Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Кристоф Кларер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Патрик Остерхаге нанес удар, но тот был заблокирован.

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Игрок из команды СК Дармштадт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Первый тайм

48' Асано Такума выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

45' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Удар от ворот произведет Бохум

45' Вильхельмссон Оскар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Скарке Тим из команды СК Дармштадт подал угловой справа.

43' Патрик Остерхаге из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

42' Удар от ворот произведет Бохум

42' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

41' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Карич Эмир из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

39' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

38' СК Дармштадт начинает контратаку

38' Мюллер Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

35' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

34' Шлоттербек Кевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

33' Пасслак Феликс из команды Бохум не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

31' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Г О О О О Л - Хофманн Филипп забивает ударом с левой ноги!

29' Хофманн Филипп нанес удар головой, но Марсель Шуэн спокойно отбил мяч.

28' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Пасслак Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

27' Антви-Аджей Кристофер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

25' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

25' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

24' Асано Такума не смог попасть в створ ударом издали

22' Карич Эмир из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Хофманн Филипп пробует нанести удар издали, но Марсель Шуэн ловит мяч

21' Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

19' Патрик Остерхаге не смог попасть в створ ударом издали

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Удар от ворот произведет Бохум

17' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

16' Пасслак Феликс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Бернардо Фернандес из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Асано Такума выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Хонзак Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Бохум

15' Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хонзак Матиас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

12' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

11' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

11' Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

10' СК Дармштадт пытается что-то создать.

10' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

10' Машович Эрхан не смог попасть в створ ударом издали

9' Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Антви-Аджей Кристофер

8' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

5' СК Дармштадт контролирует мяч.

4' Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

4' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для СК Дармштадт.

3' Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт в офсайде

3' Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Бохум начинает с центра поля