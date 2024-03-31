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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Харрингтон Тони
Ньюкасл
 
Позже
Эвертон
Прогнозы 40
Ньюкасл 87.5% (35)
X 7.5% (3)
Эвертон 5% (2)
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Эвертон

История личных встреч

Ньюкасл
Эвертон

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
60%
10 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 10 побед

28 матчей

32.1%
17.9%
50%
9 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
4 победы 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.31
1.2

Среднее время на гол

68
75

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.87
1.38

Среднее время на гол

48
65

Всего голов

45
36

Голов в среднем за матч

1.61
1.29

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24

Среднее время на гол

56
70

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 14 (4) 0.48
Гордон Энтони 9 (1) 0.31
Уилсон Каллум 7 (2) 0.24
Лонгстафф Шон 4 0.14
Барнс Харви 4 0.14
Гимараэс Бруно 3 0.1
Шёр Фабиан 3 0.1
Альмирон Мигель 3 0.1
Мёрфи Джейкоб 2 0.07
Бёрн Дэн 2 0.07
Ботман Свен 2 0.07
Жоэлинтон 2 0.07
Триппьер Киран 1 0.03
Майли Льюис 1 0.03
Ритчи Мэтт 1 0.03
Ласcеллс Джамал 1 0.03
Тонали Сандро 1 0.03
Уиллок Джо 1 0.03
Ливраменто Валентино 1 0.03
Андерсон Эллиот 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 6 0.21
Харрисон Джек 3 0.1
Калверт-Льюин Доминик 3 0.1
Гомеш Бету 3 0.1
Макнил Дуайт 2 0.07
Миколенко Виталий 2 0.07
Брэнтуэйт Джерред 2 0.07
Онана Амаду 2 0.07
Гарнер Джеймс 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Гуэйе Идрисса 1 0.03
Кин Майкл 1 0.03
Гомеш Андре 1 0.03
Данджума Арно 1 0.03
Доббин Льюис 1 0.03
Паттерсон Нэйтан 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 9 1
Гимараэс Бруно 8 0
Триппьер Киран 5 0
Жоэлинтон 5 0
Лонгстафф Шон 5 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Бёрн Дэн 3 0
Уилсон Каллум 2 0
Барнс Харви 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ботман Свен 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Дубравка Мартин 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Холл Льюис 1 0
Исак Александр 1 0
Уайт Джо 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Эдди Хау 1 0
Майли Льюис 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуэйе Идрисса 7 0
Брэнтуэйт Джерред 7 0
Янг Эшли 5 1
Тарковски Джеймс 6 0
Дукуре Абдулай 5 0
Гарнер Джеймс 5 0
Онана Амаду 5 0
Паттерсон Нэйтан 4 0
Пикфорд Джордан 4 0
Шон 3 0
Гомеш Андре 2 0
Годфри Бен 2 0
Гомеш Бету 2 0
Кин Майкл 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Доббин Льюис 1 0
Чермити Юссеф 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Эвертон
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

10
7
Ньюкасл
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Эвертон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

24
14

Упущенные победы

17
13
Ньюкасл
76%
24%
19 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (12)
45% (13)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (18)
17% (5)
21% (6)
Эвертон
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (4)
59% (17)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
24% (7)
31% (9)

Сухие победы

11
7

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

29
17

Упущенные победы

27
20

Голы по времени матча

Забито

38
17
16 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 7
14 Не забивали 20
7
18%
3
18%
1-15
4
11%
2
12%
16-30
5
13%
1
6%
31-45
5
13%
3
18%
46-60
7
18%
4
24%
61-75
10
26%
4
24%
76-90

Пропущено

19
21
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
5%
3
14%
1-15
4
21%
5
24%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
5
26%
2
10%
46-60
3
16%
6
29%
61-75
3
16%
3
14%
76-90

Забито

25
16
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
1
4%
2
13%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
7
28%
2
13%
31-45
3
12%
3
19%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
6
24%
7
44%
76-90

Пропущено

32
17
11 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
2
6%
2
12%
1-15
5
16%
1
6%
16-30
4
13%
2
12%
31-45
5
16%
2
12%
46-60
8
25%
6
35%
61-75
8
25%
4
24%
76-90

Забито

63
33
27 В 1-м тайме 12
36 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 13
4 Не забивали 11
8
13%
5
15%
1-15
7
11%
4
12%
16-30
12
19%
3
9%
31-45
8
13%
6
18%
46-60
12
19%
4
12%
61-75
16
25%
11
33%
76-90

Пропущено

51
38
19 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 20
3
6%
5
13%
1-15
9
18%
6
16%
16-30
7
14%
4
11%
31-45
10
20%
4
11%
46-60
11
22%
12
32%
61-75
11
22%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Челси - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0
Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1
Эвертон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1
Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1

Результаты матчей

Ньюкасл
Эвертон

Точный счет

1:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
4
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:8
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
8
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:8
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 3%
8
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
1.5
Больше Меньше
4
10
7
8
2.5
2
12
5
10
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
6
7
7
1.5
4
11
3
11
2.5
2
13
1
13
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
18
11
17
12
1.5
8
21
10
19
2.5
4
25
6
23
3.5
2
27
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 20 4 4 70 - 24 64
2.
Ливерпуль
 Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
3.
Манчестер Сити
 Заявка 28 19 6 3 63 - 28 63
4.
Астон Вилла
 Заявка 30 18 5 7 62 - 42 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 29 17 5 7 61 - 43 56
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 15 3 11 40 - 40 48
7.
Вест Хэм
 Заявка 30 12 8 10 49 - 54 44
8.
Ньюкасл
 Заявка 29 13 4 12 63 - 51 43
9.
Брайтон
 Заявка 28 11 9 8 50 - 44 42
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 29 12 5 12 42 - 46 41
11.
Челси
 Заявка 28 11 7 10 49 - 47 40
12.
Фулхэм
 Заявка 30 11 6 13 46 - 47 39
13.
Борнмут
 Заявка 29 10 8 11 44 - 54 38
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 34 - 49 30
15.
Брентфорд
 Заявка 30 7 6 17 42 - 55 27
16.
Эвертон
 Заявка 29 8 7 14 30 - 41 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 30 6 8 16 36 - 52 22
18.
Лутон Таун
 Заявка 30 5 7 18 44 - 63 22
19.
Бёрнли
 Заявка 30 4 6 20 31 - 65 18
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 29 3 6 20 27 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 3 0 38 - 12 36
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 11 1 3 37 - 19 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 15 10 2 3 38 - 19 32
7.
Фулхэм
 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 6 3 25 - 22 24
12.
Челси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 22 22
13.
Борнмут
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
14.
Брентфорд
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 4 4 7 20 - 22 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 2 3 10 15 - 45 9
20.
Бёрнли
 Заявка 15 2 2 11 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 25 - 23 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 6 5 3 30 - 23 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 20 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 2 7 24 - 32 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 5 2 8 20 - 25 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 3 5 7 15 - 29 14
13.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 15 - 23 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Фулхэм
 Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
16.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
18.
Бёрнли
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 4 9 22 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2024, осталось 2 дня 12 часов 23 минуты.

    Главный судья: Харрингтон Тони

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    • Прогнозы 40
    Ньюкасл 87.5% (35)
    X 7.5% (3)
    Эвертон 5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Эвертон
    4.00
    4.00
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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Эвертон

    Исход игры
    Ньюкасл
    87.8% (36)
    Ничья
    7.3% (3)
    Эвертон
    4.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (28)
    Меньше
    30% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (30)
    Нет
    25% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    58.5% (24)
    1:0 Ньюкасл
    14.6% (6)
    2:0 Ньюкасл
    7.3% (3)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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