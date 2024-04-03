Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Тарик Лэмпти нанес удар, но тот был заблокирован.

Жуан Педру нанес удар, но тот был заблокирован.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Брайтон

46' Балеба Карлос пробует нанести удар издали, но Марк Флеккен держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Йоргенсен Матиас Занка нанес удар головой, но Барт Вербрюгген спокойно отбил мяч.

45' Флеккен Марк из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Удар от ворот произведет Брентфорд

43' Лаллана Адам не смог попасть в створ ударом издали

42' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

42' Жуан Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Гросс Паскаль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Данк Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Брентфорд

34' Буонанотте Факундо пробует нанести удар издали, но Марк Флеккен держит все под контролем

33' Хорошую попытку сделал Жуан Педру. Удар в створ, но вратарь начеку

33' Хорошую попытку сделал Тони Айвен . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Йоргенсен Матиас Занка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Буонанотте Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Йенсен Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Тони Айвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Брентфорд

23' Шанс! Жуан Педру из команды Брайтон пробил головой, но мимо

23' Адингра Симон из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Брентфорд

22' Гросс Паскаль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Коллинз Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Айер Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Брайтон

15' Висса Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Буонанотте Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Висса Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Гросс Паскаль из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Йенсен Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Брайтон

11' Висса Йоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Льюис-Поттер Кин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Удар от ворот произведет Брентфорд

10' Жуан Педру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Гросс Паскаль из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Балеба Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Висса Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Брайтон

4' Коллинз Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Вельтман Йоел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Брайтон начинает с центра поля