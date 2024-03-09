Тур: 1. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
0'
56' Желтая карточкаOбуне Жереми Суссанго
69' Желтая карточкаГайдош Артур
90' Желтая карточкаГаллович Давид
90'+5
Ход матча
19
Фабиш
Лукаш
31
Дэвис
Эрик
28
Хочко
Дени
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
10
Гонг
Хилари
18
Джуд
Сандей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
-
28 Хочко ДениПолузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Запасные игроки
-
22 Кира МатушВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Michal JonecЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
10 Zyen Jones
-
Главный тренер: Козак Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
-
10 Гонг ХилариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
85 Emma Uchegbu
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
История личных встреч
Кошице
Тренчин
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
17 матчей
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.11
0.88
Среднее время на гол
81
102
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
2.5
1.11
Среднее время на гол
36
81
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
1.76
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|7 (1)
|0.3
|Пачинда Эрик
|2
|0.09
|Фашко Михал
|1
|0.04
|Фабиш Лукаш
|1
|0.04
|Галлович Давид
|1
|0.04
|Лачны Милош
|1
|0.04
|Грессак Лукас
|1
|0.04
|Кесе Кристи
|1
|0.04
|Петрак Бернард
|1
|0.04
|Анаане Тиджани
|1
|0.04
|Marcel Vasil
|1
|0.04
|Boris Turcak
|0
|0
|Шинделарж Мартин
|0
|0
|Zyen Jones
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|6
|0.26
|Eynel Soares
|5
|0.22
|Гонг Хилари
|4
|0.17
|Rahim Ibrahim
|4
|0.17
|Гайдош Артур
|2
|0.09
|Samuel Kozlovsky
|2
|0.09
|Кмет Матуш
|1
|0.04
|Холли Доминик
|1
|0.04
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
|Джуд Сандей
|0
|0
Карточки
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|6
|2
|Jan Mizerak
|5
|0
|Шинделарж Мартин
|4
|0
|Галлович Давид
|3
|0
|Фашко Михал
|1
|1
|Перрейра Криштиану
|2
|0
|Boris Turcak
|2
|0
|Кесе Кристи
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Медвед Жан
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|erik Liener
|1
|0
|Хочко Дени
|1
|0
|Кира Матуш
|1
|0
|Peter Varga
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Инносенти Нассим
|1
|0
|Oбуне Жереми Суссанго
|1
|0
|Miroslav Sovic
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|8
|1
|Бариш Дамьян
|8
|0
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0
|Eynel Soares
|4
|0
|Гайдош Артур
|3
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Илья Столица
|2
|0
|Кмет Матуш
|2
|0
|Гонг Хилари
|2
|0
|Акила Жессе
|2
|0
|Бондаренко Тарас
|1
|0
|Возинья Жозимар
|1
|0
|Samuel Kozlovsky
|1
|0
|Эмека Чинонсо
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
|Bright Donkor
|1
|0
Результаты матчей
Кошице
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Тренчин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
6
4
Кошице
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Тренчин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
3
14
Кошице
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (12)
26% (6)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Тренчин
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
25
12
Упущенные победы
9
18
Голы по времени матча
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
3
27%
1
13%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
18%
1
6%
1-15
4
24%
3
18%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
4
24%
4
24%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
2
12%
5
29%
29%
76-90
Забито
10
17
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
2
20%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
20%
4
24%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
2
20%
5
29%
29%
61-75
3
30%
1
6%
76-90
Пропущено
26
12
15 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
8
31%
1
8%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
4
15%
3
25%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
4
15%
3
25%
61-75
5
19%
3
25%
76-90
Забито
21
25
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
11 Не забивали 9
5
24%
3
12%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
2
10%
7
28%
31-45
1
5%
4
16%
46-60
4
19%
7
28%
61-75
5
24%
2
8%
76-90
Пропущено
43
29
23 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 14
11
26%
2
7%
1-15
7
16%
4
14%
16-30
5
12%
6
21%
31-45
6
14%
5
17%
46-60
7
16%
4
14%
61-75
7
16%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Кошице
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Кошице - Скалица 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин - Кошице 4:1
Кошице - Спартак Трнава 2:3 Казинцбарцика - Кошице 1:2 Мезёкёвешд - Кошице 1:2 Ньиредьхаза - Кошице 1:0 Кошице - Ружомберок 2:2 Злате Моравце - Кошице 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3
Тренчин
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1
Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0 Слован Братислава - Тренчин 2:0
Результаты матчей
Кошице
Тренчин
Точный счет
0:0
3 раза 25%
0:3
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
2
4 раза 33%
1
1 раз 8%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:0
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:0
6 раз 26%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
4:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 52%
2
6 раз 26%
1
4 раза 17%
3
1 раз 4%
0
9 раз 39%
2
6 раз 26%
1
4 раза 17%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кошице
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
83
48
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
66
38
57
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1112
Больше Меньше
149
716
1013
122
419
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|19
|3
|1
|58 - 16
|60
|2.
|23
|13
|5
|5
|43 - 32
|44
|3.
|22
|12
|3
|7
|31 - 22
|39
|4.
|22
|10
|7
|5
|31 - 21
|37
|5.
|23
|10
|4
|9
|42 - 37
|34
|6.
|23
|9
|7
|7
|28 - 32
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|10
|7
|6
|40 - 31
|37
|2.
|23
|9
|8
|6
|31 - 23
|35
|3.
|23
|6
|5
|12
|20 - 27
|23
|4.
|23
|4
|6
|13
|19 - 45
|18
|5.
|23
|2
|7
|14
|21 - 42
|13
|6.
|23
|0
|4
|19
|14 - 50
|4
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|29 - 9
|29
|2.
|12
|9
|1
|2
|30 - 21
|28
|3.
|12
|7
|2
|3
|13 - 9
|23
|4.
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|5.
|11
|6
|3
|2
|21 - 16
|21
|6.
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|2.
|12
|5
|3
|4
|12 - 10
|18
|3.
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
|4.
|12
|3
|4
|5
|9 - 19
|13
|5.
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|6.
|12
|0
|3
|9
|8 - 24
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|29 - 7
|31
|2.
|11
|6
|2
|3
|15 - 12
|20
|3.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|5.
|12
|4
|1
|7
|21 - 21
|13
|6.
|11
|2
|5
|4
|15 - 23
|11
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|25 - 14
|23
|2.
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|3.
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|4.
|11
|1
|2
|8
|8 - 17
|5
|5.
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|6.
|11
|0
|1
|10
|6 - 26
|1
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|9 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (10)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 9
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 6