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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Арсенал
 
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Лутон Таун
Прогнозы 42
Арсенал 97.6% (41)
X 0% (0)
Лутон Таун 2.4% (1)
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История личных встреч

Арсенал
Лутон Таун

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
3:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 13 (4) 0.45
Хаверц Кай 8 (1) 0.28
Троссар Леандро 7 0.24
Эдегор Мартин 6 (2) 0.21
Райс Деклан 6 0.21
Мартинелли Габриэл 6 0.21
Нкетиа Эдди 5 0.17
Жезус Габриэль 4 0.14
Габриэль дос Сантос 3 0.1
Уайт Бен 2 0.07
Салиба Вильям 2 0.07
Кивёр Якуб 1 0.03
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 (1) 0.03
Томиясу Такэхиро 1 0.03
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 10 0.33
Моррис Карлтон 8 (4) 0.27
Баркли Росс 4 0.13
Огбене Чидози 4 0.13
Чон Тахит 4 0.13
Браун Джейкоб 2 0.07
Ошо Гэбриэл 2 0.07
Доти Алфи 1 0.03
Таунсенд Андрос 1 0.03
Локьер Том 1 0.03
Берри Люк 1 0.03
Вудроу Коули 1 0.03
Андерсен Мадс 1 0.03
Менги Теден 1 0.03
Бурк Рис 0 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Каборе Исса 0 0
Кларк Джордан 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 7 0
Жезус Габриэль 6 0
Уайт Бен 5 0
Райс Деклан 3 0
Габриэль дос Сантос 3 0
Салиба Вильям 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Сака Букайо 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Райя Давид 1 0
Нелсон Райс 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каборе Исса 7 0
Баркли Росс 5 0
Накамба Марвелус 5 0
Локьер Том 4 0
Бурк Рис 4 0
Браун Джейкоб 4 0
Доти Алфи 4 0
Камински Томас 3 0
Кларк Джордан 3 0
Чон Тахит 3 0
Ошо Гэбриэл 3 0
Менги Теден 3 0
Вудроу Коули 2 0
Моррис Карлтон 2 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
Таунсенд Андрос 1 0
Берри Люк 1 0
Раддок Пелли 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Огбене Чидози 1 0
Адебайо Элайджа 1 0

Результаты матчей

Арсенал
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
7% (1)
21% (3)
Лутон Таун
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

3
17
Арсенал
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Лутон Таун
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

4
22

Упущенные победы

32
10
Арсенал
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
17% (5)
41% (12)
Лутон Таун
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
40% (12)
47% (14)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

12
27

Упущенные победы

35
27

Голы по времени матча

Забито

34
20
12 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
4
12%
3
15%
1-15
5
15%
3
15%
16-30
3
9%
4
20%
31-45
6
18%
2
10%
46-60
6
18%
2
10%
61-75
10
29%
29%
6
30%
76-90

Пропущено

15
37
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 29
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
2
13%
2
5%
1-15
3
20%
3
8%
16-30
3
20%
3
8%
31-45
3
20%
8
22%
46-60
0
0%
11
30%
30%
61-75
4
27%
10
27%
76-90

Забито

33
22
16 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
5
15%
3
14%
1-15
3
9%
2
9%
16-30
8
24%
2
9%
31-45
5
15%
4
18%
46-60
6
18%
4
18%
61-75
6
18%
7
32%
76-90

Пропущено

12
26
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
3
25%
3
12%
1-15
3
25%
3
12%
16-30
0
0%
7
27%
31-45
4
33%
3
12%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
1
8%
5
19%
76-90

Забито

67
42
28 В 1-м тайме 17
39 Во 2-м тайме 25
20 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
9
13%
6
14%
1-15
8
12%
5
12%
16-30
11
16%
6
14%
31-45
11
16%
6
14%
46-60
12
18%
6
14%
61-75
16
24%
13
31%
76-90

Пропущено

27
63
14 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 42
8 Пропускали первыми 20
18 Не пропускали 28
5
19%
5
8%
1-15
6
22%
6
10%
16-30
3
11%
10
16%
31-45
7
26%
11
17%
46-60
1
4%
16
25%
61-75
5
19%
15
24%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6
Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1
Лутон Таун
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1
Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4

Результаты матчей

Арсенал
Лутон Таун

Точный счет

2:1
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
3
3 раза 21%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:6
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:6
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 28%
1
6 раз 21%
0
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
6
2 раза 7%
1
16 раз 53%
2
5 раз 17%
0
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
14
1
12
2
1.5
5
10
6
8
2.5
2
13
3
11
3.5
1
14
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
5
10
5
10
2.5
3
12
5
10
3.5
1
14
3
12
4.5
2
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
26
4
19
10
1.5
10
20
11
18
2.5
5
25
8
21
3.5
2
28
5
24
4.5
2
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 29 20 7 2 67 - 27 67
2.
Арсенал
 Заявка 29 20 5 4 70 - 24 65
3.
Манчестер Сити
 Заявка 29 19 7 3 63 - 28 64
4.
Астон Вилла
 Заявка 30 18 5 7 62 - 42 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 29 17 5 7 61 - 43 56
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 15 3 11 40 - 40 48
7.
Вест Хэм
 Заявка 30 12 8 10 49 - 54 44
8.
Ньюкасл
 Заявка 29 13 4 12 63 - 51 43
9.
Брайтон
 Заявка 29 11 9 9 51 - 46 42
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 29 12 5 12 42 - 46 41
11.
Челси
 Заявка 28 11 7 10 49 - 47 40
12.
Фулхэм
 Заявка 30 11 6 13 46 - 47 39
13.
Борнмут
 Заявка 29 10 8 11 44 - 54 38
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 34 - 49 30
15.
Брентфорд
 Заявка 30 7 6 17 42 - 55 27
16.
Эвертон
 Заявка 29 8 7 14 30 - 41 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 30 6 8 16 36 - 52 22
18.
Лутон Таун
 Заявка 30 5 7 18 44 - 63 22
19.
Бёрнли
 Заявка 30 4 6 20 31 - 65 18
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 29 3 6 20 27 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 15 12 3 0 40 - 13 39
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 5 0 34 - 12 35
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 11 1 3 37 - 19 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 15 10 2 3 38 - 19 32
7.
Фулхэм
 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 6 3 25 - 22 24
12.
Челси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 22 22
13.
Борнмут
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
14.
Брентфорд
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 4 4 7 20 - 22 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 2 3 10 15 - 45 9
20.
Бёрнли
 Заявка 15 2 2 11 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 9 3 3 34 - 11 30
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 25 - 23 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 6 5 3 30 - 23 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 20 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 2 7 24 - 32 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 5 2 8 20 - 25 17
11.
Брайтон
 Заявка 15 4 3 8 23 - 30 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 3 5 7 15 - 29 14
13.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 15 - 23 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Фулхэм
 Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
16.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
18.
Бёрнли
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 4 9 22 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Лутон Таун от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2024, осталось 2 дня 13 часов 11 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 23 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 42
    Арсенал 97.6% (41)
    X 0% (0)
    Лутон Таун 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Лутон Таун
    1.14
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    Прогнозы на матч Арсенал - Лутон Таун

    Исход игры
    Арсенал
    97.6% (41)
    Ничья
    0% (0)
    Лутон Таун
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.5% (23)
    Меньше
    42.5% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    27.5% (11)
    Нет
    72.5% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    40.5% (17)
    3:0 Арсенал
    16.7% (7)
    3:1 Арсенал
    11.9% (5)
    4:0 Арсенал
    9.5% (4)
    2:1 Арсенал
    9.5% (4)
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