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  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 6.
Краснодар-2
 
Позже
Ротор
Прогнозы 37
Краснодар-2 24.3% (9)
X 29.7% (11)
Ротор 45.9% (17)
Все прогнозы

История личных встреч

Краснодар-2
Ротор

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

ВЛА
3:1
ВЛА
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
КФ
1:1
ВДЗЮ
3:0
ВДЗЮ
1:2

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.09
0.91

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
99

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муллин Камиль 5 0.24
Карпов Данил 5 (2) 0.24
Железнов Юрий 3 0.14
Гайворонский Данила 2 0.1
Жилкин Григорий 2 0.1
Гетьман Никита 2 0.1
Кучугура Дмитрий 2 0.1
Богданец Кирилл 2 0.1
Шахов Виталий 1 0.05
Комар Степан 1 0.05
Иванов Дмитрий III 1 0.05
Арутюнян Георгий 1 0.05
Кокшаров Александр 1 0.05
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арсентьев Даниил 5 0.23
Сафронов Илья 4 0.18
Зуйков Сергей 3 0.14
Магомедов Рашид 3 (1) 0.14
Никитин Алексей 2 0.09
Гаджимурадов Рамазан 2 0.09
Болов Руслан 1 0.05
Дворецков Филипп 1 0.05
Агеев Михаил 1 0.05
Лаврищев Дмитрий 1 0.05
Усанов Алексей 1 0.05
Шмаков Иван 1 0.05
Прищепа Дмитрий 1 0.05
Камлашев Даниил 1 0.05

Карточки

Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карпов Данил 0 1
Багринцев Эдуард 0 1
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Краснодар-2
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Ротор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
3
Краснодар-2
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Ротор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

13
17
Краснодар-2
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Ротор
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (2)
73% (16)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

15
9
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 15
0
0%
1
11%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
30%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Забито

13
18
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
5
38%
5
28%
61-75
1
8%
7
39%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Забито

28
27
14 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
0
0%
2
7%
1-15
8
29%
0
0%
16-30
6
21%
3
11%
31-45
3
11%
5
19%
46-60
6
21%
8
30%
30%
61-75
5
18%
9
33%
76-90

Пропущено

22
19
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
1
5%
1
5%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
8
36%
2
11%
31-45
3
14%
4
21%
46-60
2
9%
6
32%
61-75
6
27%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар-2
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Краснодар-2 - Родина-2 Москва 0:0 Муром - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Велес Москва 1:0 Краснодар-2 - Динамо-2 Москва 0:0
Краснодар-2 - Черноморец Нв 1:2 Алания - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Краснодар-2 - Динамо Брянск 1:1 Уфа - Краснодар-2 0:0 Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 4:1 Краснодар-2 - Иртыш Омск 0:2 Краснодар-2 - Ротор 3:1 Муром - Краснодар-2 2:3 Краснодар-2 - Чайка Песчанокопское 2:0 Спартак Кострома - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - Волга Ульяновск 1:2 Велес Москва - Краснодар-2 3:0 Иртыш Омск - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Уфа 1:0
Ротор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1
Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка Песчанокопское 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1 Краснодар-2 - Ротор 3:1 Ротор - Иртыш Омск 1:0

Результаты матчей

Краснодар-2
Ротор

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
1:2
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
11 раз 50%
0
5 раз 23%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Краснодар-2
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
2
4
7
1.5
4
8
2
9
2.5
3
9
1
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
2
8
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
17
5
8
13
1.5
6
16
3
18
2.5
3
19
1
20
3.5
1
21

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 4 2 2 0 4 - 1 8
2.
Уфа
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Челябинск
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Ротор
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
6.
Краснодар-2
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Муром
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
8.
Родина-2 Москва
 4 0 2 2 3 - 5 2
9.
Металлург Липецк
 4 0 2 2 1 - 5 2
10.
Велес Москва
 Заявка 4 0 0 4 1 - 6 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
2.
Волга Ульяновск
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
3.
Химик Дзержинск
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Авангард Курск
 4 2 0 2 3 - 5 6
5.
Текстильщик
 4 1 3 0 4 - 3 6
6.
Торпедо Миасс
 4 1 2 1 6 - 6 5
7.
Калуга
 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Машук-КМВ
 4 1 1 2 4 - 5 4
9.
Иртыш Омск
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Динамо Брянск
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челябинск
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Уфа
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Новосибирск
 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Краснодар-2
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Ротор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Металлург Липецк
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Муром
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Велес Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Родина-2 Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химик Дзержинск
 4 2 1 1 4 - 3 7
2.
Иртыш Омск
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Авангард Курск
 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Спартак Кострома
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Текстильщик
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Торпедо Миасс
 2 0 1 1 2 - 3 1
7.
Машук-КМВ
 3 0 1 2 3 - 5 1
8.
Волга Ульяновск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Динамо Брянск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Калуга
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Новосибирск
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Родина-2 Москва
 3 0 2 1 2 - 3 2
5.
Муром
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
6.
Краснодар-2
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Челябинск
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Металлург Липецк
 2 0 0 2 0 - 4 0
10.
Велес Москва
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волга Ульяновск
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
2.
Спартак Кострома
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Калуга
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Торпедо Миасс
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Текстильщик
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Машук-КМВ
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Авангард Курск
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Динамо Брянск
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
9.
Химик Дзержинск
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Иртыш Омск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 9
Муром Азявин Илья 9
Текстильщик Скворцов Алексей 8
Форте Лаврищев Дмитрий 8
Текстильщик Евсеев Алексей 7
Весь список

Топ нарушителей
Авангард Курск Куприянов Никита 2
Велес Москва Макеев Евгений 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Уфа Троянов Константин 1
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар-2 - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2024, осталось 2 дня 7 часов 41 минуту.



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    • Прогнозы 37
    Краснодар-2 24.3% (9)
    X 29.7% (11)
    Ротор 45.9% (17)
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    Прогнозы на матч Краснодар-2 - Ротор

    Исход игры
    Краснодар-2
    24.3% (9)
    Ничья
    29.7% (11)
    Ротор
    45.9% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.71% (16)
    Меньше
    54.29% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    68.57% (24)
    Нет
    31.43% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.3% (9)
    1:2 Ротор
    24.3% (9)
    0:1 Ротор
    10.8% (4)
    2:1 Краснодар-2
    8.1% (3)
    0:2 Ротор
    8.1% (3)
    2:2 Ничья
    5.4% (2)
    2:0 Краснодар-2
    5.4% (2)
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    Краснодар-2
    Ротор
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