
Джексон
Николас
41
Столярчик
Якуб
17
Чодури
Хамза
3
Фас
Ваут
23
Вестергор
Янник
5
Дойл
Каллум
8
Уинкс
Гарри
25
Ндиди
Уилфред
18
Фатаву
Абдул
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
10
Мавидиди
Стефи
20
Дака
Патсон
Челси
4-2-3-1
Лестер
4-2-3-1

История личных встреч

Челси
Лестер

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

24 матча

58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
2:0
К
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
КЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
К
5:2
КC
4:3

Голы

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

1.75
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

33
36

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

65
60

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Энцо 2 0.5
Галлахер Конор 2 0.5
Джексон Николас 2 0.5
Стерлинг Рахим 1 0.25
Силва Тьяго 1 0.25
Броя Армандо 1 0.25
Мудрик Михаил 1 0.25
Гюсто Мало 0 0
Палмер Коул 0 0
Мадуэке Нони 0 0
Кайседо Мойсес 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казадеи Чезаре 1 0.33
Кэннон Томас 1 0.33
Варди Джейми 1 0.33
Прат Деннис 1 0.33
Рикарду Перейра II 1 0.33
Акгюн Юнус 1 0.33
Фатаву Абдул 1 0.33
Олбрайтон Марк 0 0
Ихеаначо Келечи 0 0
Дойл Каллум 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Энцо 2 0
Силва Тьяго 1 0
Чалоба Трево 1 0
Петрович Джордже 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рикарду Перейра II 1 0
Джастин Джеймс 1 0
Райхи Арджан 1 0
Дойл Каллум 1 0
Фатаву Абдул 1 0
Кэннон Томас 1 0

Результаты матчей

Челси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лестер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Челси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Лестер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1
Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0
Лестер
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Халл Сити - Лестер 2:2 Сандерленд - Лестер 0:1 Лестер - КПР 1:2 Борнмут - Лестер 0:1
Лидс - Лестер 3:1 Лестер - Мидлсбро 1:2 Лестер - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Уотфорд - Лестер 1:2 Сток Сити - Лестер 0:5 Лестер - Суонси 3:1 Лестер - Бирмингем 3:0 Лестер - Ипсвич 1:1 Ковентри - Лестер 3:1 Миллуолл - Лестер 2:3 Лестер - Хаддерсфилд Таун 4:1 Кардифф Сити - Лестер 0:2 Ипсвич - Лестер 1:1 Лестер - Ротерхэм 3:0 Бирмингем - Лестер 2:3 Лестер - Миллуолл 3:2

Результаты матчей

Челси
Лестер

Точный счет

0:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Челси
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
1
3
1
2.5
2
1
1
3
3.5
1/32 финала
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
1/16 финала
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
2 Шеффилд Уэнсдей
5 Ковентри
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
4 Блэкберн
1 Рексхэм
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
3 Челси
1 Астон Вилла
5 Лидс
2 Плимут
5 Борнмут
0 Суонси
3 Лестер
0 Бирмингем
4 Бристоль Сити
6 Ноттингем Форест
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
5 Ливерпуль
2 Норвич
1 Уотфорд
4 Саутгемптон
1/8 финала
1 Вулверхэмптон
0 Брайтон
5 Ковентри
0 Мейдстон Юнайтед
2 Лутон Таун
6 Манчестер Сити
4 Блэкберн
5 Ньюкасл
3 Челси
2 Лидс
0 Борнмут
1 Лестер
0 Ноттингем Форест
1 Манчестер Юнайтед
3 Ливерпуль
0 Саутгемптон
1/4 финала
2 Вулверхэмптон
3 Ковентри
2 Манчестер Сити
0 Ньюкасл
Челси
Лестер
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
1/2 финала
Ковентри
Манчестер Сити
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 6
Ковентри Симмс Эллис 5 (2)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Брайтон Педро Жоао 5
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 1/4 финала Кубка Англии, в котором "Челси" на своём поле будет принимать "Лестер". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2024, осталось 5 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    1.44 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 140
Челси 90.7% (127)
X 5% (7)
Лестер 4.3% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Челси - Лестер

Исход игры
Челси
90.7% (127)
Ничья
4.3% (6)
Лестер
5% (7)
Тотал 2.5
Больше
70.59% (84)
Меньше
29.41% (35)
Обе команды забьют
Да
70.59% (84)
Нет
29.41% (35)
Популярный счёт
2:1 Челси
45.7% (64)
2:0 Челси
16.4% (23)
1:0 Челси
7.9% (11)
3:1 Челси
5.7% (8)
1:2 Лестер
3.6% (5)
3:2 Челси
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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