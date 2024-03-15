Стадион: Стэмфорд Бридж.
История личных встреч
Челси
Лестер
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
24 матча
58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
1.75
2
Среднее время на гол
51
45
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
33
36
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
65
60
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Энцо
|2
|0.5
|Галлахер Конор
|2
|0.5
|Джексон Николас
|2
|0.5
|Стерлинг Рахим
|1
|0.25
|Силва Тьяго
|1
|0.25
|Броя Армандо
|1
|0.25
|Мудрик Михаил
|1
|0.25
|Гюсто Мало
|0
|0
|Палмер Коул
|0
|0
|Мадуэке Нони
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казадеи Чезаре
|1
|0.33
|Кэннон Томас
|1
|0.33
|Варди Джейми
|1
|0.33
|Прат Деннис
|1
|0.33
|Рикарду Перейра II
|1
|0.33
|Акгюн Юнус
|1
|0.33
|Фатаву Абдул
|1
|0.33
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|Ихеаначо Келечи
|0
|0
|Дойл Каллум
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Энцо
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Петрович Джордже
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Джастин Джеймс
|1
|0
|Райхи Арджан
|1
|0
|Дойл Каллум
|1
|0
|Фатаву Абдул
|1
|0
|Кэннон Томас
|1
|0
Результаты матчей
Челси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лестер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Челси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Лестер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1
Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0
Лестер
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Халл Сити - Лестер 2:2 Сандерленд - Лестер 0:1 Лестер - КПР 1:2 Борнмут - Лестер 0:1
Лидс - Лестер 3:1 Лестер - Мидлсбро 1:2 Лестер - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Уотфорд - Лестер 1:2 Сток Сити - Лестер 0:5 Лестер - Суонси 3:1 Лестер - Бирмингем 3:0 Лестер - Ипсвич 1:1 Ковентри - Лестер 3:1 Миллуолл - Лестер 2:3 Лестер - Хаддерсфилд Таун 4:1 Кардифф Сити - Лестер 0:2 Ипсвич - Лестер 1:1 Лестер - Ротерхэм 3:0 Бирмингем - Лестер 2:3 Лестер - Миллуолл 3:2
Результаты матчей
Челси
Лестер
Точный счет
0:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Челси
Лестер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
21
31
21
13
1/32 финала
1/16 финала
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
- 2:4 НЬЮ-МАН
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|6
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
Прогнозы на матч Челси - Лестер
Исход игры
Челси
92.5% (37)
Ничья
5% (2)
Лестер
2.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.41% (22)
Меньше
43.59% (17)
Обе команды забьют
Да
56.41% (22)
Нет
43.59% (17)
Популярный счёт
2:1 Челси
40% (16)
2:0 Челси
30% (12)
1:0 Челси
12.5% (5)
3:1 Челси
5% (2)
2:2 Ничья
5% (2)
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