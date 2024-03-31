Тур: 26. Стадион: Стадион принца Султана бен Абдель Азиза.
Позже
История личных встреч
Абха
Аль-Наср Эр-Рияд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.75
1.17
Среднее время на гол
120
77
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
2.5
2.25
Среднее время на гол
36
40
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.8
1.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
Среднее время на гол
50
56
Бомбардиры внутри турнира
Абха
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крыховяк Гжегож
|6 (1)
|0.24
|Токо-Экамби Карл
|6 (1)
|0.24
|Бгуир Саад
|3 (1)
|0.12
|Аль-Судани Закария
|3
|0.12
|Аль-Али Хассан
|2
|0.08
|Джабер Абду Ахмед
|1
|0.04
|Камано Франсуа
|1
|0.04
|Бин Джумайя Фахад
|1
|0.04
|Ногера Фабьян
|1
|0.04
|Аль-Сахави Зияд
|1
|0.04
|Аль-Рувайли Омар
|1
|0.04
|Ahmed Abdu Ahmed Jaber
|1
|0.04
|Аль-Конайдери Мохаммед
|0
|0
|Натик Саад
|0
|0
|Алшамари Абдулела
|0
|0
|Аль-Уфи Мохаммед
|0
|0
|Meshal Al-Mutairi
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|26 (8)
|1.04
|Талиска Андерсон
|16 (1)
|0.64
|Мане Садио
|9 (1)
|0.36
|Отавио Эдмилсон
|7
|0.28
|Гариб Абдуррахман
|2
|0.08
|Брозович Марсело
|2
|0.08
|Теллес Алекс
|2
|0.08
|Лапорт Эмерик
|2
|0.08
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.04
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.04
|Яхья Айман
|1
|0.04
|Аль-Наджи Сами
|1
|0.04
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0.04
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|0
|0
|Фофана Секо
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Карточки
Абха
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крыховяк Гжегож
|6
|0
|Аль-Судани Закария
|5
|0
|Бин Джумайя Фахад
|5
|0
|Аль-Хбеб Ахмад
|3
|1
|Матич Урош
|3
|0
|Натик Саад
|3
|0
|Аль-Кумайзи Салех
|3
|0
|Наджи Мохаммед
|3
|0
|Алшамари Абдулела
|3
|0
|Аль-Али Хассан
|3
|0
|Бгуир Саад
|2
|0
|Аль-Зубаиди Ибрагим
|2
|0
|Аль-Сахави Зияд
|2
|0
|Аль-Конайдери Мохаммед
|2
|0
|Татарушану Чиприан
|1
|0
|Ногера Фабьян
|1
|0
|Камано Франсуа
|1
|0
|Meshal Al-Mutairi
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Хайбари Абдулла
|4
|0
|Брозович Марсело
|3
|0
|Мане Садио
|3
|0
|Лапорт Эмерик
|3
|0
|Теллес Алекс
|3
|0
|Аль-Амри Абдулела
|3
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|3
|0
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Алавжами Али
|2
|0
|Яхья Айман
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Аль-Фатил Мохаммед II
|1
|0
|Гариб Абдуррахман
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
Результаты матчей
Абха
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
0% (0)
62% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
3
1
Абха
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
38
5
Упущенные победы
3
35
Абха
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (14)
24% (6)
20% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
8% (2)
40% (10)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
43
15
Упущенные победы
6
36
Голы по времени матча
Забито
13
35
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
0
0%
2
6%
1-15
1
8%
4
11%
16-30
4
31%
8
23%
31-45
2
15%
7
20%
46-60
3
23%
5
14%
61-75
3
23%
9
26%
76-90
Пропущено
21
15
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
3
14%
4
27%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
7
33%
5
33%
76-90
Забито
14
36
5 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
0
0%
4
11%
1-15
3
21%
6
17%
16-30
2
14%
8
22%
31-45
3
21%
5
14%
46-60
2
14%
7
19%
61-75
4
29%
6
17%
76-90
Пропущено
41
19
15 В 1-м тайме 7
26 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
2
5%
0
0%
1-15
7
17%
5
26%
16-30
6
15%
2
11%
31-45
4
10%
3
16%
46-60
9
22%
2
11%
61-75
13
32%
7
37%
76-90
Забито
27
71
10 В 1-м тайме 32
17 Во 2-м тайме 39
10 Забивали первыми 19
7 Не забивали 2
0
0%
6
8%
1-15
4
15%
10
14%
16-30
6
22%
16
23%
31-45
5
19%
12
17%
46-60
5
19%
12
17%
61-75
7
26%
15
21%
76-90
Пропущено
62
34
23 В 1-м тайме 10
39 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 20
2
3%
2
6%
1-15
11
18%
5
15%
16-30
10
16%
3
9%
31-45
7
11%
7
21%
46-60
12
19%
5
15%
61-75
20
32%
12
35%
76-90
Результаты последних матчей
Абха
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Аль-Рияд - Абха 1:1 Абха - Аль-Вахда Мекка 1:0 Аль-Иттифак - Абха 3:0 Абха - Аль-Таи 2:0
Аль-Фейха - Абха 3:2 Абха - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Аль-Раед Бурайда - Абха 4:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 7:0 Абха - Аль-Хазм 1:1 Абха - Аль-Халидж 1:2 Аль-Халидж - Абха 3:1 Абха - Аль-Ахли Джидда 0:6 Дамак - Абха 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:2 Абха - Аль-Ахдуд 3:2 Аль-Ахли Джидда - Абха 1:2 Абха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Аль-Фатех - Абха 4:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Абха - Аль-Рияд 0:1
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3
Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0
Результаты матчей
Абха
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
4
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
4:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:3
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
3
4 раза 33%
5
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:3
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
0
7 раз 28%
2
7 раз 28%
3
2 раза 8%
3
6 раз 24%
2
5 раз 20%
4
5 раз 20%
5
4 раза 16%
1
3 раза 12%
0
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Абха
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
121
48
112
111
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
111
58
93
112
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
232
916
205
223
1510
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|26 (9)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|22 (5)
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|18 (3)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|16 (4)
|Дамак
|Н'Куду Жорж-Кевин
|15 (4)
|Аль-Ахли Джидда
|Ибаньес Рожер
|2 10
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 11
|Аль-Халидж
|Мартинш Фабиу
|1 9
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Булаихи Али
|1 8
|Аль-Халидж
|У-Ён Чон
|1 7
Прогнозы на матч Абха - Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Абха
7.1% (1)
Ничья
7.1% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
85.7% (12)
Тотал 2.5
Больше
78.57% (11)
Меньше
21.43% (3)
Обе команды забьют
Да
78.57% (11)
Нет
21.43% (3)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
50% (7)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
21.4% (3)
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