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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 25000 Главный судья: Яблонски Свен
Бохум
2:2
Конец матча
Дармштадт
0'
8' Желтая карточка
Машович Эрхан
1:0
29' Гол
Хофманн Филипп
2:0
49' Гол
Хофманн Филипп
53' Желтая карточка
Лосилья Антони
54' Желтая карточка
Кларер Кристоф
2:1
62' Гол
Скарке Тим
2:2
76' Гол
Вильхельмссон Оскар
85' Желтая карточка
Гьясула Клаус
90'+5

Ход матча

8'
Машович Эрхан
 
29'
Хофманн Филипп
1:0
46'
 
Хольтманн Геррит
Ману Брайдон
49'
Хофманн Филипп
(Шлоттербек Кевен)
2:0
53'
Лосилья Антони
 
54'
 
Кларер Кристоф
62'
2:1
Скарке Тим
(Юстван Юлиан)
63'
 
Сейдель Аарон
Ишервуд Томас
63'
 
Полтер Себастьян
Хонзак Матиас
72'
Брошински Мориц
Хофманн Филипп
 
72'
Гамбоа Кристиан
Пасслак Феликс
 
73'
 
Бадер Маттиас
Скарке Тим
76'
2:2
Вильхельмссон Оскар
(Юстван Юлиан)
83'
Беро Матуш
Антви-Аджей Кристофер
 
83'
Дашнер Лукас
Патрик Остерхаге
 
84'
Ордец Иван
Асано Такума
 
85'
 
Гьясула Клаус
90'
 
Ридель Клеменс
Юстван Юлиан

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 442 Количество передач 327
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 123
Бохум 87% (107)
X 9.8% (12)
Дармштадт 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
15
Пасслак
Феликс
4
Машович
Эрхан
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
7
Штёгер
Кевин
11
Асано
Такума
33
Хофманн
Филипп
22
Антви-Аджей
Кристофер
1
Шуэн
Марсель
20
Мюллер
Янник
14
Кларер
Кристоф
3
Ишервуд
Томас
19
Карич
Эмир
7
Ману
Брайдон
17
Юстван
Юлиан
23
Гьясула
Клаус
18
Хонзак
Матиас
27
Скарке
Тим
29
Вильхельмссон
Оскар
Бохум
4-3-3
Дармштадт
4-4-2

История личных встреч

Бохум
Дармштадт

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б
1:2
Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
1:2
ТМК
2:1
Б2
2:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
0.86

Среднее время на гол

56
105

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.42
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

63
98

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 6 0.22
Штёгер Кевин 5 (4) 0.19
Хофманн Филипп 3 0.11
Пасьенса Гонсало 3 0.11
Шлоттербек Кевен 3 0.11
Патрик Остерхаге 2 0.07
Брошински Мориц 2 0.07
Лосилья Антони 1 0.04
Антви-Аджей Кристофер 1 0.04
Беро Матуш 1 0.04
Виттек Максимилиан 1 0.04
Дашнер Лукас 1 0.04
Ордец Иван 1 0.04
Бернардо Фернандес 1 0.04
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 8 0.3
Мелем Марвин 3 0.11
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.11
Вильхельмссон Оскар 3 0.11
Юстван Юлиан 2 0.07
Пфайффер Лука 1 0.04
Бадер Маттиас 1 0.04
Кларер Кристоф 1 0.04
Хонзак Матиас 1 0.04
Нюрнбергер Фабиан 1 0.04
Сейдель Аарон 1 0.04
Маглица Матей 1 0.04
Холланд Фабиан 0 0
Полтер Себастьян 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардо Фернандес 8 0
Шлоттербек Кевен 8 0
Лосилья Антони 7 0
Штёгер Кевин 7 0
Машович Эрхан 7 0
Гамбоа Кристиан 6 0
Риман Мануэль 5 0
Беро Матуш 5 0
Антви-Аджей Кристофер 4 0
Патрик Остерхаге 4 0
Ордец Иван 3 0
Виттек Максимилиан 3 0
Брошински Мориц 3 0
Квартенг Мориц-Брони 1 1
Пасьенса Гонсало 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Оерманн Тим 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Асано Такума 1 0
Лоосли Ноа 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 6 2
Кларер Кристоф 8 0
Гьясула Клаус 5 1
Холланд Фабиан 4 1
Скарке Тим 5 0
Франич Бартол 5 0
Циммерман Кристоф 4 0
Мюллер Янник 4 0
Торстен Либеркнехт 4 0
Мелем Марвин 3 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Шуэн Марсель 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Мюллер Андреас 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Брунст Александер 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0

Результаты матчей

Бохум
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Дармштадт
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

14
11
Бохум
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Дармштадт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

31
29

Упущенные победы

5
9
Бохум
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (15)
37% (10)
7% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Дармштадт
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

34
30

Упущенные победы

19
20

Голы по времени матча

Забито

24
13
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
13 Не забивали 19
2
8%
2
15%
1-15
4
17%
3
23%
16-30
5
21%
1
8%
31-45
4
17%
3
23%
46-60
5
21%
2
15%
61-75
4
17%
2
15%
76-90

Пропущено

19
31
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
5%
1
3%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
4
21%
4
13%
31-45
4
21%
7
23%
46-60
3
16%
9
29%
29%
61-75
5
26%
5
16%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
21 Не забивали 19
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
3
20%
76-90

Пропущено

35
36
20 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
4
11%
5
14%
1-15
5
14%
6
17%
16-30
11
31%
6
17%
31-45
2
6%
5
14%
46-60
6
17%
7
19%
61-75
7
20%
7
19%
76-90

Забито

34
28
16 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 7
7 Не забивали 11
3
9%
5
18%
1-15
6
18%
6
21%
16-30
7
21%
4
14%
31-45
5
15%
4
14%
46-60
7
21%
4
14%
61-75
6
18%
5
18%
76-90

Пропущено

54
67
27 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 40
12 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 24
5
9%
6
9%
1-15
7
13%
11
16%
16-30
15
28%
10
15%
31-45
6
11%
12
18%
46-60
9
17%
16
24%
61-75
12
22%
12
18%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Майнц - Бохум 2:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Бохум 5:2
Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2
Дармштадт
(20 матчей)
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 поражений
Дармштадт - Бавария 2:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Вердер - Дармштадт 1:1
Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3

Результаты матчей

Бохум
Дармштадт

Точный счет

1:1
5 раз 36%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:1
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 48%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
0
11 раз 41%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бохум
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
1.5
Больше Меньше
4
10
3
11
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
5
3
10
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
16
11
8
19
1.5
8
19
3
24
2.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 27 23 4 0 68 - 19 73
2.
Бавария
 Заявка 27 19 3 5 78 - 33 60
3.
Штутгарт
 Заявка 27 18 3 6 63 - 34 57
4.
Боруссия Д
 Заявка 27 15 8 4 55 - 32 53
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 27 15 5 7 60 - 32 50
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 27 10 11 6 42 - 35 41
7.
Фрайбург
 Заявка 27 10 6 11 39 - 48 36
8.
Аугсбург
 Заявка 27 9 9 9 44 - 43 36
9.
Хоффенхайм
 Заявка 27 9 6 12 45 - 52 33
10.
Вердер
 Заявка 27 8 6 13 35 - 43 30
11.
Хайденхайм
 Заявка 27 7 9 11 38 - 47 30
12.
Унион Берлин
 Заявка 27 8 5 14 25 - 42 29
13.
Вольфсбург
 Заявка 27 7 7 13 33 - 44 28
14.
Боруссия М
 Заявка 27 6 10 11 46 - 53 28
15.
Бохум
 Заявка 27 5 11 11 32 - 56 26
16.
Майнц
 Заявка 27 3 11 13 22 - 46 20
17.
Кёльн
 Заявка 27 3 10 14 21 - 48 19
18.
Дармштадт
 Заявка 27 2 8 17 28 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 Заявка 14 11 1 2 47 - 11 34
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 3 1 40 - 14 33
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 3 2 32 - 10 30
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 6 6 1 22 - 12 24
7.
Аугсбург
 Заявка 14 5 6 3 24 - 22 21
8.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 16 - 19 20
9.
Фрайбург
 Заявка 13 5 5 3 24 - 22 20
10.
Хайденхайм
 Заявка 13 5 4 4 21 - 20 19
11.
Боруссия М
 Заявка 14 5 4 5 25 - 23 19
12.
Бохум
 Заявка 14 4 7 3 22 - 21 19
13.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Майнц
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
16.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 4 6 19 - 24 13
17.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 30 - 11 35
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
3.
Бавария
 Заявка 13 8 2 3 31 - 22 26
4.
Штутгарт
 Заявка 13 8 0 5 23 - 20 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 6 2 5 28 - 22 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 6 2 6 26 - 28 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Вердер
 Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
11.
Вольфсбург
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Хайденхайм
 Заявка 14 2 5 7 17 - 27 11
13.
Кёльн
 Заявка 14 1 7 6 11 - 25 10
14.
Боруссия М
 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 2 3 9 9 - 23 9
16.
Дармштадт
 Заявка 13 1 5 7 13 - 31 8
17.
Бохум
 Заявка 13 1 4 8 10 - 35 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 23 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 19 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 15 (8)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Бохум: 57%, СК Дармштадт: 43%.
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25000 болельщиков
  • 95'
    Полтер Себастьян из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Шлоттербек Кевен.
  • 95'
    Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Удар от ворот произведет СК Дармштадт
  • 94'
    Бохум пытается что-то создать.
  • 94'
    Удар от ворот произведет СК Дармштадт
  • 93'
    Штёгер Кевин из команды Бохум подал угловой справа.
  • 93'
    Мюллер Янник успешно блокирует удар.
  • 93'
    Брошински Мориц нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Дашнер Лукас. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 93'
    Лосилья Антони создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Карич Эмир из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Гамбоа Кристиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Ордец Иван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 88'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Машович Эрхан успешно блокирует удар.
    • 88'
      Вильхельмссон Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 88'
      Игрок из команды СК Дармштадт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 87'
      Ордец Иван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Штёгер Кевин из команды Бохум заходит слишком далеко, он валит Вильхельмссон Оскар.
    • 87'
      Хорошую попытку сделал Лосилья Антони. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 86'
      Штёгер Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 86'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Гьясула Клаус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 85'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Дашнер Лукас.
    • 85'
      Контроль мяча: Бохум: 58%, СК Дармштадт: 42%.
    • 85'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 85'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 84'
      Тактическая замена. Асано Такума уходит с поля и его заменяет Ордец Иван
    • 83'
      Тактическая замена. Патрик Остерхаге уходит с поля и его заменяет Дашнер Лукас
    • 83'
      Тактическая замена. Антви-Аджей Кристофер уходит с поля и его заменяет Беро Матуш
    • 83'
      Бадер Маттиас не смог попасть в створ ударом издали
    • 83'
      Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
    • 83'
      Бернардо Фернандес из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 82'
      Юстван Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 82'
      Машович Эрхан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 81'
      Гьясула Клаус нанес удар головой, но Мануэль Риманн спокойно отбил мяч.
    • 81'
      Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
    • 81'
      Бернардо Фернандес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      Контроль мяча: Бохум: 58%, СК Дармштадт: 42%.
    • 80'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 80'
      Бохум пытается что-то создать.
    • 79'
      Судья сигнализирует, что Полтер Себастьян из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Бернардо Фернандес
    • 79'
      Бернардо Фернандес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 79'
      Гьясула Клаус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 79'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 78'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Юстван Юлиан сделал результативную передачу.
    • 76'
      Г О О О О Л - Вильхельмссон Оскар забивает с левой ноги!
    • 76'
      Юстван Юлиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 76'
      Карич Эмир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Бернардо Фернандес выиграл воздушное противоборство у Бадер Маттиас.
    • 76'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 75'
      Полтер Себастьян успешно блокирует удар.
    • 75'
      Патрик Остерхаге нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 75'
      Штёгер Кевин из команды Бохум разыграл угловой с правого угла.
    • 75'
      Контроль мяча: Бохум: 58%, СК Дармштадт: 42%.
    • 75'
      Хорошую попытку сделал Асано Такума. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 74'
      Брошински Мориц создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 74'
      Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 74'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 74'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 74'
      Брошински Мориц оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 73'
      Бохум начинает контратаку
    • 73'
      Машович Эрхан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Тактическая замена. Скарке Тим уходит с поля и его заменяет Бадер Маттиас
    • 73'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      Тактическая замена. Пасслак Феликс уходит с поля и его заменяет Гамбоа Кристиан
    • 72'
      Хофманн Филипп получил легкую травму, и его заменил Брошински Мориц.
    • 72'
      Сейдель Аарон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 72'
      Мюллер Янник успешно блокирует удар.
    • 72'
      Пасслак Феликс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 72'
      Штёгер Кевин из команды Бохум подал угловой слева.
    • 71'
      Кристоф Кларер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Хофманн Филипп возвращается на поле.
    • 71'
      Бохум контролирует мяч.
    • 70'
      Контроль мяча: Бохум: 58%, СК Дармштадт: 42%.
    • 70'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 70'
      Ох, нехорошо это выглядит. Хофманн Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 69'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 69'
      Риман Мануэль из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 69'
      Пасслак Феликс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 68'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 68'
      Хорошую попытку сделал Асано Такума. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 68'
      Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 68'
      Судья сигнализирует, что Хольтманн Геррит из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Антви-Аджей Кристофер
    • 67'
      Кристоф Кларер успешно блокирует удар.
    • 67'
      Пасслак Феликс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 67'
      Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 67'
      Карич Эмир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 66'
      Полтер Себастьян из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 66'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 65'
      Контроль мяча: Бохум: 58%, СК Дармштадт: 42%.
    • 65'
      Полтер Себастьян наказан за толчок Шлоттербек Кевен
    • 64'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 64'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 63'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 63'
      Тактическая замена. Хонзак Матиас уходит с поля и его заменяет Полтер Себастьян
    • 63'
      Тактическая замена. Ишервуд Томас уходит с поля и его заменяет Сейдель Аарон
    • 63'
      Скарке Тим сделал ключевой пас для гола!
    • 62'
      Юстван Юлиан сделал результативную передачу.
    • 62'
      Г О О О О Л - Скарке Тим забивает с левой ноги!
    • 62'
      Юстван Юлиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 62'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 62'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Хольтманн Геррит ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 60'
      Контроль мяча: Бохум: 60%, СК Дармштадт: 40%.
    • 60'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 59'
      Шанс! Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
    • 59'
      Мюллер Янник из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 59'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Штёгер Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 58'
      Гьясула Клаус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Шлоттербек Кевен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 56'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 56'
      Хонзак Матиас не смог попасть в створ ударом издали
    • 56'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 56'
      Хонзак Матиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Контроль мяча: Бохум: 61%, СК Дармштадт: 39%.
    • 55'
      Штёгер Кевин из команды Бохум в офсайде
    • 54'
      Хонзак Матиас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Кристоф Кларер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 54'
      Кристоф Кларер наказан за толчок Штёгер Кевин
    • 53'
      Судья подбегает и показывает Лосилья Антони из команды Бохум отложенную желтую карточку за фол.
    • 53'
      Шлоттербек Кевен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Шлоттербек Кевен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Кристоф Кларер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Бохум пытается что-то создать.
    • 52'
      Карич Эмир из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 52'
      Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Судья сигнализирует, что Карич Эмир из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
    • 50'
      Пасслак Феликс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Бохум: 62%, СК Дармштадт: 38%.
    • 49'
      Шлоттербек Кевен сделал результативную передачу.
    • 49'
      ГОООООЛ - Хофманн Филипп Бохум забивает ударом головой
    • 49'
      Шлоттербек Кевен из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Шлоттербек Кевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Хольтманн Геррит из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Машович Эрхан
    • 47'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Карич Эмир из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 46'
      Риман Мануэль из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Пасслак Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Тактическая замена. Ману Брайдон уходит с поля и его заменяет Хольтманн Геррит
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Асано Такума выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Бохум: 64%, СК Дармштадт: 36%.
    • 47'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 46'
      Бохум пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: Бохум: 64%, СК Дармштадт: 36%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 45'
      Вильхельмссон Оскар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 44'
      Риман Мануэль из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
    • 43'
      Патрик Остерхаге из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Машович Эрхан наказан за толчок Вильхельмссон Оскар
    • 43'
      Шлоттербек Кевен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 42'
      Лосилья Антони ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Шлоттербек Кевен из команды Бохум поставил подножку. Пострадал Скарке Тим
    • 41'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Карич Эмир из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Бохум: 65%, СК Дармштадт: 35%.
    • 40'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Матч возобновлен
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Бернардо Фернандес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 38'
      Мюллер Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Карич Эмир выиграл воздушное противоборство у Асано Такума.
    • 36'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Гьясула Клаус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Бохум: 65%, СК Дармштадт: 35%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 34'
      Шлоттербек Кевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Ишервуд Томас успешно блокирует удар.
    • 33'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 33'
      Пасслак Феликс из команды Бохум не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 33'
      Штёгер Кевин из команды Бохум подал угловой слева.
    • 32'
      Мюллер Янник ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Бохум: 63%, СК Дармштадт: 37%.
    • 29'
      Г О О О О Л - Хофманн Филипп забивает ударом с левой ноги!
    • 29'
      Хофманн Филипп нанес удар головой, но Марсель Шуэн спокойно отбил мяч.
    • 29'
      Штёгер Кевин из команды Бохум подал угловой справа.
    • 29'
      Гьясула Клаус успешно блокирует удар.
    • 29'
      Лосилья Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Хонзак Матиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Бохум пытается что-то создать.
    • 28'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Ишервуд Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Пасслак Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 27'
      Антви-Аджей Кристофер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 27'
      Лосилья Антони ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Вильхельмссон Оскар наказан за толчок Лосилья Антони
    • 26'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 26'
      Бохум пытается что-то создать.
    • 25'
      Лосилья Антони выиграл воздушное противоборство у Скарке Тим.
    • 25'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 25'
      Контроль мяча: Бохум: 61%, СК Дармштадт: 39%.
    • 25'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 24'
      Асано Такума не смог попасть в створ ударом издали
    • 23'
      Бохум пытается что-то создать.
    • 23'
      Пасслак Феликс наказан за толчок Карич Эмир
    • 22'
      Карич Эмир из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Гьясула Клаус наказан за толчок Штёгер Кевин
    • 21'
      Бернардо Фернандес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Хофманн Филипп пробует нанести удар издали, но Марсель Шуэн ловит мяч
    • 21'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Вильхельмссон Оскар наказан за толчок Пасслак Феликс
    • 20'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Бохум: 59%, СК Дармштадт: 41%.
    • 20'
      Машович Эрхан выиграл воздушное противоборство у Вильхельмссон Оскар.
    • 19'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 19'
      Патрик Остерхаге не смог попасть в створ ударом издали
    • 19'
      Штёгер Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 18'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 18'
      Мюллер Янник ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 17'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Вильхельмссон Оскар выиграл воздушное противоборство у Машович Эрхан.
    • 16'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 16'
      Пасслак Феликс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 16'
      Бернардо Фернандес из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Асано Такума выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Хонзак Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Бохум пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Бохум: 54%, СК Дармштадт: 46%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 15'
      Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Хонзак Матиас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Кристоф Кларер наказан за толчок Антви-Аджей Кристофер
    • 13'
      Бохум контролирует мяч.
    • 13'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 12'
      Шанс! Лосилья Антони из команды Бохум пробил головой, но мимо
    • 11'
      Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 11'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Бернардо Фернандес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Бохум: 50%, СК Дармштадт: 50%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 10'
      Машович Эрхан не смог попасть в створ ударом издали
    • 9'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Антви-Аджей Кристофер.
    • 9'
      Бохум пытается что-то создать.
    • 9'
      Лосилья Антони успешно блокирует удар.
    • 9'
      Скарке Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Машович Эрхан из команды Бохум получает желтую после опасной игры.
    • 8'
      Машович Эрхан из команды Бохум опасно и грубо сыграл. Скарке Тим пострадал.
    • 8'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Скарке Тим наказан за толчок Лосилья Антони
    • 7'
      Лосилья Антони ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Машович Эрхан наказан за толчок Скарке Тим
    • 6'
      Машович Эрхан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Бохум: 48%, СК Дармштадт: 52%.
    • 5'
      Юстван Юлиан выиграл воздушное противоборство у Лосилья Антони.
    • 4'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 4'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для СК Дармштадт.
    • 3'
      Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 3'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Бохум контролирует мяч.
    • 1'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Бохум контролирует мяч.
    • 1'
      Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Бохум начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Бохум 87% (107)
    X 9.8% (12)
    Дармштадт 3.3% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 2:2 Дармштадт

    Исход игры
    Бохум
    87% (107)
    Ничья
    9.8% (12)
    Дармштадт
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.7% (64)
    Меньше
    45.3% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    63.25% (74)
    Нет
    36.75% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Бохум
    48.8% (60)
    1:0 Бохум
    23.6% (29)
    2:0 Бохум
    10.6% (13)
    1:1 Ничья
    8.1% (10)
    3:1 Бохум
    1.6% (2)
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