  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Кошице
0:0
Конец матча
Тренчин
0'
56' Желтая карточка
Oбуне Жереми Суссанго
69' Желтая карточка
Гайдош Артур
90' Желтая карточка
Галлович Давид
90'+5
13
Перрейра
Криштиану
18
Шинделарж
Мартин
24
Кружляк
Доминик
90
Инносенти
Нассим
19
Фабиш
Лукаш
31
Дэвис
Эрик
28
Хочко
Дени
23
Фашко
Михал
8
Галлович
Давид
77
Oбуне
Жереми
Суссанго
55
Медвед
Жан
99
Кукучка
Михал
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
27
Бариш
Дамьян
10
Гонг
Хилари
42
Саллам
Самир
Бен
8
Гайдош
Артур
18
Джуд
Сандей
29
Купусович
Негош
Кошице
5-3-2
Тренчин
4-1-4-1

История личных встреч

Кошице
Тренчин

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

17 матчей

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

С
4:1
С
0:3
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
4:2
С
1:1
С
5:0
С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
CL
1:2
CL
4:1
CL
2:1
CL
1:2

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.11
0.88

Среднее время на гол

81
102

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

2.5
1.11

Среднее время на гол

36
81

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.76
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 7 (1) 0.3
Пачинда Эрик 2 0.09
Фашко Михал 1 0.04
Фабиш Лукаш 1 0.04
Галлович Давид 1 0.04
Лачны Милош 1 0.04
Грессак Лукас 1 0.04
Кесе Кристи 1 0.04
Петрак Бернард 1 0.04
Анаане Тиджани 1 0.04
Marcel Vasil 1 0.04
Boris Turcak 0 0
Шинделарж Мартин 0 0
Zyen Jones 0 0
Miroslav Sovic 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 6 0.26
Eynel Soares 5 0.22
Гонг Хилари 4 0.17
Rahim Ibrahim 4 0.17
Гайдош Артур 2 0.09
Samuel Kozlovsky 2 0.09
Кмет Матуш 1 0.04
Холли Доминик 1 0.04
Бариш Дамьян 0 0
Lazar Stojsavljevic 0 0
Джуд Сандей 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 6 2
Jan Mizerak 5 0
Шинделарж Мартин 4 0
Галлович Давид 3 0
Фашко Михал 1 1
Перрейра Криштиану 2 0
Boris Turcak 2 0
Кесе Кристи 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Медвед Жан 2 0
Пачинда Эрик 1 0
erik Liener 1 0
Хочко Дени 1 0
Кира Матуш 1 0
Peter Varga 1 0
Кривак Ян 1 0
Инносенти Нассим 1 0
Oбуне Жереми Суссанго 1 0
Miroslav Sovic 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 8 1
Бариш Дамьян 8 0
Lazar Stojsavljevic 4 0
Eynel Soares 4 0
Гайдош Артур 3 0
Холли Доминик 3 0
Илья Столица 2 0
Кмет Матуш 2 0
Гонг Хилари 2 0
Акила Жессе 2 0
Бондаренко Тарас 1 0
Возинья Жозимар 1 0
Samuel Kozlovsky 1 0
Эмека Чинонсо 1 0
Купусович Негош 1 0
Багин Сауэль 1 0
Bright Donkor 1 0

Результаты матчей

Кошице
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Тренчин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

6
4
Кошице
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Тренчин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

3
14
Кошице
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (12)
26% (6)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Тренчин
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

25
12

Упущенные победы

9
18

Голы по времени матча

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
3
27%
1
13%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
18%
1
6%
1-15
4
24%
3
18%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
4
24%
4
24%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
2
12%
5
29%
29%
76-90

Забито

10
17
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
2
20%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
20%
4
24%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
2
20%
5
29%
29%
61-75
3
30%
1
6%
76-90

Пропущено

26
12
15 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
8
31%
1
8%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
4
15%
3
25%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
4
15%
3
25%
61-75
5
19%
3
25%
76-90

Забито

21
25
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
11 Не забивали 9
5
24%
3
12%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
2
10%
7
28%
31-45
1
5%
4
16%
46-60
4
19%
7
28%
61-75
5
24%
2
8%
76-90

Пропущено

43
29
23 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 14
11
26%
2
7%
1-15
7
16%
4
14%
16-30
5
12%
6
21%
31-45
6
14%
5
17%
46-60
7
16%
4
14%
61-75
7
16%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Кошице - Скалица 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин - Кошице 4:1
Кошице - Спартак Трнава 2:3 Казинцбарцика - Кошице 1:2 Мезёкёвешд - Кошице 1:2 Ньиредьхаза - Кошице 1:0 Кошице - Ружомберок 2:2 Злате Моравце - Кошице 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3
Тренчин
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1
Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0 Слован Братислава - Тренчин 2:0

Результаты матчей

Кошице
Тренчин

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:3
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
2
4 раза 33%
1
1 раз 8%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:0
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:0
6 раз 26%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
4:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 52%
2
6 раз 26%
1
4 раза 17%
3
1 раз 4%
0
9 раз 39%
2
6 раз 26%
1
4 раза 17%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кошице
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
8
3
4
8
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
6
3
8
1.5
5
7
1
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
12
0.5
Больше Меньше
14
9
7
16
1.5
10
13
1
22
2.5
4
19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 23 19 3 1 58 - 16 60
2.
Жилина
 23 13 5 5 43 - 32 44
3.
Спартак Трнава
 22 12 3 7 31 - 22 39
4.
ДАК
 22 10 7 5 31 - 21 37
5.
Железярне Подбрезова
 23 10 4 9 42 - 37 34
6.
Ружомберок
 23 9 7 7 28 - 32 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 23 10 7 6 40 - 31 37
2.
Тренчин
 23 9 8 6 31 - 23 35
3.
Скалица
 23 6 5 12 20 - 27 23
4.
Кошице
 23 4 6 13 19 - 45 18
5.
Михаловце
 23 2 7 14 21 - 42 13
6.
Злате Моравце
 23 0 4 19 14 - 50 4

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 2 0 29 - 9 29
2.
Жилина
 12 9 1 2 30 - 21 28
3.
Ружомберок
 12 7 2 3 13 - 9 23
4.
ДАК
 11 6 3 2 20 - 11 21
5.
Железярне Подбрезова
 11 6 3 2 21 - 16 21
6.
Спартак Трнава
 11 6 1 4 16 - 10 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 11 6 2 3 19 - 10 20
2.
Скалица
 12 5 3 4 12 - 10 18
3.
Дукла Банска-Бистрица
 11 3 5 3 15 - 17 14
4.
Кошице
 12 3 4 5 9 - 19 13
5.
Михаловце
 11 1 4 6 10 - 20 7
6.
Злате Моравце
 12 0 3 9 8 - 24 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 12 10 1 1 29 - 7 31
2.
Спартак Трнава
 11 6 2 3 15 - 12 20
3.
Жилина
 11 4 4 3 13 - 11 16
4.
ДАК
 11 4 4 3 11 - 10 16
5.
Железярне Подбрезова
 12 4 1 7 21 - 21 13
6.
Ружомберок
 11 2 5 4 15 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 12 7 2 3 25 - 14 23
2.
Тренчин
 12 3 6 3 12 - 13 15
3.
Михаловце
 12 1 3 8 11 - 22 6
4.
Скалица
 11 1 2 8 8 - 17 5
5.
Кошице
 11 1 2 8 10 - 26 5
6.
Злате Моравце
 11 0 1 10 6 - 26 1

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 9 (3)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 9
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Кошице 0:0 Тренчин онлайн

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