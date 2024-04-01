Тур: 31. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Поусон Крейг
Позже
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Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
История личных встреч
Арсенал
Лутон Таун
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|13 (4)
|0.45
|Хаверц Кай
|8 (1)
|0.28
|Троссар Леандро
|7
|0.24
|Эдегор Мартин
|6 (2)
|0.21
|Райс Деклан
|6
|0.21
|Мартинелли Габриэл
|6
|0.21
|Нкетиа Эдди
|5
|0.17
|Жезус Габриэль
|4
|0.14
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.1
|Уайт Бен
|2
|0.07
|Салиба Вильям
|2
|0.07
|Кивёр Якуб
|1
|0.03
|Зинченко Александр
|1
|0.03
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.03
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.03
|Жоржиньо II
|0
|0
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адебайо Элайджа
|10
|0.33
|Моррис Карлтон
|8 (4)
|0.27
|Баркли Росс
|4
|0.13
|Огбене Чидози
|4
|0.13
|Чон Тахит
|4
|0.13
|Браун Джейкоб
|2
|0.07
|Ошо Гэбриэл
|2
|0.07
|Доти Алфи
|1
|0.03
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|Локьер Том
|1
|0.03
|Берри Люк
|1
|0.03
|Вудроу Коули
|1
|0.03
|Андерсен Мадс
|1
|0.03
|Менги Теден
|1
|0.03
|Бурк Рис
|0
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
|Кларк Джордан
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|7
|0
|Жезус Габриэль
|6
|0
|Уайт Бен
|5
|0
|Райс Деклан
|3
|0
|Габриэль дос Сантос
|3
|0
|Салиба Вильям
|3
|0
|Нкетиа Эдди
|3
|0
|Сака Букайо
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Артета Микель
|2
|0
|Зинченко Александр
|2
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Виейра Фабиу
|0
|1
|Жоржиньо II
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Кивёр Якуб
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каборе Исса
|7
|0
|Баркли Росс
|5
|0
|Накамба Марвелус
|5
|0
|Локьер Том
|4
|0
|Бурк Рис
|4
|0
|Браун Джейкоб
|4
|0
|Доти Алфи
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Кларк Джордан
|3
|0
|Чон Тахит
|3
|0
|Ошо Гэбриэл
|3
|0
|Менги Теден
|3
|0
|Вудроу Коули
|2
|0
|Моррис Карлтон
|2
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Берри Люк
|1
|0
|Раддок Пелли
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Огбене Чидози
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
7% (1)
21% (3)
Лутон Таун
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
3
17
Арсенал
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Лутон Таун
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
4
22
Упущенные победы
32
10
Арсенал
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
17% (5)
41% (12)
Лутон Таун
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
40% (12)
47% (14)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
12
27
Упущенные победы
35
27
Голы по времени матча
Забито
34
20
12 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
4
12%
3
15%
1-15
5
15%
3
15%
16-30
3
9%
4
20%
31-45
6
18%
2
10%
46-60
6
18%
2
10%
61-75
10
29%
29%
6
30%
76-90
Пропущено
15
37
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 29
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
2
13%
2
5%
1-15
3
20%
3
8%
16-30
3
20%
3
8%
31-45
3
20%
8
22%
46-60
0
0%
11
30%
30%
61-75
4
27%
10
27%
76-90
Забито
33
22
16 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
5
15%
3
14%
1-15
3
9%
2
9%
16-30
8
24%
2
9%
31-45
5
15%
4
18%
46-60
6
18%
4
18%
61-75
6
18%
7
32%
76-90
Пропущено
12
26
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
3
25%
3
12%
1-15
3
25%
3
12%
16-30
0
0%
7
27%
31-45
4
33%
3
12%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
1
8%
5
19%
76-90
Забито
67
42
28 В 1-м тайме 17
39 Во 2-м тайме 25
20 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
9
13%
6
14%
1-15
8
12%
5
12%
16-30
11
16%
6
14%
31-45
11
16%
6
14%
46-60
12
18%
6
14%
61-75
16
24%
13
31%
76-90
Пропущено
27
63
14 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 42
8 Пропускали первыми 20
18 Не пропускали 28
5
19%
5
8%
1-15
6
22%
6
10%
16-30
3
11%
10
16%
31-45
7
26%
11
17%
46-60
1
4%
16
25%
61-75
5
19%
15
24%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6
Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1
Лутон Таун
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1
Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4
Результаты матчей
Арсенал
Лутон Таун
Точный счет
2:1
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
3
3 раза 21%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:6
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:6
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
2
8 раз 28%
1
6 раз 21%
0
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
6
2 раза 7%
1
16 раз 53%
2
5 раз 17%
0
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Лутон Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
141
122
510
68
213
311
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
78
510
510
312
510
114
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
264
1910
1020
1118
525
821
228
524
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|20
|7
|2
|67 - 27
|67
|2.
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|70 - 24
|65
|3.
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|63 - 28
|64
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|62 - 42
|59
|5.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|61 - 43
|56
|6.
|Заявка
|29
|15
|3
|11
|40 - 40
|48
|7.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|49 - 54
|44
|8.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|63 - 51
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|51 - 46
|42
|10.
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|42 - 46
|41
|11.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|49 - 47
|40
|12.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|46 - 47
|39
|13.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|44 - 54
|38
|14.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|34 - 49
|30
|15.
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|42 - 55
|27
|16.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|30 - 41
|25
|17.
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|36 - 52
|22
|18.
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|44 - 63
|22
|19.
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|31 - 65
|18
|20.
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|27 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|40 - 13
|39
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|34 - 12
|35
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|37 - 19
|34
|5.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 20
|33
|6.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 19
|32
|7.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 22
|24
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 22
|22
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 22
|12
|18.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 26
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 45
|9
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 11
|30
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 23
|25
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 32
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 25
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 30
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 29
|14
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|15 - 23
|12
|14.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|16.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|17 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|22 - 37
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (9)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|15 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогнозы на матч Арсенал - Лутон Таун
Исход игры
Арсенал
97.6% (41)
Ничья
0% (0)
Лутон Таун
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.5% (23)
Меньше
42.5% (17)
Обе команды забьют
Да
27.5% (11)
Нет
72.5% (29)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
40.5% (17)
3:0 Арсенал
16.7% (7)
3:1 Арсенал
11.9% (5)
4:0 Арсенал
9.5% (4)
2:1 Арсенал
9.5% (4)
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