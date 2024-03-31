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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Штутгарт
1:0
Перерыв
Хайденхайм
0'
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Гирасси Серу
1:0
41' Гол
Гирасси Серу

Ход матча

7'
Гирасси Серу
 
41'
Гирасси Серу
(Штиллер Анджело)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогнозы 121
Штутгарт 95.9% (116)
X 3.3% (4)
Хайденхайм 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Штутгарт
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Нюбель
Александр
4
Вагноман
Жоша
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
7
Миттельштедт
Максимилиан
8
Мийо
Энцо
5
Дауд
Махмуд
6
Штиллер
Анджело
27
Фюрих
Крис
9
Гирасси
Серу
26
Ундав
Дениз
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
30
Тоеркауф
Норман
8
Динкчи
Эрен
18
Пирингер
Марвин
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
Штутгарт
4-4-2
Хайденхайм
4-2-3-1

История личных встреч

Штутгарт
Хайденхайм

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
2:0
ТМК
2:0
ТМК
1:0
Б2
3:0
Б2
2:2
ТМК
2:1
Б2
1:2
Б2
1:2
ТМС
2:4
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.75
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 23 (4) 0.85
Ундав Дениз 14 0.52
Фюрих Крис 7 0.26
Мийо Энцо 5 (1) 0.19
Левелинг Джейми 3 0.11
Мвумпа Силас 3 0.11
Миттельштедт Максимилиан 2 0.07
Вагноман Жоша 2 0.07
Дауд Махмуд 1 0.04
Загаду Дан-Аксель 1 0.04
Штенцель Паскаль 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Каразор Атакан 0 0
Ито Хироки 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Руо Антони 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динкчи Эрен 8 0.3
Бесте Ян-Никлас 7 0.26
Кляйндинст Тим 7 (2) 0.26
Пирингер Марвин 3 0.11
Шёппнер Ян 2 0.07
Майнка Патрик 2 0.07
Доведан Никола 1 0.04
Гимбер Бенедикт 1 0.04
Бек Адриан 1 0.04
Малони Леннард 1 0.04
Тоеркауф Норман 0 0
Шиммер Штефан 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 8 0
Миттельштедт Максимилиан 4 0
Антон Вальдемар 4 0
Штенцель Паскаль 2 1
Ундав Дениз 3 0
Руо Антони 3 0
Фюрих Крис 2 0
Вагноман Жоша 2 0
Мийо Энцо 2 0
Штиллер Анджело 2 0
Левелинг Джейми 2 0
Ито Хироки 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Массимо Роберто 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Раймунд Лука 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 7 0
Гимбер Бенедикт 5 0
Пирингер Марвин 5 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Хактаб Траоре Омар 4 0
Тоеркауф Норман 3 0
Кляйндинст Тим 3 0
Пик Флориан 2 0
Фёренбах Йонас 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Шмидт Франк 2 0
Буш Марнон 1 0
Майнка Патрик 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Бек Адриан 1 0
Малони Леннард 1 0
Зирслебен Тим 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Хайденхайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
12
Штутгарт
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Хайденхайм
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

22
14
Штутгарт
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
23% (6)
23% (6)
Хайденхайм
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
54% (14)
27% (7)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

26
26

Голы по времени матча

Забито

38
15
18 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
1
3%
3
20%
1-15
10
26%
2
13%
16-30
7
18%
2
13%
31-45
4
11%
3
20%
46-60
11
29%
4
27%
61-75
5
13%
1
7%
76-90

Пропущено

10
23
5 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
1
10%
6
26%
1-15
1
10%
5
22%
16-30
3
30%
6
26%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
4
17%
61-75
1
10%
2
9%
76-90

Забито

24
21
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
5
21%
1
5%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
3
13%
5
24%
46-60
3
13%
5
24%
61-75
7
29%
29%
4
19%
76-90

Пропущено

19
20
4 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
11%
3
15%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
1
5%
4
20%
31-45
4
21%
3
15%
46-60
6
32%
3
15%
61-75
5
26%
6
30%
76-90

Забито

62
36
29 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 11
3 Не забивали 6
6
10%
4
11%
1-15
13
21%
5
14%
16-30
10
16%
5
14%
31-45
7
11%
8
22%
46-60
14
23%
9
25%
61-75
12
19%
5
14%
76-90

Пропущено

29
43
9 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 21
3
10%
9
21%
1-15
2
7%
6
14%
16-30
4
14%
10
23%
31-45
6
21%
3
7%
46-60
8
28%
7
16%
61-75
6
21%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Штутгарт - Кёльн 1:1
Дармштадт - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1
Хайденхайм
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2
Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1

Результаты матчей

Штутгарт
Хайденхайм

Точный счет

3:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
2
4 раза 31%
5
3 раза 23%
1
2 раза 15%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%

Точный счет

3:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

3
9 раз 35%
2
7 раз 27%
1
4 раза 15%
0
3 раза 12%
5
3 раза 12%
1
11 раз 42%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
1.5
Больше Меньше
6
7
7
6
2.5
3
10
3
10
3.5
1
12
3
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
8
5
1.5
4
9
5
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
21
5
19
7
1.5
10
16
12
14
2.5
3
23
3
23
3.5
1
25
3
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 27 23 4 0 68 - 19 73
2.
Бавария
 Заявка 27 19 3 5 78 - 33 60
3.
Штутгарт
 1:0 Заявка 27 19 2 6 61 - 31 59
4.
Боруссия Д
 Заявка 27 15 8 4 55 - 32 53
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 27 15 5 7 60 - 32 50
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 27 10 11 6 42 - 35 41
7.
Фрайбург
 Заявка 27 10 6 11 39 - 48 36
8.
Аугсбург
 Заявка 27 9 9 9 44 - 43 36
9.
Хоффенхайм
 Заявка 27 9 6 12 45 - 52 33
10.
Вердер
 Заявка 27 8 6 13 35 - 43 30
11.
Унион Берлин
 Заявка 27 8 5 14 25 - 42 29
12.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 27 7 8 12 35 - 45 29
13.
Вольфсбург
 Заявка 27 7 7 13 33 - 44 28
14.
Боруссия М
 Заявка 27 6 10 11 46 - 53 28
15.
Бохум
 Заявка 26 5 10 11 30 - 54 25
16.
Майнц
 Заявка 27 3 11 13 22 - 46 20
17.
Кёльн
 Заявка 27 3 10 14 21 - 48 19
18.
Дармштадт
 Заявка 26 2 7 17 26 - 65 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Штутгарт
 1:0 Заявка 14 11 2 1 38 - 11 35
3.
Бавария
 Заявка 14 11 1 2 47 - 11 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 3 2 32 - 10 30
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 6 6 1 22 - 12 24
7.
Аугсбург
 Заявка 14 5 6 3 24 - 22 21
8.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 16 - 19 20
9.
Фрайбург
 Заявка 13 5 5 3 24 - 22 20
10.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 13 5 4 4 21 - 20 19
11.
Боруссия М
 Заявка 14 5 4 5 25 - 23 19
12.
Бохум
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
13.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Майнц
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
16.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 4 6 19 - 24 13
17.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 30 - 11 35
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
3.
Бавария
 Заявка 13 8 2 3 31 - 22 26
4.
Штутгарт
 1:0 Заявка 13 8 0 5 23 - 20 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 6 2 5 28 - 22 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 6 2 6 26 - 28 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Вердер
 Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
11.
Вольфсбург
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
13.
Кёльн
 Заявка 14 1 7 6 11 - 25 10
14.
Боруссия М
 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 2 3 9 9 - 23 9
16.
Дармштадт
 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 Заявка 13 1 4 8 10 - 35 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 22 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 19 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
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    Прогнозы 121
    Штутгарт 95.9% (116)
    X 3.3% (4)
    Хайденхайм 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Штутгарт
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 1:0 Хайденхайм

    Исход игры
    Штутгарт
    95.9% (117)
    Ничья
    3.3% (4)
    Хайденхайм
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.41% (66)
    Меньше
    43.59% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    52.14% (61)
    Нет
    47.86% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Штутгарт
    31.1% (38)
    2:0 Штутгарт
    27.9% (34)
    3:1 Штутгарт
    13.9% (17)
    1:0 Штутгарт
    11.5% (14)
    3:0 Штутгарт
    6.6% (8)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    4:1 Штутгарт
    1.6% (2)
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