Тур: 6.
0:0
Первый тайм: 8'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Чуриков ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Карпов ДанилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Герасименко Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
85 Пяткин ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Болов РусланНападающий
-
Главный тренер: Попков Сергей
История личных встреч
Краснодар-2
Ротор
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.09
0.91
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
82
99
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муллин Камиль
|5
|0.24
|Карпов Данил
|5 (2)
|0.24
|Железнов Юрий
|3
|0.14
|Гайворонский Данила
|2
|0.1
|Жилкин Григорий
|2
|0.1
|Гетьман Никита
|2
|0.1
|Кучугура Дмитрий
|2
|0.1
|Богданец Кирилл
|2
|0.1
|Шахов Виталий
|1
|0.05
|Комар Степан
|1
|0.05
|Иванов Дмитрий III
|1
|0.05
|Арутюнян Георгий
|1
|0.05
|Кокшаров Александр
|1
|0.05
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арсентьев Даниил
|5
|0.23
|Сафронов Илья
|4
|0.18
|Зуйков Сергей
|3
|0.14
|Магомедов Рашид
|3 (1)
|0.14
|Никитин Алексей
|2
|0.09
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.09
|Болов Руслан
|1
|0.05
|Дворецков Филипп
|1
|0.05
|Агеев Михаил
|1
|0.05
|Лаврищев Дмитрий
|1
|0.05
|Усанов Алексей
|1
|0.05
|Шмаков Иван
|1
|0.05
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.05
|Камлашев Даниил
|1
|0.05
Карточки
Краснодар-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карпов Данил
|0
|1
|Багринцев Эдуард
|0
|1
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Краснодар-2
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Ротор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
3
Краснодар-2
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Ротор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
13
17
Краснодар-2
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Ротор
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (2)
73% (16)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
15
9
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 15
0
0%
1
11%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
30%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Забито
13
18
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
5
38%
5
28%
61-75
1
8%
7
39%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Забито
28
27
14 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
0
0%
2
7%
1-15
8
29%
0
0%
16-30
6
21%
3
11%
31-45
3
11%
5
19%
46-60
6
21%
8
30%
30%
61-75
5
18%
9
33%
76-90
Пропущено
22
19
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
1
5%
1
5%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
8
36%
2
11%
31-45
3
14%
4
21%
46-60
2
9%
6
32%
61-75
6
27%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар-2
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Краснодар-2 - Родина-2 Москва 0:0 Муром - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Велес Москва 1:0 Краснодар-2 - Динамо-2 Москва 0:0
Краснодар-2 - Черноморец Нв 1:2 Алания - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Краснодар-2 - Динамо Брянск 1:1 Уфа - Краснодар-2 0:0 Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 4:1 Краснодар-2 - Иртыш Омск 0:2 Краснодар-2 - Ротор 3:1 Муром - Краснодар-2 2:3 Краснодар-2 - Чайка Песчанокопское 2:0 Спартак Кострома - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - Волга Ульяновск 1:2 Велес Москва - Краснодар-2 3:0 Иртыш Омск - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Уфа 1:0
Ротор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1
Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка Песчанокопское 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1 Краснодар-2 - Ротор 3:1 Ротор - Иртыш Омск 1:0
Результаты матчей
Краснодар-2
Ротор
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
1:2
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
11 раз 50%
0
5 раз 23%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Краснодар-2
Ротор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
47
48
29
39
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
46
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
175
813
616
318
319
120
121
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|5.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|9.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|10.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 8
|0
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 2
|12
|2.
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|7.
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|8.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|2.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|7.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|8.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|6.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|10.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 6
|0
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Чайка Песчанокопское
|Долгов Павел
|9
|Муром
|Азявин Илья
|9
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|8
|Форте
|Лаврищев Дмитрий
|8
|Текстильщик
|Евсеев Алексей
|7
|Авангард Курск
|Куприянов Никита
|2
|Велес Москва
|Макеев Евгений
|1
|Новосибирск
|Ларенц Вячеслав
|1
|Уфа
|Троянов Константин
|1
|Волга Ульяновск
|Воронин Евгений
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар-2 0:0 Ротор
Исход игры
Краснодар-2
20.3% (26)
Ничья
46.1% (59)
Ротор
33.6% (43)
Тотал 2.5
Больше
32.76% (38)
Меньше
67.24% (78)
Обе команды забьют
Да
75% (87)
Нет
25% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.1% (50)
1:2 Ротор
16.4% (21)
0:1 Ротор
9.4% (12)
2:1 Краснодар-2
7.8% (10)
1:0 Краснодар-2
7% (9)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:2 Ротор
3.1% (4)
2:0 Краснодар-2
1.6% (2)
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