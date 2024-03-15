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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: .
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 39
Манчестер Юнайтед 15.4% (6)
X 23.1% (9)
Ливерпуль 61.5% (24)
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Манчестер Юнайтед
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 15 побед

42 матча

42.9%
21.4%
35.7%
18 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.2%
45.2%
28.6%
11 побед 19 ничьих 12 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
12 побед 15 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
7:0
ПЛ
2:1
ТМК
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:4
К
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
МКЧ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
МКЧ
3:1
ПЛ
0:3
КЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
К
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

41
11

Голов в среднем за матч

1.78
0.58

Среднее время на гол

50
155

Всего голов

31
34

Голов в среднем за матч

1.63
1.48

Среднее время на гол

55
60

Всего голов

72
45

Голов в среднем за матч

1.71
1.07

Тотал матчей

2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
32
Больше 76%
Меньше 24%
10
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
13
Больше 31%
Меньше 69%
29
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

52
84

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 2 (1) 0.67
Антони 1 0.33
Далот Диогу 1 0.33
Каземиро Карлос 1 0.33
Хёйлунн Расмус 1 0.33
Майну Кобби 1 0.33
Рэшфорд Маркус 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даннс Джейден 2 0.67
Жота Диогу 1 0.33
Ван Дейк Виргил 1 0.33
Джонс Кёртис 1 0.33
Диас Луис 1 0.33
Нуньес Дарвин 1 0.33
Гравенберх Райан 1 0.33
Кумас Льюис 1 0.33
Брэдли Конор 0 0
Собослаи Доминик 0 0
Эллиотт Харви 0 0
Кларк Бобби 0 0
Макконнелл Джеймс 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александер-Арнольд Трент 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Кларк Бобби 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Ливерпуль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
8
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Ливерпуль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2
Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1
Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

Точный счет

3:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
2
1
1
2
3.5
1
2
1/32 финала
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
1/16 финала
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
2 Шеффилд Уэнсдей
5 Ковентри
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
4 Блэкберн
1 Рексхэм
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
3 Челси
1 Астон Вилла
5 Лидс
2 Плимут
5 Борнмут
0 Суонси
3 Лестер
0 Бирмингем
4 Бристоль Сити
6 Ноттингем Форест
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
5 Ливерпуль
2 Норвич
1 Уотфорд
4 Саутгемптон
1/8 финала
1 Вулверхэмптон
0 Брайтон
5 Ковентри
0 Мейдстон Юнайтед
2 Лутон Таун
6 Манчестер Сити
4 Блэкберн
5 Ньюкасл
3 Челси
2 Лидс
0 Борнмут
1 Лестер
0 Ноттингем Форест
1 Манчестер Юнайтед
3 Ливерпуль
0 Саутгемптон
1/4 финала
Вулверхэмптон
Ковентри
Манчестер Сити
Ньюкасл
Челси
Лестер
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 6
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2024, осталось 2 дня 9 часов 20 минут.



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    • Прогнозы 39
    Манчестер Юнайтед 15.4% (6)
    X 23.1% (9)
    Ливерпуль 61.5% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Ливерпуль
    4.30
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    15.4% (6)
    Ничья
    23.1% (9)
    Ливерпуль
    61.5% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.56% (29)
    Меньше
    19.44% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (32)
    Нет
    11.11% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    46.2% (18)
    2:2 Ничья
    12.8% (5)
    1:1 Ничья
    10.3% (4)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    7.7% (3)
    0:1 Ливерпуль
    5.1% (2)
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    Манчестер Юнайтед
    Ливерпуль
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