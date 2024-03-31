Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Майер Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Хорошую попытку сделал Якич Кристиян . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Титц Филлип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Майер Арне пробил со штрафного прямо в стенку

41' Якич Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Кёльн

40' Матч возобновится спорным мячом

39' Швебе Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Якич Кристиян нанес удар головой, но Марвин Швабе спокойно отбил мяч.

35' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

34' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Кёльн будет все-таки засчитан.

34' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Кёльн

33' Адамян Саркис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

31' Иаго Лопес пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе держит все под контролем

31' Иаго Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

28' Удар от ворот произведет Кёльн

28' Якич Кристиян из команды Аугсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

27' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

25' Гусенбашич Денис из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Аугсбург

20' Любичич Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Г О О О О Л - Майер Арне забивает с левой ноги!

18' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Майер Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Кёльн

12' Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Кайнц Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Кайнц Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Кёльн

10' Удар от ворот произведет Кёльн

9' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Пакарада Леарт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Матч возобновлен

7' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' Удар от ворот произведет Кёльн

6' Реджбекай Элвис не смог попасть в створ ударом издали

5' Майер Арне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Кёльн

5' Удар от ворот произведет Кёльн

4' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Пакарада Леарт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Кёльн начинает с центра поля