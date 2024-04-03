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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Брентфорд
0:0
Конец матча
Брайтон
0'
53' Желтая карточка
Буонанотте Факундо
76' Желтая карточка
Янельт Витали
90'+4

Ход матча

53'
 
Буонанотте Факундо
64'
Дамсгор Миккель
Ярмолюк Егор
 
64'
 
Энсисо Хулио
Лаллана Адам
73'
Регилон Серхио
Льюис-Поттер Кин
 
73'
Мбеумо Брайан
Висса Йоан
 
74'
 
Уэлбек Данни
Адингра Симон
74'
 
Лемпти Тарик
Буонанотте Факундо
76'
Янельт Витали
 
86'
Ониика Фрэнк
Йенсен Матиас
 
86'
 
Модер Якуб
Вельтман Йоел

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 13
  • 2 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 322 Количество передач 660
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 131
Брентфорд 25.2% (33)
X 48.1% (63)
Брайтон 26.7% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
20
Айер
Кристоффер
22
Коллинз
Натан
30
Расмуссен
Мадс
33
Ярмолюк
Егор
27
Янельт
Витали
8
Йенсен
Матиас
23
Льюис-Поттер
Кин
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
1
Вербрюгген
Барт
34
Вельтман
Йоел
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
3
Роша
Игор
II
20
Балеба
Карлос
13
Гросс
Паскаль
40
Буонанотте
Факундо
14
Лаллана
Адам
24
Адингра
Симон
9
Педро
Жоао
Брентфорд
3-5-2
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Брентфорд
Брайтон

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

18 матчей

27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ТМК
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
2:0
ТМК
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Ч
3:3
Ч
0:2
Ч
3:0
Ч
0:0
Ч
0:1
К
0:2
Ч
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
0.89

Среднее время на гол

101
101

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Среднее время на гол

57
73

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.22
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

73
85

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 7 (3) 0.23
Висса Йоан 7 0.23
Мопе Нил 6 0.19
Тони Айвен 4 0.13
Йенсен Матиас 3 0.1
Норгор Кристиан 2 0.06
Айер Кристоффер 2 0.06
Льюис-Поттер Кин 2 0.06
Ми Бен 2 0.06
Расмуссен Мадс 1 0.03
Баптист Шендон 1 0.03
Коллинз Натан 1 0.03
Годдос Саман 1 0.03
Пиннок Итан 1 0.03
Шаде Кевин 1 0.03
Янельт Витали 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Флеккен Марк 0 0
Генри Рико 0 0
Регилон Серхио 0 0
Дамсгор Миккель 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 8 (4) 0.27
Адингра Симон 6 0.2
Фергюсон Эван 6 0.2
Гросс Паскаль 4 (1) 0.13
Уэлбек Данни 4 0.13
Митома Каору 3 0.1
Данк Льюис 3 0.1
Марч Соломон 3 0.1
Буонанотте Факундо 3 0.1
Хиншелвуд Джек 3 0.1
Эступиньян Первис 2 0.07
Фати Ансу 2 0.07
Лемпти Тарик 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 8 0
Ониика Фрэнк 8 0
Янельт Витали 7 0
Мопе Нил 6 0
Айер Кристоффер 6 0
Годдос Саман 5 0
Висса Йоан 5 0
Хикки Аарон 5 0
Йоргенсен Матиас Занка 4 0
Регилон Серхио 2 1
Флеккен Марк 3 0
Тони Айвен 3 0
Йенсен Матиас 3 0
Ми Бен 1 1
Коллинз Натан 2 0
Ярмолюк Егор 2 0
Генри Рико 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Баптист Шендон 1 0
Томас Франк 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 6 1
Буонанотте Факундо 7 0
Гилмор Билли 5 1
Гросс Паскаль 5 0
Балеба Карлос 5 0
Де Дзерби Роберто 4 0
Роша Игор II 4 0
Эступиньян Первис 4 0
Митома Каору 4 0
Ван Хекке Ян-Поль 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Уэлбек Данни 3 0
Лемпти Тарик 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Лаллана Адам 2 0
Педро Жоао 2 0
Вельтман Йоел 2 0
Модер Якуб 2 0
Фати Ансу 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Адингра Симон 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Марч Соломон 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Брайтон
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

13
8
Брентфорд
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Брайтон
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

24
3

Упущенные победы

8
26
Брентфорд
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (8)
48% (15)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
23% (7)
32% (10)
Брайтон
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (8)
27% (8)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

30
8

Упущенные победы

21
34

Голы по времени матча

Забито

24
22
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
2
8%
2
9%
1-15
7
29%
29%
6
27%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
4
17%
6
27%
46-60
5
21%
2
9%
61-75
4
17%
4
18%
76-90

Пропущено

31
31
13 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
5
16%
6
19%
1-15
4
13%
6
19%
16-30
4
13%
3
10%
31-45
3
10%
2
6%
46-60
5
16%
7
23%
61-75
10
32%
7
23%
76-90

Забито

17
27
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
3
18%
3
11%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
2
12%
2
7%
46-60
2
12%
6
22%
61-75
5
29%
29%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

25
17
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
4
16%
0
0%
1-15
1
4%
4
24%
16-30
4
16%
4
24%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
8
32%
4
24%
61-75
3
12%
4
24%
76-90

Забито

41
49
19 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 12
6 Не забивали 8
5
12%
5
10%
1-15
9
22%
10
20%
16-30
5
12%
6
12%
31-45
6
15%
8
16%
46-60
7
17%
8
16%
61-75
9
22%
12
24%
76-90

Пропущено

56
48
22 В 1-м тайме 23
34 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 26
9
16%
6
13%
1-15
5
9%
10
21%
16-30
8
14%
7
15%
31-45
8
14%
3
6%
46-60
13
23%
11
23%
61-75
13
23%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Челси 2:2
Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1
Брайтон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0
Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1

Результаты матчей

Брентфорд
Брайтон

Точный счет

2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 29%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
6 раз 43%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
2
7 раз 23%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
1
12 раз 40%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
2
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
1
7
9
1.5
7
7
4
12
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
5
5
10
1.5
5
11
1
14
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
24
6
12
19
1.5
12
18
5
26
2.5
9
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 30 21 5 4 72 - 24 68
2.
Ливерпуль
 Заявка 29 20 7 2 67 - 27 67
3.
Манчестер Сити
 3:1 Заявка 30 20 7 3 66 - 29 67
4.
Астон Вилла
 1:3 Заявка 31 18 5 8 63 - 45 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 17 6 7 62 - 44 57
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 15 3 11 40 - 40 48
7.
Вест Хэм
 Заявка 31 12 9 10 50 - 55 45
8.
Ньюкасл
 Заявка 30 13 5 12 64 - 52 44
9.
Брайтон
 Заявка 30 11 10 9 51 - 46 43
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 30 12 6 12 43 - 47 42
11.
Борнмут
 Заявка 30 11 8 11 45 - 54 41
12.
Челси
 Заявка 28 11 7 10 49 - 47 40
13.
Фулхэм
 Заявка 31 11 6 14 47 - 50 39
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 30 7 9 14 34 - 50 30
15.
Брентфорд
 Заявка 31 7 7 17 42 - 55 28
16.
Эвертон
 Заявка 30 8 8 14 31 - 42 26
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 31 7 8 16 39 - 53 25
18.
Лутон Таун
 Заявка 31 5 7 19 44 - 65 22
19.
Бёрнли
 Заявка 31 4 7 20 32 - 66 19
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 29 3 6 20 27 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 15 12 3 0 40 - 13 39
2.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 38 - 13 38
3.
Манчестер Сити
 3:1 Заявка 16 11 5 0 37 - 13 38
4.
Астон Вилла
 1:3 Заявка 15 11 1 3 37 - 19 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 3 3 39 - 20 33
7.
Фулхэм
 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
12.
Борнмут
 Заявка 16 6 5 5 22 - 25 23
13.
Челси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 22 22
14.
Брентфорд
 Заявка 16 4 6 6 25 - 30 18
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 4 7 23 - 23 15
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 2 3 10 15 - 45 9
20.
Бёрнли
 Заявка 16 2 3 11 16 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 9 3 3 34 - 11 30
2.
Манчестер Сити
 3:1 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 1:3 Заявка 16 7 4 5 26 - 26 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 6 6 3 31 - 24 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 20 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 2 7 24 - 32 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 3 8 21 - 26 18
11.
Брайтон
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
13.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 13
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
16.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
18.
Бёрнли
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 4 10 22 - 39 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Брентфорд: 33%, Брайтон: 67%.
  • 94'
    Данк Льюис из команды Брайтон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Жуан Педру наказан за толчок Коллинз Натан
  • 93'
    Удар от ворот произведет Брентфорд
  • 93'
    Оооо... вот это был удар! Уэлбек Данни должен был забить с этой позиции.
  • 93'
    Уэлбек Данни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gtech Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 131
    Брентфорд 25.2% (33)
    X 48.1% (63)
    Брайтон 26.7% (35)
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