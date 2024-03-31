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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 60000 Главный судья: Цвайер Феликс
Штутгарт
3:3
Конец матча
Хайденхайм
0'
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Гирасси Серу
1:0
41' Гол
Гирасси Серу
2:0
53' Гол
Штиллер Анджело
2:1
62' Гол в свои ворота
Нюбель Александр
2:2
84' Гол
Кляйндинст Тим
2:3
85' Гол
Кляйндинст Тим
90' Желтая карточка
Антон Вальдемар
90' Красная карточка
Доведан Никола
90' Желтая карточка
Шмидт Франк
3:3
90' Гол
Ундав Дениз
90'+10

Ход матча

7'
Гирасси Серу
 
41'
Гирасси Серу
(Штиллер Анджело)
1:0
53'
Штиллер Анджело
(Ундав Дениз)
2:0
62'
2:1
Нюбель Александр
67'
Каразор Атакан
Дауд Махмуд
 
67'
Левелинг Джейми
Мийо Энцо
 
70'
 
Сесса Кевин
Тоеркауф Норман
70'
 
Доведан Никола
Пирингер Марвин
72'
Мвумпа Силас
Фюрих Крис
 
84'
2:2
Кляйндинст Тим
(Бесте Ян-Никлас)
84'
 
Буш Марнон
Хактаб Траоре Омар
85'
2:3
Кляйндинст Тим
(Динкчи Эрен)
88'
Штенцель Паскаль
Ито Хироки
 
88'
Чжон Ву-Ён
Вагноман Жоша
 
90'
 
Малони Леннард
Бесте Ян-Никлас
90'
Антон Вальдемар
 
90'
 
Доведан Никола
90'
 
Шмидт Франк
90'
Ундав Дениз
(Миттельштедт Максимилиан)
3:3

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 382 Количество передач 119
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Штутгарт 95.9% (117)
X 3.3% (4)
Хайденхайм 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Нюбель
Александр
4
Вагноман
Жоша
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
7
Миттельштедт
Максимилиан
8
Мийо
Энцо
5
Дауд
Махмуд
6
Штиллер
Анджело
27
Фюрих
Крис
9
Гирасси
Серу
26
Ундав
Дениз
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
30
Тоеркауф
Норман
8
Динкчи
Эрен
18
Пирингер
Марвин
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
Штутгарт
4-4-2
Хайденхайм
4-2-3-1

История личных встреч

Штутгарт
Хайденхайм

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
2:0
ТМК
2:0
ТМК
1:0
Б2
3:0
Б2
2:2
ТМК
2:1
Б2
1:2
Б2
1:2
ТМС
2:4
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.75
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 23 (4) 0.85
Ундав Дениз 15 0.56
Фюрих Крис 7 0.26
Мийо Энцо 5 (1) 0.19
Левелинг Джейми 3 0.11
Мвумпа Силас 3 0.11
Миттельштедт Максимилиан 2 0.07
Вагноман Жоша 2 0.07
Штиллер Анджело 1 0.04
Дауд Махмуд 1 0.04
Загаду Дан-Аксель 1 0.04
Штенцель Паскаль 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Каразор Атакан 0 0
Ито Хироки 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Руо Антони 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 9 (2) 0.33
Динкчи Эрен 8 0.3
Бесте Ян-Никлас 7 0.26
Пирингер Марвин 3 0.11
Шёппнер Ян 2 0.07
Майнка Патрик 2 0.07
Доведан Никола 1 0.04
Гимбер Бенедикт 1 0.04
Бек Адриан 1 0.04
Малони Леннард 1 0.04
Тоеркауф Норман 0 0
Шиммер Штефан 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 8 0
Антон Вальдемар 5 0
Миттельштедт Максимилиан 4 0
Штенцель Паскаль 2 1
Ундав Дениз 3 0
Руо Антони 3 0
Фюрих Крис 2 0
Вагноман Жоша 2 0
Мийо Энцо 2 0
Штиллер Анджело 2 0
Левелинг Джейми 2 0
Ито Хироки 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Массимо Роберто 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Раймунд Лука 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 7 0
Гимбер Бенедикт 5 0
Пирингер Марвин 5 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Хактаб Траоре Омар 4 0
Тоеркауф Норман 3 0
Кляйндинст Тим 3 0
Шмидт Франк 3 0
Пик Флориан 2 0
Фёренбах Йонас 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Доведан Никола 0 1
Буш Марнон 1 0
Майнка Патрик 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Бек Адриан 1 0
Малони Леннард 1 0
Зирслебен Тим 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Хайденхайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

8
14
Штутгарт
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Хайденхайм
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

22
14
Штутгарт
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
22% (6)
26% (7)
Хайденхайм
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

30
28

Голы по времени матча

Забито

42
17
19 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
1
2%
3
18%
1-15
10
24%
2
12%
16-30
8
19%
2
12%
31-45
5
12%
3
18%
46-60
12
29%
4
24%
61-75
6
14%
3
18%
76-90

Пропущено

12
27
5 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
1
8%
6
22%
1-15
1
8%
5
19%
16-30
3
25%
7
26%
31-45
2
17%
1
4%
46-60
2
17%
5
19%
61-75
3
25%
3
11%
76-90

Забито

24
21
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
5
21%
1
5%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
3
13%
5
24%
46-60
3
13%
5
24%
61-75
7
29%
29%
4
19%
76-90

Пропущено

19
20
4 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
11%
3
15%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
1
5%
4
20%
31-45
4
21%
3
15%
46-60
6
32%
3
15%
61-75
5
26%
6
30%
76-90

Забито

66
38
30 В 1-м тайме 14
36 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 11
3 Не забивали 6
6
9%
4
11%
1-15
13
20%
5
13%
16-30
11
17%
5
13%
31-45
8
12%
8
21%
46-60
15
23%
9
24%
61-75
13
20%
7
18%
76-90

Пропущено

31
47
9 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 22
3
10%
9
19%
1-15
2
6%
6
13%
16-30
4
13%
11
23%
31-45
6
19%
4
9%
46-60
8
26%
8
17%
61-75
8
26%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Штутгарт - Кёльн 1:1
Дармштадт - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1
Хайденхайм
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2
Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1

Результаты матчей

Штутгарт
Хайденхайм

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
5
3 раза 21%
1
2 раза 14%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

3:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

3
10 раз 37%
2
7 раз 26%
1
4 раза 15%
0
3 раза 11%
5
3 раза 11%
1
11 раз 41%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
1.5
Больше Меньше
6
7
8
6
2.5
3
10
3
11
3.5
1
12
3
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
3
8
5
1.5
5
9
5
8
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
22
5
20
7
1.5
11
16
13
14
2.5
4
23
3
24
3.5
1
26
3
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 27 23 4 0 68 - 19 73
2.
Бавария
 Заявка 27 19 3 5 78 - 33 60
3.
Штутгарт
 Заявка 27 18 3 6 63 - 34 57
4.
Боруссия Д
 Заявка 27 15 8 4 55 - 32 53
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 27 15 5 7 60 - 32 50
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 27 10 11 6 42 - 35 41
7.
Фрайбург
 Заявка 27 10 6 11 39 - 48 36
8.
Аугсбург
 Заявка 27 9 9 9 44 - 43 36
9.
Хоффенхайм
 Заявка 27 9 6 12 45 - 52 33
10.
Вердер
 Заявка 27 8 6 13 35 - 43 30
11.
Хайденхайм
 Заявка 27 7 9 11 38 - 47 30
12.
Унион Берлин
 Заявка 27 8 5 14 25 - 42 29
13.
Вольфсбург
 Заявка 27 7 7 13 33 - 44 28
14.
Боруссия М
 Заявка 27 6 10 11 46 - 53 28
15.
Бохум
 Заявка 27 5 11 11 32 - 56 26
16.
Майнц
 Заявка 27 3 11 13 22 - 46 20
17.
Кёльн
 Заявка 27 3 10 14 21 - 48 19
18.
Дармштадт
 Заявка 27 2 8 17 28 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 Заявка 14 11 1 2 47 - 11 34
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 3 1 40 - 14 33
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 3 2 32 - 10 30
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 6 6 1 22 - 12 24
7.
Аугсбург
 Заявка 14 5 6 3 24 - 22 21
8.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 16 - 19 20
9.
Фрайбург
 Заявка 13 5 5 3 24 - 22 20
10.
Хайденхайм
 Заявка 13 5 4 4 21 - 20 19
11.
Боруссия М
 Заявка 14 5 4 5 25 - 23 19
12.
Бохум
 Заявка 14 4 7 3 22 - 21 19
13.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Майнц
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
16.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 4 6 19 - 24 13
17.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 30 - 11 35
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
3.
Бавария
 Заявка 13 8 2 3 31 - 22 26
4.
Штутгарт
 Заявка 13 8 0 5 23 - 20 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 6 2 5 28 - 22 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 6 2 6 26 - 28 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Вердер
 Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
11.
Вольфсбург
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Хайденхайм
 Заявка 14 2 5 7 17 - 27 11
13.
Кёльн
 Заявка 14 1 7 6 11 - 25 10
14.
Боруссия М
 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 2 3 9 9 - 23 9
16.
Дармштадт
 Заявка 13 1 5 7 13 - 31 8
17.
Бохум
 Заявка 13 1 4 8 10 - 35 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 23 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 19 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 15 (8)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Отличную игру провел сегодня Штиллер Анджело! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
  • 100'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Штутгарт: 73%, Хайденхайм: 27%.
  • 100'
    Сегодняшная посещаемость составляет 60000 болельщиков
  • 100'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Штутгарт будет все-таки засчитан.
  • 99'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Штутгарт.
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