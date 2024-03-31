Тур: 27. Стадион: ВВК Арена. Главный судья: Шторкс Сорен
0'
1:0
18' ГолМайер Арне
1:1
33' ГолЗельке Дейви
61' Желтая карточкаАлиду Фариде
89' Желтая карточкаЛюбичич Деян
89' Желтая карточкаМайна Линтон
90'+6
Ход матча
18'
1:0
33'
1:1
61'
88'
89'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
10 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
12 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
370 Количество передач 297
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
43
Мбабу
Кевин
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
29
Тилманн
Ян
24
Шабо
Юлиан
40
Алиду
Фариде
27
Зельке
Дейви
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Михель СвенПолузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
-
36 Кёмюр МертПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Тилманн ЯнЗащитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Алиду ФаридеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Доунс ДамионНападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аугсбург
Кёльн
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
21 матч
38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.36
1.1
Среднее время на гол
66
81
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
1
1.45
Среднее время на гол
90
61
Всего голов
25
27
Голов в среднем за матч
1.19
1.29
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
75
70
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|14 (3)
|0.52
|Титц Филлип
|7
|0.26
|Энгельс Арне
|3
|0.11
|Йенсен Фредрик
|2
|0.07
|Варгас Рубен
|2
|0.07
|Якич Кристиян
|2
|0.07
|Майер Арне
|2
|0.07
|Удуохаи Феликс
|2
|0.07
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.07
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.07
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.04
|Педерсен Мадс
|1
|0.04
|Иаго Лопес
|1
|0.04
|Михель Свен
|1 (1)
|0.04
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.04
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|6
|0.22
|Алиду Фариде
|4
|0.15
|Кайнц Флориан
|3 (3)
|0.11
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.07
|Адамян Саркис
|1
|0.04
|Майна Линтон
|1
|0.04
|Мартель Эрик
|1
|0.04
|Тилманн Ян
|1
|0.04
|Доунс Дамион
|1
|0.04
|Финкгрефе Макс
|1
|0.04
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Любичич Деян
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Мадс
|6
|1
|Гоувелеув Джеффри
|5
|0
|Дорш Никлас
|5
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Мбабу Кевин
|4
|0
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|Демирович Эрмедин
|4
|0
|Дамен Финн
|4
|0
|Иаго Лопес
|3
|0
|Якич Кристиян
|3
|0
|Гумни Роберт
|3
|0
|Варгас Рубен
|3
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Бауэр Максимилиан
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Энгельс Арне
|0
|1
|Йенсен Фредрик
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабо Юлиан
|7
|1
|Любичич Деян
|6
|0
|Хюберс Тимо
|5
|0
|Тилманн Ян
|3
|1
|Мартель Эрик
|4
|0
|Гусенбашич Денис
|4
|0
|Кайнц Флориан
|3
|0
|Шмиц Бенно
|3
|0
|Алиду Фариде
|3
|0
|Финкгрефе Макс
|3
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Майна Линтон
|2
|0
|Пентке Филипп
|1
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Кёльн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
14
10
Аугсбург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Кёльн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
13
20
Упущенные победы
19
7
Аугсбург
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Кёльн
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (5)
63% (17)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
18
20
Упущенные победы
33
17
Голы по времени матча
Забито
24
11
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
1
4%
1
9%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
6
25%
4
36%
31-45
4
17%
2
18%
46-60
2
8%
2
18%
61-75
6
25%
2
18%
76-90
Пропущено
22
25
14 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
9%
1
4%
1-15
4
18%
3
12%
16-30
8
36%
7
28%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
3
14%
7
28%
76-90
Забито
21
10
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
10%
1
10%
1-15
5
24%
3
30%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
5
24%
3
30%
76-90
Пропущено
20
23
15 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
20%
3
13%
1-15
6
30%
3
13%
16-30
5
25%
1
4%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
3
15%
10
43%
61-75
1
5%
3
13%
76-90
Забито
45
21
24 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 11
6 Не забивали 11
3
7%
2
10%
1-15
10
22%
3
14%
16-30
11
24%
4
19%
31-45
6
13%
3
14%
46-60
4
9%
4
19%
61-75
11
24%
5
24%
76-90
Пропущено
42
48
29 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 24
6
14%
4
8%
1-15
10
24%
6
13%
16-30
13
31%
8
17%
31-45
4
10%
5
10%
46-60
5
12%
15
31%
61-75
4
10%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6
Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1
Кёльн
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Кёльн - Брейдаблик 2:2 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 Боруссия М - Кёльн 3:3 Кёльн - Байер Л 0:2
Штутгарт - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1
Результаты матчей
Аугсбург
Кёльн
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
6 раз 43%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
2:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
8 раз 30%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
11 раз 41%
3
2 раза 7%
2
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
76
86
211
212
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
95
49
113
310
113
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
1611
1215
324
522
225
324
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|4
|0
|68 - 19
|73
|2.
|Заявка
|27
|19
|3
|5
|78 - 33
|60
|3.
|1:0 Заявка
|27
|19
|2
|6
|61 - 31
|59
|4.
|Заявка
|27
|15
|8
|4
|55 - 32
|53
|5.
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|60 - 32
|50
|6.
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|42 - 35
|41
|7.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|39 - 48
|36
|8.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|44 - 43
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|45 - 52
|33
|10.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 43
|30
|11.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|25 - 42
|29
|12.
|0:1 Заявка
|27
|7
|8
|12
|35 - 45
|29
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|33 - 44
|28
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|46 - 53
|28
|15.
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|30 - 54
|25
|16.
|Заявка
|27
|3
|11
|13
|22 - 46
|20
|17.
|Заявка
|27
|3
|10
|14
|21 - 48
|19
|18.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|26 - 65
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 8
|38
|2.
|1:0 Заявка
|14
|11
|2
|1
|38 - 11
|35
|3.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|47 - 11
|34
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 10
|30
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|6.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 12
|24
|7.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 22
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 19
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|24 - 22
|20
|10.
|0:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 20
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 23
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|30 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 22
|26
|4.
|1:0 Заявка
|13
|8
|0
|5
|23 - 20
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 22
|20
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 23
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 21
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
|13.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 25
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|21 - 30
|9
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|17.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 35
|7
|18.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|31 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|22 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|19 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (7)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 11
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аугсбург 1:1 Кёльн
Исход игры
Аугсбург
74.8% (92)
Ничья
14.6% (18)
Кёльн
10.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
56.9% (66)
Меньше
43.1% (50)
Обе команды забьют
Да
67.24% (78)
Нет
32.76% (38)
Популярный счёт
2:1 Аугсбург
42.3% (52)
1:0 Аугсбург
17.1% (21)
1:1 Ничья
10.6% (13)
2:0 Аугсбург
8.9% (11)
1:2 Кёльн
4.1% (5)
2:2 Ничья
3.3% (4)
0:1 Кёльн
3.3% (4)
3:1 Аугсбург
3.3% (4)
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