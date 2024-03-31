Тур: 27. Стадион: МХП-Арена. Зрители: 60000 Главный судья: Цвайер Феликс
3:3
Конец матча
0'
7' Undefined phrase: football_event_Гирасси Серу
1:0
41' ГолГирасси Серу
2:0
53' ГолШтиллер Анджело
2:1
62' Гол в свои воротаНюбель Александр
2:2
84' ГолКляйндинст Тим
2:3
85' ГолКляйндинст Тим
90' Желтая карточкаАнтон Вальдемар
90' Красная карточкаДоведан Никола
90' Желтая карточкаШмидт Франк
3:3
90' ГолУндав Дениз
90'+10
Ход матча
7'
41'
1:0
53'
2:0
62'
2:1
84'
85'
2:3
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
8 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
382 Количество передач 119
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
10.00 Точный счёт 3:1
-
-
21
Ито
Хироки
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
-
26 Ундав ДенизНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Чейс АнриеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжон Ву-ЁнНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Штутгарт
Хайденхайм
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.75
1.67
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
75
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|23 (4)
|0.85
|Ундав Дениз
|15
|0.56
|Фюрих Крис
|7
|0.26
|Мийо Энцо
|5 (1)
|0.19
|Левелинг Джейми
|3
|0.11
|Мвумпа Силас
|3
|0.11
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0.07
|Вагноман Жоша
|2
|0.07
|Штиллер Анджело
|1
|0.04
|Дауд Махмуд
|1
|0.04
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.04
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|9 (2)
|0.33
|Динкчи Эрен
|8
|0.3
|Бесте Ян-Никлас
|7
|0.26
|Пирингер Марвин
|3
|0.11
|Шёппнер Ян
|2
|0.07
|Майнка Патрик
|2
|0.07
|Доведан Никола
|1
|0.04
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.04
|Бек Адриан
|1
|0.04
|Малони Леннард
|1
|0.04
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Шиммер Штефан
|0
|0
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|8
|0
|Антон Вальдемар
|5
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|4
|0
|Штенцель Паскаль
|2
|1
|Ундав Дениз
|3
|0
|Руо Антони
|3
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Вагноман Жоша
|2
|0
|Мийо Энцо
|2
|0
|Штиллер Анджело
|2
|0
|Левелинг Джейми
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Массимо Роберто
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
|Раймунд Лука
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динкчи Эрен
|7
|0
|Гимбер Бенедикт
|5
|0
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Хактаб Траоре Омар
|4
|0
|Тоеркауф Норман
|3
|0
|Кляйндинст Тим
|3
|0
|Шмидт Франк
|3
|0
|Пик Флориан
|2
|0
|Фёренбах Йонас
|2
|0
|Шёппнер Ян
|2
|0
|Доведан Никола
|0
|1
|Буш Марнон
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Хайденхайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
8
14
Штутгарт
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Хайденхайм
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
22
14
Штутгарт
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
22% (6)
26% (7)
Хайденхайм
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
30
28
Голы по времени матча
Забито
42
17
19 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
1
2%
3
18%
1-15
10
24%
2
12%
16-30
8
19%
2
12%
31-45
5
12%
3
18%
46-60
12
29%
4
24%
61-75
6
14%
3
18%
76-90
Пропущено
12
27
5 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
1
8%
6
22%
1-15
1
8%
5
19%
16-30
3
25%
7
26%
31-45
2
17%
1
4%
46-60
2
17%
5
19%
61-75
3
25%
3
11%
76-90
Забито
24
21
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
5
21%
1
5%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
3
13%
5
24%
46-60
3
13%
5
24%
61-75
7
29%
29%
4
19%
76-90
Пропущено
19
20
4 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
11%
3
15%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
1
5%
4
20%
31-45
4
21%
3
15%
46-60
6
32%
3
15%
61-75
5
26%
6
30%
76-90
Забито
66
38
30 В 1-м тайме 14
36 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 11
3 Не забивали 6
6
9%
4
11%
1-15
13
20%
5
13%
16-30
11
17%
5
13%
31-45
8
12%
8
21%
46-60
15
23%
9
24%
61-75
13
20%
7
18%
76-90
Пропущено
31
47
9 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 22
3
10%
9
19%
1-15
2
6%
6
13%
16-30
4
13%
11
23%
31-45
6
19%
4
9%
46-60
8
26%
8
17%
61-75
8
26%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Штутгарт - Кёльн 1:1
Дармштадт - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1
Хайденхайм
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2
Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1
Результаты матчей
Штутгарт
Хайденхайм
Точный счет
3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
5
3 раза 21%
1
2 раза 14%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
3:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
3
10 раз 37%
2
7 раз 26%
1
4 раза 15%
0
3 раза 11%
5
3 раза 11%
1
11 раз 41%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
67
86
310
311
112
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
113
85
59
58
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
225
207
1116
1314
423
324
126
324
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|4
|0
|68 - 19
|73
|2.
|Заявка
|27
|19
|3
|5
|78 - 33
|60
|3.
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|63 - 34
|57
|4.
|Заявка
|27
|15
|8
|4
|55 - 32
|53
|5.
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|60 - 32
|50
|6.
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|42 - 35
|41
|7.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|39 - 48
|36
|8.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|44 - 43
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|45 - 52
|33
|10.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 43
|30
|11.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|38 - 47
|30
|12.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|25 - 42
|29
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|33 - 44
|28
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|46 - 53
|28
|15.
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|32 - 56
|26
|16.
|Заявка
|27
|3
|11
|13
|22 - 46
|20
|17.
|Заявка
|27
|3
|10
|14
|21 - 48
|19
|18.
|Заявка
|27
|2
|8
|17
|28 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 8
|38
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|47 - 11
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 14
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 10
|30
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|6.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 12
|24
|7.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 22
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 19
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|24 - 22
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 20
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 23
|19
|12.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|30 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 22
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|23 - 20
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 22
|20
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 23
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 21
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 27
|11
|13.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 25
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|21 - 30
|9
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|16.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 31
|8
|17.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 35
|7
|18.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|31 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|23 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|19 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|15 (8)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 11
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7