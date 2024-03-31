  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Шторкс Сорен
Аугсбург
1:1
Конец матча
Кёльн
0'
1:0
18' Гол
Майер Арне
1:1
33' Гол
Зельке Дейви
61' Желтая карточка
Алиду Фариде
89' Желтая карточка
Любичич Деян
89' Желтая карточка
Майна Линтон
90'+6

Ход матча

18'
Майер Арне
(Варгас Рубен)
1:0
33'
1:1
Зельке Дейви
(Адамян Саркис)
46'
Педерсен Мадс
Иаго Лопес
 
46'
 
Финкгрефе Макс
Пакарада Леарт
57'
Бельо Дион Дрене
Реджбекай Элвис
 
61'
 
Алиду Фариде
66'
 
Майна Линтон
Кайнц Флориан
66'
 
Мартель Эрик
Алиду Фариде
73'
 
Доунс Дамион
Адамян Саркис
79'
Энгельс Арне
Йенсен Фредрик
 
82'
 
Вальдшмидт Лука
Зельке Дейви
88'
Михель Свен
Титц Филлип
 
88'
Биэл Пеп
Варгас Рубен
 
89'
 
Любичич Деян
89'
 
Майна Линтон

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 370 Количество передач 297
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Аугсбург 74.8% (92)
X 14.6% (18)
Кёльн 10.6% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дамен
Финн
43
Мбабу
Кевин
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
22
Иаго
Лопес
24
Йенсен
Фредрик
8
Реджбекай
Элвис
17
Якич
Кристиян
10
Майер
Арне
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
1
Швебе
Марвин
29
Тилманн
Ян
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
17
Пакарада
Леарт
8
Гусенбашич
Денис
7
Любичич
Деян
40
Алиду
Фариде
23
Адамян
Саркис
11
Кайнц
Флориан
27
Зельке
Дейви
Аугсбург
4-5-1
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Аугсбург
Кёльн

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

21 матч

38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:3
Б
3:2
Б
1:4
Б
0:2
Б
2:3
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
0:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
3:0
К
2:0
Б2
1:3

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.36
1.1

Среднее время на гол

66
81

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

1
1.45

Среднее время на гол

90
61

Всего голов

25
27

Голов в среднем за матч

1.19
1.29

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

75
70

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 14 (3) 0.52
Титц Филлип 7 0.26
Энгельс Арне 3 0.11
Йенсен Фредрик 2 0.07
Варгас Рубен 2 0.07
Якич Кристиян 2 0.07
Майер Арне 2 0.07
Удуохаи Феликс 2 0.07
Бельо Дион Дрене 2 0.07
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.07
Гоувелеув Джеффри 1 0.04
Педерсен Мадс 1 0.04
Иаго Лопес 1 0.04
Михель Свен 1 (1) 0.04
Бауэр Максимилиан 1 0.04
Мбабу Кевин 0 0
Пфайффер Патрик 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 6 0.22
Алиду Фариде 4 0.15
Кайнц Флориан 3 (3) 0.11
Вальдшмидт Лука 2 0.07
Адамян Саркис 1 0.04
Майна Линтон 1 0.04
Мартель Эрик 1 0.04
Тилманн Ян 1 0.04
Доунс Дамион 1 0.04
Финкгрефе Макс 1 0.04
Гусенбашич Денис 0 0
Любичич Деян 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 6 1
Гоувелеув Джеффри 5 0
Дорш Никлас 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Мбабу Кевин 4 0
Реджбекай Элвис 4 0
Демирович Эрмедин 4 0
Дамен Финн 4 0
Иаго Лопес 3 0
Якич Кристиян 3 0
Гумни Роберт 3 0
Варгас Рубен 3 0
Михель Свен 2 0
Бауэр Максимилиан 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Йенсен Фредрик 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Биэл Пеп 1 0
Джесс Торуп 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 7 1
Любичич Деян 6 0
Хюберс Тимо 5 0
Тилманн Ян 3 1
Мартель Эрик 4 0
Гусенбашич Денис 4 0
Кайнц Флориан 3 0
Шмиц Бенно 3 0
Алиду Фариде 3 0
Финкгрефе Макс 3 0
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Зельке Дейви 2 0
Майна Линтон 2 0
Пентке Филипп 1 0
Ут Марк 1 0
Адамян Саркис 1 0
Килиан Лука 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Кёльн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

14
10
Аугсбург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Кёльн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

13
20

Упущенные победы

19
7
Аугсбург
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Кёльн
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (5)
63% (17)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

18
20

Упущенные победы

33
17

Голы по времени матча

Забито

24
11
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
1
4%
1
9%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
6
25%
4
36%
31-45
4
17%
2
18%
46-60
2
8%
2
18%
61-75
6
25%
2
18%
76-90

Пропущено

22
25
14 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
9%
1
4%
1-15
4
18%
3
12%
16-30
8
36%
7
28%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
3
14%
7
28%
76-90

Забито

21
10
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
10%
1
10%
1-15
5
24%
3
30%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
5
24%
3
30%
76-90

Пропущено

20
23
15 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
20%
3
13%
1-15
6
30%
3
13%
16-30
5
25%
1
4%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
3
15%
10
43%
61-75
1
5%
3
13%
76-90

Забито

45
21
24 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 11
6 Не забивали 11
3
7%
2
10%
1-15
10
22%
3
14%
16-30
11
24%
4
19%
31-45
6
13%
3
14%
46-60
4
9%
4
19%
61-75
11
24%
5
24%
76-90

Пропущено

42
48
29 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 24
6
14%
4
8%
1-15
10
24%
6
13%
16-30
13
31%
8
17%
31-45
4
10%
5
10%
46-60
5
12%
15
31%
61-75
4
10%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6
Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1
Кёльн
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Кёльн - Брейдаблик 2:2 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 Боруссия М - Кёльн 3:3 Кёльн - Байер Л 0:2
Штутгарт - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1

Результаты матчей

Аугсбург
Кёльн

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
6 раз 43%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
2:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
8 раз 30%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
11 раз 41%
3
2 раза 7%
2
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
7
6
8
6
1.5
2
11
2
12
2.5
1
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
5
4
9
1.5
1
13
3
10
2.5
1
13
2
11
3.5
2
11
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
16
11
12
15
1.5
3
24
5
22
2.5
2
25
3
24
3.5
2
25
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 27 23 4 0 68 - 19 73
2.
Бавария
 Заявка 27 19 3 5 78 - 33 60
3.
Штутгарт
 1:0 Заявка 27 19 2 6 61 - 31 59
4.
Боруссия Д
 Заявка 27 15 8 4 55 - 32 53
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 27 15 5 7 60 - 32 50
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 27 10 11 6 42 - 35 41
7.
Фрайбург
 Заявка 27 10 6 11 39 - 48 36
8.
Аугсбург
 Заявка 27 9 9 9 44 - 43 36
9.
Хоффенхайм
 Заявка 27 9 6 12 45 - 52 33
10.
Вердер
 Заявка 27 8 6 13 35 - 43 30
11.
Унион Берлин
 Заявка 27 8 5 14 25 - 42 29
12.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 27 7 8 12 35 - 45 29
13.
Вольфсбург
 Заявка 27 7 7 13 33 - 44 28
14.
Боруссия М
 Заявка 27 6 10 11 46 - 53 28
15.
Бохум
 Заявка 26 5 10 11 30 - 54 25
16.
Майнц
 Заявка 27 3 11 13 22 - 46 20
17.
Кёльн
 Заявка 27 3 10 14 21 - 48 19
18.
Дармштадт
 Заявка 26 2 7 17 26 - 65 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Штутгарт
 1:0 Заявка 14 11 2 1 38 - 11 35
3.
Бавария
 Заявка 14 11 1 2 47 - 11 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 3 2 32 - 10 30
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 6 6 1 22 - 12 24
7.
Аугсбург
 Заявка 14 5 6 3 24 - 22 21
8.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 16 - 19 20
9.
Фрайбург
 Заявка 13 5 5 3 24 - 22 20
10.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 13 5 4 4 21 - 20 19
11.
Боруссия М
 Заявка 14 5 4 5 25 - 23 19
12.
Бохум
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
13.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Майнц
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
16.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 4 6 19 - 24 13
17.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 30 - 11 35
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
3.
Бавария
 Заявка 13 8 2 3 31 - 22 26
4.
Штутгарт
 1:0 Заявка 13 8 0 5 23 - 20 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 6 2 5 28 - 22 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 6 2 6 26 - 28 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Вердер
 Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
11.
Вольфсбург
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
13.
Кёльн
 Заявка 14 1 7 6 11 - 25 10
14.
Боруссия М
 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 2 3 9 9 - 23 9
16.
Дармштадт
 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 Заявка 13 1 4 8 10 - 35 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 22 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 19 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Аугсбург 74.8% (92)
    X 14.6% (18)
    Кёльн 10.6% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Аугсбург 1:1 Кёльн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 1:1 Кёльн

    Исход игры
    Аугсбург
    74.8% (92)
    Ничья
    14.6% (18)
    Кёльн
    10.6% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.9% (66)
    Меньше
    43.1% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    67.24% (78)
    Нет
    32.76% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Аугсбург
    42.3% (52)
    1:0 Аугсбург
    17.1% (21)
    1:1 Ничья
    10.6% (13)
    2:0 Аугсбург
    8.9% (11)
    1:2 Кёльн
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:1 Кёльн
    3.3% (4)
    3:1 Аугсбург
    3.3% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: