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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Кошице
0:0
Второй тайм: 90+'
Тренчин
0'
56' Желтая карточка
Oбуне Жереми Суссанго
69' Желтая карточка
Гайдош Артур
90' Желтая карточка

Ход матча

56'
Oбуне Жереми Суссанго
 
65'
 
Эмека Чинонсо
Саллам Самир Бен
67'
Кесе Кристи
Oбуне Жереми Суссанго
 
69'
 
Гайдош Артур
74'
 
Джерлек Армин
Гайдош Артур
74'
 
Emma Uchegbu
Джуд Сандей
74'
 
Сковайса Лукаш
Samuel Kozlovsky
80'
Zyen Jones
Фашко Михал
 
90'
 
Лучшие коэффициенты
Кошице
Ничья
Тренчин
7.90
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Все Коэффициенты
13
Перрейра
Криштиану
18
Шинделарж
Мартин
24
Кружляк
Доминик
90
Инносенти
Нассим
19
Фабиш
Лукаш
31
Дэвис
Эрик
28
Хочко
Дени
23
Фашко
Михал
8
Галлович
Давид
77
Oбуне
Жереми
Суссанго
55
Медвед
Жан
99
Кукучка
Михал
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
27
Бариш
Дамьян
10
Гонг
Хилари
42
Саллам
Самир
Бен
8
Гайдош
Артур
18
Джуд
Сандей
29
Купусович
Негош
Кошице
5-3-2
Тренчин
4-1-4-1

История личных встреч

Кошице
Тренчин

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

17 матчей

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

С
4:1
С
0:3
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
4:2
С
1:1
С
5:0
С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
CL
1:2
CL
4:1
CL
2:1
CL
1:2

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.11
0.88

Среднее время на гол

81
102

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

2.5
1.11

Среднее время на гол

36
81

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.76
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 7 (1) 0.3
Пачинда Эрик 2 0.09
Фашко Михал 1 0.04
Фабиш Лукаш 1 0.04
Галлович Давид 1 0.04
Лачны Милош 1 0.04
Грессак Лукас 1 0.04
Кесе Кристи 1 0.04
Петрак Бернард 1 0.04
Анаане Тиджани 1 0.04
Marcel Vasil 1 0.04
Boris Turcak 0 0
Шинделарж Мартин 0 0
Zyen Jones 0 0
Miroslav Sovic 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 6 0.26
Eynel Soares 5 0.22
Гонг Хилари 4 0.17
Rahim Ibrahim 4 0.17
Гайдош Артур 2 0.09
Samuel Kozlovsky 2 0.09
Кмет Матуш 1 0.04
Холли Доминик 1 0.04
Бариш Дамьян 0 0
Lazar Stojsavljevic 0 0
Джуд Сандей 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 6 2
Jan Mizerak 5 0
Шинделарж Мартин 4 0
Фашко Михал 1 1
Перрейра Криштиану 2 0
Boris Turcak 2 0
Кесе Кристи 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Медвед Жан 2 0
Галлович Давид 2 0
Пачинда Эрик 1 0
erik Liener 1 0
Хочко Дени 1 0
Кира Матуш 1 0
Peter Varga 1 0
Кривак Ян 1 0
Инносенти Нассим 1 0
Oбуне Жереми Суссанго 1 0
Miroslav Sovic 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 8 1
Бариш Дамьян 8 0
Lazar Stojsavljevic 4 0
Eynel Soares 4 0
Холли Доминик 3 0
Илья Столица 2 0
Кмет Матуш 2 0
Гонг Хилари 2 0
Акила Жессе 2 0
Гайдош Артур 2 0
Бондаренко Тарас 1 0
Возинья Жозимар 1 0
Samuel Kozlovsky 1 0
Эмека Чинонсо 1 0
Купусович Негош 1 0
Багин Сауэль 1 0
Bright Donkor 1 0

Результаты матчей

Кошице
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Тренчин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

6
4
Кошице
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Тренчин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

3
14
Кошице
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
55% (12)
23% (5)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Тренчин
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

25
12

Упущенные победы

9
18

Голы по времени матча

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
3
27%
1
13%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
18%
1
6%
1-15
4
24%
3
18%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
4
24%
4
24%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
2
12%
5
29%
29%
76-90

Забито

10
17
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
2
20%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
20%
4
24%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
2
20%
5
29%
29%
61-75
3
30%
1
6%
76-90

Пропущено

26
12
15 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
8
31%
1
8%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
4
15%
3
25%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
4
15%
3
25%
61-75
5
19%
3
25%
76-90

Забито

21
25
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
10 Не забивали 8
5
24%
3
12%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
2
10%
7
28%
31-45
1
5%
4
16%
46-60
4
19%
7
28%
61-75
5
24%
2
8%
76-90

Пропущено

43
29
23 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 14
11
26%
2
7%
1-15
7
16%
4
14%
16-30
5
12%
6
21%
31-45
6
14%
5
17%
46-60
7
16%
4
14%
61-75
7
16%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Кошице - Скалица 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин - Кошице 4:1
Кошице - Спартак Трнава 2:3 Казинцбарцика - Кошице 1:2 Мезёкёвешд - Кошице 1:2 Ньиредьхаза - Кошице 1:0 Кошице - Ружомберок 2:2 Злате Моравце - Кошице 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3
Тренчин
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1
Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0 Слован Братислава - Тренчин 2:0

Результаты матчей

Кошице
Тренчин

Точный счет

0:3
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
0:3
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:0
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
4:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 50%
2
6 раз 27%
1
4 раза 18%
3
1 раз 5%
0
8 раз 36%
2
6 раз 27%
1
4 раза 18%
4
3 раза 14%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Кошице
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
5
3
8
1.5
5
6
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
11
0.5
Больше Меньше
14
8
7
15
1.5
10
12
1
21
2.5
4
18

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 23 19 3 1 58 - 16 60
2.
Жилина
 22 12 5 5 40 - 30 41
3.
Спартак Трнава
 22 12 3 7 31 - 22 39
4.
ДАК
 22 10 7 5 31 - 21 37
5.
Железярне Подбрезова
 22 10 4 8 40 - 34 34
6.
Ружомберок
 23 9 7 7 28 - 32 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 23 10 7 6 40 - 30 37
2.
Тренчин
 0:0 23 9 8 6 31 - 23 35
3.
Скалица
 0:2 23 6 5 12 19 - 27 23
4.
Кошице
 0:0 23 4 6 13 19 - 45 18
5.
Михаловце
 0:0 23 1 8 14 19 - 42 11
6.
Злате Моравце
 0:0 23 0 5 18 14 - 48 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 2 0 29 - 9 29
2.
Жилина
 11 8 1 2 27 - 19 25
3.
Ружомберок
 12 7 2 3 13 - 9 23
4.
ДАК
 11 6 3 2 20 - 11 21
5.
Железярне Подбрезова
 11 6 3 2 21 - 16 21
6.
Спартак Трнава
 11 6 1 4 16 - 10 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 0:0 11 6 2 3 19 - 10 20
2.
Скалица
 0:2 12 5 3 4 11 - 10 18
3.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 11 3 5 3 15 - 17 14
4.
Кошице
 0:0 12 3 4 5 9 - 19 13
5.
Михаловце
 0:0 11 1 4 6 10 - 20 7
6.
Злате Моравце
 0:0 12 0 4 8 8 - 22 4

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 12 10 1 1 29 - 7 31
2.
Спартак Трнава
 11 6 2 3 15 - 12 20
3.
Жилина
 11 4 4 3 13 - 11 16
4.
ДАК
 11 4 4 3 11 - 10 16
5.
Железярне Подбрезова
 11 4 1 6 19 - 18 13
6.
Ружомберок
 11 2 5 4 15 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 12 7 2 3 25 - 13 23
2.
Тренчин
 0:0 12 3 6 3 12 - 13 15
3.
Скалица
 0:2 11 1 2 8 8 - 17 5
4.
Кошице
 0:0 11 1 2 8 10 - 26 5
5.
Михаловце
 0:0 12 0 4 8 9 - 22 4
6.
Злате Моравце
 0:0 11 0 1 10 6 - 26 1

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 9 (3)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 9
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 6
Весь список
  • 65'
    Samir Ben Sallam уходит с поля. Эмека Чинонсо выходит вместо него
  • 56'
    Oбуне Жереми Суссанго получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится ничьей.
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