Стадион: Олд Траффорд.
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История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 15 побед
42 матча
42.9%
21.4%
35.7%
18 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
26.2%
45.2%
28.6%
11 побед 19 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
12 побед 15 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
11
Голов в среднем за матч
1.78
0.58
Среднее время на гол
50
155
Всего голов
31
34
Голов в среднем за матч
1.63
1.48
Среднее время на гол
55
60
Всего голов
72
45
Голов в среднем за матч
1.71
1.07
Тотал матчей
2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
32
Больше 76%
Меньше 24%
10
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
13
Больше 31%
Меньше 69%
29
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
52
84
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|2 (1)
|0.67
|Антони
|1
|0.33
|Далот Диогу
|1
|0.33
|Каземиро Карлос
|1
|0.33
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.33
|Майну Кобби
|1
|0.33
|Рэшфорд Маркус
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даннс Джейден
|2
|0.67
|Жота Диогу
|1
|0.33
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.33
|Джонс Кёртис
|1
|0.33
|Диас Луис
|1
|0.33
|Нуньес Дарвин
|1
|0.33
|Гравенберх Райан
|1
|0.33
|Кумас Льюис
|1
|0.33
|Брэдли Конор
|0
|0
|Собослаи Доминик
|0
|0
|Эллиотт Харви
|0
|0
|Кларк Бобби
|0
|0
|Макконнелл Джеймс
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Кларк Бобби
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Ливерпуль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
8
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Ливерпуль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2
Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1
Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Точный счет
3:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
1/32 финала
1/16 финала
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
- 2:4 НЬЮ-МАН
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|6
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Исход игры
Манчестер Юнайтед
15.4% (6)
Ничья
23.1% (9)
Ливерпуль
61.5% (24)
Тотал 2.5
Больше
80.56% (29)
Меньше
19.44% (7)
Обе команды забьют
Да
88.89% (32)
Нет
11.11% (4)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
46.2% (18)
2:2 Ничья
12.8% (5)
1:1 Ничья
10.3% (4)
2:1 Манчестер Юнайтед
7.7% (3)
0:1 Ливерпуль
5.1% (2)
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