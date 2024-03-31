Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

50' Команда Штутгарт имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Хайденхайм

47' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Хактаб Траоре Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Кляйндинст Тим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Кляйндинст Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

41' Команда Штутгарт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

41' Штиллер Анджело создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Штиллер Анджело из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Хорошую попытку сделал Фюрих Крис . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Хайденхайм

39' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Штиллер Анджело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Хактаб Траоре Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Удар от ворот произведет Хайденхайм

33' Вагноман Жоша из команды Штутгарт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

33' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Игра в одни ворота сейчас. Штутгарт доминирует и владеет мячом

32' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Тоеркауф Норман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Фёренбах Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Фюрих Крис из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

27' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Штутгарт

26' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Кляйндинст Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Дауд Махмуд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Удар от ворот произведет Штутгарт

23' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Удар от ворот произведет Хайденхайм

22' Антон Вальдемар не смог попасть в створ ударом издали

22' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Штиллер Анджело из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Хактаб Траоре Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

17' Гирасси Серу нанес удар головой, но Кевин Мюллер спокойно отбил мяч.

17' Миттельштедт Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Вагноман Жоша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Хайденхайм

14' Гирасси Серу нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

14' Фюрих Крис из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Хорошую попытку сделал Ундав Дениз . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Гирасси Серу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Бесте Ян-Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

12' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

12' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Матч возобновлен

10' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

10' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Штутгарт отменен из-за положения "вне игры".

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Штутгарт

8' Команда Штутгарт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Ундав Дениз создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Фюрих Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Хайденхайм

6' Фёренбах Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

4' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника