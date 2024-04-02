Тур: 26. Стадион: Stadion Dyskobolii. Зрители: 1851 Главный судья: Красны Себастьян
1:1
Конец матча
Ход матча
26'
57'
81'
14
Цэру
Богдан
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
25
Налепа
Михал
55
Мата
Луиш
18
Муньос
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
17 Marek Mroz
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Варта Познань
Заглембе Любин
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Среднее время на гол
90
51
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
0.9
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
100
69
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|7 (4)
|0.27
|Журавски Мачей
|4
|0.15
|Купчак Матеуш
|3
|0.12
|Савич Стефан V
|2
|0.08
|Луиш Мигел
|2
|0.08
|Пржикрыл Томаш
|2
|0.08
|Эппель Мартон
|2 (1)
|0.08
|Визингер Дарио
|1
|0.04
|Ставропулос Димитрис
|1
|0.04
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Зреляк Адам
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Курминовски Давид
|7
|0.27
|Ходына Кацпер
|5 (2)
|0.19
|Вдовяк Матеуш
|4
|0.15
|Лавничак Алекс
|3
|0.12
|Копац Бартош
|2
|0.08
|Маковский Томаш
|2
|0.08
|Муньос Хуан
|2
|0.08
|Булеца Сергей
|1
|0.04
|Дабровски Дамьян
|1
|0.04
|Бохар Дамьян
|1
|0.04
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.04
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Пьенько Томаш
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визингер Дарио
|7
|0
|Ставропулос Димитрис
|7
|0
|Журавски Мачей
|5
|0
|Бартковски Якуб
|5
|0
|Плеснерович Виктор
|5
|0
|Шмыт Каетан
|5
|0
|Боровски Филип
|3
|1
|Купчак Матеуш
|4
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Луиш Мигел
|3
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Савич Стефан V
|2
|0
|Межграни Мохамед
|2
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Пржикрыл Томаш
|1
|0
|Эппель Мартон
|1
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Konrad Matuszewski
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|5
|1
|Налепа Михал
|5
|1
|Bartlomiej Kludka
|4
|1
|Полетанович Марко
|5
|0
|Mateusz Grzybek
|3
|1
|Диудис Сократис
|2
|1
|Ходына Кацпер
|3
|0
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Бурич Ясмин
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Курминовски Давид
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Заглембе Любин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
8
Варта Познань
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Заглембе Любин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
0% (0)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
14
11
Варта Познань
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Заглембе Любин
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
15% (4)
42% (11)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
19
19
Голы по времени матча
Забито
9
16
8 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 17
2
22%
2
13%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
4
25%
76-90
Пропущено
14
24
9 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
14%
5
21%
1-15
5
36%
5
21%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
2
14%
6
25%
61-75
2
14%
2
8%
76-90
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
3
19%
4
29%
76-90
Пропущено
16
12
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
6%
4
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
1
6%
4
33%
61-75
6
38%
3
25%
76-90
Забито
25
30
15 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 13
11 Не забивали 6
6
24%
2
7%
1-15
5
20%
4
13%
16-30
4
16%
6
20%
31-45
3
12%
8
27%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
4
16%
8
27%
76-90
Пропущено
30
36
13 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
3
10%
9
25%
1-15
7
23%
5
14%
16-30
3
10%
4
11%
31-45
6
20%
3
8%
46-60
3
10%
10
28%
61-75
8
27%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 Краковия - Варта Познань 0:1
Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4
Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2
Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0
Результаты матчей
Варта Познань
Заглембе Любин
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
2
7 раз 54%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
Точный счет
0:1
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
1
11 раз 42%
2
9 раз 35%
0
6 раз 23%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
112
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
58
76
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
206
818
917
125
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|15 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (9)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|10
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10