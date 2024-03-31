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  2. Матчи
  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Абха
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 12
Абха 8.3% (1)
X 0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд 91.7% (11)
Все прогнозы
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Абха
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
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История личных встреч

Абха
Аль-Наср Эр-Рияд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
К
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.75
1.17

Среднее время на гол

120
77

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

2.5
2.25

Среднее время на гол

36
40

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.8
1.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5

Среднее время на гол

50
56

Бомбардиры внутри турнира

Абха
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крыховяк Гжегож 6 (1) 0.24
Токо-Экамби Карл 6 (1) 0.24
Бгуир Саад 3 (1) 0.12
Аль-Судани Закария 3 0.12
Аль-Али Хассан 2 0.08
Джабер Абду Ахмед 1 0.04
Камано Франсуа 1 0.04
Бин Джумайя Фахад 1 0.04
Ногера Фабьян 1 0.04
Аль-Сахави Зияд 1 0.04
Аль-Рувайли Омар 1 0.04
Ahmed Abdu Ahmed Jaber 1 0.04
Аль-Конайдери Мохаммед 0 0
Натик Саад 0 0
Алшамари Абдулела 0 0
Аль-Уфи Мохаммед 0 0
Meshal Al-Mutairi 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 26 (8) 1.04
Талиска Андерсон 16 (1) 0.64
Мане Садио 9 (1) 0.36
Отавио Эдмилсон 7 0.28
Гариб Абдуррахман 2 0.08
Брозович Марсело 2 0.08
Теллес Алекс 2 0.08
Лапорт Эмерик 2 0.08
Аль-Ганам Султан 1 0.04
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.04
Яхья Айман 1 0.04
Аль-Наджи Сами 1 0.04
Аль-Амри Абдулела 1 0.04
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 0 0
Фофана Секо 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0

Карточки

Абха
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крыховяк Гжегож 6 0
Аль-Судани Закария 5 0
Бин Джумайя Фахад 5 0
Аль-Хбеб Ахмад 3 1
Матич Урош 3 0
Натик Саад 3 0
Аль-Кумайзи Салех 3 0
Наджи Мохаммед 3 0
Алшамари Абдулела 3 0
Аль-Али Хассан 3 0
Бгуир Саад 2 0
Аль-Зубаиди Ибрагим 2 0
Аль-Сахави Зияд 2 0
Аль-Конайдери Мохаммед 2 0
Татарушану Чиприан 1 0
Ногера Фабьян 1 0
Камано Франсуа 1 0
Meshal Al-Mutairi 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Хайбари Абдулла 4 0
Брозович Марсело 3 0
Мане Садио 3 0
Лапорт Эмерик 3 0
Теллес Алекс 3 0
Аль-Амри Абдулела 3 0
Аль-Бушайль Наваф 3 0
Отавио Эдмилсон 2 0
Талиска Андерсон 2 0
Алавжами Али 2 0
Яхья Айман 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Фофана Секо 1 0
Мухтар Али 1 0
Аль-Фатил Мохаммед II 1 0
Гариб Абдуррахман 1 0
Аль-Хассан Али 1 0

Результаты матчей

Абха
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
0% (0)
62% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

3
1
Абха
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

38
5

Упущенные победы

3
35
Абха
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (14)
24% (6)
20% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
8% (2)
40% (10)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

43
15

Упущенные победы

6
36

Голы по времени матча

Забито

13
35
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
0
0%
2
6%
1-15
1
8%
4
11%
16-30
4
31%
8
23%
31-45
2
15%
7
20%
46-60
3
23%
5
14%
61-75
3
23%
9
26%
76-90

Пропущено

21
15
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
3
14%
4
27%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
7
33%
5
33%
76-90

Забито

14
36
5 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
0
0%
4
11%
1-15
3
21%
6
17%
16-30
2
14%
8
22%
31-45
3
21%
5
14%
46-60
2
14%
7
19%
61-75
4
29%
6
17%
76-90

Пропущено

41
19
15 В 1-м тайме 7
26 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
2
5%
0
0%
1-15
7
17%
5
26%
16-30
6
15%
2
11%
31-45
4
10%
3
16%
46-60
9
22%
2
11%
61-75
13
32%
7
37%
76-90

Забито

27
71
10 В 1-м тайме 32
17 Во 2-м тайме 39
10 Забивали первыми 19
7 Не забивали 2
0
0%
6
8%
1-15
4
15%
10
14%
16-30
6
22%
16
23%
31-45
5
19%
12
17%
46-60
5
19%
12
17%
61-75
7
26%
15
21%
76-90

Пропущено

62
34
23 В 1-м тайме 10
39 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 20
2
3%
2
6%
1-15
11
18%
5
15%
16-30
10
16%
3
9%
31-45
7
11%
7
21%
46-60
12
19%
5
15%
61-75
20
32%
12
35%
76-90

Результаты последних матчей

Абха
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Аль-Рияд - Абха 1:1 Абха - Аль-Вахда Мекка 1:0 Аль-Иттифак - Абха 3:0 Абха - Аль-Таи 2:0
Аль-Фейха - Абха 3:2 Абха - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Аль-Раед Бурайда - Абха 4:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 7:0 Абха - Аль-Хазм 1:1 Абха - Аль-Халидж 1:2 Аль-Халидж - Абха 3:1 Абха - Аль-Ахли Джидда 0:6 Дамак - Абха 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:2 Абха - Аль-Ахдуд 3:2 Аль-Ахли Джидда - Абха 1:2 Абха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Аль-Фатех - Абха 4:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Абха - Аль-Рияд 0:1
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3
Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0

Результаты матчей

Абха
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
4
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

4:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:3
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
3
4 раза 33%
5
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:3
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
0
7 раз 28%
2
7 раз 28%
3
2 раза 8%
3
6 раз 24%
2
5 раз 20%
4
5 раз 20%
5
4 раза 16%
1
3 раза 12%
0
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Абха
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
12
1
4
8
1.5
11
2
1
11
2.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
1
5
8
1.5
9
3
1
12
2.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
23
2
9
16
1.5
20
5
2
23
2.5
15
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 25 23 2 0 76 - 16 71
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 25 19 2 4 71 - 34 59
3.
Аль-Ахли Джидда
 25 14 6 5 51 - 27 48
4.
Аль-Иттихад Джидда
 25 14 4 7 51 - 34 46
5.
Аль-Таавун Бурайда
 25 12 7 6 43 - 28 43
6.
Аль-Иттифак
 25 9 9 7 32 - 27 36
7.
Дамак
 25 9 7 9 38 - 32 34
8.
Аль-Фатех
 25 9 7 9 42 - 38 34
9.
Аль-Фейха
 25 8 8 9 32 - 41 32
10.
Аль-Халидж
 25 8 7 10 29 - 34 31
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 25 7 7 11 30 - 35 28
12.
Аль-Вахда Мекка
 25 8 3 14 38 - 45 27
13.
Аль-Раед Бурайда
 25 7 6 12 33 - 39 27
14.
Аль-Рияд
 25 6 7 12 23 - 46 25
15.
Аль-Ахдуд
 25 7 3 15 22 - 39 24
16.
Аль-Таи
 25 6 4 15 25 - 52 22
17.
Абха
 25 6 4 15 29 - 60 22
18.
Аль-Хазм
 25 2 9 14 25 - 63 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 13 12 1 0 37 - 6 37
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 13 9 2 2 36 - 19 29
3.
Аль-Ахли Джидда
 12 7 4 1 17 - 6 25
4.
Аль-Иттихад Джидда
 13 8 1 4 29 - 23 25
5.
Аль-Таавун Бурайда
 13 7 2 4 25 - 15 23
6.
Дамак
 13 6 4 3 24 - 15 22
7.
Аль-Вахда Мекка
 13 6 3 4 29 - 22 21
8.
Абха
 12 6 2 4 15 - 19 20
9.
Аль-Таи
 12 5 2 5 17 - 23 17
10.
Аль-Иттифак
 12 4 5 3 18 - 16 17
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 12 4 3 5 19 - 18 15
12.
Аль-Ахдуд
 13 5 0 8 12 - 19 15
13.
Аль-Халидж
 12 3 5 4 15 - 16 14
14.
Аль-Рияд
 13 3 5 5 10 - 17 14
15.
Аль-Раед Бурайда
 12 4 1 7 15 - 21 13
16.
Аль-Фатех
 13 3 4 6 20 - 21 13
17.
Аль-Фейха
 12 2 5 5 10 - 18 11
18.
Аль-Хазм
 12 2 2 8 12 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 12 11 1 0 39 - 10 34
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 12 10 0 2 35 - 15 30
3.
Аль-Ахли Джидда
 13 7 2 4 34 - 21 23
4.
Аль-Иттихад Джидда
 12 6 3 3 22 - 11 21
5.
Аль-Фатех
 12 6 3 3 22 - 17 21
6.
Аль-Фейха
 13 6 3 4 22 - 23 21
7.
Аль-Таавун Бурайда
 12 5 5 2 18 - 13 20
8.
Аль-Иттифак
 13 5 4 4 14 - 11 19
9.
Аль-Халидж
 13 5 2 6 14 - 18 17
10.
Аль-Раед Бурайда
 13 3 5 5 18 - 18 14
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 13 3 4 6 11 - 17 13
12.
Дамак
 12 3 3 6 14 - 17 12
13.
Аль-Рияд
 12 3 2 7 13 - 29 11
14.
Аль-Ахдуд
 12 2 3 7 10 - 20 9
15.
Аль-Хазм
 13 0 7 6 13 - 27 7
16.
Аль-Вахда Мекка
 12 2 0 10 9 - 23 6
17.
Аль-Таи
 13 1 2 10 8 - 29 5
18.
Абха
 13 0 2 11 14 - 41 2
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 26 (9)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 22 (5)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 18 (3)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 16 (4)
Дамак Н'Куду Жорж-Кевин 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Джидда Ибаньес Рожер 2 10
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 11
Аль-Халидж Мартинш Фабиу 1 9
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 1 8
Аль-Халидж У-Ён Чон 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Абха - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2024, осталось 2 дня 12 часов 53 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 12
    Абха 8.3% (1)
    X 0% (0)
    Аль-Наср Эр-Рияд 91.7% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Абха
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    9.90
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    8.30
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    1.19
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    Прогнозы на матч Абха - Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Абха
    7.1% (1)
    Ничья
    7.1% (1)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    85.7% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.57% (11)
    Меньше
    21.43% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (11)
    Нет
    21.43% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    50% (7)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    21.4% (3)
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    Абха
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