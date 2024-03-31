Тур: 31. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Харрингтон Тони
-
Главный тренер: Хау Эдди
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Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Ньюкасл
Эвертон
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
60%
10 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 10 побед
28 матчей
32.1%
17.9%
50%
9 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
4 победы 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.31
1.2
Среднее время на гол
68
75
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.87
1.38
Среднее время на гол
48
65
Всего голов
45
36
Голов в среднем за матч
1.61
1.29
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
Среднее время на гол
56
70
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|14 (4)
|0.48
|Гордон Энтони
|9 (1)
|0.31
|Уилсон Каллум
|7 (2)
|0.24
|Лонгстафф Шон
|4
|0.14
|Барнс Харви
|4
|0.14
|Гимараэс Бруно
|3
|0.1
|Шёр Фабиан
|3
|0.1
|Альмирон Мигель
|3
|0.1
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0.07
|Бёрн Дэн
|2
|0.07
|Ботман Свен
|2
|0.07
|Жоэлинтон
|2
|0.07
|Триппьер Киран
|1
|0.03
|Майли Льюис
|1
|0.03
|Ритчи Мэтт
|1
|0.03
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|Тонали Сандро
|1
|0.03
|Уиллок Джо
|1
|0.03
|Ливраменто Валентино
|1
|0.03
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|6
|0.21
|Харрисон Джек
|3
|0.1
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0.1
|Гомеш Бету
|3
|0.1
|Макнил Дуайт
|2
|0.07
|Миколенко Виталий
|2
|0.07
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0.07
|Онана Амаду
|2
|0.07
|Гарнер Джеймс
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.03
|Кин Майкл
|1
|0.03
|Гомеш Андре
|1
|0.03
|Данджума Арно
|1
|0.03
|Доббин Льюис
|1
|0.03
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|9
|1
|Гимараэс Бруно
|8
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Жоэлинтон
|5
|0
|Лонгстафф Шон
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Бёрн Дэн
|3
|0
|Уилсон Каллум
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
|Уайт Джо
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
|Эдди Хау
|1
|0
|Майли Льюис
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуэйе Идрисса
|7
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|7
|0
|Янг Эшли
|5
|1
|Тарковски Джеймс
|6
|0
|Дукуре Абдулай
|5
|0
|Гарнер Джеймс
|5
|0
|Онана Амаду
|5
|0
|Паттерсон Нэйтан
|4
|0
|Пикфорд Джордан
|4
|0
|Шон
|3
|0
|Гомеш Андре
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Эвертон
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
10
7
Ньюкасл
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Эвертон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
24
14
Упущенные победы
17
13
Ньюкасл
76%
24%
19 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (12)
45% (13)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (18)
17% (5)
21% (6)
Эвертон
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (4)
59% (17)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
24% (7)
31% (9)
Сухие победы
11
7
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
29
17
Упущенные победы
27
20
Голы по времени матча
Забито
38
17
16 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 7
14 Не забивали 20
7
18%
3
18%
1-15
4
11%
2
12%
16-30
5
13%
1
6%
31-45
5
13%
3
18%
46-60
7
18%
4
24%
61-75
10
26%
4
24%
76-90
Пропущено
19
21
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
5%
3
14%
1-15
4
21%
5
24%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
5
26%
2
10%
46-60
3
16%
6
29%
61-75
3
16%
3
14%
76-90
Забито
25
16
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
1
4%
2
13%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
7
28%
2
13%
31-45
3
12%
3
19%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
6
24%
7
44%
76-90
Пропущено
32
17
11 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
2
6%
2
12%
1-15
5
16%
1
6%
16-30
4
13%
2
12%
31-45
5
16%
2
12%
46-60
8
25%
6
35%
61-75
8
25%
4
24%
76-90
Забито
63
33
27 В 1-м тайме 12
36 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 13
4 Не забивали 11
8
13%
5
15%
1-15
7
11%
4
12%
16-30
12
19%
3
9%
31-45
8
13%
6
18%
46-60
12
19%
4
12%
61-75
16
25%
11
33%
76-90
Пропущено
51
38
19 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 20
3
6%
5
13%
1-15
9
18%
6
16%
16-30
7
14%
4
11%
31-45
10
20%
4
11%
46-60
11
22%
12
32%
61-75
11
22%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Челси - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0
Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1
Эвертон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1
Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1
Результаты матчей
Ньюкасл
Эвертон
Точный счет
1:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
4
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:8
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
8
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:8
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 3%
8
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
410
78
212
510
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
96
77
411
311
213
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
1811
1712
821
1019
425
623
227
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|70 - 24
|64
|2.
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|3.
|Заявка
|28
|19
|6
|3
|63 - 28
|63
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|62 - 42
|59
|5.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|61 - 43
|56
|6.
|Заявка
|29
|15
|3
|11
|40 - 40
|48
|7.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|49 - 54
|44
|8.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|63 - 51
|43
|9.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|50 - 44
|42
|10.
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|42 - 46
|41
|11.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|49 - 47
|40
|12.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|46 - 47
|39
|13.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|44 - 54
|38
|14.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|34 - 49
|30
|15.
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|42 - 55
|27
|16.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|30 - 41
|25
|17.
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|36 - 52
|22
|18.
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|44 - 63
|22
|19.
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|31 - 65
|18
|20.
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|27 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|37 - 19
|34
|5.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 20
|33
|6.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 19
|32
|7.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 22
|24
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 22
|22
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 22
|12
|18.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 26
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 45
|9
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 23
|25
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 32
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 25
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 29
|14
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|15 - 23
|12
|14.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|16.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|17 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|22 - 37
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|15 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогнозы на матч Ньюкасл - Эвертон
Исход игры
Ньюкасл
87.8% (36)
Ничья
7.3% (3)
Эвертон
4.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
70% (28)
Меньше
30% (12)
Обе команды забьют
Да
75% (30)
Нет
25% (10)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
58.5% (24)
1:0 Ньюкасл
14.6% (6)
2:0 Ньюкасл
7.3% (3)
1:1 Ничья
4.9% (2)
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