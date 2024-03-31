Тур: 27. Стадион: Воновия Рурштадион. Зрители: 25000 Главный судья: Яблонски Свен
0'
8' Желтая карточкаМашович Эрхан
1:0
29' ГолХофманн Филипп
2:0
49' ГолХофманн Филипп
53' Желтая карточкаЛосилья Антони
54' Желтая карточкаКларер Кристоф
2:1
62' ГолСкарке Тим
2:2
76' ГолВильхельмссон Оскар
85' Желтая карточкаГьясула Клаус
90'+5
Ход матча
29'
1:0
49'
53'
54'
62'
2:1
76'
85'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
8 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
442 Количество передач 327
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Асано
Такума
20
Мюллер
Янник
19
Карич
Эмир
17
Юстван
Юлиан
27
Скарке
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Луте АндреасВратарь
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
-
19 Беро МатушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
-
17 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Скарке ТимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Бохум
Дармштадт
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
0.86
Среднее время на гол
56
105
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.42
0.92
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
63
98
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асано Такума
|6
|0.22
|Штёгер Кевин
|5 (4)
|0.19
|Хофманн Филипп
|3
|0.11
|Пасьенса Гонсало
|3
|0.11
|Шлоттербек Кевен
|3
|0.11
|Патрик Остерхаге
|2
|0.07
|Брошински Мориц
|2
|0.07
|Лосилья Антони
|1
|0.04
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.04
|Беро Матуш
|1
|0.04
|Виттек Максимилиан
|1
|0.04
|Дашнер Лукас
|1
|0.04
|Ордец Иван
|1
|0.04
|Бернардо Фернандес
|1
|0.04
|Гамбоа Кристиан
|0
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скарке Тим
|8
|0.3
|Мелем Марвин
|3
|0.11
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.11
|Вильхельмссон Оскар
|3
|0.11
|Юстван Юлиан
|2
|0.07
|Пфайффер Лука
|1
|0.04
|Бадер Маттиас
|1
|0.04
|Кларер Кристоф
|1
|0.04
|Хонзак Матиас
|1
|0.04
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.04
|Сейдель Аарон
|1
|0.04
|Маглица Матей
|1
|0.04
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Полтер Себастьян
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардо Фернандес
|8
|0
|Шлоттербек Кевен
|8
|0
|Лосилья Антони
|7
|0
|Штёгер Кевин
|7
|0
|Машович Эрхан
|7
|0
|Гамбоа Кристиан
|6
|0
|Риман Мануэль
|5
|0
|Беро Матуш
|5
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|4
|0
|Патрик Остерхаге
|4
|0
|Ордец Иван
|3
|0
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|Брошински Мориц
|3
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|1
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Оерманн Тим
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Лоосли Ноа
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|6
|2
|Кларер Кристоф
|8
|0
|Гьясула Клаус
|5
|1
|Холланд Фабиан
|4
|1
|Скарке Тим
|5
|0
|Франич Бартол
|5
|0
|Циммерман Кристоф
|4
|0
|Мюллер Янник
|4
|0
|Торстен Либеркнехт
|4
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Шуэн Марсель
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Мюллер Андреас
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Дармштадт
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
14
11
Бохум
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Дармштадт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
31
29
Упущенные победы
5
9
Бохум
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (15)
37% (10)
7% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Дармштадт
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
34
30
Упущенные победы
19
20
Голы по времени матча
Забито
24
13
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
13 Не забивали 19
2
8%
2
15%
1-15
4
17%
3
23%
16-30
5
21%
1
8%
31-45
4
17%
3
23%
46-60
5
21%
2
15%
61-75
4
17%
2
15%
76-90
Пропущено
19
31
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
5%
1
3%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
4
21%
4
13%
31-45
4
21%
7
23%
46-60
3
16%
9
29%
29%
61-75
5
26%
5
16%
76-90
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
21 Не забивали 19
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
3
20%
76-90
Пропущено
35
36
20 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
4
11%
5
14%
1-15
5
14%
6
17%
16-30
11
31%
6
17%
31-45
2
6%
5
14%
46-60
6
17%
7
19%
61-75
7
20%
7
19%
76-90
Забито
34
28
16 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 7
7 Не забивали 11
3
9%
5
18%
1-15
6
18%
6
21%
16-30
7
21%
4
14%
31-45
5
15%
4
14%
46-60
7
21%
4
14%
61-75
6
18%
5
18%
76-90
Пропущено
54
67
27 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 40
12 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 24
5
9%
6
9%
1-15
7
13%
11
16%
16-30
15
28%
10
15%
31-45
6
11%
12
18%
46-60
9
17%
16
24%
61-75
12
22%
12
18%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Майнц - Бохум 2:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Бохум 5:2
Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2
Дармштадт
(20 матчей)
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 поражений
Дармштадт - Бавария 2:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Вердер - Дармштадт 1:1
Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3
Результаты матчей
Бохум
Дармштадт
Точный счет
1:1
5 раз 36%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:1
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 48%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
0
11 раз 41%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бохум
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
410
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
85
310
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
1611
819
819
324
324
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|4
|0
|68 - 19
|73
|2.
|Заявка
|27
|19
|3
|5
|78 - 33
|60
|3.
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|63 - 34
|57
|4.
|Заявка
|27
|15
|8
|4
|55 - 32
|53
|5.
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|60 - 32
|50
|6.
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|42 - 35
|41
|7.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|39 - 48
|36
|8.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|44 - 43
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|45 - 52
|33
|10.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 43
|30
|11.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|38 - 47
|30
|12.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|25 - 42
|29
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|33 - 44
|28
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|46 - 53
|28
|15.
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|32 - 56
|26
|16.
|Заявка
|27
|3
|11
|13
|22 - 46
|20
|17.
|Заявка
|27
|3
|10
|14
|21 - 48
|19
|18.
|Заявка
|27
|2
|8
|17
|28 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 8
|38
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|47 - 11
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 14
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 10
|30
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|6.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 12
|24
|7.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 22
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 19
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|24 - 22
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 20
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 23
|19
|12.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|30 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 22
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|23 - 20
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 22
|20
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 23
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 21
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 27
|11
|13.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 25
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|21 - 30
|9
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|16.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 31
|8
|17.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 35
|7
|18.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|31 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|23 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|19 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|15 (8)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 11
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бохум 2:2 Дармштадт
Исход игры
Бохум
87% (107)
Ничья
9.8% (12)
Дармштадт
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.7% (64)
Меньше
45.3% (53)
Обе команды забьют
Да
63.25% (74)
Нет
36.75% (43)
Популярный счёт
2:1 Бохум
48.8% (60)
1:0 Бохум
23.6% (29)
2:0 Бохум
10.6% (13)
1:1 Ничья
8.1% (10)
3:1 Бохум
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!