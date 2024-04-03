Первый тайм

8' Судейский свисток остановил игру. Дмитрий Кучугура слева оказался в положении "вне игры". Офсайд зафиксирован у "Краснодара-2".

7' Заброс у "Ротора" по диагонали на левый фланг, но там Виталий Шахов надёжно ставит корпус оппоненту, и мяч уходит за лицевую линию от гостей.

6' Дмитрий Кучугура подал угловой "Краснодара-2" с левого фланга на дальний край вратарской, где Руслан Чобанов выиграл верх у Дмитрия Прищепы, но пробил мимо ближнего угла створа.

5' Кстати, Шахов является бывшим игроком "Ротора", в 2022 году он выступал за эту команду.

4' Нарушение правил было против Ильи Сафронова, который получил сейчас медицинскую помощь.

3' Виталий Шахов стал обладателем первой жёлтой карточки в сегодняшнем матче. В середине поля подкатился он против соперника.