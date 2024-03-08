Тур: 1. Стадион: Ружомберок.
0:1
Второй тайм: 85'
0'
29' Желтая карточкаМалы Матуш
0:1
45' ГолМарчелли Нино
67' Желтая карточкаСелески Александер
78' Желтая карточкаКанкава Джаба
Ход матча
29'
45'
0:1
78'
32
Малы
Матуш
3
Масло
Ян
14
Гладик
Ян
30
Хриен
Мартин
17
Тучны
Адам
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
25
Пощек
Лукаш
27
Войтко
Матуш
33
Куцка
Юрай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
-
30 Хриен МартинНападающий
-
17 Тучны АдамНападающий
- Запасные игроки
-
39 Котула ЮрайЗащитник
- Защитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
Главный тренер: Ondrej Smetana
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Пощек ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Войтко МатушПолузащитник
- Нападающий
-
33 Куцка ЮрайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Вратарь
-
26 Лихи ФилипЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Ружомберок
Слован Братислава
19 матчей
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.2%
89.5%
12 побед 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
47.4%
11 побед 9 ничьих 0 побед
36 матчей
13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 31 победа
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 9 ничьих 26 побед
55 матчей
20%
23.6%
56.4%
11 побед 13 ничьих 31 победа
Первый тайм
21.8%
49.1%
29.1%
12 побед 27 ничьих 16 побед
Второй тайм
20%
32.7%
47.3%
11 побед 18 ничьих 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.19
0.72
Среднее время на гол
75
124
Всего голов
52
30
Голов в среднем за матч
1.79
1.15
Среднее время на гол
50
78
Всего голов
83
51
Голов в среднем за матч
1.51
0.93
Тотал матчей
2.5
50
Больше 91%
Меньше 9%
5
38
Больше 69%
Меньше 31%
17
24
Больше 44%
Меньше 56%
31
14
Больше 25%
Меньше 75%
41
7
Больше 13%
Меньше 87%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
Среднее время на гол
59
97
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хриен Мартин
|4
|0.17
|Лавринчик Самуэль
|4
|0.17
|Бодя Мартин
|4 (2)
|0.17
|Шефчик Самуэль
|3
|0.13
|Герец Штефан
|3
|0.13
|Домонкос Кристоф
|3
|0.13
|Гладик Ян
|1
|0.04
|Тучны Адам
|1
|0.04
|Селески Александер
|1
|0.04
|Мудры Тимотей
|1
|0.04
|Бобчек Томаш
|1
|0.04
|Малы Матуш
|1
|0.04
|Лютеран Оливер
|0
|0
|Котула Юрай
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаврич Александр
|9 (2)
|0.39
|Барсегян Тигран
|8 (1)
|0.35
|Стрелец Давид
|8
|0.35
|Марчелли Нино
|7
|0.3
|Толич Марко
|7 (1)
|0.3
|Родригес Жерсон
|4 (1)
|0.17
|Куцка Юрай
|3
|0.13
|Вайсс Владимир
|2
|0.09
|Змрхаль Яромир
|2
|0.09
|Пощек Лукаш
|1
|0.04
|Ловат Лукас
|1
|0.04
|Канкава Джаба
|1
|0.04
|Кашия Гурам
|1
|0.04
|Блэкмэн Сезар
|1
|0.04
|Абубакари Малик
|1
|0.04
|Лихи Филип
|0
|0
|Виммер Кевин
|0
|0
|Байрич Кенан
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хриен Мартин
|6
|0
|Жигмунд Марек
|6
|0
|Лавринчик Самуэль
|5
|0
|Лютеран Оливер
|4
|0
|Мудры Тимотей
|3
|0
|Масло Ян
|2
|0
|Герец Штефан
|2
|0
|Гладик Ян
|2
|0
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|Малы Матуш
|2
|0
|Фрюхвальд Томаш
|2
|0
|Ondrej Smetana
|1
|0
|Peter Tomko
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Мойжиш Александр
|1
|0
|Хобот Марьян
|1
|0
|Тучны Адам
|1
|0
|Бодя Мартин
|1
|0
|Селески Александер
|1
|0
|Viktor Uradnik
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барсегян Тигран
|5
|0
|Толич Марко
|3
|1
|Канкава Джаба
|3
|0
|Кашия Гурам
|3
|0
|Ловат Лукас
|3
|0
|Вайсс Владимир
|2
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Блэкмэн Сезар
|2
|0
|Куцка Юрай
|1
|0
|Агбо Уче
|1
|0
|Борян Милан
|1
|0
|Пощек Лукаш
|1
|0
|Змрхаль Яромир
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Слован Братислава
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
2
1
Ружомберок
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Слован Братислава
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
12
28
Ружомберок
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (12)
18% (4)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Слован Братислава
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
14
29
Голы по времени матча
Забито
13
27
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
15%
2
7%
1-15
3
23%
4
15%
16-30
1
8%
5
19%
31-45
3
23%
7
26%
46-60
3
23%
4
15%
61-75
1
8%
5
19%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
3
38%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
15
28
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
12 Не забивали 11
1
7%
5
18%
1-15
3
20%
7
25%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
5
33%
5
18%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
3
20%
5
18%
76-90
Пропущено
23
10
15 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
9%
2
20%
1-15
4
17%
1
10%
16-30
9
39%
3
30%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
17%
1
10%
61-75
2
9%
3
30%
76-90
Забито
28
55
12 В 1-м тайме 26
16 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 16
3 Не забивали 1
3
11%
7
13%
1-15
6
21%
11
20%
16-30
3
11%
8
15%
31-45
8
29%
12
22%
46-60
4
14%
7
13%
61-75
4
14%
10
18%
76-90
Пропущено
31
18
18 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
3
10%
5
28%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
10
32%
3
17%
31-45
4
13%
2
11%
46-60
6
19%
3
17%
61-75
3
10%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:4 Михаловце - Ружомберок 0:1
Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гостивар - Ружомберок 1:4 Приштина - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Заглембе Сосновец 2:1 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Погронье 2:0 Ружомберок - Тренчин 1:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Скалица - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0 Слован Братислава - Жилина 1:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1
Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Слован Братислава - Браво 1:1 Аль-Вакра - Слован Братислава 1:4 Аль-Райян - Слован Братислава 2:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 МФК Вышков - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - ДАК 2:1 Слован Братислава - Олимпия Любляна 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Клаксвик - Слован Братислава 1:2 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Слован Галанта - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0
Результаты матчей
Ружомберок
Слован Братислава
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
6 раз 55%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
2
7 раз 32%
0
4 раза 18%
4
1 раз 5%
2
11 раз 50%
4
4 раза 18%
1
2 раза 9%
3
2 раза 9%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
47
101
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
47
92
110
47
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
211
814
193
121
814
121
616
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|23
|19
|3
|1
|58 - 16
|60
|2.
|22
|12
|5
|5
|40 - 30
|41
|3.
|22
|12
|3
|7
|31 - 22
|39
|4.
|22
|10
|7
|5
|31 - 21
|37
|5.
|22
|10
|4
|8
|40 - 34
|34
|6.
|0:1
|23
|9
|7
|7
|28 - 32
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|9
|7
|6
|38 - 30
|34
|2.
|22
|9
|7
|6
|31 - 23
|34
|3.
|22
|6
|5
|11
|19 - 25
|23
|4.
|22
|4
|5
|13
|19 - 45
|17
|5.
|22
|1
|7
|14
|19 - 42
|10
|6.
|22
|0
|4
|18
|14 - 48
|4
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|9
|2
|0
|29 - 9
|29
|2.
|11
|8
|1
|2
|27 - 19
|25
|3.
|0:1
|12
|7
|2
|3
|13 - 9
|23
|4.
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|5.
|11
|6
|3
|2
|21 - 16
|21
|6.
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|2.
|11
|5
|3
|3
|11 - 8
|18
|3.
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
|4.
|11
|3
|3
|5
|9 - 19
|12
|5.
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|6.
|11
|0
|3
|8
|8 - 22
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|10
|1
|1
|29 - 7
|31
|2.
|11
|6
|2
|3
|15 - 12
|20
|3.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|5.
|11
|4
|1
|6
|19 - 18
|13
|6.
|0:1
|11
|2
|5
|4
|15 - 23
|11
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|2
|3
|23 - 13
|20
|2.
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|14
|3.
|11
|1
|2
|8
|8 - 17
|5
|4.
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|5.
|11
|0
|3
|8
|9 - 22
|3
|6.
|11
|0
|1
|10
|6 - 26
|1
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (10)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (8)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 9
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 6