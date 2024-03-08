  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Ружомберок
0:1
Конец матча
Слован Братислава
0'
29' Желтая карточка
Малы Матуш
0:1
45' Гол
Марчелли Нино
67' Желтая карточка
Селески Александер
78' Желтая карточка
Саввидис Кириакос
90'+4
34
Фрюхвальд
Томаш
22
Симон
Габриэл
32
Малы
Матуш
3
Масло
Ян
4
Лютеран
Оливер
24
Жигмунд
Марек
11
Лавринчик
Самуэль
28
Селески
Александер
14
Гладик
Ян
30
Хриен
Мартин
17
Тучны
Адам
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
4
Кашия
Гурам
6
Виммер
Кевин
25
Пощек
Лукаш
20
Канкава
Джаба
88
Саввидис
Кириакос
27
Войтко
Матуш
18
Марчелли
Нино
33
Куцка
Юрай
8
Змрхаль
Яромир
Ружомберок
3-4-3
Слован Братислава
3-4-3

История личных встреч

Ружомберок
Слован Братислава

19 матчей

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.2%
89.5%
12 побед 17 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
47.4%
11 побед 9 ничьих 0 побед

36 матчей

13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 31 победа

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 9 ничьих 26 побед

55 матчей

20%
23.6%
56.4%
11 побед 13 ничьих 31 победа

Первый тайм

21.8%
49.1%
29.1%
12 побед 27 ничьих 16 побед

Второй тайм

20%
32.7%
47.3%
11 побед 18 ничьих 26 побед

История матчей

С
2:2
С
1:2
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:1
К
0:2
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
5:0
К
1:0
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
3:2
С
3:2
С
1:1
С
0:2
С
1:0
К
3:1
С
1:0
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
3:2
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
3:2
С
2:2
С
2:2
КС
3:1
КС
2:0
С
2:1
С
0:0
CL
2:0
CL
1:0
CL
1:0
CL
0:0
CL
3:0
CL
2:0
CL
0:2
CL
1:3
CL
5:1
CL
2:0
CL
1:1
CL
0:0
CL
0:2

Голы

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.19
0.72

Среднее время на гол

75
124

Всего голов

52
30

Голов в среднем за матч

1.79
1.15

Среднее время на гол

50
78

Всего голов

83
51

Голов в среднем за матч

1.51
0.93

Тотал матчей

2.5
50
Больше 91%
Меньше 9%
5
38
Больше 69%
Меньше 31%
17
24
Больше 44%
Меньше 56%
31
14
Больше 25%
Меньше 75%
41
7
Больше 13%
Меньше 87%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
54

Среднее время на гол

59
97

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хриен Мартин 4 0.17
Лавринчик Самуэль 4 0.17
Бодя Мартин 4 (2) 0.17
Шефчик Самуэль 3 0.13
Герец Штефан 3 0.13
Домонкос Кристоф 3 0.13
Гладик Ян 1 0.04
Тучны Адам 1 0.04
Селески Александер 1 0.04
Мудры Тимотей 1 0.04
Бобчек Томаш 1 0.04
Малы Матуш 1 0.04
Лютеран Оливер 0 0
Котула Юрай 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Хобот Марьян 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 9 (2) 0.39
Барсегян Тигран 8 (1) 0.35
Стрелец Давид 8 0.35
Марчелли Нино 7 0.3
Толич Марко 7 (1) 0.3
Родригес Жерсон 4 (1) 0.17
Куцка Юрай 3 0.13
Вайсс Владимир 2 0.09
Змрхаль Яромир 2 0.09
Пощек Лукаш 1 0.04
Ловат Лукас 1 0.04
Канкава Джаба 1 0.04
Кашия Гурам 1 0.04
Блэкмэн Сезар 1 0.04
Абубакари Малик 1 0.04
Лихи Филип 0 0
Виммер Кевин 0 0
Байрич Кенан 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хриен Мартин 6 0
Жигмунд Марек 6 0
Лавринчик Самуэль 5 0
Лютеран Оливер 4 0
Мудры Тимотей 3 0
Масло Ян 2 0
Герец Штефан 2 0
Гладик Ян 2 0
Шефчик Самуэль 2 0
Малы Матуш 2 0
Фрюхвальд Томаш 2 0
Ondrej Smetana 1 0
Peter Tomko 1 0
Котула Юрай 1 0
Симон Габриэл 1 0
Мойжиш Александр 1 0
Хобот Марьян 1 0
Тучны Адам 1 0
Бодя Мартин 1 0
Селески Александер 1 0
Viktor Uradnik 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барсегян Тигран 5 0
Толич Марко 3 1
Кашия Гурам 3 0
Ловат Лукас 3 0
Канкава Джаба 2 0
Вайсс Владимир 2 0
Байрич Кенан 2 0
Блэкмэн Сезар 2 0
Куцка Юрай 1 0
Агбо Уче 1 0
Борян Милан 1 0
Пощек Лукаш 1 0
Змрхаль Яромир 1 0
Саввидис Кириакос 1 0
Стрелец Давид 1 0
Лихи Филип 1 0
Абубакари Малик 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Слован Братислава
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

2
1
Ружомберок
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Слован Братислава
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

12
28
Ружомберок
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (12)
17% (4)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Слован Братислава
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

14
29

Голы по времени матча

Забито

13
28
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
2
15%
2
7%
1-15
3
23%
4
14%
16-30
1
8%
6
21%
31-45
3
23%
7
25%
46-60
3
23%
4
14%
61-75
1
8%
5
18%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
11%
3
38%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

15
28
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
1
7%
5
18%
1-15
3
20%
7
25%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
5
33%
5
18%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
3
20%
5
18%
76-90

Пропущено

23
10
15 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
9%
2
20%
1-15
4
17%
1
10%
16-30
9
39%
3
30%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
17%
1
10%
61-75
2
9%
3
30%
76-90

Забито

28
56
12 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 17
4 Не забивали 1
3
11%
7
13%
1-15
6
21%
11
20%
16-30
3
11%
9
16%
31-45
8
29%
12
21%
46-60
4
14%
7
13%
61-75
4
14%
10
18%
76-90

Пропущено

32
18
19 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 12
3
9%
5
28%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
11
34%
3
17%
31-45
4
13%
2
11%
46-60
6
19%
3
17%
61-75
3
9%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:4 Михаловце - Ружомберок 0:1
Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гостивар - Ружомберок 1:4 Приштина - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Заглембе Сосновец 2:1 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Погронье 2:0 Ружомберок - Тренчин 1:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Скалица - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0 Слован Братислава - Жилина 1:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1
Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Слован Братислава - Браво 1:1 Аль-Вакра - Слован Братислава 1:4 Аль-Райян - Слован Братислава 2:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 МФК Вышков - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - ДАК 2:1 Слован Братислава - Олимпия Любляна 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Клаксвик - Слован Братислава 1:2 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Слован Галанта - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0

Результаты матчей

Ружомберок
Слован Братислава

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
6 раз 55%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
4
1 раз 4%
2
11 раз 48%
4
4 раза 17%
1
3 раза 13%
3
2 раза 9%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
4
8
1.5
10
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
11
1
4
7
1.5
9
3
1
10
2.5
4
8
1
10
3.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
22
1
8
15
1.5
19
4
1
22
2.5
8
15
1
22
3.5
6
17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 23 19 3 1 58 - 16 60
2.
Жилина
 22 12 5 5 40 - 30 41
3.
Спартак Трнава
 22 12 3 7 31 - 22 39
4.
ДАК
 22 10 7 5 31 - 21 37
5.
Железярне Подбрезова
 22 10 4 8 40 - 34 34
6.
Ружомберок
 23 9 7 7 28 - 32 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 22 9 7 6 38 - 30 34
2.
Тренчин
 22 9 7 6 31 - 23 34
3.
Скалица
 22 6 5 11 19 - 25 23
4.
Кошице
 22 4 5 13 19 - 45 17
5.
Михаловце
 22 1 7 14 19 - 42 10
6.
Злате Моравце
 22 0 4 18 14 - 48 4

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 2 0 29 - 9 29
2.
Жилина
 11 8 1 2 27 - 19 25
3.
Ружомберок
 12 7 2 3 13 - 9 23
4.
ДАК
 11 6 3 2 20 - 11 21
5.
Железярне Подбрезова
 11 6 3 2 21 - 16 21
6.
Спартак Трнава
 11 6 1 4 16 - 10 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 11 6 2 3 19 - 10 20
2.
Скалица
 11 5 3 3 11 - 8 18
3.
Дукла Банска-Бистрица
 11 3 5 3 15 - 17 14
4.
Кошице
 11 3 3 5 9 - 19 12
5.
Михаловце
 11 1 4 6 10 - 20 7
6.
Злате Моравце
 11 0 3 8 8 - 22 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 12 10 1 1 29 - 7 31
2.
Спартак Трнава
 11 6 2 3 15 - 12 20
3.
Жилина
 11 4 4 3 13 - 11 16
4.
ДАК
 11 4 4 3 11 - 10 16
5.
Железярне Подбрезова
 11 4 1 6 19 - 18 13
6.
Ружомберок
 11 2 5 4 15 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 11 6 2 3 23 - 13 20
2.
Тренчин
 11 3 5 3 12 - 13 14
3.
Скалица
 11 1 2 8 8 - 17 5
4.
Кошице
 11 1 2 8 10 - 26 5
5.
Михаловце
 11 0 3 8 9 - 22 3
6.
Злате Моравце
 11 0 1 10 6 - 26 1

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (10)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 9
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Пощек Лукаш сделал результативную передачу.
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    • 46'
      Г О О О О Л - Марчелли Нино бьет в цель!
    • 29'
      Matus Maly получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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