  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Красны Себастьян
Варта Познань
0:0
Первый тайм: 22'
Заглембе Любин
0'
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Заглембе Любин
3.40
Реклама, fon.bet
3.00
Реклама, pari.ru
2.67
Все Коэффициенты
33
Гробельны
Енджей
4
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
14
Цэру
Богдан
20
Межграни
Мохамед
21
Купчак
Матеуш
16
Луиш
Мигел
22
Konrad
Matuszewski
47
Пржикрыл
Томаш
99
Зреляк
Адам
7
Шмыт
Каетан
87
Диудис
Сократис
2
Копац
Бартош
25
Налепа
Михал
5
Лавничак
Алекс
55
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
20
Полетанович
Марко
7
Ходына
Кацпер
18
Муньос
Хуан
77
Вдовяк
Матеуш
90
Курминовски
Давид
Варта Познань
3-4-3
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Варта Познань
Заглембе Любин

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:0
Э
2:2
Э
0:4
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:0
ТМС
3:0
ВД
1:2
ВД
0:3

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

0.9
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

100
69

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 7 (4) 0.27
Журавски Мачей 4 0.15
Савич Стефан V 2 0.08
Луиш Мигел 2 0.08
Пржикрыл Томаш 2 0.08
Купчак Матеуш 2 0.08
Эппель Мартон 2 (1) 0.08
Визингер Дарио 1 0.04
Ставропулос Димитрис 1 0.04
Кьельб Якуб 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Зреляк Адам 0 0
Боровски Филип 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Курминовски Давид 6 0.23
Ходына Кацпер 5 (2) 0.19
Вдовяк Матеуш 4 0.15
Лавничак Алекс 3 0.12
Копац Бартош 2 0.08
Маковский Томаш 2 0.08
Муньос Хуан 2 0.08
Булеца Сергей 1 0.04
Дабровски Дамьян 1 0.04
Бохар Дамьян 1 0.04
Bartlomiej Kludka 1 0.04
Mateusz Grzybek 0 0
Пьенько Томаш 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визингер Дарио 7 0
Ставропулос Димитрис 7 0
Журавски Мачей 5 0
Бартковски Якуб 5 0
Плеснерович Виктор 5 0
Шмыт Каетан 5 0
Боровски Филип 3 1
Купчак Матеуш 4 0
Шимонович Давид 3 0
Луиш Мигел 3 0
Цэру Богдан 2 0
Савич Стефан V 2 0
Межграни Мохамед 2 0
Гробельны Енджей 2 0
Пржикрыл Томаш 1 0
Эппель Мартон 1 0
Лис Адриан 1 0
Копчински Михал 1 0
Konrad Matuszewski 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 5 1
Налепа Михал 5 1
Bartlomiej Kludka 4 1
Полетанович Марко 5 0
Mateusz Grzybek 3 1
Диудис Сократис 2 1
Ходына Кацпер 3 0
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Бурич Ясмин 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Курминовски Давид 1 0
Маковский Томаш 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0

Результаты матчей

Варта Познань
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Заглембе Любин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
7
Варта Познань
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Заглембе Любин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

14
11
Варта Познань
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Заглембе Любин
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
16% (4)
44% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

18
18

Голы по времени матча

Забито

8
15
7 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 17
2
25%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
3
38%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
4
27%
76-90

Пропущено

13
23
9 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
15%
5
22%
1-15
5
38%
4
17%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
2
15%
6
26%
61-75
2
15%
2
9%
76-90

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
3
19%
4
29%
76-90

Пропущено

16
12
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
6%
4
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
1
6%
4
33%
61-75
6
38%
3
25%
76-90

Забито

24
29
14 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 13
11 Не забивали 6
6
25%
2
7%
1-15
4
17%
4
14%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
3
13%
7
24%
46-60
3
13%
2
7%
61-75
4
17%
8
28%
76-90

Пропущено

29
35
13 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
3
10%
9
26%
1-15
7
24%
4
11%
16-30
3
10%
4
11%
31-45
5
17%
3
9%
46-60
3
10%
10
29%
61-75
8
28%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 Краковия - Варта Познань 0:1
Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4
Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2
Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0

Результаты матчей

Варта Познань
Заглембе Любин

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
2
7 раз 58%
0
4 раза 33%
1
1 раз 8%

Точный счет

0:1
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
9 раз 36%
0
6 раз 24%

Тоталы голов в матче

Варта Познань
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
11
2
3
9
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
4
5
8
1.5
7
5
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
19
6
8
17
1.5
9
16
1
24
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 26 15 6 5 62 - 34 51
2.
Шленск Вроцлав
 26 13 8 5 36 - 23 47
3.
Ракув
 26 12 9 5 48 - 28 45
4.
Лех
 26 12 9 5 38 - 30 45
5.
Погонь Щецин
 26 13 5 8 49 - 31 44
6.
Легия
 26 12 8 6 41 - 31 44
7.
Гурник Забже
 26 11 6 9 34 - 31 39
8.
Сталь Мелец
 26 10 7 9 33 - 33 37
9.
Видзев Лодзь
 26 10 5 11 35 - 36 35
10.
Заглембе Любин
 0:0 26 9 8 9 28 - 36 35
11.
Радомяк Радом
 26 8 8 10 30 - 39 32
12.
Пяст
 26 5 14 7 26 - 31 29
13.
Варта Познань
 0:0 26 6 10 10 23 - 30 28
14.
Краковия
 26 5 13 8 33 - 36 28
15.
Пуща Неполомице
 26 5 10 11 32 - 45 25
16.
Корона Кельце
 26 4 12 10 29 - 37 24
17.
Рух Хожув
 26 2 13 11 29 - 42 19
18.
ЛКС Лодзь
 26 4 5 17 21 - 54 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 13 10 2 1 37 - 11 32
2.
Ракув
 13 9 4 0 29 - 6 31
3.
Лех
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Легия
 13 7 4 2 23 - 12 25
5.
Сталь Мелец
 13 7 4 2 21 - 12 25
6.
Видзев Лодзь
 13 8 0 5 18 - 16 24
7.
Гурник Забже
 13 7 3 3 15 - 11 24
8.
Шленск Вроцлав
 13 6 4 3 17 - 10 22
9.
Погонь Щецин
 13 6 2 5 28 - 23 20
10.
Заглембе Любин
 0:0 13 5 5 3 13 - 13 20
11.
Пуща Неполомице
 13 4 7 2 18 - 18 19
12.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
13.
Корона Кельце
 13 3 7 3 20 - 19 16
14.
Краковия
 13 3 6 4 23 - 22 15
15.
Радомяк Радом
 13 3 5 5 14 - 18 14
16.
ЛКС Лодзь
 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Рух Хожув
 13 2 6 5 15 - 18 12
18.
Варта Познань
 0:0 13 2 5 6 8 - 13 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 7 4 2 19 - 13 25
2.
Погонь Щецин
 13 7 3 3 21 - 8 24
3.
Ягеллония Белосток
 13 5 4 4 25 - 23 19
4.
Легия
 13 5 4 4 18 - 19 19
5.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 16 - 21 18
6.
Лех
 13 4 6 3 12 - 18 18
7.
Варта Познань
 0:0 13 4 5 4 15 - 17 17
8.
Гурник Забже
 13 4 3 6 19 - 20 15
9.
Заглембе Любин
 0:0 13 4 3 6 15 - 23 15
10.
Ракув
 13 3 5 5 19 - 22 14
11.
Краковия
 13 2 7 4 10 - 14 13
12.
Сталь Мелец
 13 3 3 7 12 - 21 12
13.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
14.
Пяст
 13 1 8 4 10 - 17 11
15.
Корона Кельце
 13 1 5 7 9 - 18 8
16.
Рух Хожув
 13 0 7 6 14 - 24 7
17.
Пуща Неполомице
 13 1 3 9 14 - 27 6
18.
ЛКС Лодзь
 13 1 0 12 7 - 30 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 15 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (9)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 10
Пяст Дзичек Патрик 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Заглембе Любин
3.40
Реклама, fon.bet
3.00
Реклама, pari.ru
2.67
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Варта Познань 0:0 Заглембе Любин онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Варта Познань
Заглембе Любин
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный