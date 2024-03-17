Первый тайм

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАКТОМИНАЙ! 1:0!

Снова оборона "Ливерпуля" проспала. Гарначо получил мяч, нанес выстрел в ближний угол. Келлехер спас свою команду, а Мактоминай подоспел на добивании первым!

11' ОПАСНО! Классная подача с левого края следует на Салаха, который пробивает в дальний угол - мяч пролетает в миллиметрах от правой стойки!

9' В атаке фолят сейчас игроки "Ливерпуля". Мактоминай получает удар по ногам. Нуньес перестарался в отборе, после чего оказался на футбольном газоне.

8' "Ливерпуль" еще одну атаку по левому флангу попытался "нарисовать", но подача от Собослаи оказалась безадресной. Потеряли снаряд "красные".

7' Макаллистер нанес ответный удар по воротам соперника - мяч прилетел прямо в руки вратарю, который сумел свою команду уверенно спасти!

6' Пока Алиссона нет, он на травме. А вот его сменщик проводит прекрасный сезон. Мне кажется, что играя и дальше так, может претендовать на переход в хороший клуб второй вратарь манчестерцев.