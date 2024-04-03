Тур: 31. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Мэдли Анди
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 13
-
2 Удары в створ 6
-
1 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
322 Количество передач 660
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ярмолюк
Егор
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
14
Лаллана
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тони АйвенНападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ким Джи СуЗащитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
7 Мопе НилНападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
10 Энсисо ХулиоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брентфорд
Брайтон
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
18 матчей
27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.89
0.89
Среднее время на гол
101
101
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Среднее время на гол
57
73
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.22
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
73
85
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|7 (3)
|0.23
|Висса Йоан
|7
|0.23
|Мопе Нил
|6
|0.19
|Тони Айвен
|4
|0.13
|Йенсен Матиас
|3
|0.1
|Норгор Кристиан
|2
|0.06
|Айер Кристоффер
|2
|0.06
|Льюис-Поттер Кин
|2
|0.06
|Ми Бен
|2
|0.06
|Расмуссен Мадс
|1
|0.03
|Баптист Шендон
|1
|0.03
|Коллинз Натан
|1
|0.03
|Годдос Саман
|1
|0.03
|Пиннок Итан
|1
|0.03
|Шаде Кевин
|1
|0.03
|Янельт Витали
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Флеккен Марк
|0
|0
|Генри Рико
|0
|0
|Регилон Серхио
|0
|0
|Дамсгор Миккель
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|8 (4)
|0.27
|Адингра Симон
|6
|0.2
|Фергюсон Эван
|6
|0.2
|Гросс Паскаль
|4 (1)
|0.13
|Уэлбек Данни
|4
|0.13
|Митома Каору
|3
|0.1
|Данк Льюис
|3
|0.1
|Марч Соломон
|3
|0.1
|Буонанотте Факундо
|3
|0.1
|Хиншелвуд Джек
|3
|0.1
|Эступиньян Первис
|2
|0.07
|Фати Ансу
|2
|0.07
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|8
|0
|Ониика Фрэнк
|8
|0
|Янельт Витали
|7
|0
|Мопе Нил
|6
|0
|Айер Кристоффер
|6
|0
|Годдос Саман
|5
|0
|Висса Йоан
|5
|0
|Хикки Аарон
|5
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|4
|0
|Регилон Серхио
|2
|1
|Флеккен Марк
|3
|0
|Тони Айвен
|3
|0
|Йенсен Матиас
|3
|0
|Ми Бен
|1
|1
|Коллинз Натан
|2
|0
|Ярмолюк Егор
|2
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
|Баптист Шендон
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|6
|1
|Буонанотте Факундо
|7
|0
|Гилмор Билли
|5
|1
|Гросс Паскаль
|5
|0
|Балеба Карлос
|5
|0
|Де Дзерби Роберто
|4
|0
|Роша Игор II
|4
|0
|Эступиньян Первис
|4
|0
|Митома Каору
|4
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|4
|0
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Уэлбек Данни
|3
|0
|Лемпти Тарик
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Лаллана Адам
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Вельтман Йоел
|2
|0
|Модер Якуб
|2
|0
|Фати Ансу
|2
|0
|Вербрюгген Барт
|2
|0
|Адингра Симон
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Брайтон
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
13
8
Брентфорд
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Брайтон
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
24
3
Упущенные победы
8
26
Брентфорд
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (8)
48% (15)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
23% (7)
32% (10)
Брайтон
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (8)
27% (8)
47% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
30
8
Упущенные победы
21
34
Голы по времени матча
Забито
24
22
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
2
8%
2
9%
1-15
7
29%
29%
6
27%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
4
17%
6
27%
46-60
5
21%
2
9%
61-75
4
17%
4
18%
76-90
Пропущено
31
31
13 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
5
16%
6
19%
1-15
4
13%
6
19%
16-30
4
13%
3
10%
31-45
3
10%
2
6%
46-60
5
16%
7
23%
61-75
10
32%
7
23%
76-90
Забито
17
27
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
3
18%
3
11%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
2
12%
2
7%
46-60
2
12%
6
22%
61-75
5
29%
29%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
25
17
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
4
16%
0
0%
1-15
1
4%
4
24%
16-30
4
16%
4
24%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
8
32%
4
24%
61-75
3
12%
4
24%
76-90
Забито
41
49
19 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 12
6 Не забивали 8
5
12%
5
10%
1-15
9
22%
10
20%
16-30
5
12%
6
12%
31-45
6
15%
8
16%
46-60
7
17%
8
16%
61-75
9
22%
12
24%
76-90
Пропущено
56
48
22 В 1-м тайме 23
34 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 26
9
16%
6
13%
1-15
5
9%
10
21%
16-30
8
14%
7
15%
31-45
8
14%
3
6%
46-60
13
23%
11
23%
61-75
13
23%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Челси 2:2
Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1
Брайтон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0
Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1
Результаты матчей
Брентфорд
Брайтон
Точный счет
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 29%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
6 раз 43%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
2
7 раз 23%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
1
12 раз 40%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
2
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
131
79
77
412
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
115
510
511
114
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
246
1219
1218
526
921
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|21
|5
|4
|72 - 24
|68
|2.
|Заявка
|29
|20
|7
|2
|67 - 27
|67
|3.
|3:1 Заявка
|30
|20
|7
|3
|66 - 29
|67
|4.
|1:3 Заявка
|31
|18
|5
|8
|63 - 45
|59
|5.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|62 - 44
|57
|6.
|Заявка
|29
|15
|3
|11
|40 - 40
|48
|7.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|50 - 55
|45
|8.
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|64 - 52
|44
|9.
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|51 - 46
|43
|10.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|43 - 47
|42
|11.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|45 - 54
|41
|12.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|49 - 47
|40
|13.
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|47 - 50
|39
|14.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|34 - 50
|30
|15.
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|42 - 55
|28
|16.
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|26
|17.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|39 - 53
|25
|18.
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|44 - 65
|22
|19.
|Заявка
|31
|4
|7
|20
|32 - 66
|19
|20.
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|27 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|40 - 13
|39
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 13
|38
|3.
|3:1 Заявка
|16
|11
|5
|0
|37 - 13
|38
|4.
|1:3 Заявка
|15
|11
|1
|3
|37 - 19
|34
|5.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 20
|33
|6.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|39 - 20
|33
|7.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|26 - 23
|25
|11.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 25
|23
|13.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 22
|22
|14.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|25 - 30
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|16.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 23
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 26
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 45
|9
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 11
|30
|2.
|3:1 Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|1:3 Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 26
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|31 - 24
|24
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 32
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 26
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 35
|11
|16.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|17 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|22 - 39
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (9)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|15 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10