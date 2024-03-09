Тур: 1. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
Ход матча
69'
90'
19
Фабиш
Лукаш
31
Дэвис
Эрик
28
Хочко
Дени
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
10
Гонг
Хилари
18
Джуд
Сандей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
-
28 Хочко ДениПолузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Запасные игроки
-
22 Кира МатушВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Michal JonecЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
10 Zyen Jones
-
Главный тренер: Козак Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
-
10 Гонг ХилариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
85 Emma Uchegbu
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
История личных встреч
Кошице
Тренчин
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
17 матчей
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.11
0.88
Среднее время на гол
81
102
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
2.5
1.11
Среднее время на гол
36
81
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
1.76
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|7 (1)
|0.3
|Пачинда Эрик
|2
|0.09
|Фашко Михал
|1
|0.04
|Фабиш Лукаш
|1
|0.04
|Галлович Давид
|1
|0.04
|Лачны Милош
|1
|0.04
|Грессак Лукас
|1
|0.04
|Кесе Кристи
|1
|0.04
|Петрак Бернард
|1
|0.04
|Анаане Тиджани
|1
|0.04
|Marcel Vasil
|1
|0.04
|Boris Turcak
|0
|0
|Шинделарж Мартин
|0
|0
|Zyen Jones
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|6
|0.26
|Eynel Soares
|5
|0.22
|Гонг Хилари
|4
|0.17
|Rahim Ibrahim
|4
|0.17
|Гайдош Артур
|2
|0.09
|Samuel Kozlovsky
|2
|0.09
|Кмет Матуш
|1
|0.04
|Холли Доминик
|1
|0.04
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
|Джуд Сандей
|0
|0
Карточки
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|6
|2
|Jan Mizerak
|5
|0
|Шинделарж Мартин
|4
|0
|Фашко Михал
|1
|1
|Перрейра Криштиану
|2
|0
|Boris Turcak
|2
|0
|Кесе Кристи
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Медвед Жан
|2
|0
|Галлович Давид
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|erik Liener
|1
|0
|Хочко Дени
|1
|0
|Кира Матуш
|1
|0
|Peter Varga
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Инносенти Нассим
|1
|0
|Oбуне Жереми Суссанго
|1
|0
|Miroslav Sovic
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|8
|1
|Бариш Дамьян
|8
|0
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0
|Eynel Soares
|4
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Илья Столица
|2
|0
|Кмет Матуш
|2
|0
|Гонг Хилари
|2
|0
|Акила Жессе
|2
|0
|Гайдош Артур
|2
|0
|Бондаренко Тарас
|1
|0
|Возинья Жозимар
|1
|0
|Samuel Kozlovsky
|1
|0
|Эмека Чинонсо
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
|Bright Donkor
|1
|0
Результаты матчей
Кошице
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Тренчин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
6
4
Кошице
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Тренчин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
3
14
Кошице
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
55% (12)
23% (5)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Тренчин
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
25
12
Упущенные победы
9
18
Голы по времени матча
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
3
27%
1
13%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
18%
1
6%
1-15
4
24%
3
18%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
4
24%
4
24%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
2
12%
5
29%
29%
76-90
Забито
10
17
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
2
20%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
20%
4
24%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
2
20%
5
29%
29%
61-75
3
30%
1
6%
76-90
Пропущено
26
12
15 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
8
31%
1
8%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
4
15%
3
25%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
4
15%
3
25%
61-75
5
19%
3
25%
76-90
Забито
21
25
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
10 Не забивали 8
5
24%
3
12%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
2
10%
7
28%
31-45
1
5%
4
16%
46-60
4
19%
7
28%
61-75
5
24%
2
8%
76-90
Пропущено
43
29
23 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 14
11
26%
2
7%
1-15
7
16%
4
14%
16-30
5
12%
6
21%
31-45
6
14%
5
17%
46-60
7
16%
4
14%
61-75
7
16%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Кошице
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Кошице - Скалица 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин - Кошице 4:1
Кошице - Спартак Трнава 2:3 Казинцбарцика - Кошице 1:2 Мезёкёвешд - Кошице 1:2 Ньиредьхаза - Кошице 1:0 Кошице - Ружомберок 2:2 Злате Моравце - Кошице 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3
Тренчин
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1
Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0 Слован Братислава - Тренчин 2:0
Результаты матчей
Кошице
Тренчин
Точный счет
0:3
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
0:3
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:0
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
4:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 50%
2
6 раз 27%
1
4 раза 18%
3
1 раз 5%
0
8 раз 36%
2
6 раз 27%
1
4 раза 18%
4
3 раза 14%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Кошице
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
83
47
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
65
38
56
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1111
Больше Меньше
148
715
1012
121
418
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|19
|3
|1
|58 - 16
|60
|2.
|22
|12
|5
|5
|40 - 30
|41
|3.
|22
|12
|3
|7
|31 - 22
|39
|4.
|22
|10
|7
|5
|31 - 21
|37
|5.
|22
|10
|4
|8
|40 - 34
|34
|6.
|23
|9
|7
|7
|28 - 32
|34
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|29 - 9
|29
|2.
|11
|8
|1
|2
|27 - 19
|25
|3.
|12
|7
|2
|3
|13 - 9
|23
|4.
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|5.
|11
|6
|3
|2
|21 - 16
|21
|6.
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|29 - 7
|31
|2.
|11
|6
|2
|3
|15 - 12
|20
|3.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|5.
|11
|4
|1
|6
|19 - 18
|13
|6.
|11
|2
|5
|4
|15 - 23
|11
Группа вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|9 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (10)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 9
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 6